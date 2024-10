Rollover - Vše, co potřebujete vědět o rolování!

Doba čtení: 4 minut(y)

Většina našich akciových indexů a nekovových komoditních CFD je založena na futures kontraktech. Jejich cena je velmi transparentní, ale to také znamená, že podléhají měsíčním nebo čtvrtletním "rollovers". Futures kontrakty, na jejichž základě kótujeme naše indexy nebo komoditní deriváty, obvykle vyprší po 1 nebo 3 měsících.

Musíme proto přesunout (rollover) cenu našeho CFD ze starého kontraktu na nový futures kontrakt. Někdy se cena starého a nového futures kontraktu liší, proto musíme provést korekci rolloveru připsáním nebo odečtením jednorázového swapového kreditu/nákladu na obchodním účtu v den rolloveru, aby se zohlednila změna tržní ceny.

Co je to rolování (rollover) smlouvy?

Stručně řečeno, rollover je čistě technická operace, která zajišťuje, aby rozdílové smlouvy (CFD), které můžete obchodovat na platformě XTB, vždy co nejlépe odrážely tržní podmínky. Datum expirace futures kontraktu je poslední den, kdy můžete s daným kontraktem obchodovat. Před expirací má obchodník s futures tři možnosti:

Vyrovnání nebo likvidace pozice;

Zúčtování;

Rollover.

K rolloveru dochází, když obchodník přesune svou pozici z kontraktu v prvním měsíci do jiného kontraktu ve vzdálenější budoucnosti. Obchodníci určí, kdy je třeba přejít na nový kontrakt, sledováním objemu končícího kontraktu i kontraktu na další měsíc. Obchodník, který se chystá rolovat své pozice, se může rozhodnout přejít na kontrakt příštího měsíce, když objem tohoto kontraktu dosáhne určité úrovně.

Proč musí XTB provádět změnu kontraktu CFD?

XTB nabízí kontrakty CFD nejčastěji s expirací 365 dní. Většina indexů a komoditních CFD je založena na cenách futures kontraktů. Pro každý trh obvykle existuje dlouhý seznam futures kontraktů s různými daty expirace od jednoho měsíce až po mnoho let do budoucnosti. Největší objem je obvykle na nejbližším kontraktu. Aby obchodník na trhu s futures mohl obchodovat s nejaktivnějším kontraktem, musí jeden (končící) kontrakt uzavřít a otevřít jiný (následující), přičemž zaplatí transakční poplatky. CFD rollover to udělá za vás a nejsou s tím spojeny žádné transakční poplatky!

Jsou rollovers v XTB zdarma?

Ano, všechny převody jsou pro všechny klienty XTB zcela bezplatné.

Mohu při rolování přijít o peníze?

Rollover je čistě technická operace a je ziskově neutrální. Změna ceny ovlivní "ziskovou" pozici, ale zároveň se do "swapové" pozice přidá přesně opačná částka. Například:

Aktuální cena starého futures kontraktu na ropu (s končící platností) je 22,50.

Aktuální cena nového futures kontraktu OIL (na který přecházíme s cenou CFD) je 25,50.

Rollover Correction ve swapech je 3000 USD za lot = (25,50-22,50) x 1 lot, tj. 1000 USD.

Pokud máte dlouhou pozici, nakupte 1 lot ropy za 20,50.

Váš zisk před rolloverem je 2000 USD = (22,50-20,50) x 1 lot, tj. 1000 USD.

Váš zisk po rolloveru je také 2000 USD = (25,50-20,50) x 1 lot - 3000 USD (korekce rolloveru).

Pokud máte krátkou pozici – PRODEJTE 1 lot ropy za 20,50.

Váš zisk před rolloverem je -$2000 = (20,50-22,50) x 1 lot, tj. $1000.

Váš zisk po rolloveru je také -2000 USD = (20,50-25,50) x 1 lot + 3000 USD (korekce rolloveru).

Podrobný seznam termínů Rolloverů pro všechny nástroje naleznete v sekci Informace o účtu/ Specifikace nástrojů na našich webových stránkách pod tímto odkazem.

Důležité informace

Je třeba mít na paměti, že po vypočtení swapových bodů se změní hodnota v tabulce “rollovers” na účtu zákazníka. Při velmi vysoké hodnotě se může stát, že nebude dodržena požadovaná ÚROVEŇ MARŽE. V takovém případě se zahájí automatické uzavírání pozice, počínaje pozicí, která je nejztrátovější z hlediska absolutní hodnoty, a bude pokračovat až do okamžiku, kdy bude dosaženo požadované MARGIN LEVEL (> 50 %). Zákazníci by také měli upravit své aktivní čekající příkazy (SL / TP). Pokud se cena aktivace pokynu nastavená klientem nachází v rámci cenové mezery (gap) související s rolloverem, pokyn bude proveden za otevírací cenu nástroje. Aby se této situaci předešlo, musí být čekající příkazy odstraněny před koncem obchodní seance instrumentu v den rolloveru. Jinými slovy, pokud investor zadá čekající pokyn v rozsahu mezery související s rolloverem, může mu vzniknout ztráta, avšak samotný proces rolloveru je bez nákladů.

Proč se liší velikosti rolloveru?

Rozdíly mezi cenami futures kontraktů na jeden nástroj způsobují různé faktory, jako jsou úrokové sazby, dividendy a náklady na skladování. Obvykle jsou tyto rozdíly mírné, ale někdy může na některých komoditních trzích dojít k velkým rozdílům cen jednotlivých futures kontraktů.

Kdy dojde k dalšímu rolování?

Snažíme se poskytnout veškeré informace o nejbližších rolloverech pro CFD předem. Tyto informace najdete v tabulce předpokládaných dnů rolloverů na našich webových stránkách. Podívejte se na informace o rolloverech zde – https://www.xtb.com/cz/informace-pro-klienty

Jak funguje rollover na ropě (OIL)?

Vzhledem k tomu, že se jedná o futures kontrakt na ropu, je stanovena doba jeho platnosti. Pokud držíte pozici po uplynutí měsíčního data expirace futures kontraktu, na kterém je cena založena, narazíte na rollover. Pokud si nepřejete, aby vaše pozice byla rolována, měli byste svou pozici ještě před expirací uzavřít.

Co se stalo 20. dubna 2020?

Došlo k mimořádnému rolloveru kontraktů na WTI a Brent. Aktivní kontrakt byl změněn z Jun20 na Jul20. Cílem tohoto kroku je omezit riziko poklesu ceny aktivního kontraktu do záporných hodnot (jako tomu bylo u kontraktu květen20). Pokles pod 0 USD vede k úplnému propadu likvidity, což by mohlo mít za následek nemožnost překlopení pozice do kontraktu na další měsíc. Takovou situaci zažilo mnoho obchodníků s futures, což nakonec vedlo k poklesu ceny až na -40 USD za barel.

Je třeba poznamenat, že cílem kontraktů CFD nabízených společností XTB je kopírovat cenovou výkonnost nejbližšího kontraktu, který nevyžaduje, aby investoři ručně přesouvali. Jakmile by cena klesla do záporných hodnot, bylo by rolování mnohem obtížnější, ne-li nemožné. Samotný rollover nemá vliv na finanční výsledek transakce, protože swapové body se přičítají nebo odečítají v závislosti na velikosti pozice a pohybu podkladových futures.