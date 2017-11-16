Komodity - obchodujte a investujte do komodit

Je důležité poznamenat, že nákup a prodej komodit obvykle probíhá prostřednictvím standardizovaných futures kontraktů na několika burzách. Znamená to, že si nemusíte kupovat barel ropy a uskladnit ho na zahradě. Jediné, co uděláte, je to, že koupíte futures kontrakt a stanete se komoditním obchodníkem. Nejznámější a nejstarší burza je Chicago Board of Trade [CBOT], na které mohou obchodníci kupovat futures běžných komodit z oblasti zemědělství, jako je pšenice, kukuřice, oves, rýže, sójové boby a mnoho dalších. Obchodování komodit prostřednictvím kontraktů má své důsledky. Futures umožňují obchodníkům nakupovat a prodávat komodity bez potřeby uskladnění a díky tomu mohou být spekulanti součástí trhu.
Trh s komoditami se od ostatních trochu liší. Nejdůležitější jsou fundamentální aspekty, ale svou roli hraje i technická analýza. Při obchodování komodit musí brát obchodník v potaz několik věcí, včetně sezónnosti a počasí. Co víc, je potřeba mít na paměti, že každá komodita se řídí svými vlastními zákonitostmi. Znamená to, že pokud něco funguje na trhu s ropou, na trzích s pšenicí nebo jinými zemědělskými komoditami to bude nepoužitelné. Nakonec by měla zaznít jedna věc - komoditní trh je rozhodně jeden z nejvíce vzrušujících. Přečtěte si více o tomto tématu v naší vzdělávací sekci.
Co ovlivňuje komoditní trhy?
Vztah mezi nabídkou a poptávkou může být pro ceny komodit zásadní. Proto je důležité sledovat publikovaná data. Například obchodníci na ropných trzích sledují týdenní změny v datech vydávané Ministerstvem energetiky Spojených států amerických, aby zjistili, zda určuje cenu na trhu nabídka, nebo poptávka. Růst zásob je medvědím signálem, protože značí, že nabídka je vyšší než poptávka. Zde jsou dva nejdůležitější reporty, které byste měli sledovat:
- Změna stavu zásob - jak jsme ukázali na příkladu s ropou, změny zásob jsou zajímavým způsobem, jak sledovat, zda poptávka hraje momentálně na trhu důležitou roli. Každá komodita má svůj report a četnost publikování. Je důležité mít přehled. Zde je několik reportů, které stojí za to sledovat: Oil - API, týdenní DOE; zemědělské komodity - USDA report zveřejňovaný na konci každého měsíce.
- Bilanční report - Zatímco změny stavu zásob naznačují, která strana má na trhu převahu, bilanční reporty to mohou potvrdit nebo vyvrátit. Jsou zveřejňovány méně často než změny stavu zásob, ale mohou být více důležité. Například měsíční report OPEC o situaci na ropném trhu je bilanční report. Ukazuje změnu poptávky, zásob a produkce a zahrnuje předpovědi na další měsíce.
Každá komodita má své reporty, které je dobré sledovat, abyste získali přehled, než začnete komodity obchodovat. V době zveřejnění obvykle narůstá volatilita, takže je potřeba vědět, kdy jsou reporty publikovány. Více si přečtěte zde.
Jak se obchodují komodity CFD?
Termín CFD označuje kontrakty pro vyrovnání rozdílů. Ty vytvářejí, jak název napovídá, kontrakt mezi dvěma stranami o pohybu ceny instrumentu. V případě komodit CFD strany spekulují na budoucí směr ceny konkrétní komodity. Například obchodník, který nakoupí ropu CFD (Brent Oil), předpokládá, že cena ropy v budoucnu vzroste.
Existuje několik klíčových vlastností CFD, které je činí unikátním produktem:
- CFD jsou deriváty
- CFD jsou pákové produkty
- Můžete spekulovat na růst i pokles cen
- Nabízíme CFD na více než 1500 světových trhů včetně komodit, indexů, akcií, forexu a ETF fondů
Možnost jít long i short (spekulovat na růst i pokles) společně s možností využití finanční páky činí z CFD jeden z nejflexibilnějších a nejpopulárnějších způsobů obchodování na finančních trzích. Přečtěte si více o tomto tématu v naší vzdělávací sekci.
Jak obchodovat komodity?
Vše, co potřebujete k obchodování komodit CFD (ropa, zlato a další), je obchodní účet. Otevření obchodního účtu u XTB je rychlé a snadné a zabere Vám méně než 15 minut. Připravte si doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), klikněte na “reálný účet” v pravém horním rohu webové stránky a vyplňte formulář. Můžete začít obchodovat ihned, jakmile je celý proces dokončen a Vaše doklady budou ověřeny!
Pokud chcete vyzkoušet jednu z našich platforem nebo otestovat svou obchodní strategii, vyzkoušejte náš demo účet. Demo účty jsou dočasné účty bez rizika s virtuálním kapitálem. Můžete vyzkoušet platformu xStation na svém počítači, mobilu, chytrých hodinkách nebo na tabletu! Přečtěte si více o našich obchodních platformách.
Pokud již máte obchodní účet a přístup do jedné z našich platforem, navštivte vzdělávací sekci s tutoriály a zjistěte, jak otevřít obchod. Můžete se podívat i na další možnosti obchodních platforem nebo si přečtěte zprávy z trhů včetně fundamentální a technické analýzy.
