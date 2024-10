Navyšování a zmenšování pozic

Doba čtení: 4 minut(y)

Obchodování lze srovnávat s řízením vozu Formule 1. Mohli bychom se zeptat "jak a proč". Jak víte, auta Formule 1 jsou pravděpodobně nejmocnější a nejrychlejší automobily na této planetě. To je důvod, proč je potřeba je respektovat, a proto je téměř nemožné jezdit na plnou rychlost každý okruh od prvního kola, a to i pro ty nejzkušenější řidiče. Totéž lze říci o obchodování - někdy není rozumné otevřít celou pozici ale postupně přidávat, pokud vše probíhá podle plánu. Někdy je také potřeba "zasáhnout brzdy" a uzavřít část pozice, o čemž budeme také v tomto článku mluvit.

Co je to navyšování pozic

Celková velikost pozice a rozhodnutí zvětšit pozice může být velmi cenným nástrojem řízení rizik obchodníka; protože poskytuje příležitost zvýšení pozic, když se trh pohybuje ve prospěch obchodníka. Zvětšování pozic je strategie vstupu do obchodu po částech, spíše než s jednou velkou pozicí. Co to znamená? Představme si, že chcete otevřít 10 lotů na EURUSD, ale chcete minimalizovat riziko. Co uděláte? Otevřete 2 loty a přidáváte další a další obchody, dokud nedostanete svých 10 lotů. To je to, co nazýváme "navyšování pozic".

Existují dva hlavní důvody, proč se obchodníci rozhodnou otevřít své pozice pouze se zlomkem kapitálu. Za prvé, snižuje se tím celkové riziko obchodu. Tím, že změníte velikost pozic, využíváte pouze část svého kapitálu při vstupu do dlouhé nebo krátké pozice. Tímto způsobem je riziko mnohem menší, ztratíte mnohem méně peněz, pokud se trh na začátku obrátí proti vám. Za druhé, změna velikosti pozice umožňuje vybrat nejlepší vstupní bod pro váš obchod. Je docela možné, že vaše analýza aktuální situace na trhu je správná, ale nezvolili jste nejvhodnější úroveň k zadání pozice. Proces upravování pozic vám dává čas, abyste znovu zvážili vstupní úroveň a posoudili situaci. Dokonce i když jste vynechali nejlepší vstupní bod, nemusíte se obávat – navýšení velikosti pozice vám pomůže tuto situaci dobře zvládnout.

Ale změna velikosti pozic má také své nevýhody. Nejslabším bodem takové strategie je to, že může vést ke zvýšení celkového rizika expozice, což by mohlo mít negativní dopad na váš účet. To by se mohlo stát, kdyby trh šel proti Vám a vy byste nevyužili příkazy stop loss. Náhlá změna ceny pro Vás bude mnohem nebezpečnější, protože vzhledem k tomu, že vaše velikosti pozic rostou, je zapotřebí menšího pohybu trhu, k rychlejší změně zisku, ale i ztráty. Kromě toho může navyšování pozic vést k otevření obchodu blízko konce současného trendu. Pokud byl po nějaký čas stanoven trend, čím později vstoupíte do pohybu, tím větší je riziko, že se cena změní. To je také důvod, proč je při používání této strategie třeba obezřetné řízení pozice.

Teď když znáte výhody i nevýhody navyšování pozic, je čas podívat se, jak to funguje v praxi. Podívejme se na denní graf zlata a představme si, že jsme se rozhodli prodat 2 loty na ceně 1450 (A). Poté se trh pohyboval v očekávaném směru, takže jsme se rozhodli po korekci a odrazu trhu zpět navýšit pozici (B). Poté došlo k posílení směru dolů, takže jsme přidali třetí část pozice (C) a potom další (D). Počáteční expozice byla 2 loty, ale nakonec byla 4x větší.

To znamená, že se zvýšilo riziko, ale také zisk oproti původní pozici. Co se může stát dál? Mohli byste uzavřít obchod a uzavřít solidní zisk. Předpokládejme však, že jste provedli analýzu a myslíte si, že trh stojí za přidání další pozice (E). Jak vidíte, trh se otočil a zamířil na hladinu téměř 1400. To znamená, že ne pouze 4 ze 5 vašich malých obchodů jsou ve ztrátě, ale také, že ztráta může být větší, než jste očekávali z důvodu větší expozice. To je důvod, proč stojí za to použít stop loss na obranu svého zisku nebo uzavření části pozic v případě solidního zisku. To nás také vede k druhé části tohoto článku, snižování pozic.

Co je snižování pozic

Snižování pozic je opačný proces řízení pozic. To znamená, že v této strategii uzavřete část pozice v případě, že se trh bude pohybovat v souladu s vašimi očekáváními. Snižování pozice je dalším způsobem, jakým mohou obchodníci ovládat své obchody. Je to také důležitý nástroj obezřetného řízení peněz.

Ale proč snižovat pozice? Strategie se používá k dosažení podobných cílů jako navyšování pozic – snížení rizika, zablokování zisku, omezení ztrát. Uzavření zlomku pozice znamená, že zamknete zisk, ale také necháte část, která je otevřená, abyste měli zisk, pokud se cena bude i nadále pohybovat tak, jak jste chtěli. Samozřejmě, že pokud bude tento trend pokračovat, váš zisk bude omezen, neboť jen část prvotního obchodu zůstává ve hře. To se nemusí všem obchodníkům líbit, ale konec konců to není tak špatné - na vašem účtu zůstává zisk, což znamená, že vaše analýza fungovala.

Podívejme se na níže uvedený graf. Představte si, že krátká pozice byla otevřena na ceně 1650 (A). Rychlý pokles, který se objevil o několik dní později, učinil tento obchod ziskový, takže jste se rozhodli uzavřít jeho část na 1300 (B). Pak se objevila další vlna prodeje, ale byla klidnější než ta původní. Přesto jste uzavřeli jinou část obchodu, jen aby jste zajistili svůj zisk v případě, že se trh pohne proti (C). Stabilizace trhu a nižší volatilita vás přinutila uzavřít zbývající část obchodu o několik týdnů později (D). Příznivý tržní pohyb nám ale umožnil uzamknout pěkný zisk.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Nicméně vás může trochu mrzet, že zbývající část nebyla uzavřena o čtvrtinu později, ale je tu další strana mince. Nevěděli jste, zda trh půjde nahoru, nebo dolů. Mohli jste ji zavřít níže (E), ale mohly jste ji také zavřít výše (F). Po počátečním pohybu jste měli zisk, ale díky škálování jste zaznamenali zisk i z pokračování poklesu. Tak strategie funguje, a proto je tento přístup tak populární při řízení pozice a rizika.

Jiný přístup k money managementu

Navyšování a snižování pozic je tak trochu jiným přístupem k řízení peněz. Jak jsme v tomto článku ukázali, navyšování pozic umožňuje těžit z pokračujícího trendu při ukončování části zisku. Zatímco škálování vám dává příležitost vstoupit na trh v lepším bodě, také snižuje počáteční riziko vašeho obchodu. Stejně jako v našem příkladu o Formuli 1. Jakmile se naučíte trať, můžete jezdit vyšší rychlostí.