Doba čtení: 3 minut(y)

Finanční trhy jsou zvláštním místem s mnoha odlišnostmi. Je to však také místo, kde velikost investice hraje velikou roli. Představte si situaci, kdy jdete do italské restaurace a objednáte si největší pizzu, která je v nabídce.

Sníst celou takto velkou pizzu by mohlo vést k bolestem žaludku, což by znamenalo, že velikost objednané pizzy byla příliš velká a neodpovídala by vašim požadavkům. Na finančních trzích je tento efekt podobný. Otevření příliš velkého obchodu může vést k vážnému problému. To je důvodu, proč je správná volba velikosti objemu jednou z nejdůležitější dovedností dlouhodobě úspěšného obchodníka.

Co vlastně volba velikosti pozice znamená?

Volba velikosti pozice může být chápána jako volba vhodné velikosti CFD kontraktu. Ale co znamená ona „vhodná velikost“? Jedná se o takovou velikost, která bude odpovídat vaší strategii a riziku, které jste ochotni akceptovat. Představme si obchodníka, který začíná obchodovat na trzích. Pokud otevře pozici, kde celý svůj kapitál vloží do jediného obchodu, tak pokud by se na trzích stal nějaký větší pohyb, mohlo by dojít ke ztrátě celého kapitálu. A to se týká nejen začátečníků, ale i zkušených obchodníků. Čím více kapitálu investujete, tím větší riziko je.

Někteří obchodníci však raději investují agresivně a považují tento přístup jako nejvhodnější pro své strategie. Akceptování plného rizika nemusí být považováno za špatný přístup. Jen je to jiný přístup. Pokud vyhovuje vašemu obchodnímu stylu a pokud dokážete ovládat své emoce, nemusí být zcela vyloučen. Musíme však zdůraznit jednu věc – každý přístup může být vhodný, ale vše závisí na použité strategii.

Podívejme se na příklad. Představme si obchodníka s obchodním účtem o velikosti 100 000 Kč a s konzervativním přístupem k obchodování. Předpokládejme, že v následujících dnech proběhne zasedání americké centrální banky FED a obchodník zamýšlí nakoupit EURUSD, protože očekává, že kurz během zasedání centrální banky vzroste. Uvědomuje si, že obchod je trochu riskantní a centrální banka může dolar podpořit svým jestřábím postojem, což by naopak vedlo k poklesu kurzu EURUSD. Co by tedy obchodník měl udělat, pokud chce realizovat nákup?

Měl by sice otevřít menší pozici, místo toho ale otevřel obchod s celým svým kapitálem. Co by se stalo dále? FED skutečně svým vyjádřením podpořil americký dolar a náš obchodník ztrácí téměř veškeré své prostředky, přestože má nastaven Stop Loss. Bohužel toto se stalo právě proto, že jeho pozice byla příliš velká vzhledem k velikosti kapitálu na obchodním účtu. Výběr vhodné velikosti pozice je proto velmi důležitý právě proto, abyste se vyhnuli významným ztrátám, které by mohly mít negativní vliv na váš obchodní účet.

Investování, nikoliv hazard

Jak by tedy měl obchodník pracovat s velikostí rizika a tím pádem s velikostí pozice?

Předně, obchodník si musí posoudit svoji míru přijatelného rizika. Obchodníci by na finančních trzích měli pracovat pouze s tzv. „rizikovými penězi“, které pokud ztratí, tak to nebude mít významný negativní vliv na jejich životy. Dále si každý obchodník musí určit, kolik je ochoten ztratit u každého obchodu. Například pokud má obchodní účet s velikostí 100 000 Kč, tak se musí rozhodnout jaké procento z této částky je ochoten riskovat na určitém obchodu. Běžně se doporučuje 2 – 3 %, ale může být také 5 – 10 % (pro více rizikové strategie).

Proč neriskovat více? Je to jednoduchá matematika. Pokud ztratíte 50 % svého kapitálu, tak musíte zbývající část zhodnotit o 100 %, abyste pokryli tuto ztrátu. Proto 2% ztráta u jedné pozice nebude mít významný dopad na váš kapitál a vliv na vaši strategii. To je také důvod, proč je vhodná velikost pozice tak důležitá.

Samozřejmě může nastat situace, kdy se budete muset ptát sami sebe, zda je vhodné zvolit větší riziko a velikost pozice, abyste například dosáhli vhodného poměru rizika a fakt, že by otevření obchodu znamenalo větší riziko, než máte předem stanovené. Odpověď na tuto otázku vyžaduje důsledné pochopení své vlastní strategie a averze k riziku.

Vysoká míra akceptace rizika by měla být považována spíše za hraní hazardních her a nikoliv investice. Známe mnoho úspěšných obchodníků, kteří dodržují svá přísná pravidla a intenzivně pracují na svých strategiích. Ale neznáme mnoho obchodníků, kteří by hodně riskovali a dlouhodobě dosáhli mimořádného zisku.

Důležitost vhodné velikosti pozice

Abyste zjistili, jak velké riziko byste měli podstupovat, abyste dosáhli požadovaného zhodnocení, tak byste měli kalkulovat, kolik pips si můžete dovolit ztratit. A pokud jde trh proti vám, aby se realizoval váš Stop Loss pokyn. Použití Stop Lossu je při obchodování na Forexu opravdu důležité, protože i malé změny na měnovém trhu nebo komoditách mohou rychle způsobit větší ztráty. Navíc obchodování s pozicí, která je příliš velká, může vést k velkým ztrátám, a to i přesto, že máte nastaven Stop Loss. Volba vhodné velikosti pozice je pro dlouhodobé obchodování velmi důležitá. Jedná se o tenkou linii mezi investicí a hazardem.