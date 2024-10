Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop v MetaTrader 4

Doba čtení: 3 minut(y)

Jeden z klíčových bodů v dosahování úspěchu na finančním trhu je řízení poměru mezi rizikem a ziskem. To je jeden z důvodů, proč by měl být stop loss a take profit součástí vašeho obchodování.

Upozorňujeme, že obchodní platforma MetaTrader 4 (MT4) již není k dispozici pro nově vytvořené účty (investiční účty). Stále je k dispozici stávajícím uživatelům, kteří dosud používali platformu MT4. Doporučujeme vám, abyste se podívali na naši moderní, vysoce intuitivní, oceněnou obchodní platformu – xStation 5!

Článek na verzi v xStation5 naleznete ZDE.

Už jsme si vysvětlili základní pojmy a slovíček. Pojďme se podívat, jak je využívat v MT4, abychom věděli, jak je používat a kontrolovat také své riziko a maximalizovat potenciál obchodu.

Nastavování Stop Lossu a Take Profitu

První a zároveň nejjednodužší možnost, jak si nastavit stop loss a take profit k Vašemu obchodu je hned v okně otevření nového pokynu.

Jednoduše stačí zadat úrovně, na kterých chcete svůj stop loss a take profit. Pamatujte na to, že stop loss se potom automaticky vypořádá, když jde trh proti Vaší pozici, a naopak take profit se vyplní, pokud jde trh ve směru otevření obchodu. Takže to pro nás znamená, že take profit můžeme nastavit nad současnou cenu na trhu a stop loss naopak pod aktuální cenu na trhu.

Je důležíté si pamatovat, že stop loss (SL) a take profit (TP) je vždy napojen na otevřenou a nebo čekajicí pozici. Můžete si nastavit obě úrovně, když otevřete obchod. Je to ochrana pro Váš obchod bez nutnosti otvírat nový obchod. Můžete si otevřít pozici i bez nastavení stop lossu a take profitu, ale doporučujeme Vám zajišťovat pozice už ve chvíli otevření.

Přidávání hladin Stop Loss a Take profit

Nejsnažší cesta, jak přidat hladiny SL/TP po tom, co jste obchod otevřeli, je přes využítí linie obchodu v grafu. Jednoduše stačí kliknout levým tlačítkem na zelenou linie a potáhnout nahoru a nebo dolů na požadovanou úroveň.

Když si vyberete hladinu SL/TP, okamžitě se objeví v grafu (vždy červená). Toto je nejrychlejší možností, jak změnit SL/TP jednoduše a rychle.

Další možností je změnit hodnotu číselně v okně “Terminál”. Pro úpravu SL/TP stačí kliknout dvakrát levým tlačítkem na kolonku SL nebo TP, nebo kliknout pravým na otevřený nebo čekající obchod a dát “Upravit nebo odstranit pokyn”.

Ukáže se okno na upravení příkazu a budeme mít možnost zadat/upravit úroveň SL/TP v závislosti na aktuální ceně ,od které ho dokážeme nastavovat v bodech.

Trailing Stop

Stop loss je navržen k redukování ztrát, když jde trh proti naší pozici, ale může nám pomoci uzamknout zisk, když obchod půjde v námi zvoleném směru.

Zní to trochu zmateně, ale nebojte se, hned to vysvětlim.

Představte si situaci, kdy jste otevřeli long pozici a trh se pohnul ve vašem směru, v současné době je tedy tento obchod v zisku. Váš původní stop loss byl zadán pod otevírací cenu tohoto obchodu, ale teď se může přesunout na otevírací cenu obchodu (break even) nebo výš a zároveň pod aktuální cenu na trhu (pojistili jsme si zisk při zpětném pohybu ceny).

Aby se tohle dělo automaticky, můžeme si na obchod nastavit Trailing Stop. Je to užitečný nástroj pro nastavení rizika, když se cena rychle změní nebo když nemáte možnost být u platformy.

Trailing Stop (TP) je často přidáván k už otevřené pozici a co je důležitější, funguje to jenom na PC a jen v době, kdy máte otevřenou platformu. Žádná kontrola neprobíhá na straně XTB a serveru v případě trailing stopu (XTB na serverech hlídá hladiny TP/SL). Co to pro mě znamená? Je to jednoduché, když si vypnete platformu, tak se Váš pokyn přestane upravovat a zůstane ve stejné úrovni, jako při vypnutí. Trailing stop posouvá Váš SL a ten už zůstává na serveru. Tuto funkci jsme pro Vás zdokonalili v platformě xStation 5.

K nastavení trailing stopu klikněte pravým tlačítkem na otevřenou pozici, pro kterou chceme stop loss aktivovat a nastavte si vzdálenost v bodech, po které bude stop loss sledovat aktuální cenu.

Jakmile tuto volbu potvrdíte, trailing stop bude aktiván. To pro nás znamená, že změna ceny se projeví na našem automaticky posouvaném stop lossu.

Trailing stop se dá jednoduše zrušit vyběrem možnosti “Odstranit” v nastavení trailing stopu. Když se chcete rychle zbavit všech nastavených, stačí kliknout na “Odstranit vše”.

Jak můžete vidět, MT4 Vám nabízí spoustu možností, jak ochránit vaše pozice v opravdu krátké chvíli.