Cardano(ADA) Trading – Jak začít investovat do Cardana?

Doba čtení: 10 minut(y)

Cardano je dobře známé jako krypto „zabiják Etherea“. Někteří odborníci se domnívají, že tato kryptoměna má díky své pokročilé technologii potenciál dokonce předběhnout Ethereum.

Trh s kryptoměnami zahrnuje několik tisíc projektů, z nichž každý tvrdí, že má mnohostranné využití a inovativní technologii. Mezitím je však pravděpodobné, že z mnoha tisíců kryptoměn, se jen malé části z nich podaří najít své místo na trhu budoucnosti. Jednou z takových kryptoměn, která si mezi drobnými investory a institucemi získala největší oblibu, je Cardano.

Primárním posláním technologie blockchain je předefinovat „důvěru“ a potenciálně eliminovat prostředníky, které v současnosti musí společnosti uznávat jako autoritu, přičemž mají omezenou schopnost je ovládat. Cena kryptoměn je pouze spekulativním kouskem celkové skládačky a plošným přijetím nejnovějších technologických řešení, které potenciálně eliminují obrovské množství podvodů a chyb ve finančním systému.

Vývojáři Cardano jsou známí svou profesionalitou a smyslem pro detail propracovaného blockchainu. Název tokenu ADA v blockchainu Cardano je poctou Adě Lovelace, matematičce, která žila v 19. století a je považována za první programátorku v historii. Kryptoměna Cardano si podle vize svého vynálezce Charlese Hoskinsona klade za cíl být nejpropracovanější platformou na trhu a za každým z „milníků“ v jejím vývoji stojí vědecký výzkum a měsíce testů.

Na blockchainu Cardano se zároveň vyvíjejí decentralizované aplikace, projekty ze světa Metaverse, play-to-earn platforem nebo NFT trhu. Tvůrci se starají o to, aby kryptoměna sledovala nové trendy, aniž by zanedbávala její technologické základy. To umožnilo kryptoměně Cardano dostat se do TOP 10 na trhu kryptoměn, kde byla léta.

Skutečně kryptoměna předběhne Ethereum a přesvědčí jej, aby si získala popularitu?

V následujícím článku si vysvětlíme, jak Cardano funguje a jaké aplikace tento ambiciózní projekt má. Pokusíme se také odpovědět na to, co ovlivňuje valuaci ceny Cardana a jak s ním začít obchodovat.

Co je Cardano?

Cardano je blockchainová platforma třetí generace a jejím tvůrcem je programátor Charles Hoskinson, který spolu s Vitalikem Buterinem navrhl aktuálně nejpopulárnější kryptoměnu Ethereum. Cesty obou tvůrců se rozešly a Hoskinson se rozhodl vytvořit kryptoměnu podle své vize, bez chyb a omezení Etherea, které bylo podle jeho názoru z této strany málo rozvinuté. V roce 2015 tedy Hoskinson začal pracovat na platformě Cardano a kryptoměna se dostala na trh kryptoměn až v roce 2017.

Cardano bylo od začátku součástí skupiny kryptoměn známé jako „Ethereum killers“, projekty, které měly sesadit z trůnu nabývající popularitu tokenu ETH díky technologickým výhodám. Tvůrci Cardana opakovaně popírají tuto interpretaci projektu a signalizují, že trh s kryptoměnami je dostatečně velký na to, aby Ethereum a Cardano koexistovaly a vzájemně se doplňovaly. Tvůrci Cardana již prokázali svou schopnost přijmout technologické revoluce a dosáhnout úspěchu. Ekologický model validace proof-of-stake byl poprvé úspěšně aplikován právě v blockchainu Cardano.

Cardano pravidelně prochází dalšími úpravami v rámci evoluce svého blockchainu a dosahuje takzvané éry implementací dalších pokročilých vylepšení blockchainu. Každý milník je pojmenován po slavném objeviteli nebo vědci a tvůrci kryptoměny chtějí, aby technologie blockchainu byla součástí sociální a finanční revoluce mimo jiné v afrických zemích. Ambice tvůrců Cardana jsou vysoké, Cardano má za cíl stát se nejrychlejším blockchainem na trhu s 1 000 000 možnými transakcemi za sekundu díky protokolu „Hydra“.

Funkce Cardano a jeho použití

Kryptoměna Cardano funguje tak, že se opírá o vědecký výzkum a důkazy, které z něj pocházejí, aby bylo dosaženo rychlejšího pokroku ve vývoji nativního tokenu ADA a technologie blockchainu. Jedním z hlavních cílů blockchainové platformy Cardano je poskytovat finanční služby (podobné úrovni bankovnictví nebo dokonce lepším) obyvatelům Země bez bankovního účtu žijícím v chudých nebo rozvojových zemích. Hlavní rysy platformy Cardano jsou:

Omezená nabídka

Nabídka Cardano je předběžně omezena podobně jako Bitcoin, což znamená, že přijde čas, kdy již nebudou vytvořeny žádné nové tokeny ADA. Celkový počet tokenů bude kolem 45 miliard a v současné době je v oběhu téměř 35 miliard tokenů.

Ekologický model schvalování transakcí „proof of stake“

Cardano funguje na osvědčeném konsenzuálním modelu Ouroboros proof-of-stake, jehož implementaci předcházel pokročilý vědecký výzkum. Cardano díky ní spotřebuje ročně tolik elektřiny jako majetek 300 amerických domácností, zatímco spotřeba elektřiny Bitcoinu je srovnatelná s Argentinou a spotřeba Etherea se zeměmi, jako je Švýcarsko.

Vysoká rychlost zpracování transakcí

Síť Cardana je v současné době schopna zpracovat 250 transakcí za sekundu, ale toto číslo se má díky práci vývojářů v dalších fázích vývoje zvýšit až na 1 000 000. Pro srovnání, Ethereum aktuálně zpracovává 15 transakcí za sekundu a Bitcoin asi 5.

Nízké transakční náklady

Poplatky v systému Cardano závisí na velikosti transakce a ceně ADA za bajt. Současné náklady jsou 0,16 ADA za transakci nebo přibližně 0,10 USD.

Decentralizované řízení a vývoj

Model decentralizovaného dohledu vedený nadací Cardano Foundation, IOHK a EMURGO. Cardano Foundation zvyšuje profil na globální scéně, rozvíjí aplikační příležitosti prostřednictvím marketingu a přenosu znalostí a spolupracuje s regulačními orgány a univerzitami. IOHK se podílí na technologických a softwarových projektech, které tvoří systém Cardano. Společnost také podporuje vzdělávání o technologii blockchainu prováděním vzdělávacích aktivit v Africe, mimo jiné ve spolupráci s regulátory a akademickými institucemi. Díky tomu využívá nejnovější vědecké výzkumy, které se snaží implementovat do svého blockchainu. EMURGO je globální, komerční subjekt, který se věnuje šíření přijetí Cardana v obchodním prostředí integrací společností.

Decentralizace a přístup ke stovkám decentralizovaných „dApps“

V současnosti je na Cardanu postaveno několik stovek decentralizovaných aplikací, které umožňují využití decentralizovaných burz (DEX), finančních operací nebo dokonce půjček uvnitř blockchainu.

Smart contracts (chtré kontrakty) a nové trendy

Díky programovacímu jazyku Plutus je na Cardano možné budovat „smart contracts“, což jsou pokročilé finanční procesy, které zjednodušují a eliminují rizika a omezení transakcí s bankami nebo hotovostí. Provozování smart kontraktů online je možné od podzimu 2021, ale Cardano také vyvíjí platformy pro hráče jako Cardano Warriors a Dracards. Cardano také vydal v rámci trendu Metaverse hru s názvem Pavia, která vám umožní vybudovat si digitální identitu a vytvořit si vlastního virtuálního avatara, tedy digitální ekvivalent postavy.

Obodobí Cardana

Projekt Cardano má 5 fází, jejichž cílem je stát se kompletní decentralizovanou platformou využívající multi-asset ledgers a smart kontrakty. Všechny fáze jsou pojmenovány po významné historické osobnosti. Cardano je nyní těsně po éře Goguen (zavádí „smart contracts“):

Založení (Byron era)

Decentralizace (Shelley era)

Smart kontrakty (Goguen era)

Škálování (Basho era)

Řízení (Voltaire era)

Případy použití kryptoměn Cardano

Kryptoměna Cardano má mnoho aplikací a některé z nich teprve budou objeveny. Tato kryptoměna se osvědčila jako efektivní technologie prostřednictvím projektů v Africe, kde pomohla mimo jiné vzdělávacímu průmyslu. Řešení budované s Cardano, nazvané Atala PRISM, vytvoří národní systémy pro zaznamenávání úspěchů, sledování školního výkonu a stimuluje rozvoj vzdělávání o dosažených výsledcích, které budou v systému zaznamenávány. Charles Hoskinson říká, že v roce 2022 Cardano zvýší svou angažovanost v Africe tím, že Afričanům zpřístupní pokročilé finanční produkty, jako jsou půjčky.

Automatizace finančních transakcí prostřednictvím „smart kontraktů“ bez rizika a bez takzvaného „lidského faktoru“;

Zefektivnění procesu směny zboží a obchodu v nerozvinutých zemích;

Správa a sledovatelnost profilu digitální identity;

Ověření a zjednodušení procesů sběru dat z více zdrojů;

Kontrola výrobního procesu a sledovatelnosti produktu, ověřování původu a originality produktu, zlepšování fungování dodavatelských řetězců;

Boj proti různým typům padělání a podvodům;

Play-to-earn platformy umožňující online vydělávání prostřednictvím výměny virtuálního zboží nebo služeb;

Digitální identita a „avatar“ na virtuálních tržištích Metaverse a NFT (virtuální grafy, umělecká díla atd.)

Budoucí změny ceny

Cardano bylo dosud známé svou udržitelností a někteří investoři obviňovali vývojáře z pomalého vývoje blockchainu. Investory totiž zajímá především růst ceny tokenu. Pokud pokročilou technologii a ambice tvůrců nebude následovat cena kryptoměny – projekt může mít problémy.

Výhodou jsou zde samozřejmě finanční nástroje CFD s pákovým efektem, které také umožňují zabírat pozice a vydělávat na poklesu ceny. Raději se pojďme podívat na to, co by mohlo potenciálně ovlivnit cenové pohyby Cardana.

Rally (vysoký růst) ceny Bitocinu

Bitcoin byl dlouho považován za zástupce zdraví trhu s kryptoměnami a růst jeho ceny má tendenci zvyšovat sentiment kolem trhu s kryptoměnami jako celku. Vzhledem k tomu, že kryptoměna je někdy považována za „digitální zlato“, nálada mnoha investorů se změnila a velkolepé poklesy bitcoinů o více než 90 % nyní nejsou příliš pravděpodobné. Instituce jako KPMG nebo Wells Fargo navíc umožňují investování do kryptoměn a pozitivně se staví k technologii blockchain.

Institucionální poptávka

Mnoho kryptoměn čeká, až se objeví Velryby (velcí investoři), což obvykle znamená zájem ze strany finančních institucí. Aby se však takové instituce o projekt zajímaly, musí mít pevné základy a svou pozici obvykle prokázat výkonností na trhu.

Vývoj technologie blockchain

Vývoj technologií nyní prosazuje mnoho největších světových technologických společností jako Nvidia nebo Intel. V kontextu pozitivního sentimentu od gigantů může přijetí technologie blockchain přijít rychleji, než trh očekává. Zároveň se tváří v tvář takovému vývoji spekuluje o velkolepém zvýšení cen krypto projektů.

Rostoucí trend Metaverse a NFT

Až 16 % Američanů tvrdí, že se někdy setkali s kryptoměnami tak, že s nimi obchodovali, investovali do nich nebo využívali toto odvětví. Téměř 3 % Američanů přitom vlastní nepřenosné NFT tokeny. Jedná se o trendy, které jsou obzvláště oblíbené mezi mladými lidmi, takže možné velkolepé efekty jejich přijetí v tomto odvětví se pravděpodobně projeví až za mnoho let, i když jsme v současné době svědky velmi rychlých změn v technologii blockchainu.

Přijetí Smart kontraktů

Technologie chytrých kontraktů (smart contracts) má potenciál proměnit finanční trh a objem transakcí neustále roste. Cardano v tom může hrát roli. Jako známý a široce uznávaný blockchain poskytující chytré kontrakty může přilákat velké množství institucí a zákazníků se zájmem o tuto formu směny zboží. To by se rovnalo nákupu dalšího Cardana a rostoucí poptávce po kryptoměně.

Přijetí Cardana v Africe

Země třetího světa mohou být tam, kde bude Cardano hrát zvláštní roli způsobující rostoucí poptávku po kryptoměně (která je koneckonců omezená svým množstvím). Afrika má přitom v současnosti ze všech kontinentů nejmladší obyvatelstvo, které projevuje zájem o nové technologie a měnící se životní styl.

Vítězství proti konkurentům v oblasti kryptoměn

Tato kryptoměna má silnou konkurenci, ale Charles Hoskinson je přesvědčen o úspěchu Cardana, který má spočívat v základní práci vývojářů a v pomalém vývoji založeném na vědeckém výzkumu. Pokud blockchainový průmysl poroste, je pravděpodobné, že některá z kryptoměn ovládne trh nebo získá významný podíl. Možné je i „sesazení“ současného krále kryptoměn Bitcoinu, který slouží především jako uchovatel hodnoty, protože jeho technologické funkce jsou ve vztahu k novým projektům nekonkurenceschopné. Pokud platí vše, co vývojáři Cardano o svém projektu říkají, je možné, že konkurence pod tlakem tokenů ADA skutečně podlehne.

Rizika

Největší rizika pro projekt samozřejmě zůstávají:

Rostoucí konkurence (Ethereum, Luna, Solana atd.);

Zpřísnění regulací vůči kryptoměnám;

Klesající aktivita v blockchainu Cardana;

Klesající cena Bitcoinu.

Stojí za to mít na paměti, že trh s kryptoměnami je stále silně ovlivněn celkovým sentimentem investorů a zdravím ekonomiky. Pokud investoři cítí strach, mohou se zdráhat vložit kapitál na trh s kryptoměnami, což se odráží v klesající ceně. Bitcoin stále zůstává největší kryptoměnou, když cena Bitcoinu klesá, celý trh s kryptoměnami to pociťuje ještě více.

Obchodování s kryptoměnou Cardano

Máte možnost obchodovat Cardano CFD na naší platformě xStation.

Obchodování s Cardanem je spekulativní a relevantní jsou pouze pohyby ceny. Kryptoměnu můžete začít obchodovat tak, že uzavřete transakce na Cardano CFD (contract for differences) a využijete plný potenciál finanční páky. Tento druh kontraktu je finanční smlouva, která vyplácí rozdíly v ceně vypořádání mezi otevřeným a uzavřeným obchodem bez fyzické dodávky obchodovaných nástrojů.

Obchodování oslovuje obchodníky a spekulanty, kteří si uvědomují riziko, ještě více než jakýkoliv jiný nástroj CFD, protože kolísání cen na trhu s kryptoměnami je obrovské i bez pákového efektu. Finanční páka dává investorům šanci, ale také může způsobit větší ztráty.

CFD na kryptoměny na xStation přináší výhody v podobě nulových poplatků a provizí, nízkého spreadu a možnosti využití finanční páky. Jedinými náklady jsou swapové body, které se počítají k výsledku otevřené pozice každý den po 00:00 v noci.

Díky pákovému efektu vyžaduje obchodování na cenu Cardana pouze určité procento celé pozice. Například při použití pákového efektu 1:2 máte možnost otevřít kontrakt v hodnotě 10 000 USD s použitím marže pouze 5000 USD.

Cardano CFD Vám poskytuje expozici vůči aktuální tržní ceně největší kryptoměny, aniž byste museli vytvářet speciální účet na kryptoměnovém trhu a bez složitých metod vkládání finančních prostředků.

Obchodování s CFD na kryptoměny dává také možnost otevřít krátké pozice, na kterých obchodníci vydělávají, když cena klesá a trh s kryptoměnami je v červených číslech. To Vám umožňuje realizovat mnoho různých strategií během obchodních seancí v závislosti na ceně Cardana. Na naší obchodní platformě také poskytujeme mnoho různých ukazatelů, jako je RSI "Index relativní síly" nebo Fibonacciho úrovně a mnoho mnoho dalších. Díky všem z nich může být Vaše obchodování ještě efektivnější.

Tradičním způsobem nákupu a investování do Cardano (ADA) je nákup kryptoměn na kryptoměnových burzách, ale stále častější organizované hackerské útoky a problémy s výběry nepovzbuzují nové investory k otevírání účtů na kryptoměnových burzách.

Cena kryptoměny Cardano

Trh s kryptoměnami je velmi volatilní a ceny i těch nejlepších projektů se mohou snadno změnit o desítky procent. Proto je tak důležité sledovat vývoj a cenu. Na xStation poskytujeme kotace pro Cardano (ADA) v reálném čase, což umožňuje aktivní obchodování v kteroukoli denní nebo noční dobu.

Cardano - Obchodní hodiny

Jak je to s dostupnými obchodními hodinami Cardana? Tato informace je důležitá zejména pro denní obchodníky. Obchodování je k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně s jednou technickou přestávkou v pátek, která začíná od 22:00 SEČ do 04:00 SEČ v noci z pátku na sobotu. Spotová cena je v době, kdy je trh uzavřen, statická. Ve všech ostatních časech ceny neustále kolísají.

Nejlepší čas pro obchodování s kryptoměnou Cardano (ADA) je samozřejmě v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší.

Když je na trhu vysoký obrat a zvyšuje se objem obchodů, zvyšuje se i volatilita. Vliv na to může mít zveřejnění důležitých zpráv o kryptoměnách, regulace, informace z tisku nebo i pokles či prudký nárůst ceny Bitcoinu.