Konference ECB: Globální nejistota, stabilita politiky 💶

Rada guvernérů ECB během tiskové konference představila pohled měnové rady na ekonomiku:
-
Předsedkyně ujistila, že evropská ekonomika a trh práce zůstávají silné, navzdory současným obtížím.
-
Evropské podniky navýšily investice do IT infrastruktury, softwaru a digitalizace.
-
Infrastrukturní a průmyslové investice související s obranným sektorem a armádou podporují ekonomiku, avšak mohou přispět k růstu inflace.
-
„Domácnosti stále spoří nezvykle velkou část svých příjmů.“
-
Dlouhodobá inflační očekávání zůstávají kolem 2 %, ale výhled je nejistý.
-
Clo, geopolitické napětí a narušení obchodu jsou i nadále hlavními hrozbami pro růst a očekává se, že přetrvají.
-
Zaznělo také zdůraznění významu rozšíření a posílení eurozóny a evropského finančního systému.
-
Úvěrové podmínky pro podniky se mírně zpřísnily.
-
Potravinová inflace polevuje, ale energetická inflace přetrvává déle, než se očekávalo.
-
ECB je dle vyjádření „na dobrém místě,“ ale toto místo není „fixní“.
-
Dopad umělé inteligence na trh práce v EU je zatím nejasný.
-
Měnová transmize probíhá bez překážek.
-
Rizika pro bankovní systém EU jsou zanedbatelná a zisky zůstávají stabilní.
-
Rizika pro růst jsou nyní vyváženější a rozpětí očekávaných scénářů se zúžilo – pozitivní i negativní faktory jsou méně extrémní.
ECB opakovaně zdůraznila, že se řídí reaktivní a datově podloženou politikou, což investory nejspíš varuje, aby neočekávali další snížení sazeb, pokud nebude existovat zásadní zhoršení ekonomického růstu. Během dotazů se zástupci ECB vyhýbali přímé odpovědi, zda jsou růsty sazeb stejně pravděpodobné jako jejich snížení, čímž se zřejmě snažili nepodkopat inflační očekávání.
ECB potvrzuje svůj závazek vůči stabilitě. Rada guvernérů se pečlivě vyhýbala vytváření nerealistických očekávání ohledně růstu. Přestože růst a situace na trhu práce nejsou oslnivé, ECB považuje současný stav za dostatečný k tomu, aby se mohla více soustředit na vnější a vnitřní rizika ohrožující evropskou ekonomiku a finanční systém – která jsou vážnější než samotné zpomalení růstu.
Výraz „dobré místo“, na který předsedkyně Lagarde opakovaně odkazovala, zřejmě označuje pozici, kdy je ECB schopna reagovat na realizovaná rizika, aniž by se připravila o prostor pro podporu růstu, pokud se objeví příznivější podmínky.
EURUSD (M15)
Euro umazává část předchozích ztrát po rozhodnutí o sazbách a tiskové konferenci.
Zdroj: xStation5
