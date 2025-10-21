zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Zprávy z trhů

Komoditní shrnutí – Ropa, zlato, zemní plyn, kakao (21. 10. 2025)

21. října 2025

Ropa Ceny ropy klesly začátkem týdne prudce a testovaly úroveň 56 USD za barel. Americká vláda uvedla, že průměrná cena benzínu v USA klesla pod 3 USD za galon, poprvé od roku 2020. Ceny ropy zůstávají pod tlakem kvůli očekáváním...

Kopírují Spojené státy Čínu? Vláda získává podíly v Intelu, MP Materials a dalších firmách.

21. října 2025

V posledních měsících Spojené státy investovaly do několika firem považovaných za strategicky nejdůležitější v zemi, aby zajistily, že budou schopny samy vyrábět polovodiče, těžit vzácné zeminy a produkovat ocel, aniž by byly...

Kering prodává kosmetickou divizi L'Oréalu za 4 miliardy eur – co to znamená pro akcie obou společností❓💡

20. října 2025

Francouzská skupina luxusního zboží Kering (KER.FR), vlastník značek Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga a Alexander McQueen, učinila jeden z nejvýznamnějších strategických kroků posledních let. Společnost se dohodla na prodeji celé...

