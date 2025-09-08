zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Google Cloud a Qualcomm prohlubují spolupráci v oblasti AI agentů ⚔️

8. září 2025

  Cílem je zavedení multimodální a hybridní (edge-to-cloud) umělé inteligence do automobilů. Hybridní architektura kombinuje AI přímo ve vozidle s výpočetním výkonem cloudu. Zrychlení uvedení na...

Krypto novinky: Bitcoin se snaží znovu nabrat na síle 📈 Ethereum se stabilizuje po odlivu ETF

8. září 2025

Kryptoměny začínají nový týden klidně, ale pozitivně, s bitcoiny obchodovanými nad 111 000 USD a ethereem pohybujícím se kolem 4300 USD. Poklesy z minulého týdne na Wall Street se zmírnily, indexové futures posilují a...

OPEC+ zvýší v říjnu těžbu ropy o 137 kb/d 🛢️

8. září 2025

OPEC+ zvýší v říjnu produkci ropy o 137 kb/d a začne tak uvolňovat část dobrovolných omezení o 1,65 mb/d, která měla trvat do roku 2026, přičemž širší omezení o ~2,0 mb/d zůstanou v platnosti. Skupina již mezi dubnem...

