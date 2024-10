EURUSD Forex obchodování – Jak investovat do EUR/USD měny?

Doba čtení: 8 minut(y)

Zajímáte se o politické dění a sledujete zprávy z nejdůležitějších západních ekonomik? Zjistěte, jak se vyvíjí měnový pár EUR/USD, a sami se přesvědčte, zda je obchodování na tomto páru to pravé pro vás.

Evropa a USA jsou již stovky let pilíři globální ekonomiky, a to navzdory rostoucí síle Číny. Obě ekonomiky jsou úzce komoditně propojeny, přestože americký Federální rezervní systém provádí měnovou politiku nezávisle na Evropské centrální bance. Měnový pár EURUSD je jednou z nejaktivnějších měn na světě a forexový trh má největší denní objem až 6,5 bilionu dolarů a celkovou tržní hodnotu odhadovanou na více než 2,4 kvadrilionu dolarů. Pro srovnání, hodnota tržní kapitalizace všech společností kótovaných na burze je přibližně 100 bilionů USD, z čehož více než polovinu tvoří hodnota společností kótovaných na burze v USA.

Kótování měnového páru EURUSD je ovlivňováno mnoha makroekonomickými faktory a faktory specifickými pro měnový pár. V tomto článku si představíme ty hlavní, které utvářejí kurz EURUSD, a řekneme si, jak začít obchodovat EURUSD.

Co je to Forex CFD

Forex je název pro globální trh s měnami. Nástroje forexového trhu CFD jsou známé nejvyšší dostupnou finanční pákou, která umožňuje vysokou volatilitu investic i při relativně malých pohybech cen, což vytváří příležitost na zisky, ale také určité riziko. Vzhledem k tomu, že cenové výkyvy na měnových burzách nejsou příliš vysoké, poskytuje vysoká finanční páka investorům a obchodníkům vysokou volatilitu portfolia i při změně cen o 1 % nebo dokonce o 0,5 % během 24 hodin.

CFD je zkratka pro „Contract for Differences” (rozdílové smlouvy) a měny CFD jsou finanční nástroje. Při obchodování s CFD na Forexu se nestáváte vlastníkem žádné měny, se kterou obchodujete, ale pouze kontraktem na její cenový rozdíl. Při obchodování s CFD tedy pouze spekulujete na vývoj ceny – ta může stoupat i klesat.

Kolísání cen bývá mnohem silnější, když jsou vydávána kritická ekonomická data nebo rozhodnutí, to může poskytnout zvláštní příležitosti pro medvědí nebo býčí obchodníky, kteří spekulují s krátkými pozicemi. Nakonec je vaším hlavním úkolem jako obchodníka předpovědět budoucí směr pohybu ceny měny, na kterou spekulujete, např. EURUSD nebo EURCZK.

Obchodování s CFD je rizikové, protože při tomto druhu obchodování využíváte finanční páku. Pokud si chcete Forex obchodování nejprve vyzkoušet, nabízíme zdarma testovací účet, kde si vše vyzkoušíte a projdete s virtuálními finančními prostředky a naučíte se obchodovat a investovat na trhu, bez rizika ztráty vlastních peněz.

Co ovlivňuje obchodování na Forexu EURUSD?

Jednotlivé měnové páry porovnávají sílu ekonomik na základě agregace všech informací o nich a oceňují jednotlivá rizika a vyhlídky. Měnový pár EURUSD porovnává ekonomiky Evropské unie (zemí, které jsou v Evropské měnové unii a přijaly euro) se Spojenými státy americkými, a proto se vše, co ovlivňuje obě ekonomiky, odráží v páru EURUSD.

Pohyby a rozhodnutí, které posilují dolar, mohou způsobit pokles EUR/USD.

Pohyby a rozhodnutí, které posilují euro, mohou způsobit růst hodnoty EUR/USD.

I když měnový pár neovlivnily pouze nejdůležitější ekonomické údaje, avšak ty jsou díky cyklickým publikacím jedním z klíčových faktorů. Mezi ně patří např:

Rozhodnutí centrálních bank (FED, ECB) (úrokové sazby, výnosy státních dluhopisů)

Inflace CPI pro USA, EMU (Evropská měnová unie)

Údaje o růstu HDP

Údaje o trhu práce

NFP (NonFarm Payrolls) a index ISM ve výrobě

Index spotřebitelských nálad v USA podle Michiganské univerzity

Ekonomický sentiment ZEW, index podnikatelského klimatu IFO Německo

Konferenční rada (Conference Board)

Nabízíme přístup ke klíčovým údajům, jako jsou ekonomické zprávy, nebo zprávy z trhů, které jsou zveřejňovaným každý den, podívejte se sem: Makroekonomický kalendář.

Jakékoli pohyby, politická rozhodnutí a geopolitická situace mohou ovlivnit euro a způsobit růst EUR/USD. Geopolitická nejistota silně ovlivňuje oba měnové páry. Ukázala to válka na Ukrajině a energetická závislost, která zatěžuje ekonomiku Evropské unie v roce 2022.

Dalším faktorem, který může ovlivnit tento měnový pár, je geopolitická nejistota. Spojené státy a Evropská unie jsou významnými obchodními partnery a obchodníci při sledování cen měn často věnují pozornost vztahům mezi těmito bloky. Nestabilita může mít na hodnotu EUR/USD značný vliv.

Projevy šéfů centrálních bank a jejich členů mohou mít na EURUSD velmi významný vliv, protože centrální banky určují směr měnové politiky. Centrální banky také stanovují úrokové sazby, které podle Fisherovy ekonomické teorie ovlivňují směnné kurzy.

Pokud například úrokové sazby v USA rostou a jsou na vyšší úrovni než v eurozóně, měl by být americký dolar silnější než euro, což se projeví ve směnném kurzu. Proto je dobré sledovat nejaktuálnější zprávy z trhů, aby vaše Forex obchodování na měnový pár EUR/USD, bylo nejpřesnější.

Shortování – Jak shortovat akcie a další nástroje

Shortování je zaujímání pozic při klesajících cenách. Na této obchodní pozici lze vydělat, pokud cena nástroje klesá. Obvykle obchodníci při poklesu cen prodělávají. Obchodování s CFD však umožňuje obchodovat za všech podmínek, tedy i při klesajících cenách.

Při strategii shortování je nejdůležitější chování vývoje ceny. Poklesy jsou obvykle dynamičtější a trvají mnohem kratší dobu než vzestupný pohyb – známý také jako býčí trh. Můžete se podívat, jak se chovaly ceny a indexy amerických společností v roce 2008 tváří v tvář bankrotu Lehmnan Brothers nebo v březnu 2020 během krachu Covidian na forexovém trhu. Můžete se také podívat do páru EURUSD a podívat se, jak různé politiky centrálních bank (FED vs. EBC) a geopolitika ovlivnily ceny.

Právě díky možnosti krátkého prodeje, tedy sázení na pokles cen, vydělal Michael Burry, současný majitel hedgeového fondu Scion, který kritizoval americký úvěrový systém, v době paniky na Wall Street v roce 2008 jmění. Tento příběh je zachycen ve filmu The Big Short.

Shortování na platformě xStation5

Short pozici otevřete v platformě stejným způsobem jako long pozici. Místo kliknutí na zelené tlačítko BUY zvolíte červené tlačítko SELL.

Defensive orders SL and TP

Při obchodování s nástroji CFD musíte brát v potaz vysokou volatilitu ceny a výsledek pozice. Analýzou grafu a měnící se situace se někteří obchodníci rozhodnou používat automatické obranné příkazy, aby nemuseli neustále sledovat graf.

Stop Loss

Jak název napovídá, příkaz Stop Loss může chránit před prohlubujícími se ztrátami, pozice bude automaticky uzavřena, když cena klesne pod vámi zadanou úroveň. Dalším typem příkazu stop loss je trailing stop loss, který sleduje cenu instrumentu ve vámi stanovené vzdálenosti. Použití trailing stop loss vám může umožnit držet pozici po delší dobu, čímž maximalizujete své zisky a omezíte riziko vyplývající z náhlého pohybu ceny.

Take profit

Příkaz Take Profit vám naopak umožní automaticky uzavřít ziskovou pozici na cenové úrovni, kterou považujete za vhodnou. Úroveň uzavření může vycházet například z technické analýzy, kterou zpřístupníte v xStation5, nebo z vaší vlastní analýzy situace na trhu.

Více informací o defenzivních příkazech a pokyny k jejich nastavení najdete zde a v platformě xStation5 na kartě Vzdělávání, kde jsou k dispozici instruktážní videa.

Finanční pákový efekt

Použití pákového efektu s sebou nese, jak možnost otevřít velkou pozici s malým množstvím vloženého kapitálu, tak větší odpovědnost a riziko.

Při obchodování s nástroji CFD se částka, kterou investujete do otevření pozice, nazývá marže. Částka potřebná k otevření pozice závisí na nástroji, který obchodujete, a na pákovém efektu, který je mu přiřazen. Uveďme si příklad.

Pokud byste chtěli otevřít minimální pozici ve výši 0,01 lotu (1 lot se rovná 100 000 jednotek základní měny) na měnovém páru EURUSD, stálo by vás to přibližně 33 EUR, protože dostupná páka na páru EURUSD je 1:30, což znamená, že k otevření pozice byste potřebovali 3,33 % nominální hodnoty marže. Tím byste otevřeli pozici ve výši 1 000 EUR (0,01 x 100 000) při marži 33 EUR.

Je také důležité, abyste se seznámili s pojmy zůstatek, vlastní kapitál (hodnota účtu), volná marže, a především úroveň marže.

Zůstatek na účtu se mění pouze při vkladu, výběru, uzavření nebo otevření pozice.

Vlastní kapitál je částka na vašem zůstatku plus aktuální výsledek vašich otevřených pozic.

Marže je součet vašich marží – celková částka přijatá na otevření pozic v CFD.

Volná marže je částka, kterou můžete ještě použít k otevření nových obchodů.

Pokud jste v otevřené pozici CFD zaznamenali ztrátu 18 EUR, hodnota vašeho účtu je pouze 17 EUR. V tomto případě bude vaše úroveň marže pouze kolem 51,5 %, což znamená, že se spustí automatický obranný mechanismus Margin Stop, který vaši pozici uzavře, aby zastavil další ztráty, pokud úroveň vaší marže klesne pod 50 %. Existence tohoto mechanismu je zákonným požadavkem a vyplývá z předpisů, kterým podléháme jako regulované finanční instituce, jako jsou ESMA a FCA.

Pokud úroveň marže klesne pod 80 %, zašleme vám varování Margin Call, což znamená, že úroveň vaší marže klesla na nebezpečnou úroveň a může vést k uzavření vaší pozice. Pokud si přejete ponechat své pozice CFD otevřené, zatímco úroveň marže klesá, můžete jednoduše vložit prostředky na svůj účet, čímž se zvýší vlastní kapitál (hodnota účtu) a úroveň marže se zvýší. Informace o aktuální úrovni % Margin Level se zobrazuje v platformě, takže nemusíte provádět výpočty sami.

Více informací o mechanismu Margin Stop najdete zde.

Jak začít obchodovat s měnovým párem EURUSD?

Chcete-li začít obchodovat EURUSD na reálném účtu, musíte projít registračním procesem, kdy zodpovíte několik otázek týkajících se znalostí trhu a splníte některé podmínky pro vedení účtu. To by vám nemělo zabrat více než několik minut. Zde je odkaz a formulář, kde můžete požádat o reálný účet.

Reálný účet vám umožní obchodovat s CFD na desítkách různých měnových párů z hlavních i rozvíjejících se exotických trhů. Můžete si také otevřít bezplatný DEMO účet s platností 30 dní, od jehož úrovně začnete obchodovat za virtuální peníze a seznámíte se s platformou xStation5. O obchodní platformě xStation5 si můžete přečíst zde.

Pákový efekt dostupný na EURUSD je 1:30. K otevření kontraktu s marží pro zvýšení nebo snížení ceny měnového páru potřebujete pouze 3,33 % hodnoty kontraktu. Objem 1 lotu se rovná 100 000 jednotek základní měny. Objem 0,1 lotu (mini lot) se rovná 10 000 jednotek základní měny. Objem 0,01 lotu se rovná 1000 jednotek základní měny. Například k otevření pozice 0,1 lotu na EURUSD potřebujete pouze 333 EUR s pákovým závazkem 3,33 % marže.

Obchodní platforma xStation5 navíc poskytuje nástroje pro technickou analýzu, díky nimž budete moci realizovat vlastní obchodní strategie, přístup k náhledu reálného objemu EURUSD a také profesionální klientský servis a příjemné grafické rozhraní.

Účty klientů XTB jsou chráněny proti zápornému zůstatku, díky čemuž při obchodování na xStation5 na forexovém trhu nemůžete ztratit více, než jste se rozhodli vložit na svůj obchodní účet. Mechanismus Margin Stop Vás částečně ochrání při extrémních tržních podmínkách a uzavře Vaši pozici, když bude Vaše úroveň marže nižší než 50 %. Díky obranným příkazům jako Stop Loss, Take Profit jste ale prosím nezapomněli na psychologický přístup, ten je také důležitý.

Obchodní hodiny na Forex EUR/USD

A co dostupné obchodní hodiny? Tyto informace jsou důležité zejména pro forexové (EURUSD) obchodníky. Trh je otevřen 7 dní v týdnu se dvěma přestávkami v pátek a neděli. V pátek je obchodování uzavřeno od 22:00 CET do 00:00 CET. V neděli je obchodování uzavřeno od 00:00 do 23:00 SEČ. Spotová cena je statická, když je trh uzavřen. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.