Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích

Doba čtení: 12 minut(y)

Měnový trh denně přitahuje miliony obchodníků z celého světa. Pro všechny, kteří mají v úmyslu obchodovat s měnami, bude výběr forexového brokera zásadní. Koneckonců, veškerá obchodní aktivita bude vázána na konkrétní obchodní platformu. Kdo přesně je forexový broker a co se děje na finančních obchodních platformách?

Zatímco znalosti, dovednosti a disciplína hrají zásadní roli na forexovém trhu, jedním z často přehlížených aspektů je výběr správného forexového brokera. Výběr nejlepšího forexového brokera může mít významný dopad na vaše obchodní zkušenosti a dokonce i na ziskovost obchodování. Jak tedy učinit toto klíčové rozhodnutí? V tomto článku prozkoumáme základní aspekty výběru nejlepších brokerských účtů, od pochopení jejich role na trhu až po hodnocení jejich regulace, obchodních nákladů, platforem a mnoha dalších. Tyto informace vám umožní učinit informované rozhodnutí, které položí základy vašeho úspěchu v neustále se vyvíjejícím světě forexového obchodování.

Měnový trh je největší na světě. Globální trhy jej denně sledují, protože je přímo spojen s politickými, ekonomickými a geopolitickými událostmi. Tradaři a tzv. retailoví investoři, kteří chtějí začít obchodovat s tak oblíbenými páry jako GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, obvykle využívají elektronické forexové brokery. Každý den začíná na milionech obchodních platforem z celého světa skutečná „válka nabídek“. Čí odhady budoucího pohybu měnových kurzů se ukážou jako přesnější? Každý doufá, že jeho obchod bude ziskový. Naučte se, jak si vybrat forexového brokera a jak začít rizikovou dobrodružství obchodování na globálním měnovém trhu.

Co je forexový broker?

Forexový broker je finanční společnost, která investorům poskytuje možnost otevřít si obchodní účty. Tyto instituce jsou také známé tím, že klientům poskytují obchodní platformy, kde mohou obchodníci prodávat a nakupovat různé měny. Na forexovém trhu (f/x) jsou transakce vždy mezi dvěma různými měnami (konverzní kurzy). Forexoví brokeři poskytují řadu služeb na podporu obchodování s měnami na měnovém trhu, včetně:

Přístupu k obchodním platformám pro prodej měn,

Nástrojů pro analýzu trhu,

Vzdělávacích zdrojů,

Zákaznické podpory,

Finančních služeb.

Tyto služby mají za cíl pomoci vám orientovat se ve složitém světě forexového obchodování a vybavit vás nezbytnými nástroji a zdroji pro provádění informovaných obchodů. Obchodní platformy umožňují obchodníkům přistupovat k tržním datům, provádět obchody a spravovat obchodní účty. Samozřejmě, to automaticky nezaručí ziskovost žádného vašeho obchodu. Ale rozhodně to může pomoci při analýze trhu.

Je důležité si uvědomit, že obchodování na forexu je spojeno s finanční pákou a produkty, tzv. CFD (Contracts for Differences). Každý obchodník by měl vědět, jak tento mechanismus funguje, než začne obchodovat s reálnými penězi. Díky finanční páce mohou obchodníci spekulovat s vyššími částkami peněz, ale tento mechanismus také zvyšuje riziko ztráty peněz kvůli tržní volatilitě a těžko předvídatelným podmínkám nabídky a poptávky.

Navíc, nejlepší forexoví brokeři často mají své vlastní výzkumné oddělení a nabízejí vzdělávací zdroje, jako jsou články, webináře a video tutoriály, aby pomohli obchodníkům (jejich klientům) rozvíjet dovednosti a porozumění trhu. Kvalitní zákaznická podpora je dalším klíčovým aspektem pro jakéhokoli forexového brokera, protože zajišťuje, že obchodníci dostanou rychlou pomoc při řešení problémů, kladení otázek a vyřizování reklamací.

Při výběru nejlepšího forexového brokera pamatujte na následující:

Hodnocení regulace brokerů může být zásadní při výběru toho nejlepšího. Pamatujte, že obvykle můžete obchodní platformu otestovat zdarma s demo účtem.

Porovnejte brokery na základě spreadů, provizí, poplatků a služeb, abyste minimalizovali náklady na obchodování. Zvažte také zákaznickou podporu a vzdělávací materiály, stejně jako recenze a hodnocení ostatních obchodníků.

Podívejte se na rozsah podnikání forexového brokera. Můžete zvážit brokery, kteří mají rostoucí počet klientů, protože to může být signál vysoké kvality služeb a vysokých standardů zákaznické podpory.

Hledejte všechny dostupné informace před konečným výběrem forexového účtu.

Důležité: Při výběru makléře je nesmírně důležité potvrdit, že je regulován renomovaným finančním úřadem. Regulovaný forexový broker působí pod dohledem a kontrolou regulačního orgánu, který zajišťuje ochranu finančních prostředků klientů a poctivé obchodní praktiky. Volba forexového brokera regulovaného jedním z hlavních subjektů, jako je například Financial Conduct Authority (FCA), je zárukou, že firma bude dodržovat přísné průmyslové normy a bude klást bezpečnost a ochranu obchodníků na první místo. Působí důvěryhodně a eticky, což investorům a obchodníkům poskytuje klid při svěřování těžce vydělaných peněz investičním platformám.

Varovné signály

Každý obchodník chce najít toho nejlepšího forexového brokera, ale nejprve bychom měli zvážit, jaké jsou varovné signály, abychom se vyhnuli nekvalitním brokerům? Nedostatek transparentnosti v poplatcích a obchodních podmínkách může být varovným signálem. Rozpoznáním těchto varovných indikátorů a provedením důkladného průzkumu můžete učinit informované rozhodnutí při výběru forexového brokera a vyhnout se potenciálním problémům. Je důležité zkontrolovat následující aspekty:

Nedostatečná regulace.

Nerealistické záruky obrovských zisků.

Velmi negativní zpětná vazba od zákazníků.

Neprůhlednost v operacích.

Žádné informace o obchodních rizicích.

Nedostatek regulačního dohledu.

Nevěrohodné tvrzení.

Brokeři se stejnými názvy jako jiné entity.

Absence ochrany zákazníků.

Velmi atraktivní bonusy za registraci.

Samozřejmě můžete kontaktovat brokera, kterého si vyberete, a před začátkem obchodování se obrátit na zákaznickou podporu telefonicky nebo e-mailem. Můžete tak ověřit profesionalitu a kvalitu odpovědí zaměstnanců brokera. Teď, když známe tedy některé varovné signály, je třeba se podívat na vlastnosti nejlepších forexových brokerů.

10 vlastností nejlepších forexových brokerů

Bezplatné výběry a možnost okamžitých vkladů na váš obchodní účet. Kompetentní oddělení zákaznické podpory reagující na e-maily, s přístupem k chatu a telefonickému kontaktu. Přístup k intuitivní a profesionální obchodní platformě, dostupné také v aplikaci (iOS, Android). Desítky měnových párů dostupných k obchodování. Nástroje pro technickou analýzu nebo sledování objemu. Široký přístup k vzdělávacím materiálům a tržním zprávám. Společnost regulovaná finančními institucemi. Žádné poplatky za vedení investičního účtu. Bezplatné vklady a výběry z obchodního účtu. Obchodování bez provizí a forexové obchodování se širšími spready.

Důležitost rychlé zákaznické podpory

Rychlá zákaznická podpora je zásadní pro zajištění hladkého obchodního zážitku a rychlého řešení jakýchkoliv problémů nebo dotazů. Forexoví brokeři by měli nabízet zákaznickou podporu prostřednictvím různých kanálů, alespoň jako jsou:

Telefonu,

Emailu,

Live chatu.

To poskytuje rychlou a efektivní pomoc. Kvalitní zákaznická podpora je klíčová pro úspěšného forexového brokera a může pomoci budovat důvěru a loajalitu obchodníků. Při srovnávání forexových brokerů je nezbytné zvážit kvalitu a dostupnost jejich zákaznické podpory. Hledejte brokery, kteří nabízejí rychlou a znalou podporu prostřednictvím různých kanálů, protože to může výrazně ovlivnit váš celkový obchodní zážitek. Výběr brokera s výjimečnou zákaznickou podporou zaručuje včasnou pomoc kdykoliv ji budete potřebovat. Nemusíte důvěřovat jen názorům na zákaznický servis. Můžete zavolat a mluvit s pracovníky zákaznické podpory ještě předtím, než začnete aktivně obchodovat na forexu.

Obchodní platformy

Výběr spolehlivé a uživatelsky přívětivé obchodní platformy je zásadní pro hladký obchodní zážitek. Proč? Protože právě na platformě budete obchodovat a přijímat veškerá finanční rozhodnutí. Je opravdu důležité platformu dobře znát ještě předtím, než začnete obchodovat s reálnými penězi. Proto mnoho obchodníků testuje demo účty před obchodováním na skutečných účtech. Pro každého investora a obchodníka je to nejdůležitější „místo“. Dobrá platforma by měla poskytovat:

Uživatelsky přívětivé rozhraní (intuitivní design a čitelné rozhraní platformy).

Přístup k nástrojům pro analýzu trhu (tržní zprávy, webináře, technická analýza atd.).

Širokou škálu produktů (forex, akcie, ETF, indexy atd.).

Základní obchodní funkce, jako jsou okna pro vykonávání příkazů, stop-lossy, take-profity, markery, indikátory nebo automatizované signály.

Výběrem vhodné obchodní platformy můžete zvýšit svou obchodní efektivitu a činit lépe informovaná rozhodnutí. Každá platforma má své vlastní funkce a schopnosti, takže je nezbytné je vyhodnotit na základě vašich obchodních potřeb a preferencí. Při výběru obchodní platformy zvažte faktory jako nástroje pro tvorbu grafů, analytické nástroje, technické indikátory a dostupnost zpráv a tržních dat.

Pokročilé ovládání grafů,

Monitorování měnového momentu,

Funkce technické analýzy,

Uživatelsky přívětivé rozhraní.

Při srovnávání obchodních platforem je důležité zvážit jejich funkce, schopnosti a kompatibilitu s vaším obchodním stylem a cíli. Výběrem správné platformy můžete zvýšit svou obchodní efektivitu a činit informovanější rozhodnutí na forexovém trhu. Grafický design může být také důležitý. Ujistěte se, že svou obchodní platformu velmi dobře znáte, než začnete obchodovat na forexu.

Mobilní aplikace pro trading

Obchodní aplikace nabízejí traderům několik výhod:

Přístup na forexový trh a možnost spravovat pozice odkudkoli.

Přístup k tržním datům v reálném čase.

Možnost sledovat měnové páry.

Možnost činit informovaná rozhodnutí na základě aktuálních informací.

Možnost uzavírání pozic a výběru vložených peněz z platformy kdykoliv.

Tyto aplikace zajišťují, že obchodníci nikdy nezmeškají obchodní příležitost a mohou zůstat neustále připojeni k trhu. Kromě poskytování tržních dat v reálném čase nabízejí mobilní obchodní aplikace funkce, jako jsou cenové upozornění a notifikace, které obchodníky informují o pohybech na trhu a potenciálních obchodních příležitostech. Díky mobilním obchodním aplikacím mohou obchodníci provádět obchody na cestách, což jim umožňuje využít tržní příležitosti kdykoliv a kdekoliv. S pokročilou technologií se mobilní obchodní aplikace stávají nezbytným nástrojem pro úspěšné obchodování na forexu.

Přizpůsobitelnost a uživatelská zkušenost

Přizpůsobitelnost a uživatelská zkušenost jsou také faktory, které je třeba zvážit při výběru platformy. Obě mohou ovlivnit efektivitu obchodování a rozhodování. Přizpůsobitelná obchodní platforma může obchodníkům poskytnout personalizovaný zážitek tím, že umožní:

Přizpůsobit platformu jejich individuálním preferencím a obchodním strategiím.

Upravit rozvržení a grafy.

Přidávat nebo odstraňovat obchodní nástroje a indikátory.

Tyto funkce zlepšují uživatelský zážitek a činí obchodní platformu efektivnější pro jednotlivé obchodníky. Optimální uživatelská zkušenost na obchodní platformě se vyznačuje:

Vizuální přitažlivostí a uspořádáním.

Intuitivní navigací uvnitř.

Jasnými výzvami k akci, jako jsou tlačítka „Koupit“ a „Prodat“.

Snadno sledovatelným designem rozhraní.

Jednoduchostí bez monotónnosti.

Výběr obchodní platformy, která poskytuje jak přizpůsobivost, tak vynikající uživatelskou zkušenost, může zlepšit váš obchodní proces, což povede k vyšší efektivitě a lépe informovaným rozhodnutím.

Vzdělávání a školení na forexu

Vzdělávací a školící zdroje o forexu hrají klíčovou roli při pomoci obchodníkům rozvíjet jejich dovednosti a porozumění trhu. Největší a nejaktivnější forexoví brokeři často nabízejí řadu vzdělávacích zdrojů, jako jsou:

Tyto zdroje jsou navrženy tak, aby forexové obchodníky vybavily potřebnými nástroji a informacemi pro efektivní navigaci na forexovém trhu. Například schůzky a rozhodnutí centrálních bank nebo údaje o HDP mohou zvýšit volatilitu na forexovém trhu. Díky vašemu forexovému brokerovi se o tom můžete dozvědět co nejrychleji, aniž byste museli opouštět platformu a hledat informace sami.

Využitím těchto vzdělávacích zdrojů mohou obchodníci zlepšit své znalosti, zpřesnit své obchodní strategie a činit informovanější rozhodnutí. Tyto zdroje mohou také obchodníkům pomoci vyhnout se běžným chybám a nástrahám spojeným s obchodováním na forexu, což nakonec zvyšuje jejich šance na úspěch na trhu. Při výběru forexového brokera zvažte kvalitu a dostupnost jejich vzdělávacích zdrojů, protože ty mohou výrazně ovlivnit vaše obchodní zkušenosti a výkon.

Obchodní náklady

Samozřejmě, že regulace a kvalita obchodní platformy a zákaznické podpory brokera jsou zásadní, ale pro každého obchodníka jsou důležité i náklady. Jaké jsou tedy náklady při obchodování na forexu? Pamatujte, že obvykle není obchodování na forexu zcela „zdarma“. Brokeři poskytují svým klientům možnost obchodovat, ale někteří z nich si účtují za:

Spready,

Provize,

Jednodenní swapové sazby,

Poplatky za výběr a vklad,

Poplatky za nečinnost a vedení účtu.

Obvykle hrají spready, provize a poplatky za přenocování významnou roli při určování nákladů. Poplatky za výběr a vklad nejsou příliš běžné a pokud jsou, obvykle jsou nízké (nebo zdarma nad určitou hodnotu vložených/vybraných peněz). Poplatky za neaktivitu jsou běžné, ale pokud obchodník nemá peníze na účtu, regulovaní brokeři nemohou požadovat peníze za poplatky. Poplatky za účty také nejsou mezi nejlepšími forexovými brokery příliš běžné. Obvykle jsou obchodní účty zdarma. Zde jsou některé klíčové body k pochopení nákladů:

Spread , měřený v tzv. pipech, je rozdíl mezi BID (prodejní) cenou a ASK (kupní) cenou každého měnového páru. Brokeři obvykle nabízejí proměnné spready v závislosti na tržních podmínkách, jako je likvidita a volatilita.

, měřený v tzv. pipech, je rozdíl mezi BID (prodejní) cenou a ASK (kupní) cenou každého měnového páru. Brokeři obvykle nabízejí proměnné spready v závislosti na tržních podmínkách, jako je likvidita a volatilita. Poplatky jsou poplatky účtované brokery za provedení každého obchodu, ale nejlepší forexoví brokeři mají poplatky nulové. Jak spready, tak poplatky přispívají k celkovým nákladům obchodování na forexovém trhu.

jsou poplatky účtované brokery za provedení každého obchodu, ale nejlepší forexoví brokeři mají poplatky nulové. Jak spready, tak poplatky přispívají k celkovým nákladům obchodování na forexovém trhu. Swapy (swapové body) jsou obvykle počítány při držení pozice přes noc, aby byla otevřena na další obchodní den. Ty mohou být pozitivní nebo negativní a obvykle se přičítají k výsledku pozice.

Při srovnávání forexových brokerů je zásadní vzít v úvahu jejich spready a provize, protože nižší spready a konkurenceschopné poplatky mohou výrazně snížit vaše obchodní náklady. Výběrem brokera s úzkými spready a nulovými nebo velmi nízkými provizemi můžete minimalizovat své obchodní náklady a potenciálně zvýšit svou ziskovost.

Důležité: Pokud obchodník očekává růst ceny, koupí měnový pár pomocí ASK ceny (nákup), ale pozice bude uzavřena pomocí BID ceny (prodej). Obvykle je ASK cena vyšší než BID cena v okamžiku otevření obchodu. Pokud obchodník očekává pokles ceny, otevře pozici pomocí BID (prodejní) ceny, ale uzavře ji pomocí ASK (kupní) ceny. Cenové grafy obvykle sledují aktuální BID ceny.

Pochopení forexu

Měnový trh, tzv. forex, je decentralizovaný globální trh, kde se měny obchodují elektronicky. Na rozdíl od akciových trhů forexový trh funguje 24 hodin denně. Neexistuje žádná fyzická burza forexu. Místo toho trh dohlíží globální síť bank a dalších finančních institucí s různými účastníky, mezi které patří:

Velké nadnárodní společnosti,

Hedgeové fondy,

jednotlivci s vysokou hodnotou majetku,

Komerční a investiční banky,

Drobní investoři.

Před zapojením do obchodování na forexu je nezbytné posoudit svou finanční situaci, porozumění trhu a toleranci k riziku. Vzhledem k potenciální značné volatilitě cenových pohybů některých měn by si obchodníci měli být vědomi těchto výkyvů před zahájením obchodování na forexovém trhu.

Je důležité vědět, že likvidita (a spready) se mohou měnit v závislosti na měnovém páru a čase, protože forexové trhy stejně jako akciové trhy fungují ve třech hlavních světových obchodních seancích: asijské, evropské a americké. Například likvidita na EUR/USD během asijské seance může být nižší, ale měny jako NZD/JPY mohou být mnohem likvidnější, když jsou investoři z Asie aktivní.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Graf nahoře (od roku 2019 do roku 2023) ukazuje rozdíl mezi výnosy 5letých amerických a německých dluhopisů a výkonnost EUR/USD v průběhu času. Teoreticky by měl EUR/USD během recesí růst, protože americká ekonomika slábne, ale měny jsou vždy srovnávány a oceňovány v relaci k jiným měnám. Pokud se americká ekonomika zpomaluje, je velmi pravděpodobné, že i ekonomika EU bude sklouzávat. V tomto scénáři by EUR/USD mohl pravděpodobně klesat ještě rychleji, pokud by byla ekonomika eurozóny slabší než americká.

Vyšší rozdíl mezi výnosy dluhopisů v každé ekonomice může signalizovat rozdíly v politice jejich centrálních bank a rizika. V roce 2024 je rozdíl mezi výnosy amerických a eurozónových (zde německých) dluhopisů vyšší, protože úrokové sazby v USA jsou také vyšší. Výnosy dluhopisů jsou přímo korelovány s úrovněmi úrokových sazeb. Zdroj: XTB Research, NSO, Bloomberg Finance LP

7 klíčových faktorů na forexovém trhu

Úroveň inflace – Obecně platí, že vyšší inflace oslabuje měnu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (skvělým příkladem může být turecká lira). Úroveň úrokových sazeb – Vyšší úrokové sazby obvykle podporují sílu měny, také informace o jejich dalším zvyšování jsou obvykle podpůrné. Politika centrální banky – Kontrakční (jestřábí) nebo expanzivní (holubičí) politika může vést trhy k radikálním změnám v pozicích (skvělým příkladem je cyklus zvyšování sazeb Federálního rezervního systému USA, který začal v roce 2022 pro americký dolar). Makroekonomika – Například projekce HDP, růst tvorby pracovních míst nebo počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti mohou mít obrovský dopad na každou měnu. Geopolitické události – Války, diplomatické krize nebo tlak ze strany jiných zemí. Hodnocení – Rozhodnutí finančních institucí jako S&P, Fitch nebo Moody’s mohou oslabit nebo posílit měny. Investorský sentiment – Vyšší chuť k riziku obvykle znamená slabší americký dolar, který je tzv. „bezpečným přístavem“.

Důležité: K předpovídání výkyvů měn na forexovém trhu používají obchodníci mnoho strategií a indikátorů. Neexistuje jedna nejlepší strategie, která by komukoli umožnila předpovědět tržní reakce na jakákoli zveřejněná data. Analytické dovednosti v technické analýze mohou být důležité pro analýzu podpory/odporu, stejně jako pro obraty trendů, ale každý obchodník by měl vědět, že forexový trh je rizikové místo a není 100% předvídatelný a znalost budoucnosti je omezená.

Svět forexového obchodování nabízí spoustu příležitostí pro ty, kteří se chtějí učit a trpělivě uplatňovat strategie. Pochopením forexového trhu, informováním o ekonomických zprávách a událostech, rozvíjením obchodních dovedností prostřednictvím demo účtů a mobilních obchodních aplikací. Výběr nejlepšího forexového brokera je zásadním krokem k dosažení úspěchu na forexovém trhu. Zvážením faktorů, jako je regulace, náklady na obchodování, zákaznická podpora, obchodní platformy, typy účtů a finanční páka, mohou obchodníci učinit informované rozhodnutí, které nejlépe vyhovuje jejich obchodním potřebám a preferencím. Nezapomeňte, že správný forexový broker může výrazně ovlivnit vaše obchodní zkušenosti. Provedením určitého průzkumu a využitím demo účtů můžete najít nejlepšího forexového brokera pro své obchodní potřeby a připravit si cestu k obchodní cestě na trhu. Nyní si pojďme odpovědět na několik klíčových otázek o forexu.