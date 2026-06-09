🟡⬇️ Zlato na nejnižších úrovních od března

Ceny zlata během dnešní seance výrazně oslabují a klesají o více než 1,3 % pod úroveň 4 270 USD za unci, čímž mažou letošní zisky. Za tímto dynamickým poklesem stojí kombinace jestřábích očekávání a revizí výhledů ze strany klíčových institucí na Wall Street.
Klíčová fakta a tržní anomálie:
- Citi snižuje výhled: Citigroup snížila svůj 3měsíční cenový cíl pro zlato z 4 300 USD na 4 000 USD za unci. Analytici upozorňují, že pokud bude blokáda Hormuzského průlivu pokračovat a fyzická poptávka bude dále slábnout, cena by mohla klesnout až na 3 500 USD za unci. Také UBS snížila svůj výhled pro cenu zlata na konci letošního roku z 5 900 USD na 5 500 USD.
- Cenová anomálie: Zajímavé je, že výprodej zlata pokračuje, přestože tržní očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb v USA mírně poklesla. Futures kontrakty aktuálně započítávají jedno zvýšení sazeb Fedu do konce roku (oproti 1,2 zvýšení na začátku týdne po velmi silných pátečních datech NFP).
- Ropa dolů, Wall Street také: Pokles zlata doprovází i pokles cen ropy (WTI pod 90 USD za barel), což by teoreticky mělo snižovat inflační tlaky a krátkodobě podporovat zlato. Přesto však na trzích převládá averze k riziku. Kapitál odtéká i z akciových trhů, což je patrné z výrazné korekce hlavních indexů na Wall Street (US500, US100).
Zlato se aktuálně chová netypicky a ignoruje mírné zmírnění očekávání ohledně budoucí trajektorie sazeb Fedu. To naznačuje, že investoři mohou vybírat zisky po několikaměsíčním růstu nebo jednoduše uzavírat pozice v prostředí celkového ochlazení sentimentu na Wall Street.
Co bude dál?
Klíčovou zkouškou pro býky na trhu se zlatem budou zítřejší (středeční) data o inflaci CPI v USA za květen. Pokud cenová dynamika překvapí vyšším než očekávaným výsledkem, tlak na zlato se zvýší a trh začne znovu započítávat vyšší cenu peněz v USA, což by mohlo cenu zlata posunout až směrem k 4 000 USD za unci. Aktuálně se cena drží pod 200denním klouzavým průměrem a před úrovní 4 000 USD se nachází další podpora v podobě 38,2% Fibonacciho retracementu velké růstové vlny od roku 2023. Důležitým impulzem pro zlato by mohl být návrat slabosti amerického dolaru. V současnosti sledujeme návrat dolarového indexu k úrovni 100 bodů, kde se obchodoval na konci března a v červenci a listopadu 2025. Právě tehdy šlo o úrovně, od kterých se zlato opakovaně odráželo vzhůru.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.