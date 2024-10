ETF investice: kompletní průvodce výběrem toho nejlepšího

Doba čtení: 10 minut(y)

ETF (Exchange-Traded Funds) jsou stále více populární investiční nástroje, které investorům nabízejí snadný a efektivní způsob diverzifikace jejich investičního portfolia. V tomto článku se budeme zabývat tím, co přesně ETF je a jak funguje. Poskytneme vám také návod, jak si krok za krokem vybrat ty nejlepší ETF pro vaše investiční potřeby.

Investování do ETF je atraktivní investicí také díky možnosti pasivního investování, jehož smyslem je nakoupit a držet při současném snížení rizika. V tomto článku představíme, co jsou ETF, dotkneme se nejdůležitějších otázek spojených s investováním do nich. Pokud vás zajímá pasivní investovaní v XTB jsme pro vás připravili informace na tomto odkazu.

Co je to ETF?

ETF (burzovně obchodovaný fond) je druh podílového fondu, který se obchoduje na burze stejně jako jednotlivé akcie. To znamená, že ETF lze nakupovat a prodávat během běžných obchodních hodin na finančních trzích. ETF většinou sleduje sektor, index, komoditu nebo jiná aktiva. Konstrukce ETF zůstává libovolná a závisí na strategii jeho tvůrců. A tak může ETF sledovat cokoli od ceny jedné komodity nebo několika akcií až po rozsáhlou a různorodou kolekci cenných papírů.

ETF mohou být strukturovány tak, aby poskytovaly expozici například vůči drahým kovům, jako jsou zlato, stříbro a další komodity nebo vůči nejznámějším indexům jako jsou S&P 500, FTSE 100 či DAX. Více o akciových indexech, jako je například S&P 500, máme tento článek.

Popularita ETF

Popularita investování do ETF je v současnosti v rozkvětu a mezi investory dosáhla vrcholu vzhledem k jejich snaze o diverzifikaci investic, snížení rizika i zájmu o vybraná průmyslová odvětví či sektory trhu. Ke skokovému nárůstu tvorby ETF došlo po vypuknutí pandemie, tedy v roce 2020. Mezitím se tempo tvorby nových fondů zrychlilo v průběhu roku 2021 a zdá se, že tento trend nepolevuje – trh ETF má nyní hodnotu více než 7 bilionů USD.

Výhody ETF

ETF mají oproti jiným investičním instrumentům několik výhod. Zaprvé, jejich struktura otevřeného fondu umožňuje investorům nakupovat nebo prodávat ETF kdykoli během tržních hodin, a nabízí tak větší flexibilitu než tradiční podílové fondy. Dále se ETF díky své pasivní investiční struktuře obvykle vyznačují nižšími náklady na správu než podílové fondy.

Další výhodou ETF je diverzifikace. Protože ETF sledují referenční index, mohou investoři získat expozici vůči širokému spektru akcií v rámci jedné investice. To pomáhá snížit specifické riziko spojené s jednou akcií nebo sektorem. Více o akciích a jejich výhodách se dozvíte zde.

Jak si vybrat nejlepší ETF

Pokud jde o výběr nejlepších ETF pro vaše portfolio, je třeba zvážit několik faktorů. Zde je několik klíčových bodů, které je třeba mít na paměti:

Účel investice

Nejprve je důležité stanovit cíl investice. Pokud chcete získat expozici na určitém trhu, například energetickém nebo technologickém, můžete se poohlédnout po ETF, které sledují příslušné sektorové indexy. Podobně, pokud je cílem získat širokou, obecnou expozici, mohou být vhodnou volbou ETF, které sledují široké indexy, jako je S&P 500.

Výkonnost a historie

Zkoumání minulé výkonnosti ETF může poskytnout náhled na jejich budoucí výkonnost. Je však důležité zdůraznit, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Zhodnoťte také své zkušenosti se správou fondů a zjistěte, zda jste v průběhu času dosáhli svých cílů.

Likvidita a objemy obchodů

Důležitým faktorem, který je třeba při výběru ETF zohlednit, je likvidita. Likvidní ETF se vyznačuje vysokým denním objemem obchodů a malými spready mezi nákupními a prodejními cenami. Dobrá likvidita zajišťuje, že investoři mohou nakupovat a prodávat akcie daného ETF bez větších problémů a za spravedlivé ceny. Doporučujeme volit ETF s vysokým objemem obchodování, abyste se vyhnuli situacím, kdy vám mohou vzniknout dodatečné náklady nebo potíže při obchodování.

Náklady a výdaje

Náklady spojené s ETF se mohou u jednotlivých fondů výrazně lišit. Je důležité pečlivě zvážit náklady na správu, tzv. nákladový poměr, který představuje roční náklady, které investor vynaloží na vlastnictví ETF. Kromě toho berte v úvahu i další náklady, jako jsou provize za obchodování a cenové rozpětí. Nízký nákladový poměr může pomoci celkovému výnosu ETF v dlouhodobém horizontu.

Struktura a metodika investic

ETF se mohou řídit různými investičními strategiemi, včetně pasivního přístupu, který jednoduše sleduje srovnávací index, a aktivního přístupu, který zahrnuje aktivní správu portfolia. Je důležité porozumět investiční strategii ETF a zjistit, zda odpovídá vašim preferencím a očekáváním výnosu.

Velikost ETF fondu

Velikost fondu ETF může svědčit o jeho oblíbenosti a přijetí investory. Značně velký fond může naznačovat větší stabilitu a likviditu. Velká velikost fondu však může také znamenat menší flexibilitu při provádění investičních strategií. Proto je důležité tuto proměnnou pečlivě vyhodnotit ve vztahu k vašim potřebám a preferencím.

Více o nabídce ETF fondů v XTB

Výzkum a hodnocení

Využívejte spolehlivé zdroje a výzkumné nástroje k oceňování ETF. Finanční ratingové agentury, specializované webové stránky, výzkumné zprávy a odborné články mohou poskytnout cenné informace o historické výkonnosti, složení portfolia a dalších charakteristikách ETF. Hloubkový průzkum vám pomůže činit informovaná rozhodnutí.

Jak začít investovat do ETF

Pokud uvažujete o tom, že začnete investovat do ETF, už nemusíte hledat dál – XTB je pro vás ideálním řešením. S XTB získáte přístup k tisícům různých trhů, a to vše v jedné aplikaci. Platforma XTB nabízí obrovský výběr skutečných (fyzických) ETF a ETF CFD, přičemž na výběr je více než 365 skutečných ETF a 150 ETF CFD.

Ještě atraktivnější je poplatková politika společnosti XTB. Do fyzických akcií a ETF můžete investovat bez poplatků, a to až do měsíčního objemu investic 100 000 EUR. Po překročení tohoto limitu je uplatňován poplatek ve výši 0,2 % z celkového objemu, minimálně pak 10 EUR. To znamená, že můžete investovat bez obav z dodatečných nákladů, které by mohly snížit vaše výnosy.

Zjistěte více o nabídce a nulových poplatcích

Tím však dobré zprávy nekončí. XTB nabízí také možnost nákupu Frakčních ETF. Díky tomu můžete i s malým kapitálem investovat do těch největších a nejznámějších ETF. Bez ohledu na váš investiční rozpočet, s XTB máte přístup k nejlepším ETF na trhu a můžete začít budovat diverzifikované portfolio již od 1 EUR. Více o Frakčních právech na akcie a ETF naleznete zde.

XTB je navíc seriózní a regulovaný broker, který klade bezpečnost prostředků svých klientů na první místo. Díky silnému zázemí ve finančním sektoru nabízí XTB intuitivní a snadno použitelnou platformu, specializovanou zákaznickou podporu v lokálním jazyce a širokou škálu výzkumných i analytických nástrojů, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí.

S XTB máte vše, co potřebujete k zahájení své investiční cesty. Využijte náš výběr ETF, konkurenceschopné poplatky a možnost investovat i s malým kapitálem. Převezměte kontrolu nad svou finanční budoucností ještě dnes s XTB.

Staňte se zákazníkem XTB ještě dnes

Investiční strategie a související rizika

ETF si zpravidla nejčastěji vybírají dlouhodobí investoři. Můžeme však rozlišit dvě nejoblíbenější investiční strategie, které jsou trvale velmi žádané, pro tento účel uvedeme několik příkladů.

Pasivní strategie "počkej a uvidíš"

V tomto případě se investoři spoléhají na dlouhodobé předpoklady a nakupují podíly v ETF s dlouhým investičním horizontem. Pasivní investoři nechtějí podíly v ETF prodávat a považují je za součást dlouhodobého portfolia. Tato strategie poněkud připomíná počínání Warrena Buffetta, který kromě fundamentálního ocenění zakládá svou strategii na víře v růst podnikání společnosti a její správné řízení. Pokud vám nestačí expozice na světových trzích prostřednictvím světového ETF iShares MSCI World UCITS (IWRD.UK) nebo podobného fondu – ETF vám dávají mnohem více možností. Pasivní investoři vycházejí z několika předpokladů. Níže uvádíme jen několik příkladů.

4 příklady

1. Investoři mohou věřit v dlouhodobý růst ekonomik a finančních trhů rozvíjejících se zemí. Proto si mohou začít vybírat ETF, které s nimi souvisejí. Růst HDP Indie nebo Vietnamu je úctyhodný a Čína zůstává největším světovým producentem komodit. ETF jako iShares Core MSCI Emerging Markets (EIMI.UK) mohou být investiční možností pro každého věřícího „rozvíjejících se trhů“.

2. Mnoho investorů vidí perspektivu dalšího růstu amerických podniků a jejich rostoucího podílu na světovém trhu. Index S&P 500 lze považovat za diverzifikovanou expozici vůči 500 největším a potenciálně nejlepším podnikům ve Spojených státech. Složení indexu se mění a společnosti, které nesplňují omezující požadavky, index neustále opouštějí. Jsou nahrazovány akciemi jiných společností, které splňují požadavky Standard & Poor's. V důsledku toho se složení indexu dlouhodobě aktualizuje a investor má "jistotu", že bude dobře odrážet aktuální situaci amerických podniků. Investoři, kteří hledají expozici amerického akciového trhu, mohou zvolit iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX.UK).

3. Jiní investoři věří v růst nových technologií, jako je umělá inteligence, cloud computing nebo polovodiče. Mohou využívat nejen sektorové ETF, ale i celý index Nasdaq 100, který je známý silným počtem amerických technologických společností. V tomto případě tedy investor může očekávat, že dlouhodobá výkonnost indexu Nasdaq bude odrážet celkový technologický růst prostřednictvím expozice vůči společnostem zahrnutým v indexu, jako je Nvidia nebo Alphabet (Google). Hledáte diverzifikovanou expozici na růst technologických akcií? Podívejte se na iShares Nasdaq 100 UCITS (CNDX.UK).

4. Pokud investor věří v dlouhodobý růst cen zlata, který je podporován především omezenou nabídkou, může si pořídit ETF, který poskytuje expozici přímo vůči zlatu, jako je iShares Gold ETF (IGLN.UK). Podobná situace může být i u cen ropy nebo zemního plynu, kde si investoři, kteří vidí dlouhodobý růstový fundament, mohou vybrat z široké nabídky ETF. Jako dividendového investora vás mohou zajímat ETF na dividendové společnosti, jako je Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (VHYD.UK).

ETF poskytují dlouhodobým investorům velmi široké investiční příležitosti od soukromých akcií až po vybrané výnosy z nemovitostí nebo technologických odvětví. Pokud si někdo chce vytvořit diverzifikovaný Investiční plán – tyto možnosti skutečně stojí za povšimnutí. Nezapomeňte prosím, že toto marketingové sdělení je určeno pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční poradenství ani o informace, které doporučují nebo naznačují investiční strategii. V tomto materiálu nenavrhujeme žádnou investiční strategii ani neposkytujeme žádné investiční poradenství. Tento materiál nezohledňuje osobní finanční situaci, potřeby a investiční cíle klienta.

Aktivní strategie „momentum“

Někteří investoři nepovažují dlouhodobé investice za atraktivní možnost nebo chtějí jen aktivně obchodovat s šancí (podstupovat větší riziko) na vyšší budoucí výnosy. Investoři mohou obchodovat s ETF stejně jako s akciemi a držet je několik hodin, dní, týdnů nebo měsíců. Jste kontrariánský investor? Nebo snad chcete „časovat trhy“? ETF vám k tomu nabízejí více příležitostí.

4 příklady

1. Investoři, kteří vidí šance na vyšší inflaci při stále poměrně silné globální ekonomice, mohou chtít investovat do ropných nebo plynárenských společností. Samozřejmě je těžké předvídat ceny komodit, ale investoři, kteří sledují rozhodnutí OPEC nebo makrodata, tak mohou učinit nákupem akcií ETF, jako je WisdomTree WTI Crude Oil (CRUDE.UK) nebo iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK).

2. Ten, kdo si myslí, že nové technologie, jako je umělá inteligence, robotika nebo automatizace, se budou vyvíjet a ovládnou novou ekonomiku (nebo jen přitáhnou představivost investorů), může mít expozici vůči těmto trendům prostřednictvím akcií iShares Automation & Robotics (RBOT.UK) nebo Global X Robotics & AI (BOTZ.UK). Vzhledem k vyšší volatilitě technologických sektorů mohou být tyto ETF také obchodovány nebo přitahovat krátkodobé investory.

3. Jste investorem do dluhopisů s vysokým výnosem? Chcete získat expozici na agresivním trhu dluhopisů nebo nemovitostí? Tyto ETF iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (WIAU.UK), iShares High Yield Bond UCITS (EUNW.UK) nebo iShares Developed Markets Property UCITS (IDWP.UK) nebo iShares Asia Property Yield (IASP.UK).

4. Aktivní obchodníci s ETF mohou používat mnohem rizikovější ETF s pákovým efektem, které znásobují výsledky podkladového aktiva, jako je WisdomTree S&P 500 x 3 Daily Leveraged (3USL.UK) nebo Lyxor Nasdaq 100 x2 Leveraged Daily UCITS (LQQ.FR). Existují také méně populární, obrácené ETF, které mohou přilákat takzvané "prodejce nakrátko" a spekulanty, kteří očekávají pokles cen zemního plynu nebo německého akciového trhu a chtějí na tom vydělat. Těmito možnostmi jsou WisdomTree Natural Gas x3 Daily Short ETC (3NGS.UK) nebo Lyxor Daily ShortDAX x2 (DSD.FR).

Nezapomeňte, že toto marketingové sdělení je určeno pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční poradenství ani o informace, které doporučují nebo naznačují investiční strategii. V tomto materiálu nenavrhujeme žádnou investiční strategii ani neposkytujeme žádné investiční poradenství. Tento materiál nezohledňuje osobní finanční situaci, potřeby a investiční cíle klienta.

ETF mohou být velkým katalyzátorem pro jakýkoli Investiční plán a portfolio. Možnosti těchto aktiv jsou samozřejmě mnohem větší, než je uvedeno výše. Nezapomeňte, že vždy doporučujeme provést vlastní investiční průzkum. Každý ETF fond je podrobně rozepsán, díky tomu můžete zjistit, jaká aktiva jsou v držení daného ETF. Složení jeho portfolia určuje kvalitu a perspektivy investování. Nespoléhejte se pouze na „popis jednou větou“ a před investicí se alespoň podívejte, jaká aktiva daný ETF má. To je důležité zejména u ETF, které investují do akcií.

Jaké jsou typy ETF u XTB?

Dva základní typy ETF jsou distribuční (Dis) a akumulační (Acc). Distribuční fondy rozdělují investorovi výnosy z držených aktiv prostřednictvím výplaty dividend. Fondy v akumulačním modelu reinvestují tyto příjmy za účelem růstu zhodnocení a kapitálu fondu.

Distribuční ETF

Pokud jste typ investora, který chce mít ze svého portfolia pravidelný příjem distribuční ETF je pro vás správnou volbou. Distribuční ETF převádějí hotovost přímo na váš investiční účet, odkud si ji můžete vybrat nebo případně investovat do jiných ETF či oblíbených akcií.

Většina finančních nástrojů sdružených ve vašem ETF portfoliu může generovat výnosy. V případě dluhopisových ETF může být výnosem pevná úroková sazba. V případě akcií nakoupených v ETF může příjem pocházet z dividend. Mějte na paměti, že na dividendy od společností v různých zemích se také vztahují různá pravidla a daně, takže výše dividend, které ETF inkasuje, se může lišit.

Akumulační ETF

Pokud jste naopak typ investora, který chce maximalizovat své budoucí investiční výnosy, akumulační ETF jsou nejlepší volbou, protože automaticky reinvestují vaše výnosy zpět do fondu bez dalších nákladů. To zvyšuje vaše výnosy, šetří váš čas i další poplatky za obchodování.

Vše v mobilní investiční aplikaci XTB

V mobilní investiční aplikaci XTB můžete snadno investovat do více než 365 ETF z různých zemí světa z dlaně vaší ruky. Pro hledání daného ETF kliknete na ikonku lupy v záložce „Obchodování“, zvolíte si „ETF“ a zadáte název vámi vybraného instrumentu. Například chcete hledat S&P 500 jako my na obrázku:

Závěr

ETF nabízejí investorům flexibilní, diverzifikovanou a efektivní možnost investování. Pro výběr nejlepších ETF je nezbytné zvážit svůj investiční cíl, minulou výkonnost, likviditu, náklady, strukturu investice, velikost fondu a dostupný výzkum. Pečlivé zvážení těchto faktorů může investorům pomoci určit ETF, které nejlépe vyhovují jejich finančním potřebám a cílům.

Informace o tom, jak fungují CFD na ETF