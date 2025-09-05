Naučte se s XTB, jak se orientovat v investování během geopolitického napětí. Objevte techniky řízení rizik, strategie pro jednotlivá aktiva a způsoby diverzifikace, které pomohou ochránit vaše investice. Pochopte dopad světových událostí na různé třídy aktiv a zůstaňte informovaní i připravení!
Geopolitická rizika představují politické a ekonomické nejistoty vyplývající z globálních napětí, válek a politických změn, které mohou výrazně ovlivnit ceny aktiv.
Investování v době geopolitických napětí vyžaduje pochopení toho, jak tato rizika působí na jednotlivé třídy aktiv. Některá aktiva mohou v těchto obdobích výrazně růst, jiná naopak zažít prudký pokles.
Trend globalizace v posledních desetiletích podporoval světové ekonomiky a trhy. Pokud se tento trend začíná obracet, investoři by měli analyzovat, jaký to může mít dopad na jejich portfolio.
Určitá aktiva – například komodity, drahé kovy nebo akcie zbrojního průmyslu – mohou v období globální nestability posilovat. Tento vývoj však není nikdy zaručený a není snadné ho předvídat.
Diverzifikace portfolia prostřednictvím odolnějších akcií, zajišťovacích nástrojů a nekorelovaných aktiv může pomoci rizika zmírnit.
Analýza akcií v odvětvích, jako je letectví a obrana či spotřební zboží základní potřeby, může investorům poskytnout výhodu v období geopolitických napětí. Podobně lze sledovat také drahé kovy, zemědělské komodity, Bitcoin nebo index volatility VIX.
Geopolitické události, od mezinárodních konfliktů přes obchodní války až po politickou nestabilitu, mohou přinést zásadní nejistoty na finanční trhy. Každá nejistota sice může znamenat příležitost, ale některé neočekávané události mohou vést k výrazným korekcím nebo krizím. Obchodní napětí ve světě může způsobit volatilitu cen aktiv a narušit světovou hospodářskou aktivitu. Odpověď na otázku, jak těmto výzvám čelit, může být klíčová pro udržení odolného investičního portfolia. Tento článek se zaměřuje na to, jak investovat v době geopolitických napětí, a ukazuje, která aktiva jsou vůči nim odolnější a která z nich mohou naopak těžit.
Co jsou geopolitická rizika při investování?
Geopolitická rizika zahrnují širokou škálu politických a ekonomických nejistot, které vznikají z konfliktů, změn politiky nebo diplomatických vztahů mezi státy. Historie světa toto téma zná velmi dobře – téměř v každém období se objevilo nějaké napětí, které mnohokrát vyústilo i ve vojenský konflikt.Někteří investoři, například Ray Dalio z Bridgewater Associates, se tomuto tématu věnují ještě hlouběji. Zde jsou jen hlavní příklady:
Války a konflikty: Vojenské akce a územní spory mohou narušit globální dodavatelské řetězce a ovlivnit ceny komodit i náklady na přepravu. Takové období navíc často podporuje akcie firem z oblasti letectví a obrany, které mohou těžit ze zvýšených výdajů na obranný sektor.
Obchodní války: Cla a obchodní bariéry zasahují do mezinárodního obchodu, což se promítá do odvětví závislých na exportu i do globálního hospodářského růstu. Historie ukazuje, že k takovým situacím docházelo opakovaně, od starověku přes napoleonské války až po současnost. Obecně platí, že světové trhy ani obchodníci nemají rádi překážky, které narušují volný obchod.
Politická nestabilita: Změny vlád, nepokoje nebo regulatorní zásahy mohou vytvářet nejistotu pro firmy i investory. Významné změny v globálních ekonomických partnerstvích pak mohou zásadně ovlivnit trhy.
Sankce: Ekonomické sankce, které jeden stát uvalí na druhý, mohou omezit přístup k trhům a zdrojům. Například mohou zasáhnout oblasti vyspělých technologií, jako jsou polovodiče nebo umělá inteligence, a tím i společnosti a jejich dodavatele, které v těchto odvětvích působí.
Co je geopolitika?
Geopolitika je obor, který zkoumá, jak geografické faktory ovlivňují světovou politiku a rozložení moci. Sleduje strategický význam jednotlivých oblastí, přírodních zdrojů a hranic. Analyzuje vztahy mezi státy, včetně konfliktů, aliancí a ekonomických závislostí. Bere v potaz také vliv přírodních zdrojů, jako je ropa, plyn nebo nerostné suroviny, na mezinárodní vztahy. Geopolitika se rovněž zabývá tím, jak kulturní, historické a ideologické faktory utvářejí politické chování států.
Dopad geopolitických rizik na ceny aktiv
Geopolitická rizika mohou zásadně ovlivnit ceny aktiv několika způsoby:
Vyšší volatilita: Nejistota vyvolává kolísání trhů, protože investoři reagují na zprávy a nové události. V takových podmínkách zpravidla roste index volatility VIX, zatímco riziková aktiva, jako jsou akcie nebo kryptoměny, mají tendenci oslabovat.
Bezpečná aktiva: V obdobích geopolitické nejistoty investoři často přesouvají prostředky do bezpečnějších investic, například do zlata nebo státních dluhopisů. Beneficientem může být i americký dolar. Zlato i dolar jsou tradičně považovány za tzv. „bezpečné přístavy“.
Kurzové výkyvy: Politická nestabilita může způsobit oslabení či posílení měn, což má přímý dopad na mezinárodní investice. Například posilování měny v zemi, jejíž akciový trh je silně závislý na exportu, může investory varovat. Typickým příkladem byl propad japonského trhu v srpnu 2024.
Dopady na jednotlivá odvětví: Určitá odvětví, jako obrana, energetika či komodity, bývají geopolitickými událostmi zasažena přímo. Někdy rostou i ceny zemědělských komodit, jako je pšenice nebo sója, kvůli obavám z narušení dodávek. Rostoucí napětí navíc často podporuje akcie zbrojařských firem.
S&P 500 a výnos ropy Brent vs index volatility VIX
Historicky platí, že pokles cen ropy a růst indexu VIX signalizovaly korekci indexu S&P 500. Geopolitické napětí, které narušuje dodávky ropy, má potenciál tlačit ceny ropy vzhůru, zatímco reakce indexu VIX závisí na konkrétních podmínkách, za nichž dochází k válkám či jiným šokům. Tyto události mohou více či méně vyvíjet tlak na valuace akciových trhů. Například ruský útok na Ukrajinu v roce 2022 na Wall Street výrazně nedolehl, protože americké společnosti neměly silné vazby na tyto dvě ekonomiky. Naopak širší konflikt na Tchaj-wanu, v Číně či na Blízkém východě by mohl vyvolat panické reakce akciových trhů. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů. Zdroj: XTB Research
Stabilnější investice
Investice do aktiv, která jsou méně náchylná k geopolitickým rizikům, mohou pomoci ochránit portfolio. Často poskytují stabilitu i v turbulentních časech:
Drahé kovy: Zlato a stříbro jsou tradičními bezpečnými přístavy, které mají tendenci si vést dobře v obdobích nejistoty.
Státní dluhopisy: Kvalitní vládní dluhopisy, zejména ze stabilních zemí, mohou nabídnout jistotu a trvající výnosy.
Akcie zbrojního průmyslu: Společnosti v tomto sektoru mohou těžit ze zvýšených vládních výdajů na armádu a obranu.
Akcie energetických a infrastrukturních firem: Firmy poskytující základní služby mají často regulované příjmy, což je činí méně volatilními.
Nemovitosti: Nemovitosti ve stabilních regionech mohou zajistit stálý příjem a růst hodnoty bez ohledu na geopolitické napětí.
Luxusní zboží: Luxusní produkty, jako drahé vozy nebo značkové kabelky, mohou i přes geopolitické otřesy a krátkodobé změny nálad růst na hodnotě.
Aktiva, která mohou z napětí těžit
Některá aktiva mohou dokonce v důsledku deglobalizace, světového napětí a válek získat na hodnotě:
Obrana a letectví: Rostoucí výdaje na obranu zvyšují příjmy zbrojařských a leteckých společností.
Energetické komodity: Ceny ropy a zemního plynu mohou stoupat kvůli výpadkům dodávek způsobeným konflikty.
Zemědělské komodity: Obchodní omezení a sankce narušují zemědělské dodavatelské řetězce, což může tlačit ceny vzhůru.
Akcie kyberbezpečnosti: Vyšší napětí často zvyšuje poptávku po kyberbezpečnostních řešeních chránících před digitálními hrozbami.
S&P 500 a výnos ropy Brent vs index volatility VIX
Jak je vidět z grafu, válka mezi Ruskem a Ukrajinou zvýšila napětí ve světě a od té doby prudce rostly akcie zbrojních a leteckých společností. Nejvýraznějším příkladem je německý Rheinmetall, který stojí v čele zásadní změny valuace a výhledu celého zbrojního sektoru. Připomínáme, že minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Strategie
Investování v obdobích geopolitického napětí vyžaduje promyšlenou strategii a v některých případech i proaktivní řízení rizik. Ještě důležitější je mít na paměti vysokou míru volatility akciového trhu. Níže uvádíme několik strategií a technik, jak tato rizika zmírnit a jak za daných podmínek optimalizovat investiční portfolio. Nejde o investiční doporučení – každé období konfliktu a reakce na neočekávané události se mohou lišit. Minulá výkonnost navíc není zárukou budoucích výsledků.
Diverzifikace
Geografická diverzifikace: Rozložte své investice mezi různé země a regiony, abyste snížili expozici vůči jednomu konkrétnímu geopolitickému riziku. Kombinace rozvinutých a rozvíjejících se trhů pomůže vyvážit riziko a potenciální výnos.
Sektorová diverzifikace: Investujte do více odvětví, například technologií, zdravotnictví, energetiky nebo výrobců základního spotřebního zboží, abyste se vyhnuli závislosti na jednom průmyslu, který může být geopolitickými událostmi zasažen.
Bezpečná aktiva
Drahé kovy: Vyčleňte část portfolia do zlata, stříbra a dalších drahých kovů, které si v dobách nejistoty obvykle uchovávají hodnotu nebo ji dokonce zvyšují.
Státní dluhopisy: Investujte do kvalitních státních dluhopisů stabilních zemí. Ty jsou považovány za nízkorizikové a mohou poskytovat stabilní výnos.
Odolné sektory
Energetika a infrastruktura: Společnosti poskytující základní služby mají regulované příjmy a méně podléhají hospodářským cyklům, což z nich činí bezpečnější investici v turbulentních dobách.
Základní spotřební zboží: Firmy vyrábějící potraviny a nezbytné domácí produkty si obvykle vedou dobře i v období hospodářského poklesu.
Výnosová aktiva
Dividendové akcie: Investujte do firem s dlouhou historií vyplácení stabilních a rostoucích dividend. Dividendy mohou sloužit jako polštář proti výkyvům trhu.
Realitní fondy: Tyto fondy nabízejí stabilní příjem z pronájmu nemovitostí, který bývá méně citlivý na krátkodobé geopolitické události.
Alternativní investice
Komodity: Kromě drahých kovů zvažte investice do ropy, zemního plynu či zemědělských plodin. Tyto aktiva mohou profitovat při narušení dodavatelských řetězců.
Infrastrukturní projekty: Investice do infrastruktury, jako jsou dálnice, letiště či energetické sítě, přinášejí stabilní výnosy a bývají méně zasaženy geopolitickými riziky.
Techniky řízení rizik
Říká se, že během tržních propadů klesá korelace všech aktiv k jedničce (neboli že se všechna aktiva začnou chovat stejně a jejich ceny klesají současně). Není to sice zcela přesné tvrzení, ale dobře vystihuje skutečnost, že během poklesů způsobených geopolitickým napětím může hodnota celé řady aktiv klesnout pouze kvůli náladám na trzích, nikoli na základě fundamentů. Řízení rizik se tím stává ještě důležitější disciplínou každého investora.
Hotovost a hledání příležitostí
Hotovostní rezerva: Udržujte si dostatečnou rezervu v hotovosti, abyste mohli využít nákupních příležitostí během propadů. Hotovost zároveň poskytuje jistotu v obdobích zvýšené volatility. Investoři mohou hledat příležitosti i mimo aktiva přímo zasažená konflikty či obchodními válkami.
Likvidní aktiva: Investujte do aktiv, která lze rychle přeměnit na hotovost bez významné ztráty hodnoty. To vám umožní flexibilně reagovat na měnící se podmínky. Téměř vždy se najdou aktiva, která padají jen kvůli výprodejní náladě, a nikoli proto, že by se změnily jejich fundamenty.
Zajištění a deriváty
Měnové zajištění: Používejte strategie měnového zajištění k ochraně proti kurzovému riziku, zejména pokud máte investice v zemích s volatilní měnou. Investoři také mohou sledovat ceny ropy, pšenice nebo indexu VIX a pokusit se využít změny nálad na trzích.
Opce a futures: Zkušení investoři mohou využít futures nebo opce k ochraně portfolia před ztrátami. Tyto nástroje mohou poskytnout ochranu proti poklesu v obdobích vysoké nejistoty.
Revize portfolia
Rebalancování: Pravidelně kontrolujte a přenastavujte své portfolio, aby bylo v souladu s vašimi cíli a tolerancí k riziku. Díky tomu si udržíte správnou úroveň diverzifikace a vyhnete se nadměrnému riziku vůči jedné třídě aktiv.
Zátěžové testy: Provádějte stresové testy portfolia, abyste zjistili, jak by se vyvíjelo v různých geopolitických scénářích. To vám pomůže odhalit slabiny a případně upravit strategii.
Zůstat informovaný
Sledování geopolitických událostí: Buďte v obraze ohledně světového dění, politických změn a nových regulací, které by mohly ovlivnit vaše investice. Aktivní přístup může pomoci předvídat pohyby trhů a včas se přizpůsobit.
Ekonomické ukazatele: Sledujte klíčové ukazatele, jako je inflace, úrokové sazby nebo růst HDP. Ty mohou poskytnout užitečné vodítko k širším dopadům geopolitických událostí na ekonomiku. Pamatujte, že akciový trh nikdy nefunguje čistě matematicky a racionálně.
Scénáře pro příklad
Níže detailně rozebereme dva scénáře možných geopolitických konfliktů, a to na Blízkém východě a v Číně. Nejde o investiční doporučení, ale spíše o teoretické scénáře, které mohou posloužit jako podnět k zamyšlení nad diverzifikací a strategickým plánováním z různých úhlů.
V tuto chvíli neexistují žádné jasné signály, že by válka byla nevyhnutelná, ať už na Blízkém východě, v centrální Evropě nebo v Číně. Chování investorů se proto může naklánět ve prospěch aktiv, která by v případě skutečného růstu napětí mohla naopak výrazně ztratit.
Scénář 1: Rostoucí napětí na Blízkém východě
Představme si, že na Blízkém východě dochází k eskalaci napětí. To vyvolává nejistotu ohledně světových dodávek ropy a zvyšuje volatilitu na trzích. Jak lze v takové situaci využít uvedené strategie a techniky řízení rizik:
Diverzifikace
Investujte do energetických firem mimo Blízký východ, abyste snížili přímou expozici vůči regionu.
Část prostředků alokujte do odvětví, která nejsou tolik závislá na cenách ropy, například do zdravotnictví či infrastruktury (energetika a další).
Bezpečná aktiva
Zvyšte podíl zlata a amerických státních dluhopisů, které mohou posloužit jako zajištění proti volatilitě trhů.
Alternativní investice
Zvažte investice do zemědělských komodit, které mohou těžit z případných výpadků v dodávkách.
Zajištění (hedging)
Využijte měnové zajištění proti možným výkyvům měn vyvážejících zemí ropu.
Spekulace
Sledujte vývoj indexu VIX a vyhodnocujte, zda napětí na Blízkém východě vede k posunu sentimentu a růstu očekávané volatility.
Revize portfolia
Proveďte zátěžový test, abyste zjistili, jak by si vaše portfolio vedlo při skokovém růstu cen ropy nebo dalším zostření geopolitického napětí.
Pravidelně rebalancujte, aby vaše portfolio zůstalo v souladu s investičními cíli a tolerancí k riziku.
Průběžné sledování situace
Sledujte zprávy a analýzy spojené s vývojem na Blízkém východě a na trzích s ropou.
Kontrolujte ekonomické ukazatele, které mohou signalizovat širší dopady na světový hospodářský růst.
Udržení likvidity
Zajistěte si dostatečné hotovostní rezervy, abyste mohli využít případné nákupní příležitosti, pokud trhy na geopolitické zprávy přeženou svou reakci.
Scénář 2: Válka mezi USA a Čínou nebo blokáda Tchaj-wanu
V druhém scénáři došlo k eskalaci napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Ta by mohla vést až k vojenskému konfliktu nebo blokádě Tchaj-wanu. Takový scénář by narušil světové dodavatelské řetězce, ovlivnil mezinárodní obchod a zvýšil volatilitu. Za takových okolností by správné řízení rizik vypadalo následovně:
Diverzifikace
Geografická diverzifikace: Posilte investice v regionech méně vystavených napětí mezi USA a Čínou, například v Evropě, Latinské Americe nebo Africe. Tím snížíte závislost na ekonomikách přímo zapojených do konfliktu.
Sektorová diverzifikace: Přesuňte část prostředků do odvětví, která nejsou tolik závislá na světových dodavatelských řetězcích, například do zdravotnictví nebo lokální spotřební produkce.
Investice mimo technologie: Protože technologie jsou v dynamice USA–Čína klíčovým sektorem, zvažte přesun části kapitálu do jiných odvětví. Těmi můžou být finance, zemědělství či spotřební zboží.
Bezpečná aktiva
Zlato a drahé kovy: Zvýšení podílu zlata a dalších drahých kovů může chránit proti inflaci a měnovým výkyvům.
Americké státní dluhopisy: Patří mezi nejbezpečnější investice na světě a mohou přinést stabilitu v turbulentních časech.
Japonský jen a švýcarský frank: Obě měny jsou tradičně považovány za bezpečné útočiště při globálním napětí.
Odolné akcie
Energetika a základní spotřeba: Energetické firmy a společnosti produkující potraviny či domácí potřeby nabízejí stabilní výnosy a méně podléhají hospodářským cyklům.
Zdravotnictví: Společnosti v tomto sektoru bývají odolné i v období ekonomické nejistoty, protože poptávka po zdravotní péči je stabilní.
Alternativní investice
Zemědělské komodity: Sója, kukuřice či pšenice mohou získat na ceně, pokud dojde k narušení dodavatelských řetězců.
Infrastruktura: Investice do letišť, silnic nebo energetických sítí mohou poskytovat stabilní výnosy a bývají méně zasažené mezinárodními obchodními krizemi.
Zajištění
Měnové zajištění: Zajištění proti výkyvům dolaru a čínského jüanu, jejichž hodnota může silně kolísat.
Opce a futures: Profesionální investoři mohou využívat opční strategie či futures k omezení ztrát v případě prudkého poklesu akcií.
Pravidelná kontrola portfolia
Zátěžové testy: Prověřte, jak by se vaše portfolio chovalo v případě výpadků v dodávkách čipů nebo při zavedení nových cel.
Rebalancování: Udržujte složení portfolia v souladu s cíli a tolerancí k riziku, přizpůsobujte se vývoji na trzích.
Průběžné sledování situace
Aktuální vývoj: Sledujte zprávy o vztazích USA a Číny, diplomatické kroky, vojenské pohyby nebo sankce, které mohou hýbat trhy. I pozitivní signály o uklidnění mohou vést k prudkým změnám.
Ekonomické ukazatele: Výrobní indexy, objem světového obchodu či spotřebitelská důvěra mohou naznačit širší dopady na ekonomický růst.
Likvidita
Hotovostní rezervy: Držte dostatek hotovosti, abyste mohli využít příležitostí při přehnaných reakcích trhu.
Možnosti úvěru: Mějte možnost rychle čerpat prostředky či převést investice do hotovosti pro zvýšení stability.
Důležité upozornění: Minulá výkonnost ani doporučení analytiků nejsou zárukou budoucích výsledků. Pokud je nějaká informace na trzích široce známá, jen těžko přinese mimořádné výnosy. Následování konsensu trhu většinou znamená průměrný výsledek. Naopak hlubší analýza, zaměření na méně populární sektory a schopnost myslet „o krok dál“ mohou poskytnout výhodu, pokud jsou podpořeny i disciplínou v řízení rizik.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
Základem je diverzifikace. Rozložte své investice mezi různé třídy aktiv a regiony, abyste zmírnili dopad jediné geopolitické události. Odolnost portfolia podporuje zejména kombinace aktiv, která spolu nejsou silně propojena. Patřit sem může zlato, Bitcoin, akcie ropných firem, zemědělské komodity, americké státní dluhopisy, akcie společností z oblasti letectví a obrany nebo zdravotnictví a energetiky.
Během válek mohou zaostávat firmy s cyklickým byznysem, jako jsou technologické společnosti nebo přepravci. Naopak stabilní spotřebitelské firmy s výraznou konkurenční výhodou, například General Mills, Archer Daniels Midland nebo British American Tobacco, mohou přitahovat zvýšenou poptávku investorů. Potenciálními vítězi konfliktů mohou být také výrobci oceli či těžaři vzácných kovů, například Freeport-McMoRan. Zbrojní společnosti, producenti munice a výrobci letadel či lodí, jako Lockheed Martin, General Dynamics, Rheinmetall nebo Huntington Ingalls, mohou získat výrazný zájem Wall Street v případě růstu rizika války.
Rozvíjející se trhy bývají volatilnější a citlivější na geopolitická rizika, protože jsou více závislé na zahraničních investicích a exportu. Silný americký dolar, který má tendenci posilovat během konfliktů, obvykle zvyšuje tlak na měny těchto zemí. Konflikty také narušují světový obchod, což může zasáhnout export z rozvíjejících se trhů směrem do vyspělejších ekonomik. Negativní nálady na Wall Street pak často vedou k prudkým a někdy až panickým výprodejům v těchto regionech.
Sledujte zprávy o mezinárodních konfliktech, obchodních politikách, politických změnách a ekonomických sankcích. Důležité je také studium historie, i když ta nikdy neposkytuje stoprocentní jistotu.
Podle tzv. teorie prediktivních trhů nesou ceny aktiv určitou informaci. Signálem, že „se něco děje“, může být růst objemů obchodů, rostoucí cena ropy a zlata, zvýšená volatilita u obilnin obchodovaných na burze v Chicagu, zájem o akcie zbrojního a leteckého sektoru nebo prudký růst indexu volatility VIX.
Geopolitická nestabilita může vést k výrazným výkyvům měnových kurzů, což ovlivňuje hodnotu mezinárodních investic i zisky nadnárodních firem. Obvykle oslabí měna napadené země – typickým příkladem byla Ukrajina v roce 2022 – zatímco americký dolar posílil díky přílivu kapitálu. Přesto se reakce v budoucnu budou vždy lišit, protože každý konflikt začíná a končí jinak a může zasáhnout různé měny rozdílným způsobem. Světové finanční trhy většinou nereagují na menší regionální konflikty, které nemají významný vliv na mezinárodní obchod.
Komodity, zejména energie a drahé kovy, mohou během geopolitické nestability fungovat jako zajištění. Je ale nutné chápat konkrétní rizika a dynamiku jednotlivých komodit. Historicky se například ceny obilí, zejména pšenice obchodované na burze v Chicagu, prudce zvyšovaly před očekávanými výpadky v dodávkách způsobenými válkami či jinými otřesy.
Arthur Cutten ve své autobiografii The Story of a Speculator popisuje, jak války ovlivňovaly ceny pšeničných futures: „V době války se pšenice stává nejen komoditou, ale klíčovým zdrojem pro celé národy. Výkyvy cen na Chicagské burze odrážejí naléhavost a nejistotu období, kdy prudce roste poptávka po zásobování armád i obyvatelstva, což žene ceny do nepředvídatelných výšin.“
Ve 21. století, kdy armády potřebují více ropy než kdy dříve, mohou být ropné futures extrémně volatilní. To signalizuje riziko obchodních otřesů a výpadků dodávek spojených s Blízkým východem nebo klíčovými dopravními trasami, jako je Adenský záliv, Rudé moře či Tchajwanská úžina. Pamatujte, že obchodování s tvrdými i měkkými komoditami je vždy rizikové, obzvlášť v období vysoké volatility.
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
Používáme soubory cookie, abychom zajistili správnou funkčnost webu. Díky tomu je web uživatelsky přívětivější a může více vyhovět Vašim potřebám. Díky nim můžeme měřit efektivitu obsahu a reklam, analyzovat, kdo navštěvuje naše stránky, a zobrazovat personalizované reklamy. Kliknutím na "Přijmout vše“ souhlasíte s jejich umístěním na Vašem zařízení a jejich používáním z naší strany. Více informací o tom, jak zpracováváme údaje, naleznete v našich Nastavení souborů cookies
Používáme soubory cookie, abychom zajistili správnou funkčnost webu. Díky tomu je web uživatelsky přívětivější a může více vyhovět Vašim potřebám. Díky nim můžeme měřit efektivitu obsahu a reklam, analyzovat, kdo navštěvuje naše stránky, a zobrazovat personalizované reklamy. Kliknutím na "Přijmout vše“ souhlasíte s jejich umístěním na Vašem zařízení a jejich používáním z naší strany. Více informací o tom, jak zpracováváme údaje, naleznete v našich Nastavení souborů cookies
Používáme cookies
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.
Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.
Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol
Doba platnosti:
1 den
adobe_unique_id
Doba platnosti:
364 dní
test_cookie
Doba platnosti:
1 hodina
SESSID
Doba platnosti:
1 den
__hssc
Doba platnosti:
1 hodina
__cf_bm
Doba platnosti:
1 hodina
_vis_opt_test_cookie
xtbCookiesSettings
Doba platnosti:
364 dní
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings
Doba platnosti:
364 dní
countryIsoCode
userPreviousBranchSymbol
Doba platnosti:
364 dní
intercom-id-iojaybix
Doba platnosti:
270 dní
intercom-session-iojaybix
Doba platnosti:
6 dní
intercom-device-id-iojaybix
Doba platnosti:
270 dní
__cfruid
_cfuvid
OClmoOot
Doba platnosti:
18262 dní
MSPTC
Doba platnosti:
389 dní
Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.
Název souborů cookie
Popis
_gid
Doba platnosti:
1 den
_gaexp
Doba platnosti:
85 dní
_dc_gtm_UA-7863526-13
Doba platnosti:
1 hodina
_gat_UA-7863526-19
Doba platnosti:
1 hodina
_gat_UA-121192761-1
Doba platnosti:
1 hodina
_ga_CBPL72L2EC
Doba platnosti:
729 dní
_ga
Doba platnosti:
729 dní
__hstc
Doba platnosti:
179 dní
__hssrc
_vwo_uuid_v2
Doba platnosti:
365 dní
_vwo_uuid
Doba platnosti:
365 dní
_vwo_ds
Doba platnosti:
29 dní
_vwo_sn
Doba platnosti:
1 hodina
_vis_opt_s
Doba platnosti:
99 dní
_gcl_au
Doba platnosti:
89 dní
_ga_TC79BEJ20L
Doba platnosti:
729 dní
AnalyticsSyncHistory
Doba platnosti:
29 dní
_omappvp
Doba platnosti:
3998 dní
_ttp
Doba platnosti:
395 dní
Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.
Název souborů cookie
Popis
MUID
Doba platnosti:
389 dní
_omappvp
Doba platnosti:
3998 dní
_omappvs
Doba platnosti:
1 hodina
_uetsid
Doba platnosti:
1 den
_uetvid
Doba platnosti:
389 dní
sid
Doba platnosti:
29 dní
_fbp
Doba platnosti:
89 dní
fr
Doba platnosti:
89 dní
_ttp
Doba platnosti:
89 dní
_tt_enable_cookie
Doba platnosti:
89 dní
hubspotutk
Doba platnosti:
179 dní
IDE
Doba platnosti:
389 dní
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
Doba platnosti:
179 dní
li_sugr
Doba platnosti:
89 dní
VISITOR_PRIVACY_METADATA
Doba platnosti:
179 dní
guest_id_marketing
Doba platnosti:
729 dní
guest_id_ads
Doba platnosti:
729 dní
guest_id
Doba platnosti:
729 dní
muc_ads
Doba platnosti:
729 dní
MSPTC
Doba platnosti:
389 dní
_rdt_uuid
Doba platnosti:
89 dní
__Secure-ROLLOUT_TOKEN
Doba platnosti:
179 dní
Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.
Název souborů cookie
Popis
bcookie
Doba platnosti:
364 dní
lidc
Doba platnosti:
1 den
UserMatchHistory
Doba platnosti:
29 dní
bscookie
Doba platnosti:
364 dní
li_gc
Doba platnosti:
179 dní
personalization_id
Doba platnosti:
729 dní
Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v dokumentu Nastavení souborů cookies Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.
Změnit oblast a jazyk
Uvedená země trvalého pobytu není podporována. Vyberte jinou zemi.