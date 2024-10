Doba čtení: 3 minut(y)

Jeden z klíčových bodů k dosažení úspěchu na finančních trzích je řízení poměru rizika ku zisku. To je jeden z důvodů, proč by měl být Stop Loss (SL) a Take Profit (TP) součástí vašeho obchodování. Pojďme se podívat, jak je využívat v xStation 5, abychom zajistili, že budeme vědět, jak je používat a kontrolovat svoje riziko a maximalizovat své zisky.

Nastavení pokynů Stop Loss a Take Profit

První, a zároveň nejjednodužší možnost, jak nastavit Stop Loss a Take Profit, je v okně při otevření nového obchodu.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Jednoduše stačí zadat úrovně, na kterých chcete zadat Stop Loss a Take Profit. Pamatujte na to, že Stop Loss se automaticky vypořádá, když trh jde proti Vaší pozici (jak název napovídá) a naopak Take Profit se naplní, pokud jde trh ve směru otevření obchodu. To pro nás znamená, že Take Profit můžeme nastavit (při long pozici) nad současnou cenu na trhu a Stop Loss naopak pod aktuální cenu na trhu.

Je důležíté mít na paměti, že Stop Loss a Take Profit je vždy napojen na otevřenou a nebo čekajicí pozici. Můžete si nastavit obě úrovně, jakmile otevřete obchod. Je to ochrana pro Váš kapitál. Můžete si otevřít pozici i bez nastavení SL a TP, ale doporučujeme Vám zajišťovat pozice už ve chvíli otevření.

Přidávání hladin Stop Loss a Take profit

Nejsnažší cesta, jak přidat hladiny ST/TP poté, co jste otevřeli obchod, je pomocí linií v grafu. Jednoduše stačí kliknout na zelenou linii a potáhnout nahoru, nebo dolů na požadovanou úroveň.

Když si vyberete hladinu SL/TP, okamžitě se objeví v grafu (vždy červená). Toto je nejrychlejší možnost, jak změnit SL/TP jednoduše a rychle.

Další možností je změnit hodnotu číselně v okně “Terminál”. Pro úpravu SL/TP stačí dvakrát kliknout na kolonku obchodu a otevře se Vám okno pro možnost úpravy parametrů obchodu. Nezapomínejte, že SL/TP pak nastavujete v bodech od aktuální ceny a ne od otevírací ceny obchodu.

Další možností je změnit hodnotu číselně v okně “Terminál”. Pro úpravu SL/TP stačí kliknout na kolonku SL a nebo TP (klikáte na plus). Po kliknutí se nám ukáže tabulka, kde nastavujeme zisk, nebo ztrátu v bodech od aktuální ceny. Můžeme nastavovat SL/TP pro více obchodů najednou. Tím se stává obchodování pohodlnějším.

Trailing Stop

Stop Loss je navržen k omezení ztrát, pokud jde trh proti naši pozici. Může nám pomoci uzamknout zisk, když obchod půjde v námi zvoleném směru.

Představte si situaci, kdy jste otevřeli long pozici a trh se pohnul vaším směrem - v současné době je tedy tento obchod v zisku. Váš původní Stop Loss byl zadán pod otevírací cenu tohoto obchodu, ale teď se může přesunout na otevírací cenu obchodu (break even) nebo výš a zároveň pod aktuální cenu na trhu (pojistili jsme si zisk při zpětnému pohybu ceny).

Aby se toto dělo automaticky, můžeme si pro obchod nastavit Trailing Stop. Je to mocný nástroj pro řízení rizika, když se cena rychle změní a nebo když nemáte možnost být u platformy.

Trailing Stop je navázán na otevřené pozice, ale nezapomínejte, že je důležité hodnotit situaci podle využívané platformy. U MT4, musíte mít zapnutou platformu a být přihlášeni, aby bylo vše řádně provedeno. xStation bude ve Vámi nastaveném TS pokračovat, i když se odhlásíte.

K nastavení TS, klikneme pravým tlačítkem na otevřenou pozici v Terminálu a vybereme požadovanou hodnotu v bodech jako vzdálenost, kterou bude TS za cenou.

Poté, co je TS aktivován, bude Stop Loss následovat cenu do zisku. Za cenou se nám bude automaticky posouvat Stop Loss i do ziskového teritoria.

TS může být jednoduše ukončen kliknutím na Trailing Stop box u úpravy pokynu.

Jak vidíte, xStation 5 Vám nabízí spoustu možností, jak ochránit své pozice. Pamatujte, že obchodování je rizikové a ztráta může překročit Váš vklad.