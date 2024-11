Wells Fargo dosahuje nová maxima po zprávách Reuters 📈

Akcie Wells Fargo (WFC.US) dnes vzrostly o více než 1 % a dosáhly nových historických maxim poté, co Reuters informovala, že banka je v závěrečné fázi regulačních testů, které by mohly vést k navýšení limitu aktiv ve výši 1,95 bilionu USD. Tento limit byl zaveden kvůli problémům vyplývajícím z historického skandálu s falešnými účty. Podle zdrojů Reuters by mohlo dojít k odstranění tohoto omezení již v první polovině roku 2025.

Akcie společnosti dnes dosáhly nových historických maxim. Zdroj: xStation