Obchodování s trendem

Doba čtení: 3 minut(y)

Obchodování s trendem Jedna z nejoblíbenějších pouček v tradingu, na kterou jste jistě narazili – trend je kamarád ("the trend is your friend"). Co to přesně znamená? Obchodovat cestou nejmenšího odporu, vždy ve směru současného směru trhu. Představte si vlnu, která se přibližuje k pobřeží, nejlehčí způsob využité té vlny je se na ní svézt. Rozhodně ne plavat proti ní. Samozřejmně, trend se může kdykoliv změnit. Můžeme využít technických indikátorů k určení bodů, kde k tomu může dojít. Nahoru, dolů, do strany Všechny trhy se hýbou dvěma směry, nahoru a dolů. Pokud trhy nejsou v trendu, tak hovoříme o pohybu do strany, tzv. boční trend, kdy dochází ke konsolidaci nákupních a prodejních objednávek. Schopnost správně identifikovat tržní trend může pomoci využít aktuálních tržních příležitostí a k tomu definovat tržní bariéry a limity pro danou příležitost. Rostoucí trh (uptrend) Pokud je trh rostoucí, nabízí se možnost přikoupit do aktuálního směru, to znamená cestou nejmenšího odporu. Klíč bude ve správném načasování vstupu. Chceme nakupovat za co nejmenší cenu, abychom maximalizovali zisk. Někteří obchodníci budou čekat na pullback (menší korekce), přístup, který s sebou nese riziko příliš dlouhého čekání na vhodný vstup, až tento vstup promeškají. Rostoucímu trhu se říká uptrend nebo býčí trh, který je definován jako série vyšších maximálních cen a série vyšších minimálních cen. Můžeme se na to také dívat tak, že se s každým dnem posouvá cenová podpora na vyšší úrovně. Klesající trh (downtrend) Pokud trh klesá, nabízí se možnost vstoupit do trhu prodejem daného aktiva. Abychom maximalizovali svůj zisk, bude potřeba načasovat samotný vstup k získání nejvyšší ceny, na které budeme prodávat. Klesajícímu trhu se říká downtrend nebo medvědí trh, je definován jako série nižších maximálních cen spolu se sérií nižších minimálních cen. Jak vyhodnotit trend Klasické technické analýzy hovoří o sledování vyšších maximálních cen pro uptrend, protože zde vidíme převahu nákupních pozic, které posouvájí cenu výše.To samé platí o posouvání minimální ceny na vyšší úrovně, protože zde kupci hledají další vstupy do platného směru. Tyto vstupy postupem času realizují dříve a na základě menších korekcí. To same platí pro downtrend, minima jsou posouvána na nižší úrovně převahou prodejců v trhu. Maximální cena je také posouvána níže. Prodejci hledají vyšší ceny k prodeji, ale postupem času tyto vstupy realizují dříve. V trhu je nedostatek kupců, proto na cenu není takový tlak k návratu na své původní hodnoty. Proto je sledování maximálních a minimálních cen dobrým začátkem pro identifikaci trendu. Při propojení těchto bodů získáváme základní obrázek aktuální struktury trhu. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Trend je tvůj kamarád – dokud neskončí Trhy nijak přesně nedefinují délku trendu ani podle obchodních hodin. V každém trhu jsou určité stabilizační periody, můžeme hovořit o konsolidaci trhu, kdy trh vyčkává v pohybu do strany. Při pohybu do strany je v trhu určitá nerozhodnost převzít iniciativu jedním či druhým směrem. Prodejci a kupci testují tržní rozpoložení, kde se nabízí dvě obchodní strategie: rangeové obchodování čekání na break mimo konsolidační pásmo Níže vidíme příklad, kdy se EURUSD pohyboval v pásmu předtím, než vytvořil stabilní downtrend, kde prodejci převzali iniciativu a stlačili cenu. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Kdy identifikovat trend Při definici trendu je velice důležité zaměřit se na výběr vhodného časového rámce. Pokud analyzujeme dlouhodobý trend, tak logicky budeme používat delší časové rámce. Pro intradenní účely budou přínosnější krátkodobé časové rámce. Investiční fondy a jiné instituce při dlouhodobém obchodování spíše sledují měsíční a nejspíš i roční rámce. Pro koncového obchodníka poslouží týdenní graf jako dlouhodobé měřítko. Jak se svézt na trendu Definice trendové analýzy je založena na studiu historických cenových pohybů. Obchodníci vychází z přechozích pohybů, aby získali určitou představu o budoucích pohybech. Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Správné poznání směru trendu pomáhá při vstupování do pozic, ale je potřeba mít na paměti, že trhy mají tendenci pohybovat se ve vlnách. Vlny ve směru trendu se nazývají impulzní vlny. Když jsou v rozporu s trendem, říkáme jim korekční vlny. Přehled o počtu vln a bodů odrazů v každé vlně může pomoci při volbě strategie, hledání vstupů do trendu nebo hledání korekčních pohybů v rámci pásma.

