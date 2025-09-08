Ranní komentář: Krypto zasáhla vlna výprodejů, dnes americký ADP a ISM
Včerejší seance přinesla zvýšenou volatilitu na libru, které pomohly zprávy o tom, že Německo ustoupilo z některých požadavků na Británii, což by mohlo...
Zprávy z trhů
Cílem je zavedení multimodální a hybridní (edge-to-cloud) umělé inteligence do automobilů. Hybridní architektura kombinuje AI přímo ve vozidle s výpočetním výkonem cloudu. Zrychlení uvedení na...
Kryptoměny začínají nový týden klidně, ale pozitivně, s bitcoiny obchodovanými nad 111 000 USD a ethereem pohybujícím se kolem 4300 USD. Poklesy z minulého týdne na Wall Street se zmírnily, indexové futures posilují a...
OPEC+ zvýší v říjnu produkci ropy o 137 kb/d a začne tak uvolňovat část dobrovolných omezení o 1,65 mb/d, která měla trvat do roku 2026, přičemž širší omezení o ~2,0 mb/d zůstanou v platnosti. Skupina již mezi dubnem...
Akciové indexy dnes navazují na včerejší nevydařenou seanci a opět se dostávají do červených čísel. I tentokrát se přitom nervozita točí především kolem...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu měn Emerging Markets a odpoledním zasedání Bank of Canada. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance přinesla na finanční trhy návrat nervozity, ke kterému přispěl hlavně opětovný výprodej na měnách emerging markets (EM) ekonomik. Ty začínají...
Po včerejším klidném startu nového týdne se dnes na finanční trhy začínají vracet objemy. Ty přitom v Evropě posílají většinu akciových indexů do červených...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o poklesu britské libry a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Začátek týdne se na trzích nesl v poklidném duchu, za což do značné míry mohl i svátek v USA, díky kterému se na amerických burzách včera neobchodovalo....
Témou číslo jeden ostáva vývoj mien rozvíjajúcich sa ekonomík na čele s tureckou lírou a argentínskym pesom. Predajný tlak pokračuje, hoci už nie je extrémny....
V pretekoch o najslabšiu menu v tomto roku po najväčšom výplachu od uvoľnenia kurzu meny v decembri 2015 prebralo opäť od tureckej líry prvenstvo argentínske...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním vývoji na amerických akciích, situaci na libře a důležitých fundamentech v tomto týdnu. frameborder="0" allow="autoplay;...
Páteční seance patřila k těm nejzajímavějším v minulém týdnu. Evropské trhy výrazně klesaly, když doháněly Wall Street po Trumpových vyjádřeních ohledně...
V posledných hodinách sa toho udialo celkom dosť. Najviac rezonoval Trumpov rozhovor pre Bloomberg, kde odznelo nasledovné: Návrh EÚ na zrušenie ciel...
Inflácia pre eurozónu opäť raz sklamala. Augustové dáta ukázali medziročný rast cien na úrovni 2% (čakal sa rast na úrovni 2,1%) a medziročný rast jadrových...
Dnes s Monikou Holzknechtovou o reakci finančních trhů na nová americká cla na Čínu a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance znamenala návrat rizikové averze na finanční trhy. Německý DAX klesl nejvíce za dva týdny a v červených číslech skončila také Wall Street...
Z USA dnes dorazili júlové čísla osobných príjmov a výdavkov. Ich medzimesačné headliny dopadli podľa očakávaní, medziročné zmeny však ukázali zaujímavé...
