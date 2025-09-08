🔝Zlato proráží hranici 3 600 USD

Zlato od začátku září posílilo o více než 5 %, a to především díky oslabení amerického dolaru.
Kdyby nedošlo k drobné cenové korekci 4. září, zlato by nyní bylo uprostřed své desáté růstové seance v řadě — což je na trzích mimořádně vzácná situace. Tento drahý kov zatím v září posílil o více než 5 %, přičemž další hlavní cíl na úrovni 4 000 USD je vzdálen méně než 10 %. Rally je tažena přetrvávajícím oslabením dolaru a rostoucí nejistotou ohledně vývoje americké ekonomiky.
Páteční data z amerického trhu práce ukázala nejen velmi nízký přírůstek zaměstnanosti ve výši 22 tisíc, ale i další revizi červnových údajů směrem dolů. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,3 % v souladu s očekáváními a růst mezd zpomalil. Tato kombinace faktorů téměř zaručuje snížení sazeb ze strany Fedu a otevírá cestu k novému cyklu uvolňování měnové politiky. Trh aktuálně očekává téměř tři snížení sazeb ještě v tomto roce, tedy jedno na každém ze zbývajících zasedání v roce 2025. Celkově trh diskontuje pokles sazeb až o 150 bazických bodů, což naznačuje možnost dalších tří snížení i v příštím roce nad rámec těch aktuálně započítaných.
