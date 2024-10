Základy obchodování měn pro začátečníky

Doba čtení: 16 minut(y)

Forex je největší decentralizovaný globální měnový trh. Denní objemy obchodů dosahují až 6,5 bilionu dolarů a celková odhadovaná hodnota trhu je více než 2,4 kvadrilionu dolarů. Pro srovnání, tržní kapitalizace všech kótovaných společností činí přibližně 90 bilionů USD, z nichž více než polovina připadá na společnosti kótované na amerických burzách. Obvykle však volatilita měnového trhu není tak velká ve srovnání s akciovými burzami, komoditami, kryptoměnami nebo dokonce indexy. Proto obchodníci většinou spekulují na forexovém trhu pomocí derivátů, jako jsou rozdílové smlouvy (CFD) s pákovým efektem.

Nejoblíbenější a nejmezinárodnější měnou je americký dolar a nejvíce obchodovaným měnovým párem je EUR/USD. Měnové trhy nikdy nespí a forexoví obchodníci jsou vždy připraveni reagovat na data a rizikové faktory. Obchodování na forexu je symbolem mezinárodního obchodu. Institucionální investoři nebo investiční správcovské firmy bedlivě sledují pohyby měn. Tržní účastníci obchodují během tří základních světových obchodních seancí - evropské, asijské a americké. Jako začátečník potřebujete jen vědět, jak forex funguje. V tomto článku se to naučíte a zjistíte, jaké faktory ovlivňují měnové páry a jak řídit riziko při obchodování.

Základy forexového trhu

Měnové páry porovnávají sílu ekonomik agregováním všech informací o nich, oceňováním jednotlivých rizik, vyhlídek, výhod a nevýhod. Například nejpopulárnější pár EUR/USD porovnává ekonomiku zemí eurozóny se Spojenými státy americkými, a proto vše, co ovlivňuje jednu z těchto ekonomik, se odráží v páru EUR/USD. Kurzy měnových párů často reagují na nejdůležitější ekonomická data z každé země a jedním z klíčových cenových faktorů jsou cyklické ekonomické publikace. Ty zahrnují mimo jiné:

Celkovou politiku centrální banky (např. Fed, ECB, BoE, BoJ, BoC, RBA, SNB atd.)

Rozhodnutí o úrokových sazbách, QT nebo QE programy

Geopolitická napětí a politická rozhodnutí

Úroveň inflace a její očekávání

Data o růstu HDP

Indexy ISM a PMI

Data z trhu práce (např. NFP v USA)

Spotřebitelské a ekonomické sentimenty

Dobré vědět

Když měnový pár jako EUR/USD nebo EUR/GBP roste, obchodníci mluví o posílení.

Když měnový pár jako zmíněné příklady EUR/USD nebo EUR/GBP klesá, obchodníci mluví o oslabení.

Měnové páry odrážejí vztah síly mezi dvěma měnami. Pokud EUR/USD posiluje, znamená to, že euro (EUR) posiluje vůči americkému dolaru. Pokud GBP/USD posiluje, znamená to, že britská libra šterlinků (GBP) posiluje vůči americkému dolaru. V těchto případech to znamená, že musíte zaplatit více USD za nákup EUR nebo GBP. Tuto situaci lze samozřejmě symetricky obrátit.

Faktory síly měn

Jakékoliv pohyby, politická rozhodnutí a geopolitická situace mohou ovlivnit pohyby měn a zvýšit volatilitu, což způsobuje růst nebo pokles měnových párů. Geopolitická nejistota, války a jiné incidenty mají silný vliv na měnové páry. To ukázala válka na Ukrajině a energetická závislost, která zatížila ekonomiku eurozóny v roce 2022. Dobrým příkladem může být pár USD/PLN (americký dolar vůči polskému zlotému). Ukrajina je sousední zemí Polska na východě a po ruském útoku na Ukrajinu PLN oslabil vůči USD kvůli riziku války a ruské agresi (mimo jiné). Nakonec však polský zlotý posílil a rally USD/PLN se zmírnila, jakmile ruská ofenzíva ztratila na síle, což snížilo možnost rozšíření konfliktu.

Proslovy předsedů centrálních bank a jejich členů mohou mít velmi významný dopad na měny, protože centrální banky určují směr měnové politiky. Centrální banky také stanovují úrokové sazby, které podle Fisherovy ekonomické teorie ovlivňují měnový trh. Mohou také zavádět měnové programy jako kvantitativní uvolňování (QE) a kvantitativní utahování (QT). Obecně platí, že když se zvyšuje nabídka měny, její hodnota klesá. Úrokové sazby obecně posilují měnu, což se obvykle okamžitě projevuje v kurzu měny. Nejvýznamnější data pro evropské a severoamerické měny jsou publikována během amerických a evropských seancí, takže jejich volatilita během asijské seance je nižší. V zásadě mohou centrální banky poskytovat expanzivní (tzv. „holubičí“) nebo kontrakční (tzv. „jestřábí“) měnovou politiku. Holubičí politika může vést k tvorbě pracovních míst, ekonomickému růstu, ale také k vyšším číslům inflace – tím, že „přestimulovává“ ekonomiku. Obvykle vede k devalvaci měny. Na druhé straně jestřábí politika vede ke snížení inflace a zmrazení ekonomiky. Obvykle vede k posílení měny.

Důležité: Začít obchodovat na forexu je rizikové a obchodníci s měnami mohou skončit s velkými zisky nebo velkými ztrátami. Obchodování s pákovým efektem je více volatilní a každý forexový obchodník by to měl velmi dobře vědět. Forexové trhy nejsou pro každého. Spekulativní obchodování by nemělo být základním zdrojem příjmů. Tržní podmínky se mění a mohou být nepředvídatelné. Kvůli velké náhodnosti a riziku může být úspěšná měnová spekulace blíže k umění než k efektivní forexové obchodní strategii.

Forexové obchody – reakce na data

Německo – Index PMI v průmyslu za červen 2023 dosáhl hodnoty 41 vs. 43,5 exp. a 43,2 dříve

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

EURUSD oslabil a zaznamenal panickou reakci po mnohem slabších než očekávaných "recesivních" údajích PMI z Německa, které přišly 23. června 2023. Německý průmyslový PMI na úrovni 41 bodů byl mnohem nižší než analytiky očekávané zlepšení na 43,5 bodu (z předchozích 43,2 bodu). Tento výsledek byl zároveň nejnižší od roku 2020 a dokonce i "minima" PMI z roku 2019 byla vyšší než toto číslo. Také PMI ve službách byl nižší na úrovni 54,1 oproti očekávanému údaji 56,3 (jen o málo nižší než dříve 57,2). Všimněte si, že na měnový pár má vliv mnoho faktorů a v tomto případě tyto další faktory vstoupily do hry poté, co investoři strávili dobré zveřejnění PMI. Zdroj: XTB Platforma

Velká Británie – HDP za 2. čtvrtletí 2023 (revize) dosáhl 0,6 % oproti 0,4 % očekávaným a 0,2 % čtvrtletně oproti 0,2 % očekávaným. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

To je další příklad toho, jak důležitá jsou očekávání. GBPUSD posílil po vyšší než očekávané revizi HDP Spojeného království. V prvním čtení HDP britská ekonomika vzrostla o 0,2 % q/q a 0,4 % /y/y, ale revize naznačila, že míra růstu y/y byla ještě silnější a dosáhla 0,6 % y/y. Obvykle lepší než očekávané makrodata, například silný HDP, podporují sílu měny.

Americký dolar a vysoká inflace

Období vyšší a nestabilní inflace po celém světě může způsobit prudký nárůst volatility na devizovém trhu a znehodnocení měn. V dobách ekonomické nejistoty se investoři obvykle přiklánějí k bezpečným měnám, většinou k americkému dolaru.

Například když je v USA vyšší inflace a americká centrální banka (Federální rezervní systém) změní svou měnovou politiku na „jestřábí“, dolar obvykle roste. Stejně jako v „inflačních“ 70. letech vzrostl dolarový index od minima z června 2021 do června 2022 o více než 20,0 %.

Americký dolar je díky silnému růstu Ameriky v posledních 100 letech takzvaným „bezpečným přístavem“. USA jsou stále největší ekonomikou světa. Když na trh vstoupí averze k riziku (propady na akciových trzích, finanční nestabilita atd.), investoři z celého světa se většinou vracejí k americkému dolaru.

Dolarový index měří sílu amerického dolaru vůči koši šesti dalších velkých měn: euro, britskou libru, japonský jen, švýcarský frank, kanadský dolar a švédskou korunu. Tento index má poměrně dlouhou historii a byl vytvořen v roce 1973. Když dolar posiluje, index roste.

USA – HDP za 2. čtvrtletí 2023 (revize) dosáhl 2 % oproti prognóze 1,4 % a předchozím 1,3 %. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: XTB Platforma

V tomto případě lepší než očekávané údaje o americkém HDP ve službách posunuly USDIDX (futures na dolarový index) výše. USDIDX vzrostl 29. června 2023 po lepší než očekávané revizi amerického HDP za 2. čtvrtletí, která dosáhla 2 % oproti očekávaným 1,4 % a předchozím 1,3 %. Po optimistických datech o HDP se trhy tento den dočkaly také silných údajů o americké spotřebě, které byly mnohem nižší než exp. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA (239 tis. oproti 265 tis.). Silné údaje podpořily očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb Fedu a udržení jestřábí politiky po delší dobu.

Co jsou forexové CFD

Jak jsme již zmínili, Forex je decentralizovaný globální trh s měnami. Nástroje forexového trhu CFD jsou známé svou finanční pákou. Forexoví makléři dávají obchodníkům a investorům šanci využívat termínových kontraktů. Relativně velké kolísání cen u CFD kontraktů, vytváří příležitosti, ale také vyšší investiční riziko.

CFD je zkratka pro „Contract for Differences“ a CFD na měny (forex) jsou pouze finanční nástroje. Investováním do CFD se nestáváte vlastníkem žádné měny, se kterou obchodujete, ale pouze vlastníte kontrakt na její cenový rozdíl. Při obchodování s CFD tedy pouze spekulujete na vývoj ceny - ta může vždy stoupat i klesat. Obvykle investoři vydělávají peníze a sázejí na růst ceny, ale jako obchodník s CFD můžete využít krátký prodej a sázet na pokles ceny;

Protože kolísání cen na měnových burzách není příliš vysoké, poskytuje vysoká finanční páka investorům a obchodníkům vysokou volatilitu portfolia, i když se ceny mění o 1 % nebo dokonce o 0,5 % během 24 hodin.

To Vám v kombinaci s finanční pákou může přinést větší a rychlejší výdělky, ale také vysoké riziko ztrát. Finanční páka je rizikový faktor. Kolísání cen je ještě silnější, když jsou zveřejněny kritické ekonomické údaje nebo rozhodnutí, takže to může dát zvláštní příležitosti medvědím nebo býčím obchodníkům, kteří spekulují s „krátkými“ pozicemi. Obvykle jsou FX obchodníci aktivnější během seancí, kdy mají být zveřejněna důležitá data;

Při obchodování s CFD může být někdy vaše reakční doba omezená. Přesto mají někteří obchodníci rádi, když se věci na trhu dějí ještě rychleji, a přijímají vysoké investiční riziko. Nezapomínejte však na strategie ochrany proti riziku, jako jsou defenzivní příkazy typu stop loss, take profit a analytické schopnosti (technická analýza, analýza objemu, ekonomické znalosti).

Nakonec je vaším hlavním úkolem jako obchodníka předpovědět budoucí směr pohybu ceny měnového páru, na který spekulujete. Může to být EURUSD, GBPUSD nebo méně známý EURTRY či zmíněný USDPLN. Můžete použít spoustu strategií, počínaje makroekonomickou analýzou a konče spekulativními transakcemi, analýzou objemu transakcí nebo technickou analýzou.

Důležité: Buďte si vědomi rizika a uvědomte si, že během měnových krachů můžete přijít o své peníze. V profesionálním obchodování je to "součást hry", protože předvídat pohyby trhu pokaždé není možné. Důležitá je míra výher a to, kolik obchodník vyhrává, kdy vyhrává a kolik ztrácí, pokud prohrává.

5 strategií řízení rizik

Devizový trh je místem, kde hraje klíčovou roli řízení rizik a psychologie. Každý obchodník chce být úspěšný a usiluje o co nejvyšší efektivitu svých rozhodnutí. Níže si popíšeme 5 základů, díky kterým se naučíte základy obchodování na devizovém trhu.

Nezapomeňte na psychologický aspekt obchodování – trh je neustálým soubojem nabídky a poptávky, za kterým stojí emoce - chamtivost a strach. Každý obchodník je během obchodování zažívá a schopnost je ovládat vám otevírá nové perspektivy, díky nimž vám obchodování přináší větší uspokojení a může vám umožnit dosahovat stabilnějších výsledků. Získejte znalosti a plánujte své akce – Znalosti jsou důležité a umožňují vám rozpoznat příležitosti, mimo jiné i díky historickým analogiím a podobnostem, které se často opakují. I když budování strategie pouze na základě opakujících se scénářů z minulosti není samo o sobě optimální metodou, pochopení minulosti vám může umožnit lépe porozumět současnosti a ovlivnit množství „investičních nápadů“. Držte se strategie a naučte se ji přizpůsobovat – Strategie je důležitá a měla by být jedním ze stabilních bodů na tak volatilním místě, jako je trh. Nelze se však stát jejím otrokem. Nejlepší obchodníci by měli být schopni změnit svou strategii, pokud se změní jejich základní předpoklady a pozorování kolem "obchodu", který uzavírají. Použití obranných příkazů – Defenzivní příkazy umožňují vyhnout se prohlubujícím se ztrátám a likvidaci v podobě mechanismu "margin stop". Analýza grafu vám může umožnit lokalizovat klíčové body podpory a odporu v grafu. Právě na těchto místech můžete chtít realizovat zisky nebo omezit ztráty. Pozice nemusíte neustále sledovat v počítači nebo mobilní aplikaci. Zde si můžete přečíst více o defenzivních příkazech, jako jsou Stop Loss, Take Profit a Trailing Stop. Investujte částky, o které se nebudete bát přijít – To, jak velkou pozici spravujete v poměru ke kapitálu, který máte, má zásadní význam pro vnímání rizika a vnímání stresu. Když je pozice příliš velká, můžete začít dělat chyby na základě psychologie. Intenzita prožívaných emocí, jako je chamtivost a strach, pak bude vyšší.

Použití výše uvedených metod neurčuje efektivitu ani neposkytuje recept na dosažení zisku. Devizový trh se vzhledem ke své náchylnosti k mnoha vnějším faktorům, jako jsou mimo jiné geopolitická rizika nebo změny měnové politiky, jeví jako vhodné místo pro rozehrávání spekulativních „scénářů“. Příkladem scénáře může být krátká pozice (short) na měnovém páru EURUSD v kontextu zpřísňování měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému, vysoké inflace a vyšších cen energií v eurozóně.

Prodej nakrátko (short)

Prodej na krátko je zaujímání pozic na klesajících cenách – v tomto případě na klesajících FX párech. Díky této pozici můžete vydělat, když ceny otevřených CFD instrumentů klesají. Obvykle obchodníci při poklesu cen prodělávají. Obchodování s CFD však umožňuje obchodovat za všech podmínek, tedy i při klesajících cenách.

Při strategii „krátkého prodeje“ je nejdůležitější cenová akce. Poklesy jsou obvykle dynamičtější a trvají mnohem kratší dobu než „vzestupný pohyb“ známý také jako býčí trh. Můžete se podívat, jak se chovaly ceny a indexy amerických společností v roce 2008 tváří v tvář bankrotu Lehman Brothers nebo v březnu 2020 během krachu COVID-19. Na forexovém trhu se můžete podívat, co se stalo s tureckou lirou USDTRY, během podzimu 2021 kvůli rozhodnutím centrálních bank. Můžete se také zaměřit na měnový pár EURUSD a sledovat, jak různé politiky centrálních bank (FED vs. EBC) a geopolitika ovlivnily ceny, což způsobilo pád EURUSD v roce 2022 dokonce pod paritu s americkým dolarem.

Prodej nakrátko na platformě xStation5

Krátkou pozici můžete na platformě obvykle otevřít stejným způsobem jako dlouhou pozici. Namísto kliknutí na zelené tlačítko BUY zvolíte červené tlačítko SELL.

Pozice pro rostoucí ceny, tzv. dlouhá pozice, je zelené tlačítko BUY. Pozice pro klesající ceny, tzv. krátká pozice, je pod červeným tlačítkem SELL.

Defenzivní příkazy (Stop Loss a Take Profit)

Při obchodování s CFD instrumenty musíte počítat s vysokou volatilitou ceny a výsledku pozice. Analýzou grafu a měnící se situace se někteří obchodníci rozhodnou používat automatické obranné příkazy, aby nemuseli neustále sledovat graf. Pro většinu profesionálních obchodníků je dobrou strategií mít Stop loss a Take profit. Chcete-li vědět, kde nastavit příkazy Stop Loss nebo Take Profit, musíte vycházet z analýzy technické analýzy nebo jiné, například objemové strategie. Úrovně cenových rezistencí a supportů jsou pro strukturu trhu klíčové.

Stop Loss

Jak název napovídá, příkaz Stop Loss může chránit před prohlubujícími se ztrátami, pozice bude automaticky uzavřena, když cena klesne pod vámi zadanou úroveň. Dalším typem stop loss příkazu je trailing stop loss, který sleduje cenu instrumentu ve vámi stanovené vzdálenosti. Použití trailing stop loss vám může umožnit držet pozici po delší dobu, čímž maximalizujete své zisky a omezíte riziko vyplývající z náhlého pohybu ceny.

Take profit

Příkaz Take Profit vám naopak umožní automaticky uzavřít ziskovou pozici na cenové úrovni, kterou považujete za vhodnou. Úroveň uzavření může vycházet například z technické analýzy, kterou zpřístupníte v xStation5, nebo z vaší vlastní analýzy situace na trhu.

Riziko finanční páky

Využití pákového efektu s sebou nese jednak možnost otevřít velkou pozici s relativně malým množstvím vloženého kapitálu, ale také větší odpovědnost a riziko. Při obchodování s nástroji CFD se částka, kterou investujete do otevření pozice, nazývá marže. Částka potřebná k otevření pozice závisí na instrumentu (měnovém páru), který obchodujete, a na pákovém efektu, který je mu přiřazen. Zde je uveden příklad:

Pokud byste chtěli otevřít minimální pozici ve výši 0,01 lotu (1 lot se rovná 100 000 jednotek základní měny) na měnovém páru EURUSD, stálo by vás to přibližně 33 EUR, protože dostupná páka na páru EURUSD je 1:30, což znamená, že k otevření pozice byste potřebovali 3,33 % nominální hodnoty marže. Otevřeli byste tedy pozici ve výši 1 000 EUR (0,01 x 100 000) s marží 33 EUR.

Je také důležité, abyste se seznámili s pojmy zůstatek, vlastní kapitál (hodnota účtu), volná marže a další velmi důležitý pojem – úroveň marže.

Zůstatek na účtu se mění pouze při vkladu, výběru, uzavření nebo otevření pozice.

„Hodnota účtu“ je částka na vašem zůstatku plus aktuální výsledek vašich otevřených pozic.

„Marže“ je součet vašich marží – celková částka potřebná k otevření pozic v CFD.

„Volná marže“ je částka, kterou můžete ještě použít k otevření nových obchodů.

„Úroveň marže“ je ukazatel, který počítá % vaší marže. Vzorec je Equity / Margin x 100 %. Pokud vaše úroveň marže klesne pod 50 %, pozice se automaticky uzavře.

Pokud je váš kapitál 3300 EUR a marže v pozici CFD je 33 EUR, bude vaše úroveň marže 10 000 %.

Pokud je však hodnota vašeho účtu 35 EUR a marže 33 EUR, bude vaše úroveň marže téměř 106 % (35 / 33 x 100 % = 106).

Pokud při otevřeném obchodu s CFD utrpíte ztrátu 18 EUR, hodnota vašeho účtu je pouze 17 EUR. V tomto případě bude vaše úroveň marže pouze kolem 51,5 %, což znamená, že se může spustit automatický obranný mechanismus Margin Stop, který vaši pozici uzavře, aby zastavil další ztráty, pokud úroveň vaší marže klesne pod 50 %.

Existence mechanismu je zákonným požadavkem a vyplývá z finančních předpisů.

Pokud úroveň marže klesne pod 80 %, obdržíte varování Margin Call, což znamená, že úroveň marže klesla na nebezpečnou úroveň a může vést k uzavření pozice.

Pokud si přejete ponechat svou pozici CFD otevřenou, zatímco úroveň marže klesá, můžete jednoduše vložit finanční prostředky na svůj účet, což způsobí zvýšení vlastního kapitálu (hodnoty účtu) a zvýšení úrovně marže.

Informace o aktuální úrovni % Margin Level se zobrazuje v obchodní platformě XTB, takže nemusíte provádět výpočty sami. Nikdy nemáte záruku, že Vámi vložená částka bude stačit na pokrytí ztrát a zastavení možnosti likvidace v důsledku případné další negativní cenové akce na Vámi otevřeném obchodu.

Více informací o mechanismu Margin Stop najdete na našich vzdělávacích stránkách.

Důležité: Lot na FX trzích znamená 100 000 jednotek měny. Mini lot je 10 000 jednotek a mikro lot znamená 1000 jednotek.

Finanční páka

Obchodování s pákovými deriváty je vždy vysoce rizikovou investicí a může způsobit ztráty. Poměr pákového efektu závisí na každém měnovém páru.

Například v obchodní platformě XTB je na páru EURUSD k dispozici pákový efekt 1:30. To znamená, že k otevření kontraktu s marží na zvýšení nebo snížení ceny měnového páru budete potřebovat pouze 3,33 % hodnoty kontraktu. Na měnových párech, kde je nižší likvidita, je pákový efekt také nižší. Pákový efekt je vždy neměnný, automaticky přiřazený k FX páru.

Objem 1 lotu na FX trhu se rovná 100 000 jednotek základní měny. Objem 0,1 minilotu se rovná 10 000 jednotek základní měny. Objem 0,01 mikrolotu se rovná 1000 jednotek základní měny. Například k otevření pozice 0,1 lotu na měnovém páru EURUSD byste potřebovali pouze 333 EUR s pákovým závazkem 3,33 % marže. Pro otevření 1 lotu na EURUSD byste potřebovali 3333 EUR a pro otevření mikrolotu byste potřebovali 33 EUR.

Platforma XTB poskytuje pokročilé nástroje pro technickou analýzu a defenzivní příkazy, díky kterým budete moci realizovat vlastní obchodní strategie, přístup k náhledu reálného objemu pro největší měnové páry, jako je EURUSD, a také profesionální klientský servis a přívětivé grafické rozhraní.

Nejoblíbenější páry FX

V platformě XTB najdete desítky měnových párů z hlavních (např. EURUSD, GBPUSD), vedlejších (např. NZDCAD, CHFJPY) a rozvíjejících se trhů (např. USDPLN, USDTRY). Devizový trh je známý nejvyšší dostupnou finanční pákou, která umožňuje vysokou volatilitu investice i při relativně malých cenových pohybech.

Největší, hlavní měnové páry mají zabudovaný pákový poměr 1:30, menší a rozvíjející se měny mají většinou 1:20. Finanční páku nelze u instrumentů změnit ani zrušit, je trvalá. Zde si můžete přečíst více informací o nástrojích CFD.

Hlavní

Zdroj: Platforma XTB

Menší

Zdroj: Platforma XTB

Rozvíjející se trhy

Zdroj: Platforma XTB

Když je trh uzavřen, měnové trhy jsou statické. Ve všech ostatních obdobích je možné obchodovat s měnami a ceny se neustále mění. Samozřejmě, že nejlepší čas začít obchodovat CFD na měny je v období velmi vysoké likvidity, kdy je volatilita trhu vyšší. Když je na trhu vysoký objem a zvyšuje se objem obchodů, zvyšuje se i volatilita. Ta může být ovlivněna zveřejněním důležitých zpráv. Může jít o zveřejnění makroekonomických údajů a také o rozhodnutí centrálních bank o zvýšení nebo snížení úrokových sazeb. Také geopolitika, jako jsou války a narůstající konflikty nebo dokonce diplomatické krize, může ovlivnit FX sazby.

V platformě XTB máte přístup ke zprávám z trhu, které poskytuje oddělení výzkumu. Tam najdete nejdůležitější živé informace, analýzy a dokonce i bankovní doporučení z forexového trhu. S tímto na palubě nemůže být obchodování s měnami uvnitř platformy XTB tak složité! Vždy pamatujte na riziko finanční páky a možnost ztrát.

