Úvery v eurozóne rastú najrýchlejšie od krízy. Euro je pod tlakom, kvôli Taliansku.
ECB dnes zverejnila svoje štatistiky monetárneho vývoja. Tie na rozdiel od niektorých iných dát dodávajú dôvod pre optimizmus – rast úverov súkromnej...
Zprávy z trhů
Technologie se vyvíjí závratným tempem – a čím dál více automobilů, továren i běžných zařízení se stává „chytrými“. V srdci této globální transformace stojí...
Amazon (AMZN.US) dnes po uzavření amerického trhu zveřejní výsledky za 3. čtvrtletí 2025. Investoři očekávají další solidní čtvrtletí, ačkoli panuje nejistota ohledně tempa růstu cloudových služeb a postavení firmy...
Americký technologický gigant, který je dnes především silným hráčem v oblasti datových center a umělé inteligence (AI) a nejen vyhledávání a prohlížení webových stránek, výrazně překonal...
ECB dnes zverejnila svoje štatistiky monetárneho vývoja. Tie na rozdiel od niektorých iných dát dodávajú dôvod pre optimizmus – rast úverov súkromnej...
Francúzsko sa podľa všetkého po niekoľkých kvartáloch vracia do pozície nízko rastúcej ekonomiky eurozóny. Po podnikovej dôvere prudko padá aj spotrebiteľská...
Market insider je pravidelný report tak trochu ze „zákulisí“ finančních trhů. Žádná makrodata, žádné vyjádření politiků, žádné centrální banky, pouze...
Včerejší seance přinesla zasedání americké centrální banky, která podle očekávání zvýšila úrokové sazby a ve svém výhledu naznačila, že sazby může zvednout...
Malo to byť nudné zasadnutie, ktoré malo priniesť len zvýšenie sadzieb, udialo sa však celkom veľa: Fed zo svojho sprievodného komentára po zvýšení sadzieb...
Středeční seance zatím na trzích podle očekávání probíhá ve velmi opatrné atmosféře. Evropa dnes byla kompletně bez důležitých fundamentů a trh tak nervozně...
Výnosy z desaťročných amerických dlhopisov v posledných dňoch atakovali májové dlhodobé maximá na úrovni 3,1%. Keďže je úročenie jednou z kľúčových veličín...
Dnes s Michaelou Lenochovou o vývoji na americkém dolaru a večerním zasedání Fedu. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
Včerejší seance na finanční trhy žádné větší změny nepřinesla a tak si akcie i většina měn své ceny mohly podržet. Už dnešní ráno, ale dokázalo rozpohybovat...
Úterní seance je zatím na finančních trzích bez velkých překvapení a nese se ve spíše vyčkávacím duchu. Po včerejší mírné korekci dnes Evropské indexy...
Dnes s Michaelou Lenochovou o pozitivním dopadu projevu guvernéra ECB Draghiho na euro a výhledu na dnešní seanci. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media"...
Keďže Britská premiérka Mayová v piatok opäť vyrukovala s hrozbou tvrdého BrExitu, keď jej EÚ neustúpi (a poslala libru prudko nadol), tak sa pozrime na...
Včerejší seance přinesla mírnou korekci na akciové indexy, které si ale většinu svých nedávných zisků stále bez problémů drží. Na devizovém trhu byla situace...
Draghi dnes rozprával v Európskom parlamente. A podarilo sa mu rozhýbať euro. Vzhľadom na to, že ECB zasadala pred dvoma týždňami a Draghi po zasadnutí...
Po velmi úspěšném minulém týdnu vstupují finanční trhy do nového týdne spíše opatrně. Akciové indexy své zisky nenavyšují a pozice jen na podprůměrných...
Nemecký IFO index podnikateľskej dôvery dnes prekvapil. Po nečakane prudkom raste z minulého mesiaca si svoje zisky podržal. A to aj napriek tomu, že v piatok...
Dnes s Jaroslavem Brychtou o růstu akciových indexů a dalším vývoji amerického dolaru. frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
