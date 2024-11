🟡Zlato před rozhodnutím Fedu roste o 0,85 %

Po prudkém poklesu v souvislosti s Trumpovým vítězstvím ve volbách se zlato pokouší obnovit ztráty před rozhodnutím Fedu.

Po prezidentských volbách v USA, které přinesly značnou volatilitu, pokračují tržní turbulence. Trumpovo vítězství zřejmě ještě více ztížilo úkol Fedu, i když dnešní rozhodnutí pravděpodobně nepřekvapí. Nicméně výraznější posun v komunikaci Fedu oproti zářijovému zasedání by mohl signalizovat reakci na výsledky voleb, i když trh již naznačil potřebu menšího počtu snížení sazeb. Jak může dnešní rozhodnutí Fedu ovlivnit klíčové trhy a bude Fed signalizovat opatrnější přístup k budoucímu snižování sazeb?

Snížení sazeb je jisté. Co bude dál?

Podle futures kontraktů na úrokové sazby v USA je dnešní snížení sazeb oceněno s pravděpodobností 99,8 %. Prosincový krok je oceněn na 73,6 %. Minulý měsíc trh krátce ocenil stejnou šanci na snížení nebo ponechání sazeb v prosinci. Trumpovo zvolení výrazně nezměnilo očekávání pro letošní rok, ale mírně snížilo očekávání snížení sazeb v příštím roce. Během zářijového zasedání se však do září příštího roku očekávalo snížení o 200 bazických bodů. V současné době se počítá s méně než 100 bazickými body.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Silný hospodářský růst ve třetím čtvrtletí naznačil, že Fed nebude nucen k agresivním škrtům. Naopak pochmurná říjnová zpráva NFP vykázala růst o pouhých 12 tis. Ačkoli americký statistický úřad práce uvádí, že údaje jsou poněkud zkreslené hurikány, někteří členové Fedu, pravděpodobně včetně Powella, budou mít větší obavy o trh práce, což by mohlo alespoň prozatím zachovat potřebu dalších škrtů.

Na druhou stranu někteří členové chtěli v září snížit pouze o 25 bazických bodů. Nyní, s potenciálem vyšších inflačních očekávání, mohou někteří členové chtít v prosinci nebo na začátku příštího roku snižování pozastavit.

Zásadní jsou prosincové předpovědi

Zatímco prosincové snížení je v současné době vysoce pravděpodobné, při pohledu na ekonomické prognózy na příští rok se může mnohé změnit. Fed bude muset zohlednit Trumpův ekonomický program a cla na zahraniční produkty. Podle Janet Yellenové zvýšení deficitu HDP o 1 % za 10 let zvyšuje neutrální úrokovou sazbu o 30-40 bazických bodů. Teoreticky by to mohlo znamenat, že v prosinci uvidí vyšší neutrální sazbu více členů. V současné době jsou očekávání členů Fedu značně rozptýlena. Je třeba připomenout, že to vše ovlivňuje dlouhodobé tržní výnosy, což potenciálně omezuje potenciál hospodářského růstu. To jsou však úvahy na prosinec/leden, zatímco nyní bude Powell pravděpodobně přesvědčovat své kolegy z Fedu, že snížení sazeb je nezbytné pro podporu situace na trhu práce.

Úrokové sazby a výnosy v USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak bude trh reagovat?

Dnešní vývoj na trhu je do značné míry ovlivněn včerejšími výsledky prezidentských voleb v USA a dnešním oživením. Reakce však lze očekávat ve 20:00 a po 20:30 během Powellovy tiskové konference. Pokud Powell setrvá na předchozí komunikaci a bude nadále naznačovat potřebu škrtů kvůli oslabení podmínek na trhu práce, je možný pokles dolaru, odraz zlata a další podpora akciových trhů. Naopak pokud Powell začne diskutovat o dopadu Trumpovy politiky na inflační očekávání a výnosy, může to signalizovat, že Fed nyní zvažuje budoucí fiskální politiku. To by mohlo dále omezit očekávané snižování sazeb, což je dobré pro dolar, krátkodobě negativní pro zlato a negativní pro akciové indexy. Je však třeba připomenout, že další zvyšování deficitu USA je pro zlato v dlouhodobém horizontu velmi pozitivní.

Nedávno byla pro červen stanovena sazba 3,0 %, nyní je to téměř 4 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zlato omezuje včerejší pokles a dnes se odráží od padesátiperiodového průměru. Pokud Fed nezmění svou komunikaci, je dnes možný odraz na úroveň kolem 2700 USD, kde se nachází 25-periodický průměr. Na druhou stranu spekulace o oživení inflace v příštím roce ze strany Fedu by mohly zlato vrátit zpět na úroveň kolem 2650 USD za unci. Zdroj: xStation5