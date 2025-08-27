zobrazit více
Zprávy z trhů

Zůstává ještě nějaká naděje pro Intel?

27. srpna 2025

Kalifornský technologický gigant zažil v posledních letech velmi náročné období a výrazné cenové výkyvy. Situace společnosti je natolik vážná, že se do ní přímo zapojila i administrativa prezidenta USA....

Více

Komoditní přehled – ropa, stříbro, káva, pšenice (26.08.2025)

26. srpna 2025

Ropa Cena ropy v posledních dnech výrazně vzrostla v souvislosti s obnovenými pochybnostmi o možnosti uzavření mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Zároveň se zdá nepravděpodobné, že by Spojené státy v současné...

Více

Krypto novinky: Bitcoin ztrácí na začátku týdne 📉 Ethereum klesá o 5 %

25. srpna 2025

Globální trhy vstoupily do pondělní seance ve smíšené náladě. Futures na Wall Street klesají, zatímco index volatility CBOE (VIX) roste o více než 1,5 % po prudkém propadu z minulého týdne. Americký dolar...

Více

