Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP

Svět investování do kryptoměn se vyvíjí a Ethereum ETP získávají na popularitě mezi retailovými i institucionálními investory. Co přesně je Ethereum ETP a jak zjednodušuje expozici vůči druhé největší kryptoměně? Ať už jste zkušený investor, nebo teprve začínáte, v tomhle průvodci vám vysvětlím vše, co potřebujete vědět o Ethereum ETP, jejich výhodách a o tom, jak investovat s rozvahou. Než začnete, pamatujte, že investování je rizikové a Ethereum je volatilní aktivum.
Klíčové poznatky
- Ethereum ETP jsou burzovně obchodované produkty, které sledují cenu Ethereum, takže se do něj dá investovat snáz bez přímého držení kryptoměny.
- Existují různé typy Ethereum ETP, včetně ETN (Exchange-Traded Notes), což jsou dluhové nástroje navázané na Ethereum.
- Investování do Ethereum ETP nabízí regulovaný způsob, jak získat expozici vůči Ethereum a zároveň se vyhnout starostem se zabezpečením peněženky.
- Krypto ETP se obchodují na tradičních burzách, takže jsou dostupnější než nákup Ethereum na kryptoburze.
- Před investicí je klíčové porozumět rizikům a tržní volatilitě Ethereum.
Co je Ethereum
Ethereum je decentralizovaná blockchainová platforma navržená pro podporu chytrých kontraktů a decentralizovaných aplikací (dApps). Na rozdíl od Bitcoinu, který primárně funguje jako digitální zlato, Ethereum poskytuje infrastrukturu, na které mohou vývojáři budovat aplikace běžící na decentralizované síti bez prostředníků.
Základní stavební kameny Ethereum
- Chytré kontrakty (smart contracts) – Samovykonatelné smlouvy, které automatizují transakce bez potřeby centrální autority.
- Ethereum Virtual Machine (EVM) – Globální výpočetní prostředí, které spouští decentralizované aplikace.
- Proof-of-Stake (PoS) – Od Ethereum 2.0 síť používá staking místo těžby, což je energeticky efektivnější.
- Ether (ETH) – Nativní kryptoměna Ethereum, používaná k úhradě transakčních poplatků a k interakci s aplikacemi.
- Centrum DeFi a NFT – Ethereum pohání velkou část protokolů decentralizovaných financí (DeFi) i trh NFT.
Mise Ethereum je decentralizovat finance, posílit vývojáře a vytvořit ekosystém bez nutnosti důvěry, kde mohou aplikace bezpečně fungovat bez cenzury. Jako druhá největší kryptoměna Ethereum dál posouvá inovace v blockchainovém prostoru.
Co je Ethereum ETP
Ethereum ETP (Exchange-Traded Product) je finanční nástroj, který investorům umožňuje získat expozici vůči cenovým pohybům Ethereum, aniž by museli kryptoměnu přímo kupovat nebo ukládat.
Taková ETP mohou být například ETF (Exchange-Traded Funds), ETN (Exchange-Traded Notes) nebo ETC (Exchange-Traded Commodity). Tyto produkty se obchodují na tradičních burzách a nabízejí regulovaný způsob, jak investovat do Ethereum. Příkladem takového produktu je VanEck Ethereum ETN. Americké ETF je pro evropské retailové investory stále obtížné nakupovat kvůli regulatorním standardům.
Jak funguje ETN
Jedním z nejčastějších typů Ethereum ETP je ETN (Exchange-Traded Note). ETN je dluhový cenný papír vydaný finanční institucí, která slibuje vyplácet výnos podle výkonnosti Ethereum. Na rozdíl od ETF ETN Ethereum skutečně nedrží, pouze kopírují jeho cenu.
Příklad: Když si koupíte Ethereum ETN, nekupujete přímo Ethereum, ale dluhopisový instrument od emitenta, který zrcadlí jeho hodnotu. To znamená, že se nemusíte starat o nastavení peněženky ani o práci se soukromými klíči.
Co je Ethereum ETC (Exchange-Traded Commodity)
Ethereum ETC (Exchange-Traded Commodity) je typ finančního produktu navržený tak, aby investorům poskytl přímou expozici vůči Ethereum (ETH) regulovaným a zjednodušeným způsobem. Na rozdíl od ETN, která jsou nezajištěnými dluhovými nástroji, jsou ETC fyzicky krytá Ethereum, tedy drží skutečné Ethereum jako zajištění.
Klíčové vlastnosti Ethereum ETC
- Fyzické krytí. Poskytovatel ETC drží skutečné Ethereum v cold storage.
- Obchodování na tradičních burzách. ETC můžete nakupovat a prodávat stejně jako akcie.
- Regulovaný investiční nástroj. Poskytuje expozici vůči Ethereum v rámci finanční regulace.
- Není potřeba krypto peněženka. Investoři nemusí spravovat soukromé klíče.
- Vydávají je renomované firmy. Příkladem je Galaxy Digital.
Co je Galaxy Physical Ethereum (ticker: ETH ETC)
Galaxy Physical Ethereum (ticker: ETH ETC) je Ethereum ETC vydané společností Galaxy Digital, jednou z předních firem v oblasti správy digitálních aktiv.
- Plně kryté Ethereum, bezpečně uložené v institucionální úschově.
- Obchoduje se na evropských burzách, například Deutsche Börse XETRA.
- Poskytuje expozici vůči cenovým pohybům Ethereum bez složitostí přímého vlastnictví.
- Regulovaný investiční nástroj vhodný pro tradiční investory, kteří hledají krypto expozici.
Proč Ethereum ETC
- Pohodlí. Není nutné spravovat peněženky ani řešit bezpečnostní rizika.
- Regulatorní ochrana. ETC splňují finanční regulaci.
- Likvidita. Obchodovatelné na burzách v průběhu obchodních hodin.
- Institucionální úschova. Snižuje rizika spojená s krypto hacky.
Ethereum ETC, například Galaxy Physical Ethereum, nabízí bezpečný a regulovaný způsob, jak investovat do Ethereum bez nutnosti pracovat se soukromými klíči nebo obchodovat na kryptoburzách. Pro investory, kteří chtějí k expozici vůči Ethereum přistoupit tradičním finančním způsobem, může jít o atraktivní volbu.
Výhody a nevýhody investování do Ethereum ETP
Výhody
- Regulovaná expozice. ETP nabízí způsob investování do Ethereum v rámci finanční regulace.
- Bez peněženky. Investoři nemusí spravovat soukromé klíče ani řešit zabezpečení peněženky.
- Obchodování na tradičních burzách. Ethereum ETP lze nakupovat a prodávat na burzách, což je přístupné i tradičním investorům.
- Likvidita. Vysoké objemy obchodování na burzách zpravidla usnadňují nákup a prodej ve srovnání s některými krypto platformami.
- Diverzifikace. Investoři mohou do portfolia přidat expozici vůči Ethereum bez přímého kontaktu s krypto trhem.
Nevýhody
- Riziko emitenta. Na rozdíl od přímého držení Ethereum jste závislí na finanční stabilitě emitenta ETP.
- Správní poplatky. Některá Ethereum ETP účtují roční poplatky, které mohou výrazně snížit dlouhodobé výnosy nebo prohloubit ztráty.
- Bez přímého vlastnictví. Držení ETP neumožňuje přístup do DeFi ekosystému Ethereum ani ke stakingovým odměnám.
- Tržní volatilita. Ethereum je vysoce volatilní aktivum a jeho cenové výkyvy přímo ovlivňují ETP.
- Regulatorní nejistota. Budoucí regulace může ovlivnit dostupnost a strukturu Ethereum ETP.
Investování do Ethereum ETP je vhodné pro ty, kteří chtějí regulovanou expozici vůči cenovým pohybům Ethereum bez složitostí přímého vlastnictví kryptoměny. Před investicí je ale dobré zvážit spolehlivost emitenta, poplatky a možné regulatorní změny.
Jak investovat do Ethereum ETP
Existují tři burzovně obchodované produkty na Ethereum s fyzickým krytím, označované jako ETN (Exchange-Traded Notes): VanEck Ethereum ETN (VETH.DE), Galaxy Physical Ethereum ETC ETN s tickerem XETH.DE a oblíbený iShares Bitcoin ETN od BlackRocku (IB1T.DE).
Například ETN XETH.DE má složení zaměřené přímo na fyzická Ethereum aktiva a kopíruje cenu ETH. Správní poplatek, tzv. TER (Total Expense Ratio), je u tohoto ETC emitentem nastaven na 0,35 % ročně.
Další ETP s více diverzifikovaným krypto portfoliem, ve kterém je i Ethereum, je například VanEck Crypto Leaders (VT0P.DE).
Zajímavosti
- Ethereum bylo spoluzaloženo Vitalikem Buterinem v roce 2013 jako decentralizovaná platforma pro chytré kontrakty.
- Na rozdíl od Bitcoinu Ethereum umožňuje vývojářům vytvářet decentralizované aplikace (dApps) a spouštět chytré kontrakty bez prostředníků.
- Ethereum 2.0 zavedlo staking, čímž se spotřeba energie v síti snížila o více než 99 %.
- Velké instituce, včetně BlackRock a Fidelity, zkoumají Ethereum ETP, aby svým klientům nabídly regulovanou krypto expozici.
- Ethereum je páteří odvětví NFT (Non-Fungible Token) a DeFi (Decentralized Finance).
Shrnutí
Ethereum ETP poskytují možnost získat expozici vůči cenovým pohybům Ethereum bez nutnosti přímé úschovy kryptoměny. Ať už zvolíte ETN nebo ETF, tyto finanční produkty otevírají dveře tradičním investorům, kteří chtějí vstoupit na krypto trh s menší složitostí. Přestože Ethereum zůstává vysoce volatilním aktivem, investování přes ETP může pomoci zmírnit rizika spojená s přímým vlastnictvím. S tím, jak adopce kryptoměn dál roste, se očekává, že Ethereum ETP budou hrát klíčovou roli v propojování tradičních financí a blockchainových inovací.
FAQ
ETN jsou dluhové cenné papíry, které sledují cenu Ethereum, zatímco ETF drží Ethereum přímo jako součást aktiv fondu.
Ano. Ethereum ETP se obchodují na tradičních burzách, takže můžete investovat přes svůj stávající brokerský účet.
I když ETP nabízejí regulatorní dohled, Ethereum je stále volatilní aktivum. Investujte pouze tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.
Nejlepší volba závisí na vaší investiční strategii. V textu se doporučuje prověřit emitenty jako VanEck, 21Shares nebo BlackRock, kteří nabízejí etablované Ethereum ETP.
Ne. Protože nekupujete Ethereum přímo, nemusíte spravovat krypto peněženku ani soukromé klíče.
Ne. Ethereum ETP se obchodují na tradičních burzách podobně jako akcie nebo ETF, takže je obvykle koupíte přes svého brokera. Díky tomu nemusíte řešit registraci na kryptoburze ani technické kroky spojené s nákupem a úschovou kryptoměn.
