ESG investování: Investice s pozitivním dopadem?

Svět se mění a řeší řadu klimatických a etických problémů. Někteří investoři proto volí společnosti, které mají pozitivní dopad na svět. Co je to ESG? Přečtěte si více.

ESG investování (Environmental, Social, and Governance) se zaměřuje na environmentální a sociální dopady firem a na kvalitu jejich řízení. Jde o strategii, která kromě tradičních finančních ukazatelů zohledňuje i etické a udržitelné postupy společností. Odráží rostoucí trend mezi investory, kteří hledají nejen zisk, ale chtějí mít i pozitivní dopad na svět. V tomto článku se dozvíte více o investování s dopadem, o příležitostech a rizicích spojených s tímto významným trendem.

Hlavní body

ESG investování bere v úvahu environmentální (Environmental) a sociální (Social) faktory a způsob řízení (Governance) firem.

Environmentální faktory zahrnují dopad společnosti na planetu, jako je uhlíková stopa a využívání zdrojů.

Sociální faktory se týkají vztahů společnosti se zaměstnanci, zákazníky a komunitami.

Faktory řízení (Governance) se zabývají vedením společnosti, etikou a vnitřními kontrolami.

Výhody ESG investování: Potenciál pro vyšší výnosy a pozitivní dopad na společnost a životní prostředí (dlouhodobý horizont).

Nevýhody ESG investování: Potenciál pro nižší výnosy (krátkodobý horizont), omezenější výběr investic a riziko "greenwashingu".

ESG investování získává na popularitě, protože si investoři stále více uvědomují dopad svých investic.

Co je to ESG investování?

ESG investování hodnotí společnosti na základě tří hlavních kritérií:

Environmentální (E): Jak společnost ovlivňuje planetu. Zahrnuje to uhlíkovou stopu, nakládání s odpady a využívání zdrojů. Například, zda firma využívá obnovitelné zdroje energie. Sociální (S): Jak společnost řídí vztahy se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a komunitami. To zahrnuje pracovní postupy, lidská práva a zapojení do komunity. Například, zda firma dodržuje férové pracovní podmínky. Řízení (G - Governance): Jak je společnost řízena. Zahrnuje strukturu vedení, odměňování manažerů, audity, vnitřní kontroly a práva akcionářů. Například, zda je vedení firmy transparentní.

Investování do ESG znamená, že investor si vybírá společnosti velmi vědomě a preferuje ty s vysokým ESG ratingem. Vysoký ESG rating může být signálem, že společnost nejen podniká, ale má i pozitivní dopad na planetu, a to jak sociálně, tak environmentálně. Nízký ESG rating může naznačovat, že se firma na ESG standardy nezaměřuje (ale nemusí to tak nutně být, obzvláště u menších firem, nebo firem ze specifických sektorů).

Proč je ESG důležité?

Investoři si stále více uvědomují, že faktory ESG mohou mít významný dopad na dlouhodobou výkonnost společnosti. Společnosti se silnými ESG praktikami mohou být lépe připraveny na řízení rizik a využívání příležitostí, což může vést k potenciálně vyšším výnosům a nižší volatilitě (kolísání hodnoty investice). S rostoucími fiskálními a soukromými investicemi do „zelené“ ekonomiky v rozvinutých i rozvojových zemích mohou být ESG společnosti významnými přispěvateli a příjemci těchto změn.

Výhody a nevýhody ESG investování

Výhody

Potenciál pro vyšší dlouhodobé výnosy: Společnosti s robustními ESG praktikami často překonávají své konkurenty. Je to proto, že jsou obvykle lepší v řízení rizik a využívání příležitostí. Snížené riziko: Společnosti se silnými ESG praktikami jsou obecně méně náchylné ke skandálům, pokutám a dalším rizikům, která mohou negativně ovlivnit ceny jejich akcií. Pozitivní společenský dopad: ESG investování umožňuje investorům podporovat společnosti, které mají pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Soulad s regulacemi: Rostoucí regulace v oblasti životního prostředí a sociálních otázek znamenají, že společnosti se silnými ESG praktikami jsou často lépe připraveny na dodržování nových zákonů a předpisů. Preference spotřebitelů: Spotřebitelé si stále více uvědomují udržitelnost a společnosti se silnými ESG praktikami mohou přilákat více zákazníků.

Nevýhody

Potenciál pro nižší krátkodobé výnosy : Někteří tvrdí, že ESG investování může omezit investiční možnosti a vést k nižším výnosům, zejména pokud to znamená vyhýbat se vysoce výkonným sektorům, jako jsou fosilní paliva. Záleží na konkrétní investiční strategii.

: Někteří tvrdí, že ESG investování může omezit investiční možnosti a vést k nižším výnosům, zejména pokud to znamená vyhýbat se vysoce výkonným sektorům, jako jsou fosilní paliva. Záleží na konkrétní investiční strategii. Omezenější výběr investic : ESG kritéria mohou zúžit nabídku dostupných investic a potenciálně snížit diverzifikaci (rozložení rizika).

: ESG kritéria mohou zúžit nabídku dostupných investic a potenciálně snížit diverzifikaci (rozložení rizika). Greenwashing : Některé společnosti mohou přehánět své ESG úsilí, což investorům ztěžuje identifikaci skutečně udržitelných investic.

: Některé společnosti mohou přehánět své ESG úsilí, což investorům ztěžuje identifikaci skutečně udržitelných investic. Vyšší náklady : Fondy zaměřené na ESG mohou mít vyšší poplatky kvůli dodatečnému výzkumu a analýze.

: Fondy zaměřené na ESG mohou mít vyšší poplatky kvůli dodatečnému výzkumu a analýze. Nedostatek standardizace: Neexistuje univerzální standard pro to, co představuje dobré ESG praktiky, což může vést k nejasnostem.

Výkonnost S&P 500 a MSCI World ESG ETF (v %)

Mezi lety 2019 a 2024 byla výkonnost iShares MSCI World ESG ETF srovnatelná s indexem S&P 500. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Zdroj: XTB Research

Jak začít s ESG investováním?

Určete si své hodnoty: Zjistěte, které ESG faktory jsou pro vás nejdůležitější. To vám pomůže vybrat investice, které jsou v souladu s vašimi hodnotami. Prozkoumejte fondy a společnosti: Hledejte podílové fondy, ETF a společnosti, které mají vysoký ESG rating. Různé ratingové agentury poskytují ESG skóre na základě různých kritérií. (Např. MSCI, Sustainalytics, Morningstar – viz FAQ). Diverzifikujte: Ujistěte se, že vaše ESG investice jsou diverzifikované (rozložené) mezi různé sektory a třídy aktiv, abyste snížili riziko. Sledujte a upravujte: ESG investování není strategie typu „nastav a zapomeň“. Pravidelně kontrolujte své investice, abyste se ujistili, že stále splňují vaše kritéria, a v případě potřeby je upravte.

Dopad ESG investování

Vaše investované peníze mohou mít významný pozitivní dopad na životní prostředí. Investováním do společností, které upřednostňují udržitelnost a ochranu životního prostředí, můžete pomoci podpořit inovace směrem k ekologičtějším technologiím a postupům. To může vést ke snížení emisí uhlíku, čistšímu ovzduší a vodě a zdravější planetě pro budoucí generace.

Investice do zelených iniciativ mají také finanční výhody. Společnosti, které upřednostňují udržitelnost, mají tendenci být odolnější vůči výkyvům trhu způsobeným regulacemi v oblasti změny klimatu nebo tlakem veřejnosti na ochranu životního prostředí. Často jsou také schopny přilákat sociálně uvědomělé spotřebitele, kteří preferují produkty vyrobené společnostmi odpovědnými k životnímu prostředí.

Vzhledem k tomu, že celosvětově roste poptávka po udržitelných produktech a službách, očekává se, že výnosy ze zelených investic zůstanou dlouhodobě silné a zároveň budou pozitivně přispívat k blahobytu naší společnosti a zmírňovat dopady změny klimatu.

Klima

Snižování naší uhlíkové stopy je zásadní pro ochranu planety. Investováním do zelené energie a snižováním odpadu můžeme přispět ke zdravějšímu životnímu prostředí pro všechny. Podpora udržitelných postupů, jako je recyklace a využívání obnovitelných zdrojů energie, jsou také klíčovými kroky k zelenější budoucnosti.

Ochrana biodiverzity je zásadní pro udržení zdravého ekosystému. Investování do společností, které upřednostňují úsilí o ochranu přírody, může mít významný dopad na zachování ohrožených druhů a jejich stanovišť.

Společnost

Zlepšení zdraví komunity je významným sociálním dopadem zelených investic. Investice do obnovitelné energie a udržitelných postupů mohou vést k čistšímu ovzduší, vodě a půdě a zároveň snížit výskyt nemocí způsobených znečištěním. Tomu všemu se říká etické investování nebo sociálně odpovědné investování.

Zajištění přístupu k čisté energii je dalším důležitým aspektem sociálního dopadu, který zelené investice nabízejí. Investování do obnovitelných zdrojů, jako je solární nebo větrná energie, nejen snižuje emise uhlíku, ale také poskytuje komunitám spolehlivý zdroj elektřiny.

ESG investice v XTB

Investice do ESG lze rozdělit do dvou kategorií: investice do společností s vysokým ESG ratingem a investice do ESG ETF. XTB umožňuje investovat do obou typů aktiv.

Můžete nakupovat akcie stovek kótovaných společností s vysokým ESG ratingem. Investoři si mohou vybrat akcie z široké škály sektorů, od větrné energie přes jadernou energii až po investice do solární energie, vody nebo vodíku. Kromě kótovaných společností platforma XTB zahrnuje také klíčové ETF a akcie zelených, udržitelných fondů, známých vysokými ESG standardy.

Příklady (nejde o investiční doporučení, pouze ilustrativní příklady):

Větrná energie : Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT)

: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT) Solární energie : First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK)

: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK) Elektromobily : Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US)

: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US) Vodík : Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US)

: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US) Vodní hospodářství : American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US)

: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US) Energetika : Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR)

: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR) ESG fondy: Brookfield Asset Management (BAM.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Upozornění: Toto nejsou investiční doporučení. Před investováním proveďte vlastní průzkum.

Akcie (3703)

ESG Greenwashing

ESG Greenwashing je termín používaný k popisu praktik, kdy se společnosti klamavě prezentují jako šetrné k životnímu prostředí nebo společensky odpovědné, aby získaly přízeň spotřebitelů, investorů a dalších zainteresovaných stran. Dělají to, aniž by skutečně zavedly udržitelné postupy nebo splnily standardy, které tvrdí, že dodržují.

Společnosti mohou uvádět přehnaná nebo nepravdivá tvrzení o svém environmentálním a sociálním dopadu. Například tvrzení, že produkt je „ekologický“, bez jakýchkoli podstatných důkazů nebo certifikace (například skandál společnosti Volkswagen v roce 2015, kdy společnost uváděla na trh své dieselové vozy jako šetrné k životnímu prostředí a zdůrazňovala jejich nízké emise).

Nejčastější praktiky greenwashingu:

Selektivní zveřejňování : Zdůrazňování pouze pozitivních aspektů ESG úsilí společnosti a ignorování nebo zatajování negativních dopadů.

: Zdůrazňování pouze pozitivních aspektů ESG úsilí společnosti a ignorování nebo zatajování negativních dopadů. Nedostatek transparentnosti : Poskytování nedostatečných nebo vágních informací o ESG iniciativách.

: Poskytování nedostatečných nebo vágních informací o ESG iniciativách. Povrchní akce: Zavádění symbolických akcí, které mají minimální reálný dopad.

Jak bojovat proti greenwashingu?

Ověřování třetí stranou : Společnosti by měly usilovat o nezávislé ověření a certifikaci svých ESG tvrzení.

: Společnosti by měly usilovat o nezávislé ověření a certifikaci svých ESG tvrzení. Komplexní reporting : Poskytování podrobných a upřímných ESG zpráv.

: Poskytování podrobných a upřímných ESG zpráv. Skutečný závazek: Zavádění smysluplných udržitelných postupů.

Shrnutí

ESG investování je více než jen trend; představuje posun k etičtějším a udržitelnějším investičním praktikám. Vysoký ESG rating nezaručuje investiční úspěch (mnoho firem s vysokým ESG ratingem negeneruje zisky), ale zohledněním environmentálních, sociálních a správních faktorů mohou investoři nejen usilovat o finanční výnosy, ale také přispět k lepšímu světu. I když existují určité výzvy a omezení, potenciální výhody ESG investování z něj činí atraktivní možnost pro mnoho investorů.

Stejně jako u jakékoli investiční strategie je důležité provést důkladný průzkum, zvážit své hodnoty a cíle a poradit se s finančním poradcem. Trend ESG roste, ale může být ovlivněn vyššími úrokovými sazbami, ekonomickou recesí nebo geopolitickým napětím.