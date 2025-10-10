zobrazit více
Zprávy z trhů

Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (10. 10. 2025)

10. října 2025

Tři trhy, které stojí za pozornost První plný týden října se nesl ve znamení nových rekordů na Wall Street a historických maxim u klíčových drahých kovů: zlata a stříbra. Zajímavé je, že k tomu...

Americká vláda zahájila propouštění federálních zaměstnanců; výprodej na Wall Street se prohlubuje 🔨

10. října 2025

Americké akciové indexy dnes dále oslabily poté, co média informovala, že Bílý dům zahájil masové propouštění federálních zaměstnanců kvůli prodlouženému vládnímu shutdownu. Rozpočtový...

US100 -1,10 % ✂️

10. října 2025

Americké akcie dnes otočily původní zisky poté, co Donald Trump zveřejnil příspěvek na TruthSocial, v němž varoval před rostoucím napětím v obchodních vztazích s Čínou. Prezident tvrdí, že Peking rozeslal dopisy do několika zemí...

