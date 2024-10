Doba čtení: 3 minut(y)

Při obchodování na finančních trzích existují v podstatě dva způsoby, jak otevřít obchod: okamžitá exekuce a čekající objednávka. Jak přesně fungují čekající objednávky a proč jsou zapotřebí?

Když chceme obchodovat na finančních trzích, existují dva způsoby, jak otevřít obchod:

Okamžitá exekuce : váš obchod je ihned otevřen na dostupné ceně

: váš obchod je ihned otevřen na dostupné ceně Čekající objednávka: váš obchod je otevřen, jakmile se trh dostane na úroveň, kterou jste zvolili

Časem pravděpodobně zjistíte, že při obchodování využijete oba tipy transakcí. Ale jak přesně fungují čekající objednávky a proč jsou potřeba?

Faktem je, že je dobré znát aktuální situaci, tržní zprávy a významné pohyby, ale dobré plánování je ještě důležitější. Pokud máte svůj vlastní pohled na konkrétní trh, ale nemáte čas neustále ceny sledovat a zadávat obchody ručně, čekající objednávky jsou přesně to, co potřebujete.

Na rozdíl od příkazů k okamžitému provedení, kdy je obchod umístěn za běžnou tržní cenu, čekající objednávky umožňují nastavit objednávky, které jsou otevřeny, jakmile cena dosáhne příslušné úrovně, kterou jste vybrali. V rámci xStation 5 jsou k dispozici čtyři typy čekajících příkazů, ale můžeme je seskupit pouze na dva hlavní typy: objednávky, které očekávají průraz určité tržní úrovně, nebo objednávky, které očekávají odraz od určité tržní úrovně.

Buy Stop

Buy Stop příkaz umožňuje nastavit nákupní objednávku nad aktuální tržní cenu. To znamená, že pokud je aktuální tržní cena 20 USD a nákupní limit je 22 USD, otevře se nákupní (long) pozice, jakmile trh dosáhne této ceny. Čekající příkaz Buy Stop tedy nastavujeme nad aktuální cenu.

Sell Stop

Sell Stop příkaz umožňuje nastavit prodejní objednávku pod aktuální tržní cenu. Takže pokud je aktuální tržní cena 20 USD a cena Sell Stop je 18 USD, otevře se prodejní (short) pozice, jakmile trh dosáhne této ceny. Čekající příkaz sell stop tedy nastavujeme pod aktuální cenu.

Buy Limit

Opakem Buy Stop příkazu je Buy limit, který umožňuje nastavit nákupní objednávku pod aktuální tržní cenu. To znamená, že pokud je aktuální tržní cena 20 USD a cena limitu nákupu je 18 USD, pak jakmile trh dosáhne cenové hladiny 18 USD, otevře se nákupní pozice.

Sell Limit

Příkaz Sell Limit umožňuje nastavit prodejní objednávku nad aktuální tržní cenu. Takže pokud je současná tržní cena 20 dolarů a Sell Limit je 22 dolarů, pak jakmile trh dosáhne cenové hladiny 22 dolarů, bude na tomto trhu otevřena prodejní pozice.

Otevření čekajícího příkazu

Můžete otevřít kartu nového pokynu z okna Market Watch. Nejdříve začneme výběrem trhu, který chceme obchodovat a pak klikneme na „Otevřít pokyn“ nebo dvojklikem na název trhu. Jakmile tak učiníte, otevře se okno nového pokynu a vyberete záložku „Čekající pokyn“.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Potom vyberte úroveň trhu (cenu), na které bude aktivována čekající objednávka. Měli byste také zvolit velikost pozice na základě objemu, hodnoty kontraktu nebo marže. V případě potřeby můžete nastavit datum vypršení platnosti. Po nastavení všech těchto parametrů vyberte zelené nebo červené tlačítko v závislosti na tom, zda chcete jít do dlouhé (long) nebo krátké (short) pozice.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Obchodování z grafu

Čekající objednávky mohou být také zadány přímo z grafu, který právě analyzujete.

Můžete tak učinit stisknutím tlačítka v levém horním rohu grafu, jak je vidět na obrázku níže.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Poté přesuňte kurzor myši na graf tak, abyste mohli vybrat úroveň, ve které bude otevřen čekající příkaz. Jakmile zvolíte cenovou hladinu, můžete také vybrat příkazy Stop loss nebo Take Profit nad, nebo pod vaší úrovní.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Po nastavení těchto úrovní se zobrazí okno s objednávkou všech parametrů, které jste vybrali. Nyní jednoduše zvolte velikost pozice a umístěte objednávku výběrem červeného nebo zeleného tlačítka v závislosti na typu objednávky, kterou umístíte.

Jak vidíte, čekající objednávky jsou velmi užitečnou funkcí platformy xStation 5, a to především pokud nemůžete neustále sledovat trh pro vstup do obchodu nebo pokud se cena nástroje rychle změní a nechcete přijít o příležitost vstupu do obchodu.