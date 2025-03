Walmart žádá čínské dodavatele o výrazné snížení cen

Americký maloobchodní gigant Walmart Inc. požádal některé čínské dodavatele o výrazné snížení cen, aby přesunul náklady spojené s cly zavedenými prezidentem Donaldem Trumpem. Čínské firmy se však proti tomuto kroku silně brání, uvádí zdroje obeznámené se situací.

Dodavatelé pod tlakem

Výrobci kuchyňských potřeb a oblečení byli požádáni, aby snížili své ceny až o 10 % za každou vlnu cel. To by znamenalo, že by náklady na cla nesli výhradně čínští dodavatelé. Zdroje uvádějí, že jen málo firem na tuto žádost přistoupilo, protože jejich marže jsou již nyní extrémně nízké.

Někteří dodavatelé tvrdí, že jakékoli snížení nad 2 % by je dostalo do ztráty. Další zase uvádějí, že jejich subdodavatelé odmítají snížení cen nad 3 %, což některé výrobce nutí hledat levnější dodávky ve Vietnamu. To však vyvolává obavy ohledně možného zhoršení kvality produktů.

Dopad na globální trh

Snaha Walmartu ukazuje, jak rostoucí geopolitické napětí ovlivňuje globální dodavatelské řetězce a vyvíjí tlak na americké spotřebitele, kteří se již nyní potýkají s vysokými životními náklady. Zatímco ministr financí Scott Bessent tvrdí, že čínští výrobci ponesou většinu nákladů, maloobchodníci jako Target a Best Buy varují, že ceny pro zákazníky vzrostou.

Strategie Walmartu a budoucí vývoj

Historicky měl Walmart silnou vyjednávací pozici vůči čínským dodavatelům, kteří na jeho požadavky obvykle přistoupili. Tentokrát je však rozsah žádostí nezvyklý, což výrobce staví před dilema: buď absorbovat náklady, nebo riskovat ztrátu dlouhodobého partnerství s Walmartem.

Společnost uvedla, že bude i nadále spolupracovat s dodavateli, aby udržela ceny co nejnižší pro své zákazníky. Walmart navíc zdůraznil, že přibližně dvě třetiny jeho produktů jsou nyní vyráběny v USA, čímž se snaží diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec.

Očekává se, že další velcí američtí maloobchodníci mohou brzy následovat tento krok. Například generální ředitel Targetu, Brian Cornell, již oznámil, že firma jedná se svými dodavateli o dalším postupu.



Graf WMT.US (H4)

Akcie Walmartu měly dlouhodobý růstový trend od října 2024 do února 2025.

Nedávno však došlo k výrazné korekci z vrcholu kolem 105,2 USD a nyní se cena pohybuje kolem 95 USD

Klouzavé průměry:

Klíčový bod: Cena právě testuje SMA 200 jako support, což může rozhodnout o dalším směru pohybu.

EMA 50 (oranžová křivka, aktuálně 97,87 USD) – Krátkodobý trendový indikátor, který se začal otáčet dolů , což signalizuje možné zpomalení růstového trendu .

– Krátkodobý trendový indikátor, který se začal , což signalizuje . SMA 200 (modrá křivka, aktuálně 95,34 USD) – Dlouhodobý trendový indikátor, který se stále drží růstově, ale cena se k němu nebezpečně přibližuje.

RSI (Relative Strength Index)

Aktuální hodnota 43,5 naznačuje, že akcie nejsou překoupené ani přeprodané .

naznačuje, že . Pokud RSI klesne pod 30, může to signalizovat přeprodaný trh a možný odraz nahoru.

Zdroj: xStation5