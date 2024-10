Co je fundamentální analýza?

Doba čtení: 4 minut(y)

Dva nejběžnější způsoby analýz, pokud jde o finanční trhy, jsou technická a fundamentální analýza. Během této lekce se podrobněji podíváme na fundamentální analýzu.

Fundamentální analýza

Na rozdíl od technické analýzy, která se zaměřuje převážně na cenové pohyby, trendy a vzorce, které pomáhají určit, kam ceny budou směřovat, se fundamentální analýza zaměřuje na všechna dostupná data, která pomáhají určit relativní hodnotu trhu. Pak hledá nesrovnalosti mezi aktuální tržní cenou a vlastním oceněním pro aktuální obchodní příležitosti.

Představme si, že chcete koupit auto. Viděli jste jedno, které se vám líbí, za 300 000 korun. Ale nevíte, zda je to slušná cena. Takže budete hledat na internetu, požádáte známé o jejich názor, budete srovnávat s cenami v jiných prodejnách a uděláte si obecný průzkum, abyste zjistili, zda je cena "spravedlivá" a zda auto stojí za tyto peníze.

To, co byste v tomto scénáři dělali, je v podstatě fundamentální analýza - vezmete v úvahu všechny základní faktory, které hrají roli v rozhodování o tom, zda cena odráží skutečnou hodnotu aktiva.

Zdroje

Analytici využívající fundamentální analýzu používají řadu dostupných údajů včetně zpráv o podnikových výnosech, geopolitických událostech, politikách centrálních bank, faktorech životního prostředí a dalších, které jim pomohou s jejich analýzou. Hledají informace, které jim pomohou odhadnout budoucí směr trhu.

Takové zdroje lze často nalézt v makroekonomických datech, a proto je pro fundamentální obchodníky velmi důležité vědět, kdy a kde jsou důležité údaje zveřejněny. Vývoj trhů se obvykle řídí klíčovými makroekonomickými údaji, které by mohly trh ovlivnit a poskytnout volatilitu.

Zde jsou uvedeny některé příklady makroekonomických dat a důvody, proč mohou mít dopad na finanční trhy:

Inflace - Inflace je míra, v níž obecná úroveň cen zboží a služeb stoupá. Centrální banky se snaží omezit inflaci a vyhýbat se deflaci, aby udržely hladkou ekonomiku své země. Dělají to pomocí úrokových sazeb. Když centrální banky oznámí zvýšení sazeb, může to často vést ke zhodnocení příslušné měny

- Inflace je míra, v níž obecná úroveň cen zboží a služeb stoupá. Centrální banky se snaží omezit inflaci a vyhýbat se deflaci, aby udržely hladkou ekonomiku své země. Dělají to pomocí úrokových sazeb. Když centrální banky oznámí zvýšení sazeb, může to často vést ke zhodnocení příslušné měny Nezaměstnanost - Údaje z trhů práce, jako jsou např. NFP (non-farm payrolls) reporty z amerického trhu práce, mají vysoký vliv na finanční trhy a mohou zvýšit volatilitu indexů a forexu. Zpráva o zaměstnanosti je zveřejněna první pátek v měsíci a představuje celkový počet placených amerických pracovníků. Trhy jsou velmi citlivé na tento typ údajů, protože mají význam při zjišťování míry ekonomického růstu a inflace.

Pokud se údaj NFP zvyšuje, je to dobrý signál, že ekonomika roste. Pokud dojde k rychlému nárůstu NFP, znamená to, že může růst inflace. Pokud se NFP dostávají pod očekávání, obchodníci na Forexu by mohli prodávat USD v očekávání oslabení měny. Pokud se dostane výsledek nad očekávání, může se hodnota amerického dolaru zvýšit.

HDP - hrubý domácí produkt je měřítkem všech výrobků a služeb produkovaných v určitém období. Centrální bankéři a investoři sledují růst HDP, aby zjistili, zda je ekonomika stále silnější. S rostoucí ekonomikou vytvářejí společnosti vyšší zisky a lidé vydělávají více, což vede k rostoucímu akciovému trhu a tak i silnější měně.

Způsob, jakým mohou makroekonomické ukazatele ovlivnit trh, silně závisí na očekávání trhu. Obecně řečeno, čím větší rozdíl mezi očekáváním a skutečností, tím větší je reakce. Pokud trh očekává, že centrální banka zvýší úrokové sazby a banka tak učiní, reakce je "už promítnutá v pohybu trhu" a nic moc se nestane. Když jsou ale trhy překvapeny, může dojít k velkému kolísání volatility a velkým pohybům.

Všechna fundamentální data najdete v makroekonomickém kalendáři. Dopady na trh velmi závisí na srovnání mezi skutečnými výsledky makroekonomických dat a tržními očekáváními, přičemž čím větší je rozdíl, tím větší je dopad na trh. Informace o základních datech najdete v našem komplexním makroekonomickém kalendáři. Každá zpráva je označena jako velmi důležitá, střední nebo málo důležitá, pokud jde o dopad zpráv na trhy a potenciál volatility trhu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Centrální banky řídí svět

Jak již bylo řečeno, jedním z nejdůležitějších faktorů při fundamentální analýze je měnová politika prováděná centrálními bankami. Úrokové sazby, operace na otevřeném trhu a intervence centrálních bank ovlivňují tržní podmínky a jsou pečlivě sledovány finančními analytiky a obchodníky. Nejvlivnější centrální banky jsou FED (USA), Bank of England (UK), Evropská centrální banka (EU) a Bank of Japan (Japonsko).

Podívejme se na příklad. Americká ekonomika se v prvním čtvrtletí roku 2017 zvýšila o 3%, zatímco meziroční inflace dosáhla 2,5%. FED se rozhodl zvýšit úrokové sazby. Úrokové sazby se zvýšily, takže obchodníci se rozhodli dát své peníze do USD, protože budou mít vyšší výnosnost. Takový krok vede k vyšší poptávce po americkém dolaru, který posiluje.

Nejen bankéři a data

Fundamentální analýza také zvažuje vnější vlivy, které by mohly ovlivnit hodnotu nebo pohyb cen na trzích. Přírodní katastrofy, jako jsou záplavy nebo zemětřesení, mohou také mít zásadní dopad na trhy. Například výbuch důležitého ropovodu může vést k rychlému růstu cen ropy, protože komodita se stává obtížnější na dopravu a nákup. V takové situaci byste mohli otevřít long pozici na CFD Oil a profitovat z každého růstu cen.

