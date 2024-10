Doba čtení: 3 minut(y)

Existuje mnoho traderů s odličným pohledem na trhy. Není proto velkým překvapením, že existuje i velké množství obchodních strategií. Někteří upřednostňují dlouhodobé investování, zatímco jiní se soustředí na scalp nebo intradenní obchodování. Pro některé jsou nejvhodnějšími nástroji pro analýzu trhu technické indikátory a patterny, zatímco ostatní vidí hodnotu ve fundamentální analýze. I když můžou vést všechny přístupy k zisku, není možné přesně říci, jakým směrem se bude v budoucnu vyvíjet konkrétní měnový pár nebo index. Ale co kdybychom vám řekli, že existuje strategie, která může být zisková i tehdy, když se nemění úrokové sazby? Odpovědí je Carry trade.

Co přesně znamená Carry trade

Carry trade je zajímavá dlouhodobá strategie, která pramení z rozdílných úrokových sazeb po celém světě. Při této strategii investor prodá určitou měnu s relativně nízkou úrokovou sazbou a využije prostředky na nákup jiné měny s vysokou úrokovou sazbou. Po dobu využití této strategie chce obchodník vydělat na rozdílu úrokových sazeb těchto dvou zemí. Podívejme se na krátký příklad. Investor si půjčí japonský jen s úrokovou sazbou blízko 0 %, převede na dolary a ty uloží s úrokem 2 %. Tak dosáhne 2% zisku každý rok za předpokladu, že se úrokové sazby nezmění. Co kdyby to šlo s pomocí finanční páky? Návratnost kapitálu by byla ještě vyšší!

Při této strategie je ale potřeba mít na paměti jednu věc. Vezměme příklad uvedený výše – pokud dolar vůči jenu prudce oslabí, mohl by být tento obchod ve ztrátě, i kdyby byl rozdíl mezi úrokovými sazbami kladný. Je to tím, že byste museli zaplatit více za jen předtím, než vrátíte půjčené peníze. Také kvůli páce by mohl i malý pohyb způsobit větší ztrátu. Na druhou stranu to neznamená, že tato strategie nedává smysl. Se správným přístupem můžete nejen profitovat na rozdílu úrokových sazeb, ale také na směnném kurzu.

Jak využít strategii v praxi

Výchozím bodem strategie Carry trade je rozdíl úrokových sazeb dvou měn. Na forexovém trhu se tento rozdíl ukrývá za záhadným pojmem „swap“. Swap vzniká v důsledku rozdílných úrokových sazeb za jednotlivé měny. Vzhledem k tomu, že měny jsou vždy obchodovány v párech, musíte si vždy půjčit jednu měnu, abyste si koupili jinou, takže musíte zaplatit úroky za půjčku, ale také získáte úroky z měny, kterou držíte. Pokud je rozdíl mezi tím, co zaplatíte a tím, co dostanete, kladný, máte nárok na čistý swapový zisk. Je-li rozdíl záporný, to znamená, že zaplatíte za úroky více, než obdržíte, bude z vašeho účtu odečtena příslušná částka za swap. Jak zjistit, zda je rozdíl na zvoleném páru pozitivní? S platformou xStation 5 stačí dvakrát kliknout na dvojici měnového páru v okně Market Watch.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jak vidíte, xStation 5 vypočítá denní hodnotu swapu, která závisí na pozici, kterou zvolíte a na objemu obchodu. V tomto příkladu pro long pozici na AUDJPY to bude 1,5 euro za den pro každý lot. Pokud pozici neuzavřete po dobu jednoho roku, získáte kolem 540 EUR pouze na swapech. Pokud půjde trh na druhou stranu, výsledná částka bude rozdílem mezi již zmíněným ziskem a ztrátou z tohoto pohybu na forexu. Naopak, pokud měnový pár poroste, budete mít navíc dodatečný zisk. Takto funguje Carry trade, a proto se jedná o dlouhodobou strategii. Čím déle zůstává pár s kladným Carry ve vašem portfoliu, tím větší je zisk.

Pravidla strategie

Příklad s AUDJPY popisuje, jak strategie funguje v praxi. Ale jsou zde i další pravidla, která stojí za to aplikovat, abyste maximalizovali svůj potenciální zisk. Tady jsou:

Vybírejte si páry s nejširším spreadem mezi úrokovými sazbami Najděte pár, který je v trendu Zhodnoťte míru rizika a nastavte Stop Loss Sledujte pozici a změny sazeb

Zatímco pravidla 1 a 3 jsou pro pokročilé obchodníky celkem zřejmá, 2. a 4. pravidlo potřebují vysvětlit. Jak bylo řečeno, směnný kurz je pro Carry trade strategii největším rizikem. Pohybům na FX trhu nezabráníte, ale můžete si vybrat pár, který se bude pohybovat vaším směrem. Důležité je, aby se jednalo o dlouhodobý pohyb. Výběr páru, který se pohybuje v dlouhodobém nebo střednědobém trendu, je to, co hledáme. Podívejme se na krátký příklad.

Měnový pár USDMXN se pohybuje od začátku roku 2017 v klesajícím trendu. První polovinu roku nastal veliký pokles tohoto páru, který pokračoval směrem dolu. A co víc, short pozice je na tomto páru spojena s kladným swapem, takže by se zisk z tohoto obchodu ještě zvětšil. Trh je v trendu, swap je kladný – Carry trade funguje skvěle.

Jaká jsou ale rizika? Směnný kurz je to největší a nejdůležitější, ale měli bychom sledovat i úrokové sazby, zda centrální banky zůstávají klidné a nemění je, toto riziko ubývá. Pokud se neustále mění podmínky, mohou se změnit i úrokové sazby. Jako obchodníci byste si měli dávat pozor na to, co centrální banky dělají a jaká je jejich politika. Obzvláště pokud obchodujete strategii Carry trade.