Druhy grafů

Technická analýza se zaměřuje na analyzování a využití grafů. Abychom mohli začít graf analyzovat, je potřeba pochopit, na jaký druh grafu se díváme. Pak teprve můžeme použít graf pro predikce dalšího pohybu ceny.

Podívejme se na 3 nejčastěji používané druhy:

Čárový graf

Sloupcový graf (OHLC)

Svíčkový graf

Čárový graf

Čárové grafy jsou nejjednodušší formou reprezentace ceny na grafu a když přijdete na trhy, všimnete si, že je využívají především obchodníci s akciemi. Graf se nám vykresluje jen z uzavíracích cen tím způsobem, že propojuje všechny uzavírací ceny mezi sebou. Je to nejjednodužší způsob, jak obecně vyjádřit pohyb ceny za určitý časový horizont. Protože v čárovém grafu můžete také dobře vidět vstupní a výstupní paterny. Čárový graf je dobrým začátkem pro obchodníky na delší dobu a začátečníky na finančních trzích.

Zdroj: xStation 5

Sloupcový graf (OHLC)

Narozdíl od čárového grafu ukazujicího jen a pouze uzavírací ceny nám sloupcový graf dává lepší pohled na pohyb ceny v čase. Můžeme se podívat na otevírací a uzavírací cenu, minimum a maximum v jedné svíčce. Jedna svíčka může reprezentovat hodinu, nebo minutu podle toho, jaký časový rámec jsme si vybrali. Minimum a maximum je na grafu znázroněno vertikální linií, otevírací a uzavírací cena je reprezentována horizontální značkou - zleva otevírací cena a vpravo uzavírací cena.

Zdroj: xStation 5

Základní metoda vykreslení nám ukáze vztah mezi otevírací (open) a uzavírací (close) cenou na každém intervalu. Pod tímto textem můžete vidět vlevo rostoucí svíčku (býčí/Bull Bar) a v pravo je svíčka klesajicí (medvědí/Bear Bar).

Data na sloupocových grafech jsou oddělena od ostatních intervalů a nenavazují na sebe jedním údajem jako čárový graf. Rozpoznávání vstupních paternů může být přesnější, protože o pohybu ceny máme v každém sloupci více informací. V případě čárového grafu nejsme schopni ani odhadem říci, kam až se cena dostala v průběhu.

Svíčkový graf

Je ve skutečnosti hodně podobný sloupcovému grafu a ukazuje nám stejné informace, ale mnohem lépe zpracované do vizuální podoby. Stejně jako OHLC graf nám ukazuje maximum a minimum, ale zároveň i otevírací a uzavírací cenu. Maximum poznáme podle knotu nad svíčkou, minimum je vyjádřeno knotem (stínem) pod svíčkou. Tělo svíčky nám potom ukazuje, v jakém směru tato svíčka je a zárověň může ukazovat, jak velký prodejní a nebo nákupní tlak během jedné svíčky byl. Větší tělo svíčky může znamenat větší nákupní a nebo prodejní tlak. V klidném trhu jsou svíčky menší, ve větší volatilitě se zvětšuje velikost svíček (reprezentují větší pohyb).

Jediný způsob, jak poznat rostoucí a nebo klesajicí svíčku, je na jejím těle. V základním nastavení je svíčka klesající vyjádřena na obrázku vlevo. Otevírací cena je nahoře a uzavírací dole. Svíčka má typickou barvu pro klesajicí svíčku, a to je černá barva. Její opak najdeme na obrázku vpravo. Otevírací cena je dole a uzavírací nahoře. Svíčka má typickou barvu pro klesajicí svíčku, a to je bílá barva těla svíčky. Bez ohledu na tento zvyk si každý obchodník nastavuje barvu grafu podle sebe, protože do grafu mohou koukat celý den a je potřeba, aby se s ním dobře pracovalo. Vybrat si vlastní barvy svíček můžete jak v MT4, tak v xStation 5.

V porovnání s tradičním sloupcovým grafem volí obchodníci spíše svíčkové grafy pro jejich lepší vizuální podobu a snazší rozpoznatelnost. Každá svíčka nám dává jednoduchý přehled o ceně a jejím vývoji za námi zvolenou periodu. U svíček se pak může lépe obchodovat na základech Price Action (pohyb ceny v grafu). Jedním pohledem zjistíte, jak velké jsou stíny (knoty) a můžete si udělat přehled o velikosti těla svíčky.

Co pro Vás bude fungovat?

Jak můžete vidět, všechny tyto 3 typy grafů jsou obchodníky používány. Každý z těchto způsobů má své výhody a nevýhody. Nakonec je jenom na Vás, který graf nejvíce splní Vaše očekávání a který si vyberete. Začátečníci mohou hledat jiné vstupní signály než pokročilý obchodníci. Možná postupem času přejdete na svíčkové grafy, které nabízí nejlepší přehled v nejkratším čase. A co víc, pokud jste někdy slyšeli o Heikin Ashi grafech, i ty máte možnost najít v naší platformě xStation 5.