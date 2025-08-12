Pfizer hlásí průlom v léčbě invazivní rakoviny močového měchýře

Společnost Pfizer oznámila, že kombinace jejího léku Padcev a imunoterapie Keytruda od firmy Merck významně zlepšila celkové přežití i období bez návratu onemocnění u pacientů s svalově invazivní rakovinou močového měchýře, pokud byla podávána před a po chirurgickém zákroku.
Podle průběžných výsledků probíhající klinické studie fáze III tato kombinace dosáhla výrazně lepších výsledků oproti samotné operaci. Podle Johanny Bendell, šéfky vývoje onkologických léčiv v Pfizeru, mají data potenciál změnit dosavadní klinickou praxi, zejména v časnějších stadiích onemocnění, kde lze dosáhnout lepších dlouhodobých výsledků.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Svalově invazivní rakovina močového měchýře představuje asi 25 % všech nově diagnostikovaných případů a patří k agresivním formám s vysokým rizikem metastáz. Terapie využívá anti-PD-1 přístup, kdy Keytruda blokuje protein PD-1 a aktivuje imunitní systém k boji s nádorem, zatímco Padcev jako protilátkově-lékový konjugát cílí přímo na rakovinné buňky, aniž by poškozoval zdravé tkáně.
Pfizer plánuje výsledky projednat s regulačními orgány po celém světě s cílem zahájit schvalovací proces. Padcev, vyvinutý ve spolupráci s japonskou společností Astellas, je již od roku 2019 schválen pro léčbu metastatického uroteliálního karcinomu a v loňském roce vygeneroval tržby 1,59 miliardy USD, což odpovídá přibližně 2 % celkových příjmů Pfizeru.
Graf PFE.US (D1)
Akcie společnosti Pfizer se aktuálně obchodují na úrovni 24,70 USD, tedy nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (24,35 USD) a SMA 100 (23,91 USD). RSI na hodnotě 52,6 naznačuje neutrální pozici bez známek překoupenosti, což ponechává prostor pro další růst. MACD se blíží k pozitivnímu překřížení nad signální linií, což by mohlo potvrdit začínající býčí momentum.
Klíčovou rezistencí je nyní oblast 25,18–25,66 USD, jejíž proražení by mohlo otevřít cestu k vyšším maximům z června. Naopak podpory se nachází u 24,35 USD (EMA 50) a dále na 23,91 USD (SMA 100).
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.