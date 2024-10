Obchodovaní z grafu v MT4

Doba čtení: 2 minut(y)

MT4 již není k dispozici pro nově vytvořené účty

Upozorňujeme, že XTB již neumožňuje pro nově vytvořené účty používat platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pro nové účty je xStation. V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat. Objevte výhody platformy xStation kliknutím zde.

Obchodovaní na jedno kliknutí (One-click trading)

Nejrychlejší způsob, jak otevřít pozici přímo z grafu, je využiti zabudované funkce MT4, tzv. One-click trading. Pokud chcete funkci aktivovat, klikněte na menu Nástroje (Tools) -> Možnosti (Options).

Dále vyberte záložku Obchodovaní (Trade) a zaškrtněte políčko One Click Trading. Můžete také zmáčknout klávesy Alt + T na klávesnici.

Po aktivaci této funkce můžete otvírat pozice za tržní cenu, koupit nebo prodat a nastavit velikost pozice. Upozorňujeme, že objednávka se vytvoří okamžitě.

Pokud chcete zabránit tomu, abyste otevřeli obchod omylem, můžete snadno skrýt panel obchodovaní, a to kliknutím na ikonu vlevo od názvu symbolu.

Samozřejmě můžete i nadále otvírat pozice kliknutím pravým tlačítkem do okna grafu a výběrem položky "Obchodovaní (Trading)" a potom "Nová objednávka (New Order)". V okně nové objednávky můžete také zadat Stop Loss a Take Profit nebo umístit čekající objednávky.

Obchodovaní na jedno kliknutí je nejlepší volbou, když musíte jednat rychle – stačí zvolit objem a potom kliknout na tlačítko Buy (koupit) nebo Sell (prodat). Vaše nová pozice se otevře okamžitě.

Nastaveni předvoleného objemu

Můžete si nastavit předvolený objem v rámci panelu pro One-click trading v grafu, a to kliknutím na menu Nástroje (Tools), potom na položku Možnosti (Options) a na záložku Obchodovaní (Trade). Předvolený objem si nastavíte v části Předvolené loty (Size by default).

Zadávaní čekajících objednávek z grafu

Čekající objednávky mohou být umístěny přímo z grafu. Stačí umístit kurzor na požadovanou cenovou hladinu a kliknout pravým tlačítkem pro zobrazení kontextového menu. V závislosti od pozice kurzoru se v nabídce Obchodovaní (Trading) zobrazí dostupné typy čekajících objednávek.

Ve zkratce: pokud je kontextové menu aktivováno nad aktuální cenou, bude aktivní zadání objednávek Sell Limit a Buy Stop. Pokud je kontextové menu aktivováno pod aktuální cenou, lze umístit objednávky Buy Limit a Sell stop.

Úprava čekajících objednávek z grafu

Potom, co jste otevřeli obchod nebo umístili čekající objednávku, můžete ji také řídit z grafu.

Pokud chcete nastavit úrovně Stop Loss a Take Profit z grafu, jednoduše klikněte, podržte a potáhněte úroveň pozice nahoru nebo dolů. Při přesouvání úrovně se objeví informace o potenciálním zisku nebo ztrátě.

Pokud chcete tyto úrovně upravit, klikněte na linii Stop Loss / Take Profit a potáhněte úroveň nahoru nebo dolů. A to je vše. Vaše nová úroveň je aktivována.

Stejnou metodou můžete jednoduše upravit také úrovně čekajících objednávek. Přesuňte cenové úrovně tak, abyste upravili celou čekající objednávku – aktivační cenu, stejně tak úroveň Stop Loss.

A co víc, můžete změnit nebo zrušit svoje obchody z grafu, stejně jako aktivovat Trailing Stop jednoduše kliknutím pravým tlačítkem na čáru objednávky a využitím možností ze zobrazeného kontextového menu.

Svoje čekající objednávky můžete spravovat přesně tím stejným způsobem. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na čáru čekající objednávky a zobrazí se kontextové menu.

Jak vidíte, okno grafu není bezdůvodně hlavní částí platformy MT4. Používá se nejen pro technickou analýzu, ale také pro umístnění a správu objednávek. Dobrá znalost těchto funkcí bude určitě užitečná při každodenní práci obchodníka.