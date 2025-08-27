Market Insider: EURUSD, GBPUSD, DAX, Brent (09-05-18)
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Zprávy z trhů
Kalifornský technologický gigant zažil v posledních letech velmi náročné období a výrazné cenové výkyvy. Situace společnosti je natolik vážná, že se do ní přímo zapojila i administrativa prezidenta USA....
Ropa Cena ropy v posledních dnech výrazně vzrostla v souvislosti s obnovenými pochybnostmi o možnosti uzavření mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Zároveň se zdá nepravděpodobné, že by Spojené státy v současné...
Globální trhy vstoupily do pondělní seance ve smíšené náladě. Futures na Wall Street klesají, zatímco index volatility CBOE (VIX) roste o více než 1,5 % po prudkém propadu z minulého týdne. Americký dolar...
Včerejší seance přinesla na finanční trhy návrat nervozity, ke kterému přispěl hlavně opětovný výprodej na měnách emerging markets (EM) ekonomik. Ty začínají...
Po včerejším klidném startu nového týdne se dnes na finanční trhy začínají vracet objemy. Ty přitom v Evropě posílají většinu akciových indexů do červených...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu britské libry a výhledu na dnešní seanci.
Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu, za což do značné míry mohl i svátek v USA, díky kterému se na amerických burzách včera neobchodovalo....
Témou číslo jeden ostáva vývoj mien rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s tureckou lírou a argentínskym pesom. Predajný tlak pokračuje, hoci už nie je extrémny....
V pretekoch o najslabšiu menu v tomto roku po najväčšom výplachu od uvoľnenia kurzu meny v decembri 2015 prebralo opäť od tureckej líry prvenstvo argentínske...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním vývoji na amerických akciích, situaci na libře a důležitých fundamentech v tomto týdnu.
Páteční seance patřila k těm nejzajímavějším v minulém týdnu. Evropské trhy výrazně klesaly, když doháněly Wall Street po Trumpových vyjádřeních ohledně...
V posledných hodinách sa toho udialo celkom dosť. Najviac rezonoval Trumpov rozhovor pre Bloomberg, kde odznelo nasledovné: Návrh EÚ na zrušenie ciel...
Inflácia pre eurozónu opäť raz sklamala. Augustové dáta ukázali medziročný rast cien na úrovni 2% (čakal sa rast na úrovni 2,1%) a medziročný rast jadrových...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o reakci finančních trhů na nová americká cla na Čínu a výhledu na dnešní seanci.
Včerejší seance znamenala návrat rizikové averze na finanční trhy. Německý DAX klesl nejvíce za dva týdny a v červených číslech skončila také Wall Street...
Z USA dnes dorazili júlové čísla osobných príjmov a výdavkov. Ich medzimesačné headliny dopadli podľa očakávaní, medziročné zmeny však ukázali zaujímavé...
Doteraz bol s odstupom najväčším favoritom na šéfa ECB nemec Jens Weidman. To sa však po novom zmenilo. Nemecká kancelárka Merkelová sa nechala počuť,...
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX se ziskem přesahujícím 181 000 korun....
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu britské libry, kanadského dolaru a pokračujícím růstu amerických akcií.
