Komentáře T. Barkina z Fedu k americké ekonomice 🗽EURUSD klesá na 1,157

Hlavní body vystoupení Thomase Barkina (Fed):
-
Pokud se pracovní síla nezvýší, bude ekonomický růst zcela záviset na produktivitě.
-
Růst pracovní síly možná směřuje k hodnotě 0 %.
-
Existuje vysoké riziko, že v budoucnu bude více pracovních míst než pracovníků.
-
Poptávka je zdravá, ale neprojevuje se v náborech.
-
Poptávka zůstává silná. Výzvou je trh práce.
-
Celkově se zdá, že ekonomika zůstává zdravá.
-
Nižší úrokové sazby by mohly podpořit poptávku po bydlení, ale nevyřeší problém s nabídkou.
-
Nabídka bydlení zůstává omezená, zatímco poptávka rostla.
-
Vysoké ceny nemovitostí mohou stále odrážet nedostatek nabídky zakořeněný ve finanční krizi let 2007–2009.
-
Pozitivem širší shody je schopnost trhů vytvářet očekávání.
-
Měnová politika zůstává mírně restriktivní.
-
Trh práce je o něco slabší, než naznačují data.
-
Bez přesvědčivých dat je těžké dosáhnout širší shody.
-
Inflace se pravděpodobně nezrychluje, ale není jasné, zda míří zpět ke 2 %. Nezaměstnanost pravděpodobně mírně vzroste, ale možná ne výrazně.
-
Je těžké prohlásit vítězství v rámci mandátu, ale zároveň není zřejmé, že by si situace vyžadovala zásah.
-
Inflace je nad cílem, ale pravděpodobně nebude akcelerovat.
-
Trh práce oslabuje, ale nemyslím si, že oslabí výrazně více.
