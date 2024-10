Zvládne Ubisoft otočit svůj vývoj?

V Ubisoftu (UBI) se schyluje k bouři poté, co hedgeový fond AJ Investments kritizoval 9. září řízení vydavatele videoher. Fond požaduje změnu generálního ředitele a stažení společnosti z burzy. Tyto požadavky přicházejí na pozadí, kdy akcie UBI klesly od začátku roku o 50 % a o 88 % ze svých maxim z roku 2018. AJ Investments zdůrazňuje potřebu významných reforem, které by zvrátily jmění společnosti, protože čelí neustálým výzvám na trhu.

UBI zveřejnila své výsledky za první čtvrtletí svého finančního roku 2024-2025 v červenci. Společnost zaznamenala čisté rezervace ve výši 290 milionů eur ve srovnání s 873 miliony eur v předchozím čtvrtletí. Čisté rezervace jsou čisté tržby bez určitých výnosů příštích období. Investoři očekávali hodnotu 300,9 milionu eur. Pro druhé čtvrtletí si UBI stanovila cíl čistých rezervací ve výši přibližně 500 milionů eur ve srovnání s 625 miliony eur pro investory.

UBI: Přední francouzská společnost zabývající se videohrami

UBI je přední francouzský vývojář a vydavatel videoher. Ve svém finančním roce 2023-2024 skupina zaznamenala čisté rezervace ve výši 2,32 miliardy eur

Francouzské studio má hodnotu 1,5 miliardy eur a je z 13,98 % vlastněno rodinou Guillemotů, zakladateli společnosti. Od počáteční investice v roce 2018, po níž následovala druhá v roce 2022, drží čínský vydavatel Tencent téměř 10 % společnosti. Přestože je Tencent druhým největším akcionářem skupiny, její schopnost ovlivňovat je ve skutečnosti omezená. Rodina Guillemotů drží 5 z 10 křesel v představenstvu Ubisoftu.

Mezi nejznámější franšízy studia patří Assassin's Creed, Rainbow Six, Rayman, Just Dance a Far Cry. UBI vydala Star Wars Outlaws 30. srpna 2024 a plánuje vydat Assassin's Creed Shadows 12. listopadu 2024.

Stagnující distribuce a kontroverze

Přestože je společnost francouzská, její operace se soustředí především v Severní Americe, kde tvoří 53 % jejího podnikání. Evropa je na druhém místě s 35 % čistých rezervací, následuje zbytek světa s 12 %. Ubisoft (UBI) je vydavatelem i distributorem videoher, přičemž posledně jmenovaný představoval 77 % jeho tržeb v posledním finančním roce. Nakladatelství však hraje stále důležitější roli v rozkladu jeho příjmů. V roce 2018 tvořilo vydavatelství pouhých 7 % tržeb ve srovnání se 42 % a 23 % v roce 2023 a 2024. V peněžním vyjádření vygenerovalo vydavatelství v roce 2018 125 milionů EUR, ve srovnání s dnešními 518 miliony EUR. Distribuce představovala 1 607 milionů EUR v roce 2018 ve srovnání s 1 044 miliony EUR v roce 2023 a 1 782 miliony EUR v roce 2024, takže růst této činnosti je mnohem nižší, pokud vůbec existuje.



Tento relativní pokles distribuční aktivity je připisován především sérii komerčních neúspěchů a skandálů od roku 2018, přičemž posledním velkým úspěchem Ubisoftu je Assassin's Creed Odyssey, vydaný ten rok. Studio bylo těžce kritizováno hráči i zaměstnanci za jeho toxické a sexistické řízení, četné propouštění a zpoždění ve vývoji (jako Skull and Bones, původně plánováno na rok 2017, ale nakonec vyšlo v roce 2024). Nedávno bylo studio obviněno z kulturního přivlastňování a plagiátorství se svou hrou Assassin's Creed Shadows, která ještě ani nevyšla. Jeho nejnovější trhák Star Wars Outlaws byl na sociálních sítích široce zesměšňován kvůli nedostatku detailů v jeho texturách a idiocii umělé inteligence jeho nehráčských postav.

Ziskovost studia byla těmito problémy vážně narušena. Studio se snaží dosáhnout zisku a v roce 2023 dokonce zaznamenalo masivní ztrátu ve výši 494 milionů EUR. V roce 2024 skupina částečně kompenzovala své ztráty ziskem 157 milionů EUR, což představuje čistou marži 6,8 % ve srovnání s více než 17 % pro svého amerického rivala Electronic Arts a 19 % pro čínského giganta Tencent.

Je nějaká naděje pro UBI?

Videoherní studia jsou více než v jiných odvětvích obzvláště citlivá na svou pověst. Hráči jako informovaní spotřebitelé používají k rozhodování o nákupu nástroje, jako je Metacritic. Tato stránka shromažďuje recenze her od novinářů i hráčů a dobré hodnocení na Metacritic úzce souvisí se schopností hry prodat. Posledním trhákem Ubisoftu, který na Metacritic dosáhl skóre přes 80/100, byl Assassin's Creed Odyssey v roce 2018, který se shodoval s maximy akcií společnosti. Star Wars Outlaws, nejnovější titul vydaný Ubisoftem, získal skóre Metacritic 76/100 a průměrné spotřebitelské hodnocení 5,5/10. Říci, že Ubisoft od té doby nedokázal vyrobit žádnou dobrou hru, je krátký krok.

Tuto obavu sdílejí investoři, kteří oceňují Ubisoft na výrazné slevě vůči jeho konkurentům. Například Electronic Arts a Tencent jsou oceněny na 36, ​​respektive 22násobek zisků, zatímco Ubisoft je oceněn na pouhých 8násobek zisků. To odráží představu trhu, že společnost má menší potenciál pro budoucí růst. Podobně trh potrestal cenu akcií UBI o 88 % z maxima z roku 2018.

Je možné, aby Ubisoft znovu získal přízeň trhu a hráčů? Investoři vypadali optimisticky a očekávali dobrý výkon od Xdefiant, který byl spuštěn 21. května a podle vydavatele přilákal 11 milionů hráčů. Pro druhé a třetí čtvrtletí finančního roku 2024–2025 analytici předpovídali čisté rezervace ve výši 625,2 milionu EUR a 938,2 milionu EUR. Tyto prognózy se nyní zdají příliš vysoké, protože Ubisoft oznámil cíl ve výši pouhých 500 milionů EUR na příští čtvrtletí. Trh nyní očekává méně od Star Wars Outlaws, vydané 30. srpna, které posílí pouze třetí čtvrtletí na dva dny (kromě předobjednávek), a Assassin's Creed Shadows, které má vyjít 12. listopadu. Obě tyto hry patří k nejočekávanějším hrám roku, s malou konkurencí pro jejich vydání.

Nyní je jasné, že tyto starty nebudou stačit k vyřešení strukturálních problémů, kterým skupina čelí. Sektor videoher prochází fází konsolidace, jak ilustruje akvizice Activision-Blizzard společností Microsoft. Ubisoft si je toho dobře vědom, již se stal terčem nepřátelských pokusů o převzetí ze strany Vivendi v roce 2018. Při té příležitosti si Ubisoft přizval na svou ochranu na pomoc Tencent. Takové strategie však mohou být pouze dočasné. Aby se skupina účinně bránila, musí získat zpět srdce hráčů tím, že jim nabídne zážitky, které lépe splňují jejich očekávání.



Nadcházející příležitost v UBI?

Z technického hlediska je akcie od července 2018 v jasném sestupném trendu a nedávno dosáhla kritické zóny podpory mezi 11,8 a 13,1 €. Tato úroveň leží těsně nad spodní hranicí jejího makro vzestupného kanálu. Historicky společnost UBI zaznamenala medvědí trhy s propady až -90 %, jak dokazují propady trhu technologií a bydlení v letech 2000–2002 a 2008–2011. Aktuálně činí čerpání -89,6 %. Do uzavření měsíční svíčky zbývá pouhý týden a toto období bude pro býky klíčové. Pro posílení argumentu pro dno musí akcie získat zpět úroveň 13 EUR před uzavřením. Na měsíčním RSI můžeme pozorovat býčí divergenci. Prolomení pod klíčovou geometrickou podporou, kterou představuje hlavní trendová linie v černé barvě, by mohlo vyvolat další pokles, potenciálně až na 3,6 €.

UBI.FR v měsíčním časovém rámci. Zdroj: xStation.