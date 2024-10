Jak začít investovat – 5 zásad investice do akcií

Doba čtení: 7 minut(y)

Než se pustíte do investování do akcií, víte, na co si dát pozor? Vzhledem k tomu, že počet lidí investujících prostřednictvím nákupu akcií výrazně vzrostl, vysvětlíme vám vše, co potřebujete vědět, abyste mohli učinit ta nejlepší investiční rozhodnutí.

V posledních několika letech výrazně vzrostl počet lidí, kteří investují prostřednictvím nákupu akcií. K tomuto nárůstu přispěla vyšší míra finanční gramotnosti a rozvoj nových investičních platforem, přesto se však stále najdou tací, kteří mají problém začít. Investování do akcií se ukázalo jako dlouhodobě nejvýnosnější, avšak pro dosažení dlouhodobého úspěchu je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů. Přinášíme vám informace, které potřebujete znát, abyste mohli začít přijímat ta nejlepší investiční rozhodnutí. Znalost prostředí Cena akcií je ovlivněna nabídkou a poptávkou. Pokud je poptávka po akciích vyšší, cena se zvyšuje. Naopak, pokud je větší nabídka, cena akcií klesá. Investoři při určování hodnoty společnosti používají současné ceny a slevují budoucí peněžní toky. Tyto odhady závisí na okolním prostředí a vyhlídkách na růst. Cena akcií tedy nepřesně odráží současnou hodnotu společnosti, ale snaží se předvídat její budoucí výkonnost. Proto se může stát, že když jsou o společnosti zveřejněny pozitivní nebo negativní zprávy, cena akcií se nemusí pohybovat tak, jak by se očekávalo, protože investoři již tyto informace zohlednili ve svých odhadech ceny. Pro začínající investory je důležité pochopit, že cena akcií je ovlivňována širokou škálou faktorů. Tyto faktory zahrnují momentální fázi hospodářského cyklu, měnovou politiku uplatňovanou centrálními bankami a konkrétní aspekty samotné společnosti, jako je vývoj odvětví a obchodní výsledky zveřejňované každé čtvrtletí. Základní informace o akciích Předtím než začnete investovat do akcií, je vhodné se seznámit s oborem, ve kterém společnost působí, a pochopit hlavní faktory, které mohou ovlivnit ceny akcií. Je také důležité mít na paměti, že trh se ne vždy chová racionálně. Existují situace, kdy je nálada na trhu natolik negativní, že neodráží skutečné hodnoty akcií. Investoři by měli věnovat pozornost dlouhodobým trendům a fundamentálním faktorům, které mohou ovlivnit výkon společnosti. Analyzování makroekonomického prostředí a sledování důležitých událostí, jako jsou zprávy centrálních bank nebo výsledky firem, může pomoci při rozhodování o investicích. Co to vlastně je obchodování s akciemi? Síla je v číslech Pro správné odhadnutí ceny akcií se investoři spoléhají na různé ukazatele, které souvisejí s fundamentální analýzou. Klíčem je stanovit cílovou cenu, aby se určilo, zda je akcie podhodnocená (pokud je obchodována pod touto cílovou cenou) nebo nadhodnocená (pokud je obchodována nad touto cílovou cenou). Provádění fundamentální analýzy může být složité, pokud nemáte dostatečné znalosti a zkušenosti. Nicméně existuje soubor údajů, který je přístupný všem investorům a který je důležité vzít v úvahu před nákupem akcií. Před investicí je nezbytné prověřit finanční situaci společnosti, do které chcete investovat, a nenechat se pouze unést očekáváními. Existuje několik klíčových ukazatelů, které je třeba zvážit a které mohou poskytnout přehled o výkonnosti společnosti i její budoucí perspektivě. Co je to obchodování na základě fundamentů? Mezi tyto ukazatele patří zisk na akcii (EPS). Zisk na akcii se vypočítá tak, že se čistý zisk společnosti odečte o dividendy a výsledek se rozdělí počtem vydaných akcií. Tento ukazatel nám říká, kolik zisku společnost generuje na jednu akcii a je užitečným měřítkem ziskovosti. Významnými ukazateli pro investory jsou poměr cena/výnos (P/E) a zadluženost společnosti. Poměr cena/výnos (P/E): Tento ukazatel se vypočítá dělením ceny akcie ziskem na akcii. Pomáhá investorům určit, zda je společnost nadhodnocená, nebo podhodnocená. Neexistuje jedna ideální hodnota, protože hodnota P/E by měla být porovnávána mezi společnostmi ve stejném odvětví. Vyšší P/E může naznačovat růstové nebo nadhodnocené společnosti, kdy jsou investoři ochotni zaplatit vyšší cenu za očekávaný růst. Naopak nižší P/E je typický pro hodnotové společnosti nebo ty, které jsou podhodnocené. V těchto případech se obvykle jedná o stabilní podniky s nižším růstem. Zadluženost: Ukazatel zadluženosti vyjadřuje celkový dluh společnosti v poměru k jejímu vlastnímu kapitálu. Nižší zadluženost zajišťuje větší finanční stabilitu, protože společnost má větší kapacitu investovat do růstu a snížit náklady na financování. Vysoká zadluženost může představovat riziko, protože společnost se může potýkat s obtížemi při splácení dluhu a financování svých aktivit. Více o investování do akcií s nulovými poplatky Některé z klíčových faktorů, které by měli investoři zvážit, zahrnují: Finanční výkonnost: Hodnocení finančních ukazatelů společnosti, jako jsou tržby, zisk, růst zisku, marže nebo cash flow. Tyto ukazatele poskytují přehled o výkonnosti společnosti a její schopnosti generovat zisk. Hodnocení odvětví: Posouzení perspektivy a konkurence v odvětví, ve kterém společnost působí. Je důležité sledovat trendy, inovace a konkurenční výhody, které mohou ovlivnit výkonnost společnosti. Hodnota aktiva: Zhodnocení hodnoty aktiva společnosti, včetně majetku, nemovitostí, technologií a intelektuálního vlastnictví. To může poskytnout přehled o skryté hodnotě společnosti, která se nemusí plně odrážet v tržní ceně akcií. Makroekonomické faktory: Analýza hospodářského prostředí, včetně měnové politiky, inflace, úrokových sazeb a globálních trendů, které mohou ovlivnit trhy a výkonnost společnosti. Zprávy a události: Sledování aktualit, zpráv a událostí, které se týkají společnosti. Pozitivní či negativní zprávy mohou ovlivnit vnímání trhu a cenu akcií. BREAKING: USDJPY skáče o 1,8 % díky zisku amerického dolaru 🗽 Smíšené pocity na Wall Street; ceny ropy klesají Humana klesá o 15 % kvůli nízké poptávce a hodnocení Medicare Advantage 📉 Akcie Conagra Brands klesly po zklamání v tržbách za 1. čtvrtletí Vhodný okamžik pro investici Technická analýza je forma analýzy, která se zaměřuje na pohyb cen a objemu obchodů prostřednictvím používání grafů. Existují tři základní principy, které pomáhají pochopit tuto techniku: Trh diskontuje vše: Tento princip znamená, že zprávy, data, zvěsti a očekávání již jsou promítnuty do cen akcií. To znamená, že trh reflektuje veškeré dostupné informace a reaguje na ně. Trh se pohybuje podle trendů: Trendový princip říká, že trh má tendenci pokračovat ve svém současném směru. Pokud roste, je pravděpodobné, že bude pokračovat v růstu, a pokud klesá, je pravděpodobné, že bude pokračovat v poklesu. Existují také fáze, kdy se trh pohybuje tzv. do strany, kdy nedochází k výraznému růstu ani poklesu. Historie se opakuje: Tento princip naznačuje, že vzorce a formace, které se objevily v minulosti, se mohou opakovat v budoucnosti. Analytici se často spoléhají na historická data a trendy při předpovídání budoucího chování trhu. Při technické analýze se využívají různé nástroje, jako jsou grafy a indikátory. Grafy poskytují informace o minulém chování cen a slouží jako základ pro odhad budoucího vývoje cen. Objem obchodů může sloužit jako potvrzení síly nebo přesvědčení investorů při stanovení cen. Indikátory poskytují další informace a často se odvozují z cenových dat. Je důležité, aby byl investor schopen interpretovat všechny tyto informace a pochopit, jaké okolnosti ovlivňují cenu akcie. Identifikace trendu je klíčová, ať už jde o trend vzestupný (býčí) nebo klesající (medvědí), což lze provést například pomocí nakreslení trendové linie spojující minima nebo maxima na grafu. Klíčové úrovně rezistence a podpory (supportu) také mohou hrát důležitou roli při rozhodování o investicích. Více o býčím a medvědím trhu Před investováním je důležité získat povědomí o trendech, klíčových úrovních a porozumět grafům i indikátorům. Je také vhodné si uvědomit, že technická analýza má své limity a nezaručuje přesnou předpověď trhu. Ujasněte si investiční strategii Před investováním do akcií je nejdůležitější určit si vlastní toleranci k riziku. Investice do akcií může být spojena s krátkodobou nestabilitou a nepředvídatelností, i když dlouhodobě tendence výnosů z akcií bývají pozitivní. Je proto důležité mít trpělivost a schopnost snášet ztráty v některých obdobích, aby nedocházelo k prodeji akcií v situacích paniky. Mladí lidé obvykle mají vyšší toleranci k riziku než dospělí, protože mají více času na to, aby překonali výkyvy trhu a využili dlouhodobý růst. Nicméně i přesto je důležité určit si vlastní komfortní úroveň rizika a investovat v souladu s ní. Samostatné investování vyžaduje odhodlání a vynaložení úsilí. Výběr společností s růstovým potenciálem vyžaduje průzkum a analýzu různých možností. Je také důležité sledovat novinky a události, které mohou ovlivnit výkonnost společností, do kterých investujete. Pokud nemáte dostatek času nebo znalostí, může být výhodnější investovat do jiných typů aktiv, jako jsou fondy obchodované na burze (ETF), které poskytují diverzifikaci a vyžadují méně osobního sledování. Diverzifikace je dalším klíčovým aspektem při investování. Správné rozložení investic mezi různé společnosti a sektory může přinést větší stabilitu a snížit riziko. Investování do různých společností a sektorů snižuje pravděpodobnost, že jedna jednotlivá investice bude mít výrazný vliv na celkový výkon portfolia. U XTB je také možné diverzifikovat portfolio pomocí Frakčních práv na akcie nebo ETF, které vám umožňují investovat pouze částku dle vašich možností již od pouhých 10 eur (cca 240 Kč). Více o Frakčních právech u XTB Obklopte se těmi nejlepšími Je důležité vybrat si vhodného brokera pro úspěšné investování do akcií. XTB je jedním z nejuznávanějších a nejbezpečnějších online brokerů na světě. XTB je licencovaný broker pod dohledem KNF a ČNB, což zaručuje dodržování příslušných kontrolních a bezpečnostních standardů. Tímto způsobem si udržuje reputaci seriózního a spolehlivého brokera. XTB nabízí investiční a obchodní platformu xStation 5, která je jednou z nejpokročilejších investičních platforem na trhu. Tato platforma umožňuje investovat do více než 5 800 různých instrumentů z jakéhokoli zařízení. Poskytuje všechny nástroje technické analýzy na grafech, umožňuje filtrovat akcie podle nejdůležitějších ukazatelů. Kromě toho platforma poskytuje přístup k exkluzivnímu vzdělávacímu obsahu, analýzám a tržním příležitostem, což je užitečná podpora pro investory při dosahování co nejlepších výsledků. Jednou z výhod XTB je, že neúčtuje poplatky z nákupu nebo prodeje akcií a ETF až do výše 100 000 eur zobchodovaných měsíčně. To může být pro investory výhodné, protože nízké náklady mohou přispět k vyšší ziskovosti investic. Dalším pozitivním aspektem je kvalita zákaznického servisu. XTB má zákaznický servis s plnou podporou českého jazyka, 24h denně a 5 dní v týdnu. Zároveň je možné navštívit fyzické sídlo společnosti, které se nachazí v Praze. To umožňuje snadnou komunikaci a rychlou pomoc pro investory. Při výběru brokera je důležité zvážit různé faktory, včetně regulace, dostupnosti obchodní platformy, nákladů, vzdělávacích zdrojů a zákaznického servisu. Každý investor by měl provést svůj vlastní výzkum a zvážit své individuální potřeby a cíle před rozhodnutím o výběru brokera.

