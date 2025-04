nejiPandemie, vojenské konflikty, politická nejistota, hrozící dluhová krize USA a rychle se měnící globální ekonomické politiky, to vše nutí investory hledat způsoby, jak chránit svůj kapitál a zároveň usilovat o výnosy – i za náročných podmínek.

Je spravedlivé říci, že v dobách nejistoty se zvyšuje počet možných scénářů. Parafrázujeme-li staré rčení: „Může se stát více věcí, než se stane.“ Rozsah potenciálních výsledků je široký, ale nakonec nastane pouze jeden z nich. A co víc, ani ten nejpravděpodobnější scénář není nikdy zaručen.

Investoři se přirozeně stále snaží najít aktiva, která mohou generovat zisky. Kapitál je neustále v pohybu a hledá výnosy – bez ohledu na „počasí“ v ekonomice nebo geopolitice. Jaké strategie a třídy aktiv se tedy mohou ukázat jako účinné v nejistých dobách? Na co se zaměřují globální investoři? Jaké jsou výhledy pro klíčové třídy aktiv – a co bychom měli očekávat v budoucnu?

Zlato – Bezpečný přístav v turbulentních dobách

Zlato je po staletí považováno za symbol stability – a poslední roky tuto pověst jen posílily. Zatímco zlato bylo tradičně vnímáno jako bezpečný přístav, jeho rostoucí korelace s akciovými trhy v určitých obdobích způsobila, že se někteří investoři stáhli. To bylo zvláště patrné v roce 2022, kdy se zlato obchodovalo do strany uprostřed rostoucích globálních úrokových sazeb. Navzdory své pověsti ochrany proti inflaci to bylo právě v období mnohaleté vysoké inflace, kdy si mnoho investorů vybíralo zisky ze stolu.

Od té doby se situace výrazně změnila. Investoři se vrátili ke zlatu, poháněni geopolitickými obavami, obavami z obchodních válek a rostoucí ekonomickou nejistotou. Na burze COMEX rekordní objemy fyzických dodávek zlata do amerických trezorů vyprázdnily zásoby v Londýně a Švýcarsku. Investoři museli na čas čekat měsíce na splnění dodávky. Fyzický trh zůstává napjatý, což by mohlo zesílit cenové reakce, pokud bude rally pokračovat.

Od eskalace konfliktu na Blízkém východě – a s pokračující válkou na Ukrajině – ceny zlata prudce vzrostly v reakci na rostoucí globální nestabilitu. V dubnu 2025 dosáh tentol kov historického maxima 3,311 USD za unci k 16. 4. 2025, což dále podpořily spekulace kolem ekonomických politik Donalda Trumpa, zejména potenciál pro nové tarify, které by mohly otřást globálním obchodem. K tomu přidejte dluhovou krizi USA, která zpochybňuje pojem globální finanční stability. Dokonce se diskutuje o potenciálním přecenění zlata jako rezervního aktiva USA, což by mohlo vyvolat další poptávku ze strany centrálních bank. Za poslední tři roky nakoupily centrální banky více než 1 000 tun zlata ročně. Rok 2025 bude pravděpodobně tento trend následovat.

Proč tedy zlato?

V dobách, kdy tradiční finanční trhy ztrácejí předvídatelnost, je zlato považováno za zajištění proti rostoucí inflaci a devalvaci měny. Nemusí generovat úroky ani dividendy, ale má tendenci získávat na hodnotě v dobách chaosu, což z něj činí atraktivní aktivum pro ty, kteří se snaží diverzifikovat. A je důležité si uvědomit: světová nabídka zlata je omezená. Zatímco produkce zlata roste asi o 2 % ročně, je to mnohem méně než růst globální peněžní zásoby. Navíc tváří v tvář recesi a stagflaci mnozí investoři prostě cítí nejistotu ohledně vkládání svého bohatství do rizikovějších aktiv, jako jsou akcie nebo kryptoměny. Výsledkem je, že zlato se často stává první volbou uchovatele hodnoty a ETF usnadňují přístup k němu více než kdy dříve.

Zlato získává především v reakci na nejistotu obklopující obchodní politiku Donalda Trumpa. Historicky, během mnoha geopolitických událostí v posledních několika desetiletích, zlato mělo tendenci růst na hodnotě ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Akcie – útěk k defenzivním aktivům

Akciový trh – zejména ve Spojených státech – zůstal po nástupu investičního boomu umělé inteligence (AI) přehřátý. Akcie největších světových technologických společností prudce vzrostly na základě optimismu investorů ohledně budoucího růstu a potenciálu pro ještě vyšší zisky.

Nyní se na akciových trzích objevil jasný trend – posun kapitálu směrem k takzvaným defenzivním akciím.

Defenzivní akcie patří společnostem, jejichž finanční výsledky jsou méně citlivé na hospodářské cykly. Mezi ně obvykle patří odvětví, jako jsou:

Veřejné služby (energie a infrastruktura)

Zdravotnictví

Spotřební zboží (základní zboží a služby)

Evropské obranné akcie v centru pozornosti

V Evropě je věnována zvláštní pozornost společnostem souvisejícím s obranou. Potenciál pro zvýšení výdajů na obranu v rámci Evropské unie – poháněný rostoucím geopolitickým napětím – proměnil tento sektor v magnet pro investory.

EU může nasměrovat až 800 miliard EUR do obranných iniciativ, přičemž:

Očekává se, že 650 miliard EUR přijde přímo od členských států (včetně návrhu na vyloučení vojenských výdajů z dluhových limitů) a

Dalších 150 miliard EUR by mohlo být potenciálně financováno prostřednictvím společného vydávání dluhu.

Německo – historicky váhavé ohledně přebírání nových dluhů – nyní uvolňuje fiskální omezení. Země plánuje investovat 500 miliard EUR do infrastruktury a s cílem výdajů na obranu blížícím se 3 % HDP by celkové výdaje mohly v nadcházejících letech dosáhnout 1 bilionu EUR.

Zásadní je, že tato investiční akce by mohla pokračovat bez ohledu na zpomalení evropské spotřebitelské poptávky, což odráží zásadní posun v rozpočtových prioritách.

Defenzivní akcie: Skromné v boomech, odolné v bouřích

Zatímco defenzivní akcie nabízejí jen zřídka velkolepé výnosy během býčích trhů, jejich stabilita se stává klíčovou výhodou v nejistých dobách. Zejména evropské trhy by mohly těžit, pokud se plány na obranné investice dále urychlí. V nadcházejících měsících budou investoři posuzovat, které společnosti mohou být nejvíce zasaženy rostoucími tarify. Jedno je jisté: mnoho firem bude čelit zvýšeným nákladům a ne všechny je budou schopny kompenzovat vyšším prodejem – zvláště pokud se spotřebitelé postaví proti vyšším cenám.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Od vypuknutí války na Ukrajině si akcie evropských obranných společností vedly výjimečně dobře – a po vítězství Donalda Trumpa se tento trend urychlil. Mezitím americký obranný sektor zaostal. Proč? Trh sází na to, že Evropa zvýší výdaje na obranu bez ohledu na globální situaci, poháněna rostoucími rozpočty NATO a geopolitickými riziky – zvláště pokud USA signalizují možné stažení z kontinentu.

Zbrojní průmysl bezpochyby láká pozornost investorů a zažívá nebývalý boom. Není ale všechno zlato, co se třpytí. Právě prudký růst cen akcií může pro nezkušené investory skrývat značná rizika. Chcete vědět, které firmy mají skutečný potenciál a na co si dát pozor? Připravili jsme pro vás podrobnou analýzu v našem e-booku TOP 7 zbrojařských společností. Podívali jsme se v něm na zoubek sedmi klíčovým hráčům, zhodnotili jejich vyhlídky a upozornili na možná úskalí. Pokud o investici do tohoto sektoru vážně uvažujete, tento průvodce by vám neměl uniknout.

Současně oživení amerického izolacionismu a obnovený důraz na fiskální disciplínu vyvolávají pochybnosti o tom, zda USA budou i nadále silně dotovat své obranné dodavatele. Vyvolává to také otázky, zda všechny kategorie zbraní – včetně těch, které jsou v kontextu moderního válčení vnímány jako nákladné nebo zastaralé – budou i nadále dostávat podporu výroby.

Dluhopisy – uchování kapitálu

Dluhopisy – nebo ETF poskytující nepřímou expozici vůči nim – zůstávají klíčovou součástí každého dobře vyváženého investičního portfolia, zejména v dobách stability trhu. Nabízejí pravidelný, předvídatelný tok příjmů prostřednictvím úrokových plateb, což umožňuje lepší finanční plánování.

Dluhopisy pomáhají stabilizovat portfolia diverzifikací rizika. Často se pohybují inverzně k akciím, což pomáhá snížit celkovou volatilitu a citlivost na tržní výkyvy.

Úrokové sazby hrají zásadní roli v cenách dluhopisů s inverzním vztahem: když sazby rostou, ceny dluhopisů klesají, a když sazby klesají, ceny dluhopisů rostou. Ve stabilním prostředí je tato dynamika předvídatelnější, což usnadňuje řízení rizik.

Delší splatnosti znamenají větší citlivost na změny sazeb – a vyšší riziko pro držitele dluhopisů. Výběr správné splatnosti pomáhá vyvážit riziko a výnos. V obdobích stability nabízejí kvalitní dluhopisy silný základ, uchovávají kapitál a generují výnosy chráněné proti inflaci.

Forex – Měny jako obranný štít

Devizový trh (forex) je často místem, kde se nejistota objevuje jako první. Během krizí nebo v dobách zvýšeného globálního napětí mají investoři tendenci se přesouvat k takzvaným „bezpečným přístavům“ měn, jako je americký dolar (USD), japonský jen (JPY) nebo švýcarský frank (CHF).

USD zůstává dominantní světovou rezervní měnou, ačkoli jeho status by se mohl dostat pod tlak, pokud republikánská administrativa zavede agresivní protekcionistické obchodní politiky.

JPY, dlouho spojovaný s pomalým růstem, si znovu získává svou přitažlivost bezpečného přístavu. Nedávný růst HDP navzdory slabé spotřebě, rostoucím mzdám a signálu Bank of Japan, že obnoví zvyšování sazeb, oživil zájem investorů o jen po turbulencích v roce 2024.

CHF je i nadále měnou bezpečného přístavu, podporovanou neutralitou Švýcarska a jeho omezenou expozicí vůči obchodním válkám.

Zajištění měn nebo použití forwardových kontraktů může pomoci chránit investory před devalvací domácí měny. Zakotvení rozhodnutí o forexu do makroekonomických základů také snižuje spekulativní riziko a upřednostňuje ty, kteří hlouběji rozumí:

Hospodářským cyklům

Akcím centrálních bank

Geopolitickým posunům

Úspěch na devizovém trhu často závisí na analýze výnosů vládních dluhopisů, které slouží jako barometry chuti k riziku a očekávání úrokových sazeb – obojí silně ovlivňuje poptávku po měně.

Forex nicméně zůstává vysoce dynamickým a volatilním trhem, kde každé makroekonomické oznámení a prohlášení centrální banky může pohnout cenami. Rychlé reflexy, zkušenosti a neustálé učení jsou nezbytné pro navigaci v této rychle se pohybující aréně.

Výnosy 10letých vládních dluhopisů v Japonsku a USA (nahoře) a USD/JPY vs. Výnosový spread (dole)

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation5

Bitcoin – Deflační zajištění?

Bitcoin i nadále dominuje titulkům. Proč? Ohromující zisky v roce 2024 a nová americká administrativa, která se zdá být v rané fázi podpory celého krypto sektoru. Připravuje půdu pro politiky, které by mohly přímo řídit novou poptávku po bitcoinu.

Jako nejstarší kryptoměna má bitcoin pevné postavení v rámci blockchainového ekosystému a může mu být přiznán jedinečný status jako strategického aktiva USA. V důsledku toho by mohl růst spekulativní zájem – i když volatilita cen zůstane vysoká.

Nabídka bitcoinu je omezena na 21 milionů BTC, přičemž více než 19,84 milionů již bylo vytěženo. Jeho deflační design ho strukturálně odlišuje od fiat měn – často „znehodnocených“ centrálními bankami. Již více než deset let bitcoin slouží jako uchovatel hodnoty v čase, přitahuje uživatele, spekulanty i dlouhodobé držitele – z nichž mnozí ho považují za digitální zlato.

Zatímco se bitcoin často chová jako vysoce rizikové aktivum, existují období, kdy překonává akcie nebo dokonce zlato a dočasně narušuje korelace s tradičními trhy. Z tohoto důvodu může bitcoin sloužit jako strategické aktivum s nízkou alokací v portfoliu „do každého počasí“, jehož cílem je kombinovat růstový potenciál s nekorelovanými aktivy.

Historicky byla cena bitcoinu ovlivněna čtyřletými cykly půlení, během nichž je extrémní volatilita běžná. Investoři používající ETP (jako jsou ETC nebo ETN) k získání expozice mohou zahrnout bitcoin jako součást dlouhodobé diverzifikační strategie – akceptují vyšší krátkodobou volatilitu výměnou za asymetrický růst.

Rostoucí role bitcoinu není jen spekulativní. Vyvíjí se ve smysluplný alternativní platební systém, který nyní zpracovává objemy transakcí srovnatelné s Mastercard a Visa. Byl navržen jako protiváha k fiat měnám a dnes bitcoin slouží skutečnému účelu v zemích, kde je důvěra ve vládu slabá nebo jsou bankovní systémy nedostatečně rozvinuté.

ETF – Diverzifikace v jednoduchém formátu

Exchange-Traded Funds (ETF) se staly jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů – zejména v dobách nejistoty. Tím, že poskytují expozici vůči celým indexům spíše než jednotlivým akciím, pomáhají ETF snižovat riziko specifické pro danou společnost.

Během nejistých dob jsou zvláště atraktivní sektorově specifické ETF zaměřené na takzvané defenzivní sektory. Patří sem:

Zdravotnictví

Energie

Spotřební zboží

Veřejné služby

Tyto sektory mají tendenci být odolné během poklesů, protože poskytují základní zboží a služby, u kterých je nejméně pravděpodobné, že je spotřebitelé omezí.

Kromě toho během geopolitického napětí získávají popularitu ETF související s obranou, protože zvýšené vojenské výdaje mají tendenci řídit výkonnost sektoru.

Kromě akciových ETF mohou investoři zvážit také dluhopisové ETF, a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Vzhledem k tomu, že dluhopisy s delší dobou splatnosti jsou citlivější na očekávání úrokových sazeb, mohou dluhopisové ETF s kratší dobou splatnosti poskytnout stabilnější výkonnost v nejistých obdobích.

ETF navíc mohou nabízet hotové portfolio strategie napříč třídami aktiv. Například Vanguard Lifestrategy 80/20 ETF alokuje 80 % do akcií a 20 % do dluhopisů, což investorům usnadňuje diverzifikaci bez správy každé pozice jednotlivě.

A konečně, ETF se neomezují pouze na akcie nebo dluhopisy. ETC nabízejí expozici vůči zlatu, zatímco ETN umožňují nepřímou investici do bitcoinu – nabízejí diverzifikovaný přístup k netradičním aktivům bez nákladů na skladování a úschovu, které jsou často spojeny s držením fyzického zlata.

Futures kontrakty – Zajištění v akci

Futures kontrakty jsou jedním z nejrozšířenějších nástrojů pro zajištění portfolia proti nepříznivým pohybům trhu. Mechanismus zajištění zahrnuje zaujetí pozice opačné k pozici, která je již držena v portfoliu. Například investor, který drží koš akcií S&P 500 a obává se krátkodobého poklesu, může otevřít krátkou pozici ve futures na S&P 500 místo prodeje celého portfolia.

Futures jsou také oblíbené u spekulativního kapitálu díky pákovému efektu, který nabízejí, což zesiluje potenciální zisky i ztráty.

Řízení volatility v nejistých dobách

S klesající předvídatelností trhu a geopolitickým napětím, které pohání volatilitu, se futures stále více vracejí do centra pozornosti. Slouží jak jako nástroje ochrany kapitálu, tak jako nástroje pro aktivní řízení rizik.

Futures kontrakty umožňují investorům zaujmout pozice jak na rostoucích, tak na klesajících cenách téměř jakékoli třídy aktiv – akcií, komodit, dluhopisů nebo měn – bez vlastnictví podkladového aktiva. Tato dostupnost z nich činí velmi univerzální nástroj v nejistých prostředích.

Škála futures zahrnuje všechny hlavní třídy aktiv – a další. Například:

Investoři mohou zajistit volatilitu amerického akciového trhu prostřednictvím indexu VIX.

V Evropě nabízí EURO STOXX 50 Volatility Index srovnatelné zajištění evropské akciové expozice.

Zkušenější obchodníci mohou dokonce zajistit proti šokům měnové politiky pomocí futures na úrokové sazby, čímž chrání portfolia před prudkými pohyby v ocenění dluhopisů nebo akcií vyvolaných rozhodnutími centrální banky.

Je důležité poznamenat: zajištění není o generování zisků – jeho cílem je omezit potenciální ztráty. Obchodování s futures je náročná strategie, která vyžaduje jak technické znalosti, tak psychickou odolnost. Pákový efekt umožňuje dosáhnout významných výnosů s relativně malým kapitálem, ale také zesiluje riziko: malé pohyby trhu mohou vést k nadměrným ziskům nebo rychlým ztrátám.

Kvůli této dvojí povaze futures přitahují obojí:

Investory averzní k riziku, kteří hledají ochranu před poklesy trhu, a

Spekulanty usilující o vysoce rizikové příležitosti s vysokou odměnou.

VIX a strach z trhu: Inverzní vztah

Index VIX, který sleduje volatilitu na americkém akciovém trhu, je inverzně korelován s indexem S&P 500. Jak ukazuje graf, každý vzestupný skok VIX obvykle odpovídá tržnímu výprodeji v indexu S&P 500.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: XTB Research

Závěr: Investování v nejistých dobách

Investování v době nejistoty je umění vyvážení ochrany kapitálu s potenciálem výnosů.

Zvýšená volatilita může vytvořit mimořádné ziskové příležitosti – ale také zesiluje riziko ztrát.

Zlato září jako bezpečný přístav,

Defenzivní akcie a ETF nabízejí stabilitu,

Dluhopisy chrání kapitál před tržními poklesy,

Forex a futures umožňují aktivní, strategické řízení rizik.

Klíčem k navigaci na volatilních trzích je diverzifikace a sladění strategií s individuálními cíli a tolerancí k riziku. V bouřlivých dobách, jako jsou dnešní, jsou největšími spojenci investora opatrnost a flexibilita.

Chcete-li získat hlubší vhled do strategií vhodných pro současné tržní podmínky a načerpat know-how od předních expertů, podívejte se na záznam naší Online trading konference XTB 2025. Konference proběhla 12. 4. 2025, její obsah je stále vysoce relevantní. Záznam si můžete přehrát na tomto odkazu.

AI hype čelí své první skutečné zkoušce

Zatímco investiční boom v oblasti AI je testován, zlato (žlutá čára) vzrostlo od začátku roku přibližně o 20 % a vyšplhalo se z přibližně 2 600 USD koncem prosince/začátkem ledna na dnešních 3 150 USD za unci. Naproti tomu index US100 (futures na Nasdaq 100) klesl o téměř 10 %, protože sentiment investorů vůči americkým technologickým akciím se zhoršil, zejména v názvech souvisejících s AI.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: xStation5