Dlouhodobé investování může být způsobem, jak spořit peníze a budovat bohatství. Investiční plány XTB jsou tu proto, aby investování bylo intuitivní, levnější a efektivní. Pojďme se na ně podívat.

Mnoho investorů již slyšelo o příležitostech, které nabízí pasivní a dlouhodobé investování. Někteří z nich jej považují za formu spoření prostřednictvím dlouhodobé strategie investování stanovených částek na akciových, komoditních nebo dluhopisových trzích. ETF umožňují akumulovat obrovské množství aktiv. Letitou investiční výzvou je znásobení zisků při kontrolovaném riziku. Dlouhodobým držením peněz v bance neuchováte kupní sílu vzhledem k rostoucí inflaci. Vklady mohou nabídnout uspokojivé výnosy, ale pouze v období vyšších úrokových sazeb. Podílové fondy si na druhé straně účtují vysoké poplatky za správu kapitálu. To snižuje potenciální výnosy z investice a může dodatečně zatížit jejich výkonnost. Co se s tím dá dělat?

Investiční plány jsou nástrojem, který XTB nabízí investorům a který jim pomáhá dosáhnout jejich dlouhodobých investičních cílů investováním do diverzifikovaného portfolia ETF fondů. Nástroj umožňuje vytvořit a spravovat portfolio složené z vybraných burzovně obchodovaných fondů (ETF). Díky Investičním plánům mohou klienti XTB akumulovat vybraná aktiva za pevně stanovenou, třeba i velmi nízkou částku, s minimálními náklady. Samozřejmě platí, že žádná investice nezaručuje výnos. Akciový trh se však již po desetiletí osvědčuje jako silný motor globálního růstu bohatství a kapitalizace společností. ETF nejsou jen o diverzifikovaném portfoliu aktiv a nízkých nákladech. Americké akciové indexy, komodity, energetické zdroje, dluhopisy, rozvíjející se trhy nebo investice do nemovitostí - ETF poskytují investorům expozici vůči širokým třídám aktiv. To vše je v dosahu investičních plánů. Přečtěte si článek a prozkoumejte možnosti Investičních plánů.

Obliba ETF za posledních dvacet let exponenciálně vzrostla. Za posledních 19 let vzrostl objem kapitálu spravovaného ETF téměř 50krát, z 204 miliard v roce 2003 na 9,5 bilionu dolarů v roce 2022. Tento růst byl do značné míry způsoben dlouhodobým růstovým trendem akciového trhu a atraktivitou ETF oproti podílovým fondům.

Co jsou Investiční plány?

Investiční plány mají nízkou vstupní bariéru a umožňují vytvořit portfolio založené na ETF s nízkými náklady. Pasivní investování nemusí být nudné a přinášet jen nízké výnosy, jak dokazují investiční úspěchy Warrena Buffetta.

Z dlouhodobého hlediska hodnota fiat peněz klesá ve srovnání s aktivy, jako jsou nemovitosti, hlavní akciové indexy nebo dokonce komodity a suroviny. Navíc je zatěžuje inflace. Ne všichni investoři mají čas věnovat mnoho času fundamentální analýze společností, obchodním modelům, oceňování pravděpodobných scénářů a každodennímu sledování trhu. Zde mohou pomoci právě Investiční plány.

Pro koho jsou určeny a co obsahují?

Jsou určeny především dlouhodobým investorům, přičemž nejsou rozděleny podle úrovně zkušeností a pro všechny, kteří chtějí chytře spořit prostřednictvím pasivního investování kapitálu na finančním trhu. Investiční plány umožňují investovat již velmi malé částky, počínaje pouhými 15 EUR.

Investiční plány jsou k dispozici v mobilní aplikaci XTB, ale investoři si je mohou prohlížet (bez správy a vytváření nových) i na webové nebo desktopové platformě XTB. Vytvoření Investičního plánu de facto znamená nákup několika (max. 9) ručně vybraných ETF fondů za předem stanovenou částku, kterou si investor určí. Úkolem investora je před nákupem uvést, jaké procento z vyhrazené částky má být rozděleno mezi vybrané ETF. V nabídce XTB jich investor najde více než 365!

Intuitivní investování

Intuitivnost a jednoduchost celého nástroje je ještě vylepšena „investováním částky“. Je to investor, kdo si vybírá, jakou částku investuje. Platforma XTB sama vypočítá, kolik akcií za zvolenou částku nakoupí. Díky možnostem, které poskytují Frakční právo, stačí nakoupit za určenou částku a nemusíte se starat o správné přepočítávání objemu investice a vybírání dokonale odpovídajícího kapitálu. Investiční plány jsou technicky jednoduché a jejich obsluha není složitá ani pro začínající investory.

Nízké náklady a vstupní bariéra

Využití investičních plánů zahrnuje pouze poplatky účtované vybranými ETF (obvykle velmi nízké), ale samo o sobě je bezplatné. Jedná se čistě o doplňkovou funkci, kterou nabízí investiční platforma XTB. Na rozdíl od podílových fondů není využívání těchto plánů spojeno s vysokými poplatky za správu.

Poplatek za nákup a prodej je 0, pokud není překročen měsíční obrat 100 000 EUR (po překročení obratu je poplatek za otevření/uzavření pozice minimálně 10 EUR nebo 0,2 % z hodnoty transakce).

Po skončení měsíce se stávající obrat obnoví. Obrat zahrnuje hodnotu nákupních a prodejních příkazů zadaných na všech investičních účtech jedním Klientem.

ETF – pilíř pasivních investic

Oblibu ETF způsobily tzv. indexové fondy, které zpopularizoval John C. Bogle, tvůrce fondu Vanguard. Původně bylo úkolem těchto fondů hromadit akcie vybraných, amerických společností. Tak je tomu i dnes. Indexové ETF sledují hlavní světové akciové indexy, jako jsou S&P 500, Nasdaq 100 a DJIA. Od počátku bylo posláním ETF „demokratizovat“ investování. Byly jakýmsi druhem odpovědi na aktivně řízené fondy, které si účtovaly vysoké poplatky, a přesto často nedosahovaly uspokojivých výnosů.

ETF nyní sledují doslova vše. Od amerických dluhopisů, cen ropy a plynu až po trh vybraných segmentů akcií, kryptoměn nebo burzovních indexů. Primární funkcí ETF je odrážet chování aktiv, která drží ve svém portfoliu. Tímto způsobem investují jménem investorů (akcionářů) na vybraném trhu, a to například nákupem akcií vybraných společností nebo drahých kovů. Právě ETF jsou páteří Investičních plánů – díky svým širokým možnostem a diverzifikaci jsou vhodné jako nástroj pro potenciální snížení volatility a rizika portfolia.

ETF iShares Core S&P 500 (CSPX.UK) odráží výkonnost nejznámějšího amerického indexu S&P 500, který tvoří akcie 500 vybraných společností. Na grafu vidíme, že ETF se pohybuje téměř identicky jako futures na S&P 500 (US500, zlatý graf). Zdroj: platforma XTB

Výhody a nevýhody Investiční plánů

Podle Howarda Markse, pokud chce někdo patřit mezi 5 % nejlepších investičních manažerů, nesmí se bát být také mezi 5 % těch, kteří si vedou nejhůře. Investiční plány jsou nástrojem určeným především trpělivým, dlouhodobým investorům, kterým záleží více na klidných trendech, pasivním řízení, nižší volatilitě a riziku než na dosahování rekordních výnosů. Zkrátka pro všechny, kteří považují ETF za nástroje, do nichž se vyplatí alokovat úspory. Jako každý finanční nástroj však mají i ony své výhody a nevýhody. Některé z nich uvádíme níže

Výhody

Skvělý nástroj pro dlouhodobé investory, kteří preferují pasivní styl investování.

Nízká vstupní bariéra, nízké poplatky a vysoká likvidita.

Omezené riziko a automatická diverzifikace portfolia.

Nižší volatilita kolísání hodnoty investice.

Nulové poplatky až do obratu 100 000 EUR měsíčně.

Široká nabídka ETF (cca 365 ETF).

Výše investice a možnost nákupu Frakčních práv – investor si sám zvolí, kolik chce investovat.

Příležitost pro začínající i pokročilé investory.

Až 10 současně otevřených investičních strategií.

Nevýhody

Nemusí splňovat požadavky obchodníků a krátkodobých investorů, kteří preferují agresivní investiční styl.

Nižší riziko je obvykle spojeno s nižšími výnosy.

ETF vybrané investorem mohou mít v době býčích trhů horší výkonnost ve srovnání s nejlepšími společnostmi nebo indexy.

Diverzifikace nezaručuje výnosy a může vést i ke ztrátám.

Několik ETF může zkazit výkonnost těch, kterým se daří skvěle.

Riziko špatného sladění ETF v portfoliu.

Nadměrná koncentrace kapitálu v pasivních investicích může omezit možnosti alokace směrem k rizikovějším aktivům.

Maximální počet 9 ETF v jednom Investičním plánu nemusí vyhovovat každému.

Investiční plány jsou relativně méně rizikové než akcie nebo pákové nástroje (CFD). Zdroj: XTB

Jak otevřít Investiční plán v XTB?

Vstupte do mobilní aplikace XTB V dolní liště aplikace vyberte možnost „Save“. Při vytváření Investičního plánu vyberte ETF, které chcete akumulovat (max. 9 v rámci jednoho Investičního plánu). Určete procentuální podíl jednotlivých vybraných ETF. Po výběru a nastavení podrobností vyberte možnost „Vytvořit Investiční plán“. Investiční plán je otevřen Svůj plán můžete pojmenovat a dát mu jedinečný grafický symbol (obrázek). Nyní zadejte částku, kterou chcete investovat, a potvrďte výběr. Maximální možný počet otevřených Investičních plánů je 10.

Na záložce „Save“ získáte přístup ke sledování výsledků každého z vytvořených Investičních plánů. Pokud se % alokace odchýlí alespoň o 3 %, můžete svůj Investiční plán znovu vyvážit. To znamená, že můžete snížit dříve vybrané ETF, pokud se rozhodnete, že již nevyhovují vaší strategii. Do Investičního plánu můžete také přidat nové ETF. Jako investor máte plný přístup k náhledu procentuální alokace portfolia. Zisk a ztráta se mění, když je trh otevřený a ceny ETF kolísají.

Důležité informace týkající se Investičních plánů

Otevření nových a rebalancování stávajících Investičních plánů je možné pouze v mobilní aplikaci XTB. Obchodní platforma XTB (web, desktop) umožňuje investorům přístup k portfoliu jejich Investičních plánů „pouze pro čtení“.

Pokud ETF, které máte v rámci některého Investičního plánu, vyplácejí dividendy (distribuované ETF s nápisem "Dist."), bude tento fond zobrazen v peněžní rezervě vašeho účtu Investičních plánů. Po uložení hotovosti z dividend se zvýší i hodnota vašeho portfolia.

Peníze mezi svým „standardním“ účtem a účtem Investičních plánů nemůžete jen tak posílat a ani to dělat nemusíte. Dochází k tomu automaticky, pokud prostředky přidělíte „dobitím“ Investičního plánu. V této situaci budou prostředky automaticky převedeny z vašeho účtu do portfolia Investičních plánů. Historii těchto operací uvidíte uvnitř karty Peněžní operace.

Máme tedy dvě věci, které se dějí současně – převod investorem zvolené částky peněz z investičního účtu do portfolia Investičních plánů a alokaci na ETF pomocí „exekučního příkazu“. Zbytek vašich peněz z této transakce bude v Peněžních rezervách.

Grafické rozhraní (mobilní aplikace)

Karta Save se nachází na intuitivním místě v mobilní aplikaci XTB. Source: XTB aplikace

Výběr správných ETF pro váš Investiční plán je zásadní. Ujasněte si, čeho chcete jeho prostřednictvím dosáhnout, a vždy si přesně promyslete, jaké portfolio vytváříte. Zdroj: XTB aplikace

Investor sám určuje procentuální rozdělení investovaných prostředků mezi jednotlivé ETF. To je také klíčový prvek strategie. Zdroj: XTB aplikace

Svůj Investiční plán můžete pojmenovat nebo vybrat grafiku. Zdroj: XTB aplikace

Nemusíte uvádět, kolik akcií koupíte. Stačí, když uvedete investovanou částku. Vaše prostředky budou automaticky rozděleny mezi vybrané ETF - podle toho, jaké % každému z nich přiřadíte. Zdroj: XTB aplikace

Váš Investiční plán byl otevřen. Zdroj: XTB aplikace

Váš stávající Investiční plán lze trvale upravit. Zdroj: XTB aplikace

Jak funguje Investiční plán?

Investiční plány poskytují možnost pasivního investování úspor do vybraných ETF. Z hlediska dlouhodobé strategie je rozhodující konstrukce portfolia. Je velmi důležité, jakou váhu budou mít jednotlivé zvolené ETF fondy uvnitř jednoho Investičního plánu.

V mobilní aplikaci si vyberete ETF, které chcete v rámci zvoleného plánu zakoupit. Každému Investičnímu plánu můžete dát jedinečný název a obrázek. Můžete experimentovat a vytvořit si diverzifikované portfolio pomocí stovek dostupných ETF.

Osobní filtry

Důležité je, že investor si může vybrat jednotlivé ETF, jejichž hlavním filtrem je rizikové skóre, a zvolit si jednotlivá kritéria, jako např.:

Úroveň rizika (podle Morningstar, např. iShares S&P 500 Core a MSCI World ETF mají 5/5).

Měna (investoři si mohou vybrat EUR, USD a GBP).

Sektory (například americké akcie, globální trhy, všechny sektory atd.).

ETF s automatickým reinvestováním dividend (Accumulating 'Acc' ETF) nebo Dividends ETF - investor si může tento filtr zvolit nebo nikoliv.

Inteligentní filtr, který vylučuje podobné ETF (zohlední se pouze ty s vyšším AUM).

ETF pouze nad 1 miliardu USD AUM

Příklady ETF v Investičním plánu

iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE (rozvíjející se trhy)

iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE (globální společnosti z rozvinutých zemí)

iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE SXR8.DE (americký akciový trh, index S&P 500 Net Total Return)

iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE (společnosti s vysokým indexem ESG)

iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL (největší evropské společnosti)

iShares Nasdaq UCITS SXRV.DE (americký akciový trh, Nasdaq 100)

iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE (asijské a čínské společnosti)

ETF skener

Účelem skeneru zabudovaného do platformy XTB je usnadnit výběr ETF. Skener není dostupný z mobilní aplikace, ale základní údaje o ETF vybraných pro Investiční plán budou k dispozici na úrovni „Podrobnosti“. Nakonec bude obsahovat i hodnocení společnosti Morningstar. ETF bude mít také vlastní hodnocení rizik obsažené v KID jednotlivých ETF.

Informace o ETF na kartě Investiční plán v mobilní aplikaci. Zdroj: XTB aplikace

Pro otevření nástroje ETF skener musí investor nejprve zadat kategorii: ETF skener: Tržní analýza -> ETF skener

Webová a desktopová verze platformy XTB nabízí přístup ke skeneru ETF, kde mohou investoři provádět výběr s přístupem ke klíčovým údajům, jako jsou TER (náklady na správu), volatilita, výnosy, kategorie, geografická expozice nebo investiční stupeň vydaný společností Morningstar. Zdroj: XTB Platforma

US 500 denní zavření a PE forward

US 100 denní zavření a PE forward

Jak vidíme výše, jak index S&P 500 (US500), tak index Nasdaq 100 (US100) byly náchylné k recesi (šedé čáry). Historicky byly klesající trendy na trzích dobré pro agresivní kupce a dlouhodobé investory, kteří akumulovali akcie a ETF v době paniky a zpomalení, kdy byla míra pesimismu na trzích vysoká. Forward PE ratio může investorům signalizovat, jak vysoká nebo nízká je očekávaná dynamika budoucích zisků. Když je trh v depresi, forwardový PE poměr bude nižší kvůli nízkým očekávaným peněžním tokům. Tato období mohou investorům nabídnout vyšší poměr rizika a výnosu, zejména když je forwardový PE poměrně nízký u všech celých benchmarků, jako je Nasdaq nebo S&P 500. Zdroj: xStation5

Pasivní investování v XTB

V XTB můžete začít investovat do indexových fondů bez poplatků a nákladů na pozici (pokud je váš obrat nižší než 100 000 EUR měsíčně). Zde je několik příkladů pasivních investičních fondů (ETF):

Investiční plány – mechanismy výpočtu

Na příkladu oblíbeného ETF iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE si ukážeme, jak proces konverze probíhá. Předpokládejme, že se investor rozhodl investovat 1 000 EUR, z nichž 330 EUR hodlá investovat do uvedeného ETF. Pro větší srozumitelnost a zjednodušení výpočtů budeme předpokládat, že investor vytvoří Investiční plán složený pouze z 1 ETF.

ETF → EUNL.DE

→ EUNL.DE Měna → EUR

→ EUR Celková výše investice → EUR 1000

→ EUR 1000 Alokace → 33 % (1000 x 33 % = EUR 330)

→ 33 % (1000 x 33 % = EUR 330) Nákupní cena → EUR 70.06

→ EUR 70.06 Zaokrouhlení → 0.0001

→ 0.0001 Minimální možná výše investice → 4 EUR

→ 4 EUR Provedení objednávky → Za tržní cenu

→ Za tržní cenu Rezerva (pro zjednodušení výpočtu předpokládejme 1 %) → cca 1 % (může se změnit v závislosti na zadání objednávky během zasedání nebo po pracovní době)

(pro zjednodušení výpočtu předpokládejme 1 %) → cca 1 % (může se změnit v závislosti na zadání objednávky během zasedání nebo po pracovní době) Objem (počet nabytých akcií ETF) = (330*(1-1%)) / 77,06 = 4,6631

(počet nabytých akcií ETF) = (330*(1-1%)) / 77,06 = 4,6631 Zbývající prostředky = €1,000 - €326.7 = €673.30

V důsledku toho byly zakoupeny 4 akcie a 0,6631 dílčí akcie ETF EUNL.DE za 326,70 EUR.

V rámci Investičních plánů má každý klient přístup k aktuálnímu zhodnocení. Jeho hodnota se vypočítá z aktuálního tržního zhodnocení všech otevřených Investičních plánů plus rezervy volných peněžních prostředků přiřazených k portfoliu. Investoři budou mít také aktuální přehled o aktuálním ocenění zisku nebo ztráty, které otevřené Investiční plány vytvořily.

Každé ETF akumulované v rámci Investičního plánu bude mít dva ukazatele: Cílovou alokaci, což je hodnota (vyjádřená v procentech a měně, v době vytvoření nebo úpravy plánu). Tento parametr závisí na investorovi a investor o něm rozhoduje při založení Investičního plánu nebo při rebalancování. Každý plán má také Hodnotovou alokaci, což je hodnota (vyjádřená v procentech a měně) alokace, odvozená z aktuálního tržního ocenění.

Důležité: Je-li zakoupené ETF kótováno v jiné měně, než je měna investičního účtu, vznikají náklady na konverzi měny a další kurzové riziko. Kolísání f/x může negativně i pozitivně ovlivnit výsledek investice. Nákupní pozice se otevírá při směnném kurzu o 0,5 % vyšším, než je tržní f/x kurz v době transakce. Při uzavírání pozice je pozice realizována za směnný kurz, který je o 0,5 % nižší než kurz f/x v době prodeje. Posílení měny, ve které ETF nakupujete, vůči měně účtu může pozitivně ovlivnit výkonnost pozice. V opačném případě může způsobit další ztráty. Abyste se vyhnuli měnové konverzi, můžete ETF nakupovat výhradně v měně účtu. Investoři si mohou vybrat měnu účtu z EUR, USD a CZK.

Výběr prostředků z Investičního plánu

Vraťme se k výše popsanému případu. Předpokládejme, že investor chce ze svého Investičního plánu vybrat částku 100 EUR.

Peněžní rezerva přidělená na účet se sníží o 100 EUR z 673,30 EUR na 573,30 EUR.

Po výběru bude hodnota portfolia činit 899,95 EUR.

Hodnota pozice v EUNL.DE se nezmění a bude stále 326,65 EUR (4,66131).

Žádné akcie Investičního plánu nebudou prodány.

Nyní si však spočítejme případ výběru 900 EUR

900 EUR - 673.30 EUR = 226.70 EUR

EUNL . DE → (226.70 EUR) * (1 +1 %) = 228.97 EUR

. → (226.70 EUR) * (1 +1 %) = 228.97 EUR EUNL . DE objem k prodeji → 228.97 / 77.05 EUR = 2.9718 (zaokrouhlení na 4 desetinná místa)

. → 228.97 / 77.05 EUR = 2.9718 (zaokrouhlení na 4 desetinná místa) Provedení objednávky → Tržní cena

→ Tržní cena Po transakci → EUNL.DE sold 2.9718 x EUR 77 (assumed market price) = EUR 228.83

→ EUNL.DE sold 2.9718 x EUR 77 (assumed market price) = EUR 228.83 Peněžní rezerva → €673.30 + €228.83 - €900 = €2.13 (zde jdou zbývající prostředky z provedení příkazu)

→ €673.30 + €228.83 - €900 = €2.13 (zde jdou zbývající prostředky z provedení příkazu) Výsledek → 2,13 EUR se vrací zpět do Investičního plánu a lze je vybrat na hlavní účet nebo použít na další investice.

Shrnutí

Výše uvedený příklad slouží pouze pro vzdělávací účely. Pokud by v Investičním plánu bylo více než jeden fond ETF, prostředky by se vyplácely procentuálně za každý z nich (automaticky).

Pokud se investor rozhodne vybrat finanční prostředky z Investičního plánu, provede se vždy nejprve z peněžních rezerv – pokud nějaké v Investičním plánu jsou.

Pokud by se investor rozhodl vybrat z Investičního plánu všechny nebo takové množství finančních prostředků, v důsledku čehož by musela být celá pozice EUNL.DE nebo její část uzavřena – vše by se provedlo automaticky.

Výběr prostředků z Investičních plánů jde nejprve na investiční účet. Ne na bankovní účet určený pro výběry z účtu.

Historii transakcí mezi účtem a Investičními plány lze sledovat na kartě: Historie -> Peněžní operace.

Důležité: Přibližně 1 % rezerva pro nákupní a prodejní transakce je dána specifiky obchodované částky. Její základní funkcí je podpora plynulého provádění příkazů bez odmítnutí. Ceny ETF v knihách příkazů se neustále mění a po víkendech nebo obchodních pauzách se může volatilita výrazně změnit. V těchto případech poskytuje tolerance odchylek rychlejší zpracování příkazů, což je pro investora pohodlné.

Rebalancování Investičního plánu

Na příkladu plánu založeného na dvou ETF, již zmíněném EUNL.DE a indexovém ETF IUSA.DE, které kopíruje chování indexu S&P 500, si ukážeme, jak probíhá „rebalancování“ stávajícího Investičního plánu.

Především předpokládáme, že alokace obou ETF je stejná a činí 50 % u každého z nich. Výše investice do investičního plánu složeného z těchto dvou ETF je 1000 EUR.

ETF → EUNL.DE

Nákupní cena:EUR 77.06

Prodejní cena: EUR 77.05

Zaokrouhlení: 0.0001

Alokace: 50%

Rezerva pro nákup / prodej → 1%

EUNL.DE = 1000 EUR * 50 %

Nákup EUNL.DE = EUR 494.99

Hodnota přidělení: EUR 494.93 = 49.52 % (50% cíl)

ETF → IUSA.DE

Nákupní cena: EUR 40.91

Prodejní cena: EUR 40.89

Zaokrouhlení: 0.0001

Alokace: 50%

Rezerva pro nákup / prodej → 1%

IUSA.DE = 1000 EUR * 50 %

Nákup IUSA.DE = EUR 494.99

Hodnota přidělení = EUR 494.77 = 49.50 % (50% cíl)

Hodnota Investičního plánu = EUR 999.56

Peněžní rezerva = EUR 10.02 (prostředky zbývající z 1% rezervy)

Investor se rozhodl a chce snížit alokaci EUNL.DE na 25 % a zvýšit alokaci IUSA.DE na 75 %. To bude samozřejmě znamenat nutný prodej části akcií EUNL.DE a nabytí nových akcií IUSA.DE. Jak vypadá výpočet?

EUNL.DE

Nová alokace: 25 %

Aktuální alokace: 49.52 %

Hodnota portfolia → € 999.56

Nová alokace → 25 % x 999.56 = 249.89

EUNL.DE alokace → €494.93

Delta = EUR 249.89 - EUR 494.93 = - EUR 245.04

EUNL.DE = (245.04 * (1+1 %) / 77.05 = 3.2121

IUSA.DE

Nová alokace: 75 %

Aktuální alokace: 49.50 %

Hodnota portfolia → € 999.56

Nová alokace → 75 % x 999.56 = EUR 749.67

IUSA.DE alokace → EUR 494.77

Delta = EUR 749.67 - EUR 494.77 = EUR 254.90

IUSA.DE = (254.90 * (1-1%) / 40.91 = 6.1684

Výsledky

EUNL.DE → Exekuce za tržní cenu

Prodej → 3.2121 * 77.05 = 247.49

Nová alokační hodnota v EUNL.DE = 247.44 EUR

Hodnota portfolia = 997.10 EUR

Cílová alokace = 25 %

Nová hodnota alokace: 24.82 %

IUSA.DE → Exekuce za tržní cenu

Prodej → 6.1684 * 40.91 = 252.35

Nová alokační hodnota v IUSA.DE = €747.11