Video: Komentář k americké inflaci a zasedání ECB
Níže záznam z dnešního webináře, ve kterém jsme probrali výsledky americké inflace a průběh tiskové konference Evropské centrální banky. Inflace mírně...
Zprávy z trhů
Ropa Ceny ropy klesly začátkem týdne prudce a testovaly úroveň 56 USD za barel. Americká vláda uvedla, že průměrná cena benzínu v USA klesla pod 3 USD za galon, poprvé od roku 2020. Ceny ropy zůstávají pod tlakem kvůli očekáváním...
Více
V posledních měsících Spojené státy investovaly do několika firem považovaných za strategicky nejdůležitější v zemi, aby zajistily, že budou schopny samy vyrábět polovodiče, těžit vzácné zeminy a produkovat ocel, aniž by byly...
Více
Francouzská skupina luxusního zboží Kering (KER.FR), vlastník značek Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga a Alexander McQueen, učinila jeden z nejvýznamnějších strategických kroků posledních let. Společnost se dohodla na prodeji celé...
Více
Níže záznam z dnešního webináře, ve kterém jsme probrali výsledky americké inflace a průběh tiskové konference Evropské centrální banky. Inflace mírně...
XTB výrazně rozšířila nabídku obchodovatelných akcií, takže se jim na xPulsu budeme také ve větší míře věnovat. A začněme rovnou jedním z aktuálně nejžhavějších...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vzestupu kanadského dolaru a odpoledních důležitých makrodatech. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Dnes sa svet dozvie výsledok zasadnutia ECB. O 13:45 bude zverejnené tlačová správa a o 14:30 bude mať tlačovku jej šéf Draghi. Vzhľadom na to, že sa od...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Ani včerejší seance situaci na trzích výrazněji nezměnila a obchodníci tak dál vyčkávali především na důležité fundamenty, které přinese dnešní obchodování....
Nejlepší obchod na reálných účtech XTB realizoval v minulém týdnu trader z České republiky na akciovém indexu DAX (DE.30). Celkový zisk přesáhl 380 000...
Středeční seance zatím plynule navazuje na včerejší obchodování. Objemy na burzách sice pozvolna rostou, většina indexů ale dál zůstává v líném bočním...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu kanadského dolaru a reakci ropy na hurikán Florence. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance větší změny na akciový trh nepřinesla a v klidu zůstává i nadále také většina hlavních světových měn. Výraznější volatility jsme se dočkali...
Pozrel som sa na to, ako sa vyvíja ocenenie jednotlivých akciových indexov (pomer ceny k očakávaným ročným ziskom). Konkrétne som porovnával jeho aktuálny...
Úterní seance se na finančních trzích zatím nese ve vyčkávacím režimu a většina akcií i měn si své včerejší pozice udržuje. Díky absenci důležitých fundamentů...
Môj včerajší komentár pre hnonline.sk Kríza zasiahla Grécko nielen ekonomicky, ale aj demograficky. Jednak z krajiny odišli státisíce ľudí (väčšinou...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o vzestupu britské libry a aktuální situaci na trzích. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Začátek týdne na trzích proběhl v klidu a bez výraznější volatility. Akciové indexy si své ocenění podržely a minimálních změn jsme se dočkali také na...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu amerického dolaru a výhledu na tento týden. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Závěr minulého týdne přinesl velmi zajímavé výsledky z amerického trhu práce, které díky nečekaně silnému růstu mezd pomohly americké měně zpevnit na většině...
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.
Změna jazyka má vliv na změnu regulátora