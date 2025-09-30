zobrazit více
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?

Související témata:
Příručky
Doba čtení: 7 minut(y)
Cizí planeta s odlehlým nebeským tělesem a rozptýlenými kameny na povrchu, vytvářející mimozemskou krajinu.
Zdroj: Adobe Stock Photos
Vesmír se rychle stává dalším velkým investičním teritoriem. Díky technologickému pokroku je průzkum vesmíru, satelitní služby i vesmírná turistika dostupnější než kdy dřív. Rostoucí vesmírná ekonomika přináší příležitosti s vysokým potenciálem pro každého, kdo chce investovat do odvětví budoucnosti. Zjistěte, jak z nich můžete těžit.

Obsah

Kde Vaše peníze pracují

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

Otevřít účet

V tomto článku se dozvíte:

  • Klíčové poznatky
  • Vesmír jako budoucí hlavní oblast globálního byznysu
  • Vesmírné akcie
  • Shrnutí
  • Často kladené otázky

Investice do vesmírných akcií vám otevírá cestu do budoucnosti, kde se možnosti inovací neomezují jen na Zemi. Od satelitní komunikace a vesmírné turistiky přes lunární expedice až po výrobu na oběžné dráze se vesmírný průmysl rychle proměňuje v miliardový trh plný možností.

Jakmile se do čela průzkumu vesmíru dostávají soukromé firmy, investice do tohoto odvětví už nejsou jen pro velké letecké giganty. Jsou otevřené každému, kdo chce být součástí další velké kapitoly lidstva. S vysokým potenciálem ale přicházejí i vysoká rizika. Pohyb v neprobádaném teritoriu vyžaduje pevné porozumění společnostem, technologiím a trendům, které formují vesmírnou ekonomiku. V tomto průvodci se podíváme, jak investovat do vesmírných akcií, představíme klíčové hráče a ukážeme, na co si dát pozor, abyste mohli z této příležitosti co nejvíc vytěžit.

Klíčové poznatky

  • Poznejte vesmírnou ekonomiku. Patří do ní satelity, rakety, průzkum vesmíru i nové oblasti jako vesmírná turistika nebo těžba. Když znáte hlavní segmenty, snáz najdete příležitosti k investicím.
  • Sledujte lídry i nováčky. Mezi hlavní hráče patří například Boeing nebo Lockheed Martin. Zajímavé šance ale nabízejí i menší firmy s odvážnými technologiemi, u nich je však potřeba počítat s vyšším rizikem.
  • Dívejte se na příjmy a dluh. Stabilní firmy mají udržitelný byznys model, víc zdrojů příjmů a oporu ve vládních nebo komerčních zakázkách. Vyplatí se kontrolovat i zadlužení, abyste odhadli celkové riziko.
  • Všímejte si partnerství a podpory vlád. Spolupráce s NASA, ESA nebo soukromými společnostmi často urychluje růst a dává firmám větší důvěryhodnost.
  • Držte krok s technologiemi. Opakovaně použitelné rakety, satelity na nízké oběžné dráze a projekty zaměřené na vzdálený vesmír jsou dnes hlavní hnací silou celého odvětví.
  • Nezapomínejte na rizika. Vesmírný průmysl je drahý, podléhá regulacím a návratnost může trvat roky. Při volbě strategie s tím musíte počítat.
  • Čerpejte z ověřených zdrojů. Sledujte studie a analýzy od respektovaných organizací, jako jsou Morgan Stanley nebo Space Foundation, abyste měli přehled o nejnovějších trendech.

Vesmír jako budoucí klíčová oblast světového byznysu?

ZemÄ v noci s osvÄtlenÃ½mi mÄsty a hvÄzdnou oblohou v pozadÃ­, zachycujÃ­cÃ­ Å¾ivou atmosfÃ©ru planety.
Zdroj: Adobe Stock Photos

Vesmírný průmysl, který dříve patřil hlavně vládním agenturám a několika velkým leteckým dodavatelům, se rychle mění v jedno z nejdynamičtějších a nejperspektivnějších odvětví pro soukromé investory. Jak technologie postupuje a náklady klesají, vesmír se stává novým prostorem pro byznys, inovace a ekonomický růst. Možnosti se pohybují od satelitní komunikace a vesmírné turistiky až po těžbu asteroidů a výpravy na Měsíc. Už nejde jen o dosažení hvězd, ale o vytváření nových obchodních příležitostí na Zemi i mimo ni.

Vyhlídky na rychlé cestování vesmírem, komerční mise na Měsíc a dokonce i těžbu asteroidů už nejsou jen science fiction. Rychle se blíží realita. Pro investory už otázka nestojí, zda se dostaneme ke hvězdám, ale které společnosti budou těmi dalšími velkými vítězi v tomto dynamickém a rizikovém odvětví. Na rozdíl od tradičních leteckých a obranných firem se objevuje nová generace vesmírných společností, často financovaných přes SPAC fúze, které si vytvářejí vlastní úzké specializace.

Je pravděpodobné, že jednoho dne bude vesmír mnohem větší byznys než dnes a soukromé společnosti v něm sehrají zásadní roli. Proč? Odpověď najdeme v několika klíčových oblastech.

Rostoucí tržní potenciál

Globální vesmírná ekonomika má podle odhadů v následujících letech prudce růst. Do roku 2040 by mohla dosáhnout až jednoho bilionu dolarů. Tento růst je tažen rostoucí poptávkou po službách založených na satelitech, jako je celosvětové internetové pokrytí, pozorování Země a datová analytika. Tyto služby podporují široké spektrum odvětví od zemědělství po obranu.

Klesající náklady na starty

Pokroky v raketové technice a nástup soukromých firem jako SpaceX dramaticky snížily cenu vynášení nákladu do vesmíru. Díky opakovaně použitelným raketám a menším efektivnějším strojům je přístup do vesmíru dostupnější i pro komerční projekty, které byly dříve finančně nedosažitelné.

Komercializace vesmírné infrastruktury

Využívání vesmírných stanic, základen na Měsíci a služeb na oběžné dráze otevírá nový trh, kde mohou firmy vyvíjet, vyrábět a spravovat majetek přímo ve vesmíru. Od turistiky po výzkumné laboratoře na oběžné dráze se možnosti rozšiřují daleko za tradiční satelitní služby.

Podpora vlád a partnerství

Státy po celém světě stále více spolupracují se soukromými firmami, aby dosáhly svých vesmírných cílů. Poskytují financování, zakázky i regulační podporu. Program Artemis, jehož cílem je vrátit lidi na Měsíc, se silně opírá o soukromé dodavatele, což ukazuje, jak klíčovou roli budou komerční hráči v budoucím výzkumu vesmíru hrát.

Nové vesmírné aplikace

Kromě satelitů a raket se otevírají možnosti i v oblastech jako těžba asteroidů, výroba ve vesmíru nebo solární energie ze satelitů. Tyto vysoce rizikové a zároveň vysoce výnosné projekty mohou předefinovat těžbu zdrojů, výrobu energie i dodavatelské řetězce. Vesmír se tak stává klíčovým tahounem budoucího hospodářského růstu.

Důležité: Byznys ve vesmíru je zatím v rané fázi a řada lidí pochybuje o jeho perspektivách. Soukromé společnosti se přitom potýkají s obrovskými problémy a riziky. Zvlášť ty, které využívají dluhové financování prostřednictvím SPAC struktur, například Redwire, Momentus, RocketLab nebo Intuitive Machines. Případ prudkého poklesu akcií Virgin Galactic mezi roky 2021 a 2024 nebo krach Virgin Orbit jasně ukazují, že investice do vesmíru v roce 2024 mohou být extrémně rizikové, hlavně u menších firem. Konzervativnější investoři se proto často zaměřují na společnosti jako Heico, TransDigm, Hexcel nebo Leidos, které mají lepší finanční výsledky a stabilní podnikání s delší historií.

  • Vesmír jako rostoucí byznys: Odhady mluví o tom, že globální vesmírná ekonomika v příštích desetiletích přesáhne jeden bilion dolarů. Tahounem růstu budou inovace v satelitní komunikaci, výpravách na Měsíc a komerčním cestování do vesmíru.
  • Technologie otevírají dveře: Výrazné snížení nákladů na starty díky opakovaně použitelným raketám a miniaturizaci technologií umožňuje vstup soukromých firem a otevírá prostor pro nové komerční projekty.
  • Noví hráči mění pravidla hry: Kromě tradičních gigantů se objevují firmy jako Intuitive Machines, Momentus nebo Redwire, které přinášejí nové služby – od přistání na Měsíci přes logistiku na oběžné dráze až po výrobu přímo ve vesmíru.
  • Vysoké riziko, vysoká odměna: Investice do vesmíru mohou přinést značné výnosy, ale nesou i velká rizika. Patří mezi ně technologické problémy, regulační překážky i nutnost obrovských kapitálových investic.
  • Partnerství s vládami zvyšují důvěryhodnost: Mnoho nových vesmírných firem spolupracuje s agenturami jako NASA. Díky tomu získávají zakázky a financování, které potvrzují životaschopnost jejich byznys modelu a poskytují stabilní podporu.
  • SPAC jako rychlá cesta na burzu: Nástup SPAC struktur umožnil soukromým vesmírným společnostem rychle vstoupit na veřejné trhy. Pro investory to znamená možnost podílet se na technologiích, které byly dříve nedostupné.
  • Široká paleta příležitostí: Vesmírné firmy dnes sahají po různých zdrojích příjmů – od servisu satelitů a výroby na oběžné dráze až po rozvoj infrastruktury na Měsíci. Je to mnohem víc než jen satelitní komunikace.
  • Nové spotřebitelské aplikace: Kromě raket a satelitů se objevují i projekty zaměřené přímo na zákazníky. Patří mezi ně vesmírná turistika, těžba asteroidů nebo třeba plány na datová centra ve vesmíru.
  • Sledujte konkurenci: Odvětví je velmi konkurenční a nové firmy i technologie neustále mění tržní prostředí. Investor musí být připravený na rychlé změny a sledovat novinky.
  • Investice s dlouhým horizontem: Vesmír má obrovský potenciál, ale vyžaduje trpělivost. Návratnost může trvat roky a cesta je plná výkyvů. Investor by měl počítat s krátkodobými neúspěchy a soustředit se na dlouhodobý růst tohoto revolučního sektoru.

Zhodnocení investice od ledna 2020

Graf vÃ½voje zhodnocenÃ­ investic od ledna 2020 porovnÃ¡vÃ¡ Nasdaq100 s akciemi Redwire, Virgin Galactic a Intuitive Machines. ZatÃ­mco Nasdaq100 dlouhodobÄ roste o 127 %, Intuitive Machines zaznamenaly prudkÃ½ nÃ¡rÅ¯st i propady a konÄÃ­ se ztrÃ¡tou 97 %. Virgin Galactic i Redwire zÅ¯stÃ¡vajÃ­ vÃ½raznÄ pod nulou, se ztrÃ¡tami 34 % a 16 %.
 

Jak vidíme, vstup firem jako Redwire, Momentus nebo Intuitive Machines na burzu prostřednictvím SPAC v roce 2021 nebyl jednoduchý. V roce 2022 americká centrální banka zvýšila úrokové sazby, což vyvinulo tlak na valuace i na společnosti, které negenerovaly pozitivní peněžní toky. Investice do vesmírných firem proto nejsou snadné, i když je stále ve hře možný budoucí „vesmírný boom“. Pamatujte, že minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Společnosti, které mohou těžit z vesmírného boomu

Zatímco tradiční letecké a obranné giganty jako Boeing, Lockheed Martin nebo Northrop Grumman budou bezpochyby hrát důležitou roli, na scéně se objevuje nová vlna firem. Mnohé z nich vznikly díky fúzím přes SPAC (Special Purpose Acquisition Company) a zaměřují se na úzce specializované segmenty vesmírného průmyslu. Podívejme se na několik společností, které by mohly profitovat z rostoucí komercializace vesmíru.

  • Intuitive Machines (LUNR): Intuitive Machines je lídrem v oblasti lunárních služeb, včetně přistávacích modulů a robotických systémů pro mise na Měsíc. Jako klíčový partner programu NASA Artemis se zaměřuje na dopravu nákladu na povrch Měsíce a otevírá cestu k příležitostem spojeným s výzkumem, těžbou a dalšími aktivitami.
  • Momentus Inc. (MNTS): Momentus nabízí přepravu ve vesmíru a servis satelitů, včetně doručení na cílovou oběžnou dráhu. Jeho pohonná technologie má potenciál změnit způsob, jakým jsou satelity umisťovány, udržovány a vyřazovány, což by mohlo zefektivnit a zlevnit vesmírné operace.
  • Redwire Corporation (RDW): Redwire se zaměřuje na vesmírnou infrastrukturu. Dodává pokročilé senzory, komponenty a technologie pro výrobu přímo na oběžné dráze. Významná je především schopnost 3D tisku ve vesmíru, která umožňuje stavbu dílů přímo v kosmu a může výrazně snížit náklady i složitost budoucích misí.
  • Virgin Galactic (SPCE): Virgin Galactic je jednou z nejznámějších značek v oblasti vesmírné turistiky. Snaží se zpřístupnit suborbitální lety platícím zákazníkům. Kromě turistiky zkoumá i možnosti rychlého cestování mezi kontinenty a profiluje se jako lídr v komerčních pilotovaných letech do vesmíru.
  • Astra Space (ASTR): Astra se soustředí na levné a časté starty malých satelitů. Cílí na rostoucí poptávku po satelitních konstelacích na nízké oběžné dráze (LEO). Jejím cílem je vytvořit prosperující vesmírnou ekonomiku tím, že zpřístupní cestu do vesmíru podobně jednoduše, jako dnes funguje letecká doprava.
  • Rocket Lab (RKLB): Rocket Lab patří k hlavním hráčům na trhu malých satelitních nosičů. Jeho ambice však sahají i k misím na Měsíc a dalším vesmírným systémům. Raketa Electron patří k nejspolehlivějším v kategorii malých nosičů a připravovaná raketa Neutron má konkurovat i těm, které vynášejí větší náklady.

Společnosti jako Intuitive Machines, Momentus a Virgin Galactic stojí v čele inovací, které mohou změnit dopravu, komunikaci i samotný život mimo Zemi. Jakmile se vesmír stává klíčovou oblastí pro byznys a technologický pokrok, je porozumění tomuto sektoru zásadní pro odemknutí budoucích zisků. Ať už chcete podpořit další přistávací modul na Měsíci, nebo vsadit na vesmírnou turistiku, tento průvodce vám pomůže zorientovat se ve světě vesmírných investic.

 

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet

Vyzkoušejte oceňovanou platformu

Otevřít účet

FAQ

Investice do vesmíru nesou velké riziko kvůli technickým obtížnostem, regulačním překážkám a vysokým kapitálovým nárokům. Pokud jsou ale úspěšné, otevírají cestu na rychle rostoucí trhy a k technologiím, které mohou být v budoucnu zásadní.

SPAC je takzvaná prázdná schránka, která získá kapitál přes veřejnou nabídku akcií (IPO) a poté se spojí se soukromou firmou, kterou tím uvede na burzu. Mnoho vesmírných společností volí tuto cestu, protože je rychlejší než klasické IPO a snáz jim zajistí potřebný kapitál.

Intuitive Machines získává příjmy poskytováním přistávacích služeb na Měsíci pro NASA a další klienty. Momentus se zaměřuje na přepravu na oběžné dráze a servis satelitů, čímž reaguje na rostoucí poptávku po orbitální logistice.

Tyto společnosti se potýkají s vysokými náklady na vývoj, potřebou regulačních schválení, dosažením technologických milníků a zároveň s nutností prokázat komerční životaschopnost na vysoce konkurenčním trhu.

Investoři mohou nakupovat akcie veřejně obchodovaných vesmírných firem na burze, investovat do ETF zaměřených na vesmírný sektor nebo zvážit specializované fondy, které se na toto odvětví soustředí.

Vesmírná turistika má potenciál stát se miliardovým odvětvím. Společnosti jako Virgin Galactic v něm patří k průkopníkům. S postupným snižováním nákladů a zlepšováním bezpečnosti by se tento segment mohl rozšířit z luxusního zážitku pro úzkou skupinu zákazníků na širší trh.

Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Podobné články

10 min.
Pasivní investování: Nechte své peníze růst s minimálním úsilím

VÍCE
9 min.
Jak investovat úspory? Praktické tipy

VÍCE
10 min.
Finanční plánování: Jak ušetřit peníze a kontrolovat výdaje?

VÍCE

Pokud se chcete dozvědět ještě více

Forex Komodity Indexy Technická analýza Kryptoměny Akcie Fundamentální analýza CFD ETF Platforma Slovníček Příručky Investire Služby XTB Staňte se obchodníkem Média Investiční plány

Připojte se k více než
1 700 000 investorů
z celého světa

Začněte investovat Stáhněte si aplikaci Stáhněte si aplikaci