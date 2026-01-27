Pokud si kladete otázku, do čeho investovat v roce 2026, odpověď se nebude točit kolem jedné „zázračné“ třídy aktiv. Rok 2025 ukázal, že trhy umí růst i v prostředí vysoké nejistoty, zároveň ale přinesl výraznou volatilitu. Pro rok 2026 proto dává smysl uvažovat především o diverzifikaci a kvalitě.
Pokud si kladete otázku, do čeho investovat v roce 2026, odpověď se nebude točit kolem jedné „zázračné“ třídy aktiv. Rok 2025 ukázal, že trhy umí růst i v prostředí vysoké nejistoty, zároveň ale přinesl výraznou volatilitu. Pro rok 2026 proto dává smysl uvažovat především o diverzifikaci a kvalitě.
Kde Vaše peníze pracují
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Níže najdete dva vzdělávací materiály, které vám mohou zodpovědět otázku, co může být pro investory v roce 2026 klíčové. Zároveň vám poskytnou praktickou orientaci na trhu a případně i odpověď na to, kam investovat peníze.
Kam investovat v roce 2026? Přečtěte si náš Výhled trhu!
Rok 2025 se nesl ve znamení výrazného růstu amerických technologických akcií a zároveň přinesl nové rekordy na trhu drahých kovů. Zároveň však investory provázela zvýšená nejistota a výrazné výkyvy na trzích. Jak by mohl vypadat rok 2026 z investičního pohledu? Analytici investiční platformy XTB se podívali na výhled Slovenska, klíčových světových ekonomik i na aktiva, která jsou populární i mezi slovenskými investory.
Otázek pro další rok je více: udrží akciové trhy silné tempo i při vysokých valuacích? Posune se zlato a stříbro k dalším maximům? Budou centrální banky pokračovat ve snižování úrokových sazeb, nebo se opět připomene riziko vyšší inflace? A čeká nás „měkké přistání“ ekonomiky, nebo spíše scénář recese? Jaké trhy se vyplatí sledovat a do čeho se vyplatí investovat?
Vše se dozvíte v naší predikci:
Ve zprávě se dozvíte:
- Česko: jaká jsou hlavní rizika a faktory, které mohou ekonomiku podpořit v roce 2026?
- USA: přichází období menší nejistoty?
- Evropa: které problémy přetrvají a kde se dá hledat optimismus?
- EUR/USD: má euro prostor pro další posílení?
- Zlato: má šanci posunout se k dalšímu velkému milníku?
- Ropa: lze očekávat pokračování poklesu cen?
- Akciové indexy: je na stole riziko nové „dot-com“ bubliny?
- Co se vyplatí v roce 2026 sledovat a kam investovat peníze?
- Ethereum vs. Bitcoin: může Ethereum časem předběhnout Bitcoin?
Do čeho se vyplatí investovat v roce 2026? Experti radí, na co si dávat pozor a co sledovat (video)
Získejte investiční tipy a strategické pohledy na rok 2026 s našimi experty z XTB!
Obsah videa:
- Geopolitické napětí nekončí
- Scénář eskalace v Evropě
- USA: ekonomika se vyhne recesi a poroste nad očekávání
- Fed sníží sazby, ale dlouhé výnosy mohou růst
- Refinancování amerického dluhu a volba splatností
- Dolar v roce 2026
- Evropa: růst zůstane utlumený, tahounem bude Asie
- Evropa: investiční témata, obrana, banky, pojišťovny, automobilový sektor
- Česko: silná ekonomika a stabilní sazby
- AI potáhne trhy i v roce 2026
- S&P 500 poroste
- Komodity: zlato nad 5 000 USD
- Stříbro a další kovy
- Bitcoin jako alternativa
- Ropa pod 50 USD
- Zkrachuje OpenAI?
- Černé labutě: Tchaj wan, Grónsko, rozpad globálního řádu
Trendy v investování a předpovědi na rok 2026 najdete i v našem záznamu z Online investiční konference.
Do jakých skrytých příležitostí na trhu se vyplatí investovat? Jak jednotlivá aktiva ovlivní geopolitika? Toto a další témata najdete v našem záznamu z Online investiční konference 2025:
Témata konference byla:
- ETF jako nejlepší start: proč jsou ETF často nejefektivnější první krok do investování (Richard Rumpel)
- Pasivní vs. aktivní investování: porovnání přístupů, pro koho dává smysl který styl (panel: Holovka, Rumpel, Plecháč)
- Stock picking v roce 2026: výběr konkrétních akcií, strategie a na co si dát pozor (panel: Cverna, Hájek, Píchová)
- Zlato vs. krypto v portfoliu: jak je uchopit v diverzifikaci, rizika a přínosy (panel: Tyleček, Karpiš, Kicom)
- Gen Z a investování: co mladí investoři dělají jinak a co si z toho vzít (panel: Bajzík, Koběrský, Kinský)
- Ženy a investování: specifika chování, bariéry, inspirace a přístup k financím (panel: Nováková, Píchová, Čupa)
- Aktuální investiční příležitosti: konkrétní témata a nápady „co teď“ (panel: Horáček, Brychta, Vořechovský)
- Makrotrendy a trhy: velké ekonomické trendy a jejich dopad na trhy (panel: Peterka, Stroukal, Křeček)
Shrnutí: kam investovat peníze v roce 2026?
Rok 2026 může být o pokračování velkých trendů (AI, produktivita, měnová politika) a zároveň o vyšší citlivosti na politiku, inflaci a geopolitiku. Odpověď na otázku, do čeho investovat, proto nejčastěji zní: kombinovat kvalitní akcie nebo indexy, doplnit diverzifikátory jako zlato a ke komoditám a kryptu přistupovat s opatrností. Více informací najdete v přiložených materiálech.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
Vyzkoušejte oceňovanou platformu
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.