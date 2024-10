Doba čtení: 4 minut(y)

Harmonické obchodování kombinuje patterny a matematiku v obchodní metodu, která je přesná a založená na předpokladu, že se patterny opakují. Harmonické patterny v grafech se považují za harmonické právě proto, že tyto struktury mají integrlání vlastnost s Fibonacciho číslem.

Cenové patterny, svíčkové patterny, oscilátory a technické indikátory – technická analýza nabízí bezpočet nástrojů, které vám mohou pomoci analyzovat trhy. Ale většina z nich je spíše reakční, ne proaktivní. To znamená, že signalizují, zda se objevil nějaký rostoucí či klesající trend, breakdown nebo breakup. Ale většina obchodníků chce vědět, co se stane, a ne, co se již stalo. Harmonické cenové patterny mohou být odpovědí, ačkoli si musíte připravit několik výpočtů, které jsou pro tuto analýzu nezbytné.

Co jsou harmonické cenové patterny?

Harmonické obchodování kombinuje patterny a matematiku v obchodní metodu, která je přesná a založená na předpokladu, že se patterny opakují. Harmonické patterny v grafech se považují za harmonické právě proto, že tyto struktury mají vnitřní souvislost s řadou Fibonacciho čísel. Pojďme si některé nejdůležitější připomenout: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 a 3.618. Identifikované harmonické patterny odpovídají významným Fibonacciho hladinám. Jak již jistě víte, Fibonacciho čísla můžeme vidět ve světě všude kolem nás. Tato harmonická čísla jsou přítomna i na finančních trzích. Nalezením patternů, neboli vzorců, o různých délkách a rozsahu může obchodník aplikovat Fibonacciho čísla na patterny a zkusit předvídat budoucí pohyby.

Harmonikcé obchodování zahrnuje identifikaci a analýzu několika čísel v grafu. Ve většině případů se tyto patterny skládají ze 4 cenových pohybů, kdy všechny z nich potvrzují specifickou Fibonacciho hladinu. Proto byste měli znát podstatu Fibonacciho hladin, než začnete analyzovat trhy pomocí harmonických patternů. Ale musíte mít na pěmti jedno důležité pravidlo – někdy může pattern vypadat jako harmonický, ale musí být potvrzen Fibonacciho čísly. Pokud hladiny nesouhlasí s patternem, není to spolehlivý zdroj pro určení harmonického cenového patternu.

Nejpopulárnější cenové patterny

Harmonické patterny mohou změřit, jak dlouho bude trvat aktuální cenový pohyb, ale také mohou být využity k identifikaci bodů obratu. Tři nejpopulárnější harmonické patterny jsou: Gartley, Bat a Butterfly. Podívejme se na ně blíže.

Gartley

Gartley, jak název napovídá, byl představen H. M. Gartleyem. Zajímavým faktem je to, že bývá přezdíván jako „Gartley 222“, protože jeho myšlenka byla prezentována v knize na straně 222. Gartley je v podstatě „otcem“ všech harmonických patternů, protože všechny ostatní jsou jeho modifikací. Skládá se z 5 částí:

XA: Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem Gartley.

Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem Gartley. AB: Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 61,8 % pohybu XA.

Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 61,8 % pohybu XA. BC: Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB.

Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB. CD: Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 127,2 % pohybu BC, pokud ten měl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 %, pak by měl CD mít 161,8 % pohybu BC.

Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 127,2 % pohybu BC, pokud ten měl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 %, pak by měl CD mít 161,8 % pohybu BC. AD: Celkový cenový pohyb mezi A a D by měl být 78,6 % pohybu XA.

Jak vidíte, Garley může signalizovat pohyb nahoru i dolu. Býčí pattern je často vidět již na začátku trendu a obvykle signalizuje konec korekce.

Bat

Jak již bylo řečeno, Bat je modifikací patternu Gartley. Svému předchůdci se podobá vzhledem, ale ne mírami. Jméno získal z angl. bat, neboli netopýr, díky své podobě tomuto známému živočichovi. Pattern je trochu více symetrický než Gartley a jeho nejdůležitější část je 88,6 % Fibonacciho hladiny.

XA: Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem patternu Bat.

Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem patternu Bat. AB: Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 38,2 % nebo 50,0 % pohybu XA.

Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 38,2 % nebo 50,0 % pohybu XA. BC: Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB.

Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB. CD: Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 161,8 % pohybu BC, pokud BC byl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 %, pak by měl CD mít 261,8 % pohybu BC.

Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 161,8 % pohybu BC, pokud BC byl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 %, pak by měl CD mít 261,8 % pohybu BC. AD: Celkový cenový pohyb mezi A a D by měl být 88,6 % pohybu XA.

Existují dva typy patternu Bat – býčí a medvědí. Jak i zde vidíte, pattern je podobný Gartleymu, liší se pouze hladinami obratu. Oba jsou také považovány za vnitřní patterny, protože poslední část (CD) leží svou délkou uvnitř počátečního pohybu (XA).

Butterfly

Butterfly je další modifikací patternu Gartley, ale jinou, než Bat. Nejedná se o vnitřní pattern. Podstata patternu Butterfly je to podobná dvěma předchozím, protože se také skládá ze čtyř cenových pohybů. Ale hladiny obratu se trochu liší, protože poslední část končí vně počátečního pohybu.

XA: Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem patternu Butterfly.

Může se jednat o jakýkoli pohyb v grafu, který nemá žádné zvláštní požadavky na to, aby byl začátkem patternu Butterfly. AB: Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 78,6 % pohybu XA.

Pohyb opačný k XA, měl by mít kolem 78,6 % pohybu XA. BC: Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB.

Tento pohyb by měl být opačný k AB a měl by mít 38,2 % nebo 88,6 % pohybu AB. CD: Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 161,80 % pokud BC byl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 pak by měl CD mít 261,8 % pohybu BC.

Poslední pohyb je opačný k BC a měl by mít 161,80 % pokud BC byl 38,2 %. Pokud měl BC 88,6 pak by měl CD mít 261,8 % pohybu BC. AD: Celkový cenový pohyb mezi A a D by měl být 127 % nebo 161,80 % pohybu XA.

Všimněte si, že bod D leží nad, nebo pod prvním bodem. Tím se odlišuje Butterfly od patternů Bat a Gartley. Proto je Butterfly považován za externí formaci. To ale není jediný rozdíl. Butterfly se, na rozdíl od patternu Gartley, soustředí na nalezení obratu na nových low nebo nových high.

Trpělivost, praxe a ještě jednou trpělivost

Harmonické obchodování je pokročilý přesný matematický způsob obchodování, ale vyžaduje trpělivost, praxi a mnoho vzdělávání pro dokonalé ovládání těchto patternů. Ale pamatujte si, že pohyby, které přesně nesedí daným mírám, nemohou být považovány za harmonické cenové pohyby. Pokud je však později rozpoznáte, některá pravidla můžete aplikovat. Stop Loss by měl být umístěn ihned pod bod D, jakmile cena pattern potvrdí a dojde k obratu. Za druhé, jsou zde čtyři potenciální cíle následujících pohybů – bod A, B, C a 161,8 % pohybu CD. Jak vidíte, harmonické obchodování se skládá z mnoha pravidel, která byste měli následovat. Je to strategie pouze pro disciplinované a důsledné tradery.