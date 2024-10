Litecoin Trading – Jak začít investovat do Litecoinu?

Doba čtení: 7 minut(y)

Trh s kryptoměnami se za poslední desetiletí dost změnil, ale přesto jsou kryptoměny jako je Litecoin dobře vyzrálé. LTC pokračuje v boji s mnohem mladší konkurencí...

Litecoin je kryptoměna, která byla vytvořena v roce 2011 bývalým programátorem Charliem Lee ze společnosti Google. Token LTC byl od začátku odpovědí na tehdejšího „nováčka“ Bitcoin. Měl způsobit revoluci Bitcoinu a nahradit ho. Kryptoměna si získala oblibu zejména během prvních cyklů růstu kryptoměnového trhu a dokonce se dostala na 3. místo v krypto žebříčku. Litecoin, označovaný investory jako „digitální stříbro“, obsahoval řadu úprav kódu Bitcoinu.

Kryptoměna však nedokázala odrazit z důvodu rostoucí konkurence ze strany nových kryptoměnových projektů a v posledních letech s nimi nedokázala udržet krok. Vysoká obchodní likvidita a pokračující vylepšování na síti nadále přitahuje investory, konkrétně do LTC. V následujícím článku se především dozvíte, co to Litecoin je, jaké jsou jeho úkoly a využití a jak začít obchodovat s Litecoinem.

Co je Litecoin?

Litecoin je jednou z prvních a nejoblíbenějších kryptoměn nazývaných „altcoiny“, která vytváří globální decentralizovanou platební síť. Kryptoměna byla vytvořena na základě upraveného bitcoinového kódu. Litecoin, stejně jako Bitcoin, je vytvářen složitým procesem zvaným „těžba“ a používá metodu ověřování transakcí známou jako „Proof of work“. Technologie, která nadále vyvolává kontroverze mezi ekology a je obviňována z energetické náročnosti. Na to však tvůrci Litecoinu mysleli a představili skript, který snižuje energetickou náročnost sítě a zvyšuje bezpečnost.

Litecoin se primárně používá k platbám mezi svými uživateli, bez prostředníků. Kryptoměna je již léta součástí investičního portfolia mnoha investorů na trhu digitálních aktiv. Tvůrce LTC, Charles Lee, jej zajistil speciálním scryptem, který ztěžuje útok hackerům, což je mnohem lepší na rozdíl od Bitcoinové sítě, která je šifrovaná pomocí

SHA - 256.

Vlastnosti Litecoinu

Litecoin, přestože byl vytvořen před více než 10 lety, má stále zajímavé vlastnosti a aplikace. Některé z nich popíšeme níže:

Maximální počet (zásoba) LTC tokenů tvůrci stanovili na 84 milionů a očekává se, že poslední LTC bude vytěžen v roce 2124;

tvůrci stanovili na a očekává se, že poslední LTC bude vytěžen v roce Konečná nabídka Litecoinu je tak čtyřikrát větší než u Bitcoinu a doba vygenerování bloku v síti LTC je čtyřikrát rychlejší než u Bitcoinu (každé 2,5 minuty vs každých 10 minut);

Těžaři dostávají odměnu za těžbu 12,5 LTC, odměna povzbuzuje těžaře k ověřování transakcí;

Těžba v síti Litecoin vyžaduje větší výpočetní výkon než BTC;

„Halving“ snižuje odměnu za blok na polovinu a v síti LTC nastává poté, co bylo vytěženo 840 milionů LTC (čtyřikrát více než bitcoin), poslední polovina se uskutečnila v roce 2019;

Síť funguje na modelu proof of work pro ověřování transakcí;

pro ověřování transakcí; LTC byl používán jako testovací prostředí pro následná vylepšení, která byla poté provedena v bitcoinovém blockchainu;

Poslední půlení (snížení nabídky a odměny za vytěžený blok pro těžaře) proběhlo v roce 2019.

Evoluce Litecoinu

Litecoin provedl řadu úprav zaměřených na vylepšení blockchainu:

SegWit

Změna s názvem „Segregated Witness” byla odhalena jako modifikace pro Bitcoinový blockchain v roce 2015. Měla pomoci se škálovatelností Bitcoinu. Tento návrh však vyvolal v komunitě nadšenců pro Bitcoiny od začátku kontroverzi.

Litecoin představil modifikaci v roce 2017. Síť LTC byla považována za testovací prostředí pro Bitcoin kvůli vysoké podobnosti mezi těmito dvěma kryptoměnami. Vzhledem k úspěchu SegWitu v LTC byl zaveden i do Bitcoinu. Někteří těžaři a držitelé BTC toto neakceptovali a vytvořili alternativní kryptoměnu BitcoinCash, která má zatím v blockchainu větší velikost bloku, protože neprošla úpravou SegWit.

Lightning network (Blesková síť)

Lightning Network se stal dalším testovacím prostředím pro „krále kryptoměn“. Systém využívá tzv. mikroplatební kanály pro zvýšení kapacity blockchainové sítě pro zpracování transakcí. Litecoin úspěšným zavedením modifikace znovu prokázal, že bitcoinovou síť lze také škálovat a vylepšovat. Lighting Network lze také použít, když dojde k přetížení BTC blockchainu zpracováním velkého počtu transakcí.

MimbleWimble

MimbleWimble (pojmenovaný po kouzlu na “vázání jazyka” z Harryho Pottera) je protokol navržený pro ochranu soukromí. Umožňuje důvěrné transakce skrytím informací, jako jsou čísla, částky a jejich původ. Mimble má také potenciál zefektivnit blockchain a zlepšit jeho propustnost. Litecoin na tomto řešení pracoval dva roky. I to dokazuje aktivitu vývojářů Litecoinu a ambice jeho tvůrců.

Budoucí změny ceny

Rozvoj sítě Litecoin bude záviset na jejím praktickém budoucím využití a na poptávce po kryptoměně. Níže si představíme faktory, které mohou cenu kryptoměny ovlivnit.

Adopce kryptoměn

Jedním z klíčových faktorů, které by mohly určovat budoucí cenu Litecoinu, je rostoucí obliba kryptoměn jako platebního prostředku. Litecoin je peer-to-peer, to znamená, že jej lze bez problémů přenášet mezi digitálními adresami. Přijímání kryptoměn se v posledních letech výrazně zvýšilo, přičemž velké investiční banky jako Wells Fargo srovnávají technologii kryptoměn s počátky internetu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Cena Bitcoinu

Bitcoin zůstává největší kryptoměnou a jeho cena je indikátorem celkového zdraví krypto trhu. Pokud bude cena Bitcoinu z dlouhodobého hlediska nadále růst, cena Litecoinu by mohla také z tohoto růstu těžit. Bitcoin však zůstává volatilním aktivem a nálada investorů může být vrtkavá. Když cena Bitcoinu klesá, celý trh s kryptoměnami ztrácí na ceně ještě výrazněji. V minulosti Bitcoin ztratil dokonce více než 80 % své ceny. V budoucnu je tato cenová akce stále možná, protože bitcoin je spekulativní aktivum a tyto pohyby jsou na trhu kryptoměn zcela běžné a cyklické.

Postavení regulátorů

Po mnoho let se velké veřejné finanční instituce s vlivem na měnovou politiku, jako je FED, vyjadřovali k trhu s kryptoměnami. Úplná blokáda technologie blockchain není možná, nicméně tvrdá penalizace kryptoměnových plateb by jistě byla brzdou rostoucího trhu. Zároveň se však instituce včetně Federálního rezervního systému USA staví k inovativní technologii kryptoměn pozitivně a zatím nevyjádřil přání je zakázat. Současně jsou však ceny kryptoměn vysoce náchylné na politická rozhodnutí, čehož příkladem je například Čína, která zákazem těžby Bitcoinů v roce 2021 přispěla k dynamickým poklesům cen.

Ekonomické podmínky

Ekonomiku a ekonomickou prosperitu ovlivňuje mnoho faktorů, nejen ekonomických, ale i geopolitických. Riziková aktiva, jako jsou kryptoměny, mohou mít potíže s udržením vysokých hodnot v obdobích hospodářského poklesu a strachu mezi investory. Faktory, které mohou ovlivnit pokles valuace, mohou být takové události jako: vojenské konflikty, stagflace nebo pokles na globálních trzích.

Ceny Indexů

Trh s kryptoměnami je v korelaci s tradičním akciovým trhem, který byl determinován přílivem velkých investičních fondů a institucí nakupujících Bitcoiny a další digitální aktiva. Na rostoucí korelaci Bitcoinu s americkými indexy upozornil mimo jiné Vitalik Buterlin, tvůrce Etherea. Relevantní jsou zde zejména pohyby indexu NASDAQ technologických společností, který odráží ocenění tržních inovací.

Rozvoj sítě Litecoinu

Důležitým faktorem, který může rozhodnout o tom, jak si Litecoin poradí s rostoucí konkurencí na trhu, je práce vývojářů a schopnost provádět změny v síti. Je pravda, že síť Litecoin nezpracovává moderní „chytré smlouvy“, ale stále existují řešení, která mohou jeho blockchain vylepšit. Úpravy Bitcoinové sítě by také mohly nepřímo zvýšit cenu Litecoinu jako testovacího pole pro vývojáře, kteří se snaží „upgradovat“ technologii, která stojí za Králem kryptoměn.

Jak začít tradovat Litecoin?

Máte možnost obchodovat Litecoin CFD na naší platformě xStation.

Obchodování s Litecoinem je spekulativní a relevantní jsou pouze pohyby ceny. Kryptoměnu můžete začít obchodovat tak, že uzavřete transakce na Litecoin CFD (contract for differences) a využijete plný potenciál finanční páky. Tento druh kontraktu je finanční smlouva, která vyplácí rozdíly v ceně vypořádání mezi otevřeným a uzavřeným obchodem bez fyzické dodávky obchodovaných nástrojů.

Obchodování oslovuje obchodníky a spekulanty, kteří si uvědomují riziko, ještě více než jakýkoliv jiný nástroj CFD, protože kolísání cen na trhu s kryptoměnami je obrovské i bez pákového efektu. Finanční páka dává investorům šanci, ale také může způsobit větší ztráty.

CFD na kryptoměny na xStation přináší výhody v podobě nulových poplatků a provizí, nízkého spreadu a možnosti využití finanční páky. Jedinými náklady jsou swapové body, které se počítají k výsledku otevřené pozice každý den po 00:00 v noci.

Díky pákovému efektu vyžaduje obchodování na cenu Litecoinu pouze určité procento celé pozice. Například při použití pákového efektu 1:2 máte možnost otevřít kontrakt v hodnotě 10 000 USD s použitím marže pouze 5000 USD.

Litecoin CFD Vám poskytuje expozici vůči aktuální tržní ceně největší kryptoměny, aniž byste museli vytvářet speciální účet na kryptoměnovém trhu a bez složitých metod vkládání finančních prostředků.

Obchodování s CFD na kryptoměny dává také možnost otevřít krátké pozice, na kterých obchodníci vydělávají, když cena klesá a trh s kryptoměnami je v červených číslech. To Vám umožňuje realizovat mnoho různých strategií během obchodních seancí v závislosti na ceně Litecoinu. Na naší obchodní platformě také poskytujeme mnoho různých ukazatelů, jako je RSI "Index relativní síly" nebo Fibonacciho úrovně a mnoho mnoho dalších. Díky všem z nich může být Vaše obchodování ještě efektivnější.

Tradičním způsobem nákupu a investování do Litecoinu (LTC) je nákup kryptoměn na kryptoměnových burzách, ale stále častější organizované hackerské útoky a problémy s výběry nepovzbuzují nové investory k otevírání účtů na kryptoměnových burzách.

Cena kryptoměny Litecoin

Trh s kryptoměnami je velmi volatilní a ceny i těch nejlepších projektů se mohou snadno změnit o desítky procent. Proto je tak důležité sledovat vývoj a cenu. Na xStation poskytujeme kotace pro Litecoin (LTC) v reálném čase, což umožňuje aktivní obchodování v kteroukoli denní nebo noční dobu.

Litecoin - Obchodní hodiny

Jak je to s dostupnými obchodními hodinami Litecoinu? Tato informace je důležitá zejména pro denní obchodníky. Obchodování je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně s jednou technickou přestávkou v pátek, která začíná od 00:05 SEČ do 04:30 SEČ v noci z pátku na sobotu. Spotová cena je v době, kdy je trh uzavřen, statická. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.

Nejlepší čas pro obchodování s kryptoměnou Litecoin je samozřejmě v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší.

Když je na trhu vysoký obrat a zvyšuje se objem obchodů, zvyšuje se i volatilita. Vliv na to může mít zveřejnění důležitých zpráv o kryptoměnách, regulace, informace z tisku nebo i pokles či prudký nárůst ceny Bitcoinu.