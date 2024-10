Doba čtení: 15 minut(y)

Měnící se klima znamená novou tržní realitu a navzdory rostoucím úrokovým sazbám je globální trend jasný. Investování do klimatu a jeho změn je stále populárnější, protože z této významné změny na Zemi může těžit řada společností. Jak maximalizovat pozitivní dopad investic do změny klimatu?

Svět jde kupředu a vysoký ekonomický rozvoj nadále vytváří značné množství emisí uhlíku. Klima Země se mění a obnova udržitelného životního prostředí pomůže lidstvu dosáhnout dlouhodobého růstu, aniž by došlo k narušení ekosystému planety a rizik, která stojí za jeho poškozením. Jako reakce na rychlou změnu klimatu se vylíhl velmi důležitý trend „zelené ekonomiky“. Nelze jej však realizovat bez investic soukromého sektoru v hodnotě bilionů dolarů.

Změna klimatu vytváří silné příležitosti pro společnosti, které vytvoří úspěšné obchodní modely založené na novém zeleném trendu. Investoři, kteří se rozhodnou do této změny investovat, mohou očekávat dlouhodobé výnosy a pozitivní dopad na planetu Zemi. To se samozřejmě neobejde bez rizik, která investice vždy provázejí. Jak vydělat peníze a především porozumět trendu investování do klimatických změn? Od elektromobilů přes investice do těžebních společností uranu až po investice do vody. Prozkoumejte, jak mohou obnovitelné zdroje energie, udržitelná doprava a technologie pro snižování emisí uhlíku sladit vaše investice s ekologickou udržitelností a potenciálním růstem. Přečtěte si tento článek, abyste věděli, jak využít a ovlivnit investice do změny klimatu.

Celosvětové úsilí o nulovou spotřebu

Naléhavá potřeba řešit změnu klimatu podnítila celosvětové úsilí o omezení emisí skleníkových plynů. Ekonomika Spojených států si stejně jako Evropská unie stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 hospodářství s nulovými emisemi CO2. To může pravděpodobně vytvořit obrovské investiční příležitosti pro soukromé společnosti. Vzhledem k tomu, že se svět snaží přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku, společnosti posilují a zavádějí technologie šetrné k životnímu prostředí, aby snížily svou uhlíkovou stopu a zmírnily změnu klimatu.

Tato změna nejenže přispívá k boji proti globálnímu oteplování, ale nabízí také nesčetné investiční příležitosti. V čele tohoto hnutí stojí společnosti zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů. Pokroky v oblasti zachycování uhlíku a přenosu čisté energie učinily z tohoto odvětví důležitou součást strategií zmírňování klimatických změn. Tyto společnosti vytvářejí hmatatelný dopad na klimatickou krizi a také zahajují novou éru investování do ochrany klimatu.

Přenos energie a výklenkové sektory

Technologie pro snižování emisí skleníkových plynů a pokrok v oblasti přenosu čisté energie nabízejí lukrativní investiční příležitosti a významně přispívají k boji proti změně klimatu.

Obnovitelná energie a trh s elektrickými vozidly zažívají rychlý růst a společnosti v těchto odvětvích představují slibné investiční příležitosti díky technologickým inovacím a mezinárodní expanzi.

Nejen EV, ale i specializovaná odvětví, jako je těžba uranu nebo investice do infrastruktury pro zásobování vodou, mohou mít zásadní význam pro celou světovou ekonomiku.

Efektivní investování do změn klimatu vyžaduje zvládnutí rizik a výnosů, využití investičního výzkumu a pochopení dynamiky globálního trhu s důrazem na dlouhodobé strategie a udržitelnou optimalizaci portfolia. V boji proti změně klimatu se technologie zachycování uhlíku staly převratnou novinkou. Díky získávání oxidu uhličitého z atmosféry nabízejí tyto technologie slibné řešení pro snížení emisí skleníkových plynů i emisí uhlíku.

V čele těchto inovací stojí společnosti jako Climeworks a Carbon Engineering, které provozují zařízení v Evropě, resp. v USA. Tato oblast je různorodá a společnosti jako SAIPEM CO2 Solutions a LanzaTech rozvíjejí zachycování uhlíku pomocí jedinečných přístupů, jako je technologie založená na enzymech a přeměna odpadních plynů na užitečné produkty. Tyto průkopnické technologie podtrhují potenciál zachycování uhlíku jako nástroje v našem arzenálu proti změně klimatu a lukrativní cesty pro investice do ochrany klimatu.

Lídři v oblasti přenosu čisté energie

S přechodem na obnovitelné zdroje energie ve světě se zvyšuje potřeba účinného a udržitelného přenosu energie. Společnosti po celém světě jsou hnací silou této změny a vyvíjejí řešení, která přispívají k nízkouhlíkovému hospodářství. Například společnost Neoenergia v Brazílii klade důraz na udržitelná řešení ve své činnosti zahrnující výrobu, přenos a distribuci energie.

Evropské společnosti, jako je E.ON (EOAN.DE), se zaměřují na inteligentní distribuci elektřiny, respektive robustní výstavbu elektrických sítí. Tito lídři v oblasti přenosu čisté energie nejenže hrají klíčovou roli při přechodu na novou energetiku, ale představují také lákavé investiční příležitosti v odvětví obnovitelných zdrojů energie.

Energetický přechod a elektrická vozidla

Celosvětový energetický přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie představuje nesčetné množství investičních příležitostí v oblasti energetických řešení. Tento přechod zahrnuje různá odvětví, jako jsou:

Obnovitelná energie,

skladování energie,

vodík,

zachycování uhlíku,

elektrifikovaná doprava.

Investice do energetické transformace přesahují rámec zavádění čistých technologií a zahrnují i dodavatelský řetězec čisté energie a emise dluhopisů souvisejících s energetickou transformací. Pro investory, kteří chtějí z energetického přechodu profitovat, je zásadní porozumět těmto různorodým odvětvím a jejich růstovému potenciálu. Na každém stupni jsou společnosti, které se na ní podílejí. Například společnost Albemarle (ALB.US) je největším světovým dodavatelem lithia pro elektromobily, takže tato společnost může těžit z dlouhodobého růstu trhu s elektromobily. Takových příkladů je celá řada.

Elektromobily jsou velmi důležitou součástí investic do změny klimatu. V roce 2023 se pro elektromobily rozhodlo více amerických klientů než kdykoli předtím. Jen ve 2. čtvrtletí 2023 si američtí spotřebitelé koupili 300 000 nových elektromobilů na bateriové pohonné jednotky. V poslední době se také zlepšil dojezd baterií, kdy se podle údajů amerického ministerstva energetiky zvýšil počet elektromobilů s dojezdem alespoň 300 mil z 13 na 51 v roce 2023. Investoři mohou zvážit investice do společností, jako jsou Tesla, Albemarle, Nio nebo Xpeng.

Zdroj: Cox Automotive, CNN

Poznámka: Údaje zahrnují prodeje vozidel BEV i PHEV od roku 2022 a prognózy prodejů na období 2023-2050. „Beze změny“ představuje prodeje bez nových zákonů a předpisů a s cenou ropy 101 dolarů za barel v roce 2050 v dolarech z roku 2022. Nízká cena ropy předpokládá cenu ropy 51 dolarů za barel. Vysoká cena ropy předpokládá cenu ropy ve výši 190 USD za barel.

Zdroj: US EIA, CNN

Rozvoj elektromobilů (EV) představuje zásadní posun v odvětví dopravy směrem k udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že celosvětový prodej elektromobilů v roce 2022 překročil významný milník 10 milionů kusů, trh s elektromobily se ukázal jako rychle rostoucí segment.

Tento rostoucí trh představuje nesčetné množství investičních příležitostí. Lídři v oboru, jako jsou společnosti Tesla nebo BYD, stojí v čele této revoluce a aktivně bojují proti změně klimatu prostřednictvím udržitelné dopravy.

Přechod na elektromobily představuje nejen příležitost pro investory, ale hraje také zásadní roli v celosvětovém úsilí o zmírnění změny klimatu.

Přední výrobci elektromobilů (EV)

Trh s elektromobily ovládá několik klíčových hráčů, kteří jsou hnací silou růstu a inovací v tomto odvětví. Společnost BYD se stala největším výrobcem elektromobilů a předstihla společnost Tesla s 1,9 milionu celosvětově prodaných plug-in elektromobilů v roce 2022.

Přední výrobci se nezaměřují pouze na výrobu elektrických vozidel, ale také na inovace pro udržitelnější budoucnost. Například společnost NIO stojí v čele technologie výměny baterií, což je inovace, která zvyšuje použitelnost a rozšíření elektromobilů. Také Toyota Motors hraje významnou roli jako výrobce hybridních EV.

Vzhledem k tomu, že tyto společnosti podporují zavádění elektrických vozidel, nabízejí lákavé investiční příležitosti v segmentu udržitelné dopravy. Investoři mohou zvážit také evropské výrobce elektromobilů, jako jsou Volkswagen (VOW1.DE) a Porsche (P911.DE).

Skladování baterií

S rostoucím počtem elektromobilů roste i potřeba účinných řešení pro ukládání baterií. Společnosti jako QuantumScape se zaměřují na vývoj pevnolátkových lithium-metalových baterií, což je inovativní přístup, který má změnit odvětví elektrických vozidel.

Další klíčoví hráči, jako jsou BYD a LG Chem, jsou uznáváni pro své spolehlivé systémy skladování energie.

Tyto pokroky v technologii skladování baterií nejenže posilují význam elektromobilů, ale také napomáhají budování udržitelného energetického ekosystému a nabízejí slibné vyhlídky pro investice do ochrany klimatu.

Důležité: Jako v každém diskrečním odvětví je i poptávka po elektromobilech cyklická. Bude záviset na ekonomických podmínkách (riziko recese) a dokonce i na světových cenách benzínu. Dlouhodobý růstový trend není zárukou, že ceny akcií z tohoto sektoru budou neustále růst, aniž by docházelo k poklesům. Je to přirozený, ekonomický a investiční proces, nicméně investoři se silným myšlením a výzkumem mohou poklesů využít k posílení investic za nižší ceny (nesoucí riziko obratu trendu).

Investice do změny klimatu

Odvětví obnovitelných zdrojů energie zaznamenalo v posledních letech značný růst a nabízí řadu slibných investičních příležitostí. Společnosti jako NextEra Energy, Brookfield Renewable a Clearway Energy si zajistily silnou pozici v sektoru obnovitelných zdrojů s významnými větrnými a solárními aktivy.

Kromě toho se do hnutí za obnovitelné zdroje zapojily diverzifikované firmy, jako jsou Vestas, Orsted nebo Siemens Energy, které přispívají prostřednictvím svých větrných turbín. Rostoucí význam akcií obnovitelných zdrojů energie dává investorům možnost těžit z přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a podílet se na celosvětovém boji proti změně klimatu.

Průkopníci větrné energie

Větrná energie, která je dalším pilířem obnovitelných zdrojů, zaznamenala celosvětově výrazný růst. Společnosti jako NextEra Energy Resources, Orsted a Vestas Wind Systems stojí v čele této revoluce a provozují významné kapacity větrných elektráren po celém světě. Klimatická změna je globální výzvou, která vyžaduje globální řešení. Proto je oblast klimatických investic formována různými hráči, mezi které patří:

Vlády a politici,

korporace,

individuální investoři,

státní investiční fondy.

Například státní investiční fondy si stále více uvědomují důležitost sladění svých finančních cílů s potřebou řešit klimatické změny. Cesta k investování do klimatických řešení však není vždy jednoduchá. Investoři, kteří chtějí přispět k řešení klimatických problémů, čelí značným překážkám, zejména v regionech jako Jižní Amerika, kde finanční omezení a vysoké zadlužení brzdí vládní klimatické iniciativy.

Pro zvládnutí těchto výzev je třeba strategických investičních přístupů, podložených důkladným výzkumem a pochopením globální dynamiky investic do klimatických řešení. Vedle větrné energie také výroba solární energie zaznamenala v posledních letech výrazný nárůst, přičemž mezi přední výrobce s rozsáhlými globálními operacemi patří společnosti jako First Solar.

Výhody a nevýhody investování do ESG

Investování do klimatických změn má své klady i zápory, které by investoři měli pečlivě zvážit. Níže jsme uvedli hlavní výhody a nevýhody investování do zelených společností.

Klady:

Investování do společností zaměřených na klimatické změny má pozitivní dopad na životní prostředí.

Ekologický a udržitelný růst světové ekonomiky může investorům přinést jak finanční zisky, tak pocit uspokojení.

Zelené společnosti mají podporu ze strany soukromého i veřejného sektoru, stejně jako schválení politiků.

Sektor klimatických změn se může spolehnout na investice ze strany soukromých subjektů i států.

Sektory, jako jsou elektromobily, jsou dlouhodobým trendem, který může přinést výhody akcionářům.

Zápory:

Tento sektor může být silně závislý na úrokových sazbách.

Veřejné zakázky nemusí být udržitelné, protože státní dluhy hlavních ekonomik rostou.

Akcie společností, které nemají pozitivní cash flow, mohou být zasaženy recesemi.

Velmi cyklická poptávka.

Vysoká konkurence a riziko technologického narušení trhu.

Důležité: Společnosti potřebují investice, aby mohly růst a realizovat své strategie ve větším měřítku. Veřejné společnosti sice získávají peníze z akciového trhu pouze jednou (během IPO nebo emise nových akcií k získání kapitálu), ale vyšší tržní kapitalizace zvyšuje jejich schopnosti, stejně jako jejich reputaci a uznání, což může být klíčové pro další expanzi.

Investování s globálním dopadem

Stejně jako u jakéhokoli jiného investování, i investice do boje proti změně klimatu s sebou nese různé rizika, a investice do akcií mohou být obzvláště rizikové. Nicméně v tomto případě může Vaše investice mít významný pozitivní dopad na životní prostředí. Energetická transformace si vyžádá biliony dolarů a jsou to náklady, které lidstvo musí přijmout, aby dosáhlo udržitelných ekonomik. Bez investic soukromého sektoru je to téměř nemožné.

Investováním do společností, které upřednostňují udržitelné investice a ochranu životního prostředí, mohou investoři podpořit inovace směrem k ekologičtějším technologiím a postupům. To může vést ke snížení emisí uhlíku, čistšímu ovzduší a vodě a zdravější planetě pro budoucí generace.

Tyto investice mohou přinést i finanční výhody. Společnosti, které upřednostňují udržitelnost, bývají odolnější vůči tržním výkyvům způsobeným regulacemi v oblasti klimatu nebo veřejným tlakem na ochranu životního prostředí. Navíc často dokáží přitáhnout sociálně uvědomělé spotřebitele, kteří preferují produkty od ekologicky zodpovědných společností.

Investice do soukromého kapitálu související s klimatem dosáhly v roce 2022 částky 196 miliard dolarů, což je téměř trojnásobný nárůst oproti roku 2019.

Podíl investic do klimatických technologií na celkovém financování PE²/VC³, v % Podle sektorů:

Průmysl (Industrials)

Odpady (Waste)

Spotřebitelé (Consumer)

Budovy (Building)

Ropa a plyn (Oil and gas)

Vodík (Hydrogen)

Uhlík (Carbon)

Zemědělství (Agriculture)

Voda (Water)

Doprava (Transportation)

Energie (Power)

² PE - Private Equity (Soukromý kapitál) ³ VC - Venture Capital (Rizikový kapitál)

Rizika investování do ESG

Stejně jako u každé jiné investice, investice do ESG přinášejí svůj podíl rizik a výnosů. Klíčovými faktory, které je třeba zvážit, jsou regulační a politická rizika, protože změny vládních politik mohou výrazně ovlivnit ziskovost akcií souvisejících s klimatem. Níže naleznete 5 základních specifických rizik spojených s investicemi do změny klimatu?

Rizika spojená s úrokovými sazbami a náklady na dluh

Některé společnosti nejsou ziskové a financují svůj provoz prostřednictvím dluhů. Zvýšení nákladů na úroky spolu s oslabením ekonomiky může zvýšit riziko bankrotu a vyčerpání jejich obchodního modelu. Vyšší úrokové sazby také omezují schopnost těchto firem získávat kapitál prostřednictvím vydávání dluhopisů, protože jejich nabídka nemusí dosáhnout dostatečného zájmu na trhu. Toto riziko je obzvláště relevantní pro společnosti, které dosud nejsou ziskové a negenerují pozitivní peněžní toky.

Celkový kapitál získaný pro fondy zaměřené na environmentální, sociální a správní (ESG) aktivity se mezi lety 2019 a 2022 ztrojnásobil na přibližně 270 miliard dolarů.

Kumulativní hodnota fondů zaměřených na environmentální, sociální a správní (ESG) a dopadové fondy dosáhla následujících hodnot (v miliardách dolarů):

2012: 2 miliardy

2013: 3 miliardy

2014: 7 miliard

2015: 19 miliard

2016: 24 miliard

2017: 40 miliard

2018: 68 miliard

2019: 90 miliard

2020: 118 miliard

2021: 187 miliard

2022: 271 miliard

Od roku 2012 se podařilo získat značné množství financí pro fondy spojené s environmentálními změnami a ESG obecně. Toto období však bylo relativně „snadné“ díky nízkým úrokovým sazbám jak v USA, tak v evropských ekonomikách. Po zásadní změně politiky Federálního rezervního systému v roce 2022 mohou být následující roky náročnější, zejména pro neziskové společnosti. Investoři zaměřující se na klimatické změny by proto měli být mnohem obezřetnější. Zdroj: PitchBook, McKinsey Reports.

Data: https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-investing-continuing-breakout-growth-through-uncertain-times

Riziko konkurence

Některé společnosti soutěží na mnoha obchodních frontách, jako jsou marže nebo nové technologie. Trendy spojené se zelenými a bezuhlíkovými zdroji energie navíc vytvářejí značnou konkurenci. Příkladem mohou být čínské automobilové značky, které soupeří s Teslou nebo německými automobilkami. Každá společnost čelí riziku, že její produkt nebo obchodní model nebude dostatečně silný na udržení nebo zvýšení podílu na trhu.

Riziko vládních zakázek

Mnoho společností v oblasti zelené energie závisí na vládních zakázkách a smlouvách uzavřených s celými skupinami zemí. Vždy existuje riziko, že taková smlouva bude pozastavena nebo zrušena, což může společnosti způsobit obrovské ztráty. Pro akcionáře to může být o to bolestivější, protože ceny akcií obvykle tyto pozitivní události diskontují předem. Výsledkem je, že přerušení smlouvy může vést k dynamickým poklesům akcií. Dobrým příkladem je smlouva dánské společnosti Orsted s USA, která pokrývá „offshore“ větrné farmy podél východního pobřeží Spojených států.

Riziko recese

Recese představuje významné riziko pro mnoho odvětví, včetně trendu investic do změny klimatu. Když se prosperita „vypaří“ a hospodářský růst se zpomalí, mnoho společností a zemí se stáhne z „nerentabilních“ investic, což zasáhne zakázky společností zabývajících se „zelenou energií“. Investoři se pak na mnohé projekty a plány dívají s větší skepsí a jsou neochotní riskovat, což se projevuje cyklickým poklesem cen akcií.

Riziko byznysového modelu

Změna klimatu samozřejmě probíhá a je podložena vědeckými důkazy. Na druhou stranu to neznamená, že každá společnost, která se k tomuto trendu hlásí, na něm vydělá obrovské peníze. Investoři by měli velmi pečlivě sledovat, na čem daná společnost vydělává a co hodlá nabízet. Za tímto účelem by akcionáři měli pravidelně sledovat čtvrtletní zprávy společností, které vlastní, nebo se rozhodnout investovat do lépe diverzifikovaných ETF, které sledují širší odvětví „zelených investic“.

Vedle těchto rizik však přicházejí i značné výnosy. Investice do zelených iniciativ sice nemusí přinášet krátkodobé zisky, ale jsou klíčové pro dlouhodobý růst. Pochopení těchto rizik a výnosů je pro investory, kteří se chtějí v oblasti investic do klimatu rozhodovat na základě znalostí, zásadní.

Vyhodnocení budoucí výkonnosti

Klíčovým aspektem investování do klimatu je pochopení budoucí výkonnosti. Investoři mohou vyhodnotit potenciální budoucí výkonnost akcií v oblasti klimatických změn analýzou historického růstu tržeb a zisků, ukazatelů ziskovosti a hodnotových ukazatelů. Samozřejmě neexistuje žádná záruka, že společnosti budou v budoucnu dále růst a jak na to budou reagovat jejich akcie.

Dalšími klíčovými ukazateli, které poskytují náhled na budoucí výkonnost, jsou hodnocení konkurenčního prostředí, jako je tržní podíl a překážky pro vstup na trh, spolu s dosavadními výsledky společnosti v oblasti inovací a patentů. To umožňuje investorům činit informovaná investiční rozhodnutí a využít potenciál klimatických změn.

Různé trhy a příležitosti

Investice do klimatických změn zahrnují různé trhy, což činí porozumění trhu klíčovým prvkem těchto investic. V závislosti na investičních cílech a toleranci k riziku se investoři mohou rozhodnout pro pasivní strategie, jako je sledování indexu akcií zaměřených na klima, nebo pro aktivní investování zahrnující výběr a správu jednotlivých akcií.

Výzkumné nástroje a finanční platformy, které poskytují ESG hodnocení a trendy specifické pro dané odvětví, umožňují investorům činit informovaná rozhodnutí o klimatických akciích na různých trzích. Toto porozumění různým trhům je zásadní pro diverzifikaci a zvládání složitostí investic do klimatických změn.

Dlouhodobé strategie hrají v těchto investicích kritickou roli. Některé klíčové úvahy pro dlouhodobé investování do klimatu zahrnují:

Zajištění proti klimatickému riziku.

Specificky přizpůsobené techniky optimalizace portfolia.

Zvažování kompromisu mezi krátkodobými výnosy a dlouhodobou udržitelností.

Tyto strategie jsou důležité pro investory, kteří chtějí řešit změnu klimatu a její dopad na jejich portfolia. Několik zemí již zavedlo dlouhodobé strategie (LTS) pro boj s klimatickými změnami.

ESG akcie a ETF

Investoři mají možnost vsadit na klimatické změny a stovky „zelených“ společností, které z nich mohou těžit. Mohou si vybírat akcie z široké škály sektorů od větrné energie přes jadernou energii až po investice do solární energie, vody nebo vodíku. Na platformě XTB najdete kromě akcií také klíčové ETF a podíly zelených, udržitelných fondů známých pro ESG investování.

Větrná energie: Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Solární energie: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US)

Jaderná energie: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Elektromobily: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM.US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US)

Vodní energie: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR)

Voda: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Elektroenergetika: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

ESG investiční fondy: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

ETF mohou držet desítky až stovky společností z vybraného sektoru ve svém portfoliu. Jejich cena je výsledkem váženého průměru všech akcií společností, které sledují. ETF pomáhají budovat diverzifikované portfolio a mohou potenciálně snížit investiční riziko. Jsou také běžnou volbou pro pasivní investory.

ETF: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK)

Změna klimatu bezpochyby změnila investiční prostředí a nabízí spoustu příležitostí pro investory, kteří chtějí přispět k ekologičtější budoucnosti. Investování do klimatu nabízí jedinečnou kombinaci finančních výnosů a dopadu na životní prostředí – od využití síly snižování emisí skleníkových plynů až po orientaci v prostředí energetických změn.

Jak svět nadále bojuje s klimatickou krizí, potřeba klimatických investic je naléhavější než kdy jindy. Pochopením různých sektorů, rizik, výnosů a dlouhodobých strategií mohou investoři činit informovaná rozhodnutí a hrát klíčovou roli v globálním boji proti změně klimatu.

Graf zobrazuje výnosnost investic od ledna 2020 pro několik významných společností a indexů. V průběhu času přinesly investice do nejziskovějších a nejúspěšnějších akcií zaměřených na změnu klimatu investorům vynikající výnosy od roku 2020. Akcie Uranium Energy Corp (UEC.US) vzrostly o 700 % a evropský lídr v oblasti chemikálií a technologií zeleného plynu, společnost Linde, překonala index Nasdaq 100. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto marketingové sdělení je určeno pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční poradenství ani o informace, které doporučují nebo naznačují investiční strategii. V tomto materiálu nenavrhujeme žádnou investiční strategii ani neposkytujeme žádné investiční poradenství.

Tento materiál nezohledňuje osobní finanční situaci, potřeby a investiční cíle klienta. Rovněž se nejedná o nabídku prodeje nebo úpisu. Nejedná se o výzvu k nákupu, reklamu ani propagaci jakéhokoli finančního nástroje. Tuto komerční publikaci jsme vytvořili s objektivitou a pečlivostí. Uvádíme skutečnosti, které byly autorům známy v době přípravy dokumentu. Neuvádíme žádné hodnotící prvky.

Informace a výzkumy založené na historických údajích nebo výsledcích a prognózách nejsou spolehlivým ukazatelem budoucnosti.

Neneseme odpovědnost za vaše jednání nebo opomenutí, zejména za Vaše rozhodnutí o nákupu nebo prodeji finančních nástrojů na základě informací obsažených v tomto marketingovém sdělení. Rovněž nemůžeme nést odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v důsledku přímého nebo nepřímého použití těchto informací

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.