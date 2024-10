Doba čtení: 10 minut(y)

Měny mohou využívat nejen obchodníci, ale i investoři. Jak je využít při investování a je to vůbec možné?

Představte si rušné tržiště, které nikdy nespí a kde obchodníci z celého světa neustále nakupují a prodávají. Toto není obyčejné tržiště, ale devizový trh, známý spíše jako forex. Devizový trh je největším trhem na světě, ale je třeba poznamenat, že forexovému trhu dominují spekulanti, kteří každý den obchodují s biliony dolarů, a to po celém světě. Měny však nejsou jen o samotném obchodování. Jak se dají využít při investování?

Síla každé měny je vždy vyjádřena v jiné měně a jejich vzájemný vztah se neustále mění. Investoři by si měli být vědomi měnových rizik spojených s investováním do cizích měn, možností „zajištění“, které vytváří devizový trh. Měny nejsou jen o nákupu bankovek ve směnárně. Jejich hlubší pochopení a získání znalostí souvisejících s analýzou ekonomických dat a situací může být důležitou součástí širší investiční strategie.

Základy investování do měn

Pro investory mohou být měny vnímány nikoli jako alternativa ke konvenčním finančním trhům, ale jako zcela jiná aktiva. Investování do měn se samozřejmě točí kolem nákupu a prodeje měn s cílem profitovat z kolísání jejich hodnoty. Obecně však měny nabízejí investorům mnohem více, protože všechna aktiva jsou v nich denominována, většinou v amerických dolarech.

Rostoucí propojení světa a pokrok v digitálních technologiích nadále podporují expanzi trhu. Snadnost a pohodlí online platforem zpřístupnily svět forexu zcela novým skupinám soukromých investorů a obchodníků.

Forex není jako burza cenných papírů, která se nachází na určitém místě, například v New Yorku nebo Hongkongu, a je omezena běžnou obchodní dobou. Funguje nepřetržitě, pět dní v týdnu, v hlavních finančních centrech po celém světě.

Od Londýna po Tokio mohou obchodníci vyměňovat měny elektronicky a v reálném čase reagovat na výkyvy na trhu. Forexový trh, který funguje 24 hodin denně a 5 dní v týdnu, nabízí nepřetržité příležitosti a obrovskou likviditu i pro velké, institucionální investory.

Měnový trh funguje na principu měnových párů. Představte si ho jako houpačku – když jedna měna stoupá, druhá musí klesat. První měnou v páru je základní měna, která je vždy nastavena na hodnotu jedna. Druhou měnou je kotovaná měna, jejíž hodnota je určena směnným kurzem.

Dynamika měnových párů je základem investování do měn, přičemž klíčové páry, jako jsou EURUSD a GBPUSD, představují významnou část objemu trhu. Vezmeme-li si jako příklad největší z nich, EURUSD, vidíme, že základní měnou je EUR a měnou kotace USD. Pokud EURUSD klesá, znamená to, že EUR ztrácí a USD posiluje. Pokud EURUSD roste, znamená to, že EUR získává a USD oslabuje. V důsledku toho můžeme za euro nakoupit více amerických dolarů.

Důležité: Každý měnový pár poskytuje investorům informace pouze o dvou uvedených měnových kurzech, například EURUSD, GBPUSD, USDJPY nebo EURZAR. V důsledku toho je možné (ale samozřejmě vzácné), že index amerického dolaru mírně posílí, přičemž na EURUSD dojde k nárůstu.

Proč se mění kurzy světových měn?

Existují dva základní faktory měnového kurzu, které ovlivňují sílu jednotlivých měn ve světě. Jsou to:

Základní údaje, jako je měnová politika, ekonomické podmínky a perspektivy, makrodata atd.

Psychologické faktory, jako je vnímání globálního rizika, podmínky na trzích, geopolitická rizika atd.

Kurzy měn závisí mimo jiné na ekonomické situaci daných zemí. Makroekonomické údaje tak mají vliv na pohyb měn. Pokud ekonomika země rychle roste, měla by být měna takové země silnější. Pokud ekonomika země zažívá krizi, měla by se měna dané země pohybovat níže. V důsledku toho investoři sledují makroekonomické zprávy a události. Když měna oslabuje, říkáme tomu "depreciace". Když měna posiluje, říkáme tomu „zhodnocení“.

6 základních faktorů směnných kurzů

Inflace (nižší míra inflace pomáhá kupní síle, a je tedy dlouhodobě pozitivní, ale může být krátkodobě negativní, pokud sníží očekávání ohledně sazeb). Měnová politika (vyšší sazby posilují místní měnu, nižší sazby měnu oslabují). Fiskální politika (vyšší úroveň vládního dluhu je pro měnu negativní). Politická stabilita (nestabilita vede k oslabení měny). Platební bilance (deficit běžného účtu způsobuje znehodnocení místní měny). Hospodářská výkonnost země.

Důležité: Během období, kdy je situace pro investory slabá a panuje averze k riziku, americký dolar obvykle roste. Investoři volí hotovost a posilují „zelené bankovky“. Proto je označován za jednu z „bezpečných tříd aktiv“. Nezapomeňte však, že to není zlaté pravidlo a vždy záleží na situaci. Na druhou stranu euro obvykle získává, když je chuť investorů riskovat vyšší, což znamená vyšší míru optimismu na trzích.

Ekonomické ukazatele a jejich dopad

Ekonomické ukazatele slouží jako barometr, který měří ekonomické klima v zemi. Například vysoký HDP ukazuje na silnou ekonomiku, což může posílit měnu. Na druhé straně vysoká inflace může oslabit kupní sílu měny a způsobit volatilitu směnných kurzů. Tyto ukazatele poskytují přehled o ekonomickém zdraví země a pomáhají obchodníkům předvídat pohyby na trhu a přijímat informovaná investiční rozhodnutí.

Politická stabilita a síla měny

Představte si loď na rozbouřeném moři, kterou zmítají vlny a bičuje vítr. Takto může nestabilní politické klima ovlivnit hodnotu měny. Na druhou stranu politická stabilita může vody uklidnit, podpořit důvěru investorů a posílit národní měnu. Je to důkaz toho, že ve světě forexového obchodování nejsou všechny změny řízeny čísly.

Investiční příležitosti a případy použití měn

Podobně jako zkušený námořník dokáže interpretovat vítr, je i úspěšný forexový obchodník závislý na účinných strategiích, které mu umožňují proplouvat tržními proudy. Dva z nejoblíbenějších přístupů jsou fundamentální analýza, která se zaměřuje na ekonomické ukazatele, a technická analýza, která k předpovídání cenových pohybů používá nástroje pro tvorbu grafů. Kombinace těchto dvou přístupů může obchodníkům poskytnout ucelený pohled na trh a nasměrovat je k informovaným obchodním rozhodnutím.

Investování do měn

Investoři, kteří nakupují akcie denominované v jiné měně, než je měna, v níž nakupují akcie nebo ETF, podstupují tzv. „měnové riziko“.

Obecně platí, že chcete-li investovat do měn, musíte měnu vyměnit ve fyzické pobočce nebo online, avšak na trhu existují i jiné, méně očividné způsoby, jak získat expozici vůči dané měně. Cílem investování do měn samozřejmě není získat obrovský výnos, ale diverzifikovat kapitál nebo mít malý, dodatečný zisk. Jako každá jiná investice s sebou nese i tato určité riziko;

Jedním z těchto způsobů je nákup aktiv, jako jsou akcie nebo ETF, denominovaných v jiné měně, než za kterou jsou nakupovány. V takové situaci například investor, který používá euro k nákupu akcií kótovaných v americkém dolaru, odkáže na dodatečný zisk, pokud USD vůči EUR posílí. Pokud USD vůči EUR oslabí, utrpí takový investor kvůli tomu dodatečnou ztrátu.

První příklad

Investor nakoupil 100 akcií společnosti Tesla za 100 USD za akcii a při nákupu použil měnu EUR. V době nákupu byl směnný kurz EURUSD 1. Při prodeji dosáhl zisku prodejem akcií za cenu 120 USD a realizoval jej v době, kdy se směnný kurz EURUSD zvýšil na 1,10 USD.

V takové situaci vidíme, že od doby, kdy investoval, euro posílilo vůči dolaru přibližně o 10 %. Takový investor dosáhne zisku asi 20 % z rozdílu v ceně akcie v době nákupu a v době prodeje a dalšího zisku asi 10 % ze změny směnného kurzu.

Druhý příklad

Investor zakoupil 100 akcií společnosti Tesla po 100 USD za akcii a k této investici použil měnu EUR. Když investoval peníze, byl směnný kurz EURUSD 1,0. Při prodeji dosáhl ztráty prodejem akcií za cenu 90 USD a realizoval ji v době, kdy směnný kurz EURUSD klesl na 0,9 USD.

V takové situaci vidíme, že od doby, kdy investoval, oslabilo euro vůči dolaru přibližně o 10 %. Takový investor utrpí ztrátu asi 10 % z rozdílu v ceně akcie v době nákupu a v době prodeje a další ztrátu asi 10 % ze změny směnného kurzu.

Třetí příklad

Investor nakoupil 100 akcií společnosti Tesla za 100 USD za akcii a při nákupu použil měnu EUR. V době nákupu byl směnný kurz EURUSD 1. Při prodeji dosáhl ztráty, když prodal své akcie za cenu 90 USD, ale učinil tak v době, kdy se směnný kurz EURUSD zvýšil na 1,10. Při prodeji akcií Tesly se však dostal do ztráty.

V takové situaci vidíme, že od doby, kdy investoval, euro posílilo vůči dolaru přibližně o 10 %. Takový investor bude mít ze své investice rovný výsledek. Ztráta 10 % z rozdílu v ceně akcie v době nákupu a v době prodeje bude vyvážena přibližně 10% ziskem ze změny směnného kurzu.

Souhrnně lze říci, že kurzové riziko má dvě stránky. Může investorovi přinést dodatečný zisk, pokud očekává oslabení své měny vůči měně, v níž se obchoduje daná akcie nebo ETF (a pokud se tak skutečně stane). Na druhou stranu může přinést ztrátu, pokud se takový scénář nenaplní. Nicméně je to jistý způsob, jak získat dodatečnou expozici na měnovém trhu.

Analýza a role očekávání

Ceny měn jsou určovány trhy. Někdy dochází k takzvaným měnovým intervencím centrálních bank, ale i ty se nakonec setkávají s reakcí trhu. Sentiment je mocným faktorem, který ovlivňuje měny, někdy izolovaně od fundamentů. Nicméně obecně platí, že existují faktory, které ovlivňují ceny měn pozitivně, nebo negativně. Níže uvádíme některé základní z nich. Reakce měny na zveřejněné údaje do značné míry závisí na tom, jak daný údaj proti očekávání trhu. Silná data tedy nemusí vždy znamenat posílení měny a slabá data může trh vnímat pozitivně, pokud se jim podaří pozitivně překvapit prognózy.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je jako kompas, který obchodníkům ukazuje směr ekonomických trendů. Zaměřením se na ekonomické ukazatele, jako je HDP, míra inflace a údaje o zaměstnanosti, mohou investoři získat hlubší představu o ekonomickém zdraví dané země. To následně může nabídnout užitečné pohledy na potenciální hodnotu měny dané země a pomoci obchodníkům při směřování jejich investic k ziskovosti.

Existují tři hlavní typy ekonomických ukazatelů – předstihové ukazatele, koincidenční ukazatele a zpožděné ukazatele. Největší pozornost se však věnuje předstihovým ukazatelům, protože se často používají k předpovědím. Mezi předstihovými ukazateli bychom mohli najít mimo jiné indexy nákupních manažerů (PMI), indexy ISM, prodeje domů, stavební povolení, týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ceny akcií a očekávání spotřebitelů (např. index sentimentu Michiganské univerzity).

Měnová politika

Měnová politika je politika měnové autority země (obvykle centrální banky), která rozhoduje o nákladech na půjčování peněz a reguluje měnovou bázi (tj. množství peněz v oběhu). V mnoha zemích je měnová politika oddělena od fiskální politiky, protože zvyšuje důvěryhodnost a stabilitu měny. Centrální banky mají tři hlavní konvenční nástroje – operace na volném trhu, diskontní sazbu a povinné minimální rezervy. Mají však i některé nekonvenční nástroje, jako je kvantitativní uvolňování (QE). Rozhodnutí měnové autority mají reálný dopad na ekonomiku, a proto jsou účastníky trhu široce sledována.

Holubičí (expanzivní) politika nízkých úrokových sazeb, obvykle podporující posilování měny

nižší bezrizikovou sazbu,

může vést k inflaci a tvorbě pracovních míst,

cílem je podpořit poptávku v ekonomice,

obvykle vede ke znehodnocení měny.

Jestřábí politika (kontrakční) vysoké úrokové sazby, obvykle podporují sílu měny

vysoké úrokové sazby,

vyšší bezriziková sazba,

může vést k deflaci a vyšší míře nezaměstnanosti,

cílem je snížit poptávku v ekonomice,

obvykle vede ke zhodnocení měny.

Fiskální politika

Fiskální politika odpovídá za přerozdělování zdrojů v ekonomice tak, aby byly zajištěny žádoucí funkce státu, aby bylo bohatství přesměrováno v souladu s cíli sociální politiky a aby byl spravován státní majetek (a dluh). Vzhledem k tomu, že výdaje státu se mohou lišit v závislosti na uplatňovaných politikách a příjmy se liší v závislosti na výši daní a ekonomických podmínkách, rozpočet vykazuje různé úrovně deficitů nebo (v mnohem vzácnějším případě) přebytků. Měnící se saldo rozpočtu způsobuje, že fiskální politika je (někdy neúmyslně) expanzivní nebo kontrakční.

Expanzivní – nižší daně, rostoucí státní dluh, vyšší rozpočtové deficity a výdaje (obvykle to znamená znehodnocení měny).

– nižší daně, rostoucí státní dluh, vyšší rozpočtové deficity a výdaje (obvykle to znamená znehodnocení měny). Kontrakční – vyšší daně, nižší úroveň vládního dluhu, nižší vládní výdaje (obvykle na podporu síly měny).

Technická analýza

Technická analýza může být jako dalekohled, který obchodníkům pomáhá odhalit potenciální trendy na obzoru. Pomocí nástrojů pro tvorbu grafů a indikátorů mohou obchodníci identifikovat vzorce cenových pohybů a předpovídat potenciální vstupní a výstupní body pro své obchody. Technická analýza tak funguje jako navigační nástroj, který obchodníkům pomáhá při mapování jejich kurzu na forexovém trhu.

Role očekávání

Očekávání hrají na finančních trzích klíčovou roli. Tržní očekávání mohou být často zahrnuta do aktuálních cen. Neočekávané výsledky však mohou podnítit dodatečnou volatilitu aktiv nebo investic spojených s danou publikací. Z tohoto důvodu investoři často sledují všechny zprávy, publikace a čtení související s jejich investicemi.

Pokud je navíc publikace silnější než předchozí tisk, ale přesto slabší, než očekával trh, může to mít na trhy negativní vliv. Ve většině případů by opačná situace měla opačný účinek. Na trzích, které jsou efektivní, by ceny mohly ovlivnit pouze nové informace (dosud nediskontované cenami). Je však důležité vědět, že reakce trhu jsou řízeny také psychologií, díky níž jsou některé reakce téměř nepředvídatelné. Podívejme se na dva příklady.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Německo – PMI v průmyslu, Červen 2023, Předchozí: 43,2, Prognóza: 43,5, Skutečnost: 41

Měnový pár EURUSD oslabil a zaznamenal panickou reakci po mnohem slabších než očekávaných „recesivních“ údajích PMI z Německa, které přišly 23. června 2023. Německý průmyslový PMI na úrovni 41 bodů byl mnohem nižší než analytiky očekávané zlepšení na 43,5 bodu (z předchozích 43,2 bodu). Tento výsledek byl zároveň nejnižší od roku 2020 a dokonce i "minima" PMI z roku 2019 byla vyšší než toto číslo. Také PMI ve službách byl nižší na úrovni 54,1 oproti očekávanému údaji 56,3 (jen o málo nižší než dříve 57,2). Všimněte si, že na měnový pár má vliv mnoho faktorů a v tomto případě tyto další faktory vstoupily do hry poté, co investoři strávili dobré zveřejnění PMI. Zdroj: xStation5

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. USA – HDP za 2. čtvrtletí 2023 (revize), Předchozí: 1,3 %, Prognóza: 1,4 %, skutečnost: 2 %

Zde můžete vidět, že neočekávaná data mohou mít dopad i na akciové trhy. V tomto případě lepší než očekávané údaje o HDP ve službách USA posunuly USDIDX (futures na dolarový index) výše. USDIDX vzrostl 29. června 2023 po lepší než očekávané revizi amerického HDP za 2. čtvrtletí, která dosáhla 2 % oproti očekávaným 1,4 % a předchozím 1,3 %. Po optimistickém HDP se trhy tento den dočkaly i silných údajů o americké spotřebě s mnohem nižší než očekávanou hodnotou. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA (239 tis. vs. 265 tis. oček.). Silné údaje podpořily očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb Fedu a udržení jestřábí politiky po delší dobu.

Ekonomické ukazatele, jako je HDP, inflace a míra nezaměstnanosti, slouží jako orientační majáky, které poskytují náhled na ekonomické zdraví země. Nejde však jen o čísla. Síla měny může být ovlivněna také politickou stabilitou, která odráží důvěru investorů ve správu země a její ekonomické vyhlídky. Analýza měnových údajů může poskytnout cenné informace o těchto faktorech.