Akcie opět v zelených čísel, dolar kvůli Trumpovi navyšuje ztráty
Po včerejší klidné seanci probíhá i dnešní obchodování na akciových trzích bez větších komplikací. Akciovým indexům se daří a futures na americký S&P500...
Zprávy z trhů
Poprvé od prosince Ethereum (ETH) překonalo hranici 4 000 USD. V pátek 8. srpna 2025 kryptoměna dosáhla maxima lehce nad touto úrovní. Tento milník může znamenat konec osmiměsíčního boje s významnou psychologickou bariérou a zdůrazňuje...
Více
Skvělé výsledky za druhé čtvrtletí Rozvojové strategie Tržní prostředí Optimistický výhled na celý rok 2025 Pohled na valuaci Pohled na graf Arista Networks (ANET.US) je americká technologická...
Více
Prezident Donald Trump dále vyostřil obchodní napětí zvýšením cel na indické zboží na 50 %, přičemž jako důvod uvedl pokračující dovoz ruské ropy ze strany Indie. Nová sazba přidává dodatečné clo...
Více
Po včerejší klidné seanci probíhá i dnešní obchodování na akciových trzích bez větších komplikací. Akciovým indexům se daří a futures na americký S&P500...
Posledních pár týdnů přineslo na tureckou liru extrémní volatilitu, díky které se rázem z dění v Turecku stalo jedno z politických rizik, které začalo...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o oslabení amerického dolaru po výrocích amerického prezidenta Trumpa. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance příliš nových fundamentů nepřinesla, takže se obchodníci opatrně znovu pouštěli do nákupů rizikovějších aktiv. To dostalo pod tlak hlavně...
Jedna zajímavost ze světa měnových futures. Protože je forex OTC trh, nemáme bohužel přesnější info o hloubce trhu a o tom jací hráči zrovna navyšují jaké...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu kanadského dolaru a výhledu na tento týden. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Také minulý týden byl na finančních trzích hlavně o politických rizicích. Ta začala postupně polevovat, k čemuž přispěla jak stabilizace na turecké liře,...
Níže nabízíme záznam z dnešního flash news webináře, na kterém jsme se dočkali výrazného překvapení v podobě prudkého růstu kanadské inflace. Na webináři...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o situaci na měnách Emerging Markets a hrozbě nových sankcí na Turecko. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Jen malé připomenutí toho, že vysoká inflace a slabá lira nejsou tím jediným, co může do budoucna trápit tureckou vládu, spotřebitele a podniky. Pád liry...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance na finanční trhy přinesla zklidnění, a to hlavně kvůli zprávám o tom, že se Čína chystá ještě do konce měsíce zahájit jednání se Spojenými...
Dnes s Michaelou Lenochovou o včerejším poklesu na akciových trzích a pozitivním posunu v obchodních válkách. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včera se na trhy vrátila nervozita, která dostala pod tlak akcie a většinu rizikových aktiv. Na vině jsou obvyklí podezřelí, tedy silný dolar a jeho dopad...
Po dvou klidných seancích se nám dnes na akciovém trhu opět připomíná mírná nervozita. Ta podle všeho souvisí hlavně se silným dolarem a strachem z jeho...
Tentokrát se do čela našich tabulek nejlepších obchodů probojoval měnový pár EURTRY, a to zásluhou vysoké volatility na sklonku minulého týdne. Trader...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o síle amerického dolaru a poklesu zlata a stříbra pod důležité hladiny supportu. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.
Změna jazyka má vliv na změnu regulátora