ETF fondy patří mezi nejpopulárnější investiční nástroje současnosti. Mnoho začínajících investorů si klade otázku: co je ETF a jak funguje? Zkratka pochází z anglického výrazu Exchange-Traded Fund, tedy fond obchodovaný na burze. Investice do ETF umožňuje snadno a efektivně rozložit riziko, protože v jednom fondu může být obsaženo stovky až tisíce akcií nebo jiných aktiv. V tomto článku si vysvětlíme, co přesně ETF znamená, jak funguje jejich obchodování, jaké druhy ETF fondů existují, proč jsou tak oblíbené a jak začít s investicí do ETF například na index S&P 500. Ten v XTB aplikaci najdete pod tickerem SXR8.DE.
Co je ETF (Exchange-Traded Fund)?
Zřejmě žádný jiný investiční instrument si ve světě nezískal za tak krátkou dobu tak silné jméno jako ETF fondy. Můžete si ETF představit jako část fondu, kterou lze na burze nebo prostřednictvím online platformy, například mobilní aplikace, během několika sekund nakoupit od jiného investora či mu ji naopak prodat.
ETF se v poslední dekádě staly skutečným fenoménem. Ať už se podíváme na přílivy a odlivy prostředků, objem spravovaných aktiv nebo počet realizovaných transakcí, ETF rostou na úkor klasických fondů prakticky nepřetržitě.
V souvislosti s nimi se často zmiňuje i takzvané pasivní investování. To představuje způsob investování, při kterém investor vloží své peníze do fondu, který kopíruje například složení akciového indexu. Manažeři fondu tedy fond neřídí aktivně, nevybírají jednotlivé akcie či jiná aktiva, ale pouze slepě kopírují složení indexu.
Nejznámější a nejoblíbenější ETF vycházejí právě z akciových indexů, a proto se tyto dva pojmy někdy zaměňují. ETF však mohou být i aktivně řízené, tedy takové, u nichž investiční manažeři vybírají jednotlivé akcie nebo jiná aktiva. I tato aktivně řízená ETF lze následně nakupovat či prodávat na burze.
Zřejmě nejznámějšími aktivně řízenými ETF posledních let jsou fondy ARK, které si získaly popularitu po období covidu. Ne každé ETF je tedy pasivní, i když se odhaduje, že přibližně 90 % z nich spadá právě do této kategorie, a právě tato pasivní ETF jsou dlouhodobě nejoblíbenější.
Jaké druhy ETF fondů existují?
ETF lze rozdělit podle několika hledisek. Nejčastěji se rozlišují podle:
Zaměření a typu: akciové, indexové, dluhopisové, komoditní, sektorové nebo kryptoměnové ETF
Měny fondu: dolarové nebo eurové ETF
Způsobu nakládání s dividendami: akumulační (reinvestují dividendy) nebo distribuční (vyplácejí dividendy investorům)
Každá z těchto skupin má své výhody i nevýhody, které zásadně ovlivní proces investice do ETF. Informace o konkrétních fondech najdete na stránce XTB nebo na platformě xStation 5.
Jak vybrat ETF k investici?
Ještě před samotným výběrem ETF by měl investor vědět, jaký je jeho investiční cíl a čeho chce investováním dosáhnout. Jiný přístup bude mít 25letý člověk, který teprve začal pracovat, nemá žádný majetek a jeho investiční horizont je 40 let, a jinak se na věc bude dívat 60letý investor, který chce svůj majetek především ochránit a zhodnocovat ho konzervativně.
Na základě těchto faktorů je potřeba zvolit vhodnou třídu aktiv, protože každá z nich má jiné vlastnosti.
Investice do akciových ETF
Akcie z dlouhodobého pohledu rostou nejvýrazněji (v průměru asi o 10 % ročně), krátkodobě však zažívají i největší poklesy, což nemusí být ideální pro investory blížící se důchodovému věku. Oproti tomu dluhopisy nabízejí nižší výnos, ale také menší kolísání hodnoty, a proto lépe slouží k ochraně majetku. Zaměření ETF by tedy mělo vždy vycházet z investičních cílů a tolerance k riziku daného investora.
Měnové ETF pro Čechy i Slováky
V oblasti měnových ETF platí, že pro investora je nejjednodušší vybírat fondy vedené ve stejné měně, která se používá v zemi, kde žije a pracuje. Pokud ETF v takové měně není k dispozici, měl by volit měnu, kterou lze směnit s co nejnižším poplatkem.
XTB nabízí širokou škálu eurových i dolarových ETF. Eurové fondy jsou ideální volbou pro investory ze Slovenska, protože se u nich neřeší konverze měny ani s tím spojené poplatky. Pro české investory je situace složitější, protože musí volit mezi eurovými a dolarovými ETF. V obou případech je nutná směna korun za cizí měnu, což s sebou obvykle nese menší poplatky. Teoreticky však do budoucna existuje možnost, že Česká republika přijme euro, a v takovém případě by už nyní mohly být eurové ETF výhodnější volbou.
ETF fondy zaměřené na dividendy
Třetím kritériem při výběru ETF je způsob nakládání s dividendami. Společnosti, jejichž akcie fond obsahuje, často vyplácejí dividendy. Emitent ETF tyto dividendy buď investorům vyplácí (distribuční ETF), nebo je znovu investuje do fondu (akumulační ETF). U distribučního ETF investor pravidelně obdrží dividendu na svůj účet, zatímco u akumulačních ETF roste hodnota jeho podílu díky reinvestovaným výnosům. Počet kusů ETF se nemění, ale jejich hodnota se postupně zvyšuje.
Proč jsou ETF tak oblíbené?
Důvodů, proč si ETF fondy získaly takovou popularitu, je hned několik.
Výkonnost
Obliba ETF vychází z několika faktorů. Tím nejdůležitějším je jejich výkonnost. Data se sice liší podle regionu, podkladového aktiva nebo sledovaného období, obecně však platí, že naprostá většina ETF dosahuje vyšších výnosů než srovnávací indexy, s nimiž se poměřují.
Jednoznačně nejoblíbenější jsou indexové ETF, které kopírují nejznámější světové akciové indexy, jako například MSCI World, S&P 500 nebo Nasdaq. Při delším investičním horizontu platí, že 90 až 95 % ETF dosahuje lepších výsledků než aktivně řízené fondy. Zjednodušeně řečeno, pravděpodobnost, že prostřednictvím ETF dosáhne investor vyššího výnosu než u klasických fondů, je velmi vysoká.
Nízké poplatky při investici do ETF
Druhým důvodem oblíbenosti ETF jsou nízké poplatky. V minulosti byly v Česku i na Slovensku jedinou relativně dostupnou možností klasické podílové fondy. Mnohé z nich měly, a některé dosud mají, vstupní či výstupní poplatky, poplatky za správu, za výkonnost a další.
V praxi se tyto náklady mohou pohybovat v řádu jednotek procent ročně. Na první pohled to nemusí působit významně, avšak při dlouhodobém investičním horizontu a díky efektu složeného úročení mohou takové poplatky snížit konečný výnos i o polovinu.
Moderní ETF jsou v tomto ohledu výrazně levnější. Nejpopulárnější z nich mají roční poplatky v řádu setin procenta. Například jedno z nejoblíbenějších ETF na index S&P 500 s tickerem SXR8.DE má poplatek za správu pouhých 0,07 % ročně.
Flexibilita a likvidita
Další výhodou ETF je jejich vysoká flexibilita a likvidita. Investiční účet u brokera si dnes může investor otevřít online během několika minut a stejně snadno ho i uzavřít. Převod peněz na účet i samotný nákup ETF probíhá během několika sekund. Stejně rychle lze pozici i prodat a prostředky si převést zpět na bankovní účet.
To představuje zásadní rozdíl oproti tradičním investičním společnostem, kde je část administrativy stále řešena ručně. U některých bank musí investor fyzicky navštívit pobočku a samotný nákup nebo prodej fondu může trvat několik dní. V případě ETF je celý proces od otevření účtu až po prodej a uzavření pozice mnohem rychlejší a pohodlnější. V aplikaci XTB můžete obchodovat ETF z celého světa.
Nízké vstupní náklady
ETF kromě uvedených výhod umožňují investovat už od velmi malých částek, často od 1 eura. Mnoho jiných investičních alternativ má stanovené minimální vstupní limity, například u podílových fondů jde často o vyšší tisíce korun a u nemovitostí dokonce o desítky procent z jejich celkové ceny.
ETF naopak umožňují investovat pravidelně menší částky, což pomáhá vytvořit si investiční návyk. Ten lze v budoucnu snadno rozšiřovat o vyšší vklady. Díky tomu může do ETF investovat v podstatě každý, bez ohledu na výši svých aktuálních úspor.
Proč investovat do ETF?
Důvodů pro investování existuje mnoho. Nejčastěji jde ale o snahu zajistit sebe nebo své blízké do budoucna. Dnes je jedním z hlavních motivů investorů obava z budoucího vývoje penzijních systémů. Demografická situace ve většině západních zemí není příznivá a je pravděpodobné, že lidé budou odcházet do důchodu později nebo od státu dostanou výrazně nižší důchod než současné generace.
Zároveň se většina států stále více zadlužuje, což může vést ke zvyšování daní a odvodů. V posledních pěti letech jsme také zažili vlnu postcovidové inflace, která výrazně znehodnotila úspory lidí držené na běžných účtech. Mnoho zejména mladších investorů si tuto situaci uvědomuje a začíná investovat pravidelně, často právě prostřednictvím ETF.
Jednou z hlavních výhod ETF je možnost investovat i malé částky. Představme si hypotetickou situaci, kdy investor každý měsíc pravidelně investuje 2 500 Kč po dobu 40 let. Dlouhodobý průměrný výnos amerických akcií se pohybuje kolem 10 % ročně.
Pokud bychom tyto parametry použili k modelovému výpočtu, investor by měl po 40 letech na účtu přibližně 16 milionů korun. Celkové vklady by přitom činily pouze zhruba 1,1 milionu korun.
Graf demonstruje, jak se může v průběhu 40 let vyvíjet hodnota pravidelné investice 2 500 Kč měsíčně při průměrném ročním zhodnocení 10 %. Modrá linie představuje celkové vložené prostředky, zatímco červená křivka zobrazuje jejich budoucí hodnotu při započtení složeného úročení. Výsledek ukazuje, že díky dlouhodobému investování a reinvestici výnosů může investor dosáhnout zhodnocení v řádu desítek milionů korun. Zdroj: investor.gov
Jedná se tedy o poměrně zajímavou částku, která vychází z pravidelné měsíční investice přibližně 2 500 Kč. Pokud by investor výši vkladu postupně navyšoval spolu s růstem svého platu, konečná suma by byla samozřejmě ještě vyšší. Tento příklad měl především ukázat, že i s relativně malými měsíčními vklady může investor díky dlouhému časovému horizontu a složenému úročení naspořit velmi solidní částku.
V praxi do výsledku samozřejmě vstupují i další faktory, jako je psychologie investora, poplatky (které jsou dnes velmi nízké, často téměř nulové), daně či načasování vstupu na trh. Přesto akciové trhy dlouhodobě vykazují stabilní zhodnocení, které v průběhu let spolehlivě zvyšuje hodnotu majetku.
Závěr: Co je ETF a proč do ETF investovat?
ETF patří v posledních letech mezi nejoblíbenější investiční nástroje. Díky nízkým poplatkům, dobré výkonnosti a vysoké flexibilitě se staly přirozenou součástí portfolií mnoha investorů. Do ETF je možné investovat už od velmi malých částek, například od 500 nebo 1000 korun měsíčně, a v dnešní době představují pro řadu lidí prakticky nezbytný způsob, jak zhodnocovat své úspory.
Oproti jiným formám investování nabízejí hned několik výhod a jsou dostupné téměř pro každého. Před samotnou investicí by si však měl každý investor jasně stanovit své cíle a zhodnotit, čeho chce dosáhnout. Teprve poté má smysl vybírat konkrétní ETF fondy, které budou s těmito cíli v souladu. Na stránce ETF u XTB najdete kompletní přehled všech dostupných fondů.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
ETF (Exchange-Traded Fund) je fond obchodovaný na burze, který sdružuje více aktiv, například akcie nebo dluhopisy. Investor si kupuje jeho podíl stejně snadno jako akcii a může ho kdykoliv prodat. Fungují tedy podobně jako běžné akcie, ale nabízejí větší diverzifikaci.
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ETF se obchodují na burze v reálném čase, zatímco podílové fondy lze nakupovat a prodávat jen jednou denně. ETF mají také výrazně nižší poplatky a často sledují konkrétní index. Díky tomu jsou pro většinu investorů efektivnějším a levnějším řešením.
ETF lze rozdělit podle typu aktiv, například na akciové, dluhopisové, komoditní, sektorové nebo kryptoměnové. Liší se také měnou (např. eurové nebo dolarové) a přístupem k dividendám (akumulační nebo distribuční). Každý typ má své výhody i rizika a hodí se pro jiné investiční cíle.
Do ETF lze investovat už od několika stovek korun měsíčně. Roční poplatky se obvykle pohybují mezi 0,05 a 0,3 % z objemu investice, což je výrazně méně než u tradičních fondů. I díky tomu zůstává investorovi více z celkového výnosu.
Stačí si otevřít investiční účet u brokera, například u XTB, převést peníze a vybrat vhodné ETF podle svých cílů. Doporučuje se začít pravidelnými menšími vklady, aby se rozložilo riziko a vytvořil investiční návyk. Ideální je zvolit jednoduché, široce diverzifikované ETF sledující hlavní indexy.
Ano, ETF patří mezi ideální nástroje pro dlouhodobé investory. Díky nízkým poplatkům, diverzifikaci a složenému úročení umožňují postupně budovat kapitál i s menšími vklady. Při delším horizontu obvykle překonávají většinu aktivně řízených fondů.
Stejně jako u jiných investic hrozí kolísání hodnoty v čase. Riziko se liší podle typu ETF, akciové bývají volatilnější než dluhopisové. Důležité je investovat s dlouhodobým výhledem a diverzifikovat, aby se riziko rozložilo.
Tento materiál je marketingová komunikace ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
