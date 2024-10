Obchodování z grafu v xStation 5

Doba čtení: 2 minut(y)

Forexové a mimoburzovní trhy obecně patří k nejdynamičtějším finančním trhům, takže vám pomůže, pokud budete schopni vědět, jak vstoupit do vašeho podnikání co nejrychleji.

Chcete-li zvýšit schopnost reagovat na rychlé pohyby na trhu, má xStation 5 pro tento účel vestavěný modul Click&Trade.

Otevření pozice z grafu - 1. způsob

Poté, co analyzujete trh a chcete vstoupit do obchodu, stačí kliknout v levém horním rohu grafu na tlačítko BUY (koupit) nebo SELL (prodat), včetně možnosti upravit velikost pozice.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Chcete-li otevřít pozici, stačí kliknout na zelené tlačítko BUY nebo na červené tlačítko SELL. Můžete také nastavit úrovně Stop Loss a Take Profit aktivací ikony.

Zde je příklad toho, jak to udělat. Jak vidíte, máme aktuálně zobrazený graf DE30 (německý DAX index) a pro účely příkladu předpokládáme, že cena stoupne, takže chceme tento index koupit. V levém horním rohu nastavte polohu na požadovanou úroveň a aktivujte tlačítko SL / TP a nastavte Stop Loss. Nyní jsme připraveni kliknout na tlačítko BUY a potvrdit obchod. Množství představuje velikost obchdou a poté klikněte na tlačítko SL / TP a aktivujte, zastavte ztrátu a nakonec jsme připraveni stisknout tlačítko BUY a potvrdit obchod.

Okno Potvrdit se zobrazí pro potvrzení obchodu.

Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte obchod. Pokud zaškrtnete volbu "Příště nezobrazovat" a pak kliknete na tlačítko Ano, potvrdíte příkaz tak, že další příkazy budou zadány okamžitě po kliknutí na tlačítko Koupit / Prodat.

Otevření pozice z grafu - 2. způsob

Existuje i další způsob, jak otevřít obchod s grafem. Stačí kliknout pravým tlačítkem kdekoliv do grafu a zobrazí se příslušná nabídka, kde můžete vidět typy nevyřízených objednávek, které jsou k dispozici, nebo zvolte Nové objednávky pro okamžitou objednávku.

kliknete pravým tlačítkem myši na aktuální cenu, uvidíte možnost Sell Limit a Buy Stop. Pokud kliknete pod aktuální cenu, budou k dispozici pokyny Buy Limit a Sell Stop. Pokud kliknete na jeden z těchto typů pokynů, zobrazí se následující okno, kde můžete potvrdit objem, cenu a typ obchodu.

Nastavení a úprava Stop Loss a Take Profit

Po zadání obchod okamžitě vidíte v grafu společně s úrovněmi SL a TP, pokud byly nastaveny při vstupu do obchodu. Pokud tyto pokyny nebyly zadány, můžete je jednoduše nastavit a upravit kliknutím na řádek SL nebo TP a přetažením do grafu. Je to velmi snadné.

xStation 5 také automaticky zobrazuje informace o tom, kolik pipů je úroveň SL nebo TP od aktuální ceny, stejně jako nominální hodnotu těchto pokynů. Kdykoli můžete SL nebo TP zrušit klepnutím na tlačítko "x".

Uzavření pozic z grafu

Platforma xStation 5 umožňuje rychlé uzavření pozic z grafu. Chcete-li pozici zavřít, stačí zvýraznit tečkovanou čáru, která zobrazuje úroveň otevřené transakce, a to přesunutím kurzoru nad daný řádek a klepnutím na tlačítko "x".

Ne bezdůvodně je okno s grafem hlavní částí platformy xStation 5. Používá se nejen pro technickou analýzu, ale také pro zadávání a správu objednávek. Dobrá znalost těchto funkcí bude jistě velmi užitečná při každodenní práci obchodníka.