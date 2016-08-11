zobrazit více
Stop Loss / Zastavení ztrát

Řízení rizka je jedním k klíčových aspektů pro dosažení úspěchu na finančních trzích. Hlavní složkou řízení rizika je především řízení ztrát.

  • Stop Loss, neboli zastavení ztrát, je ochranným opatřením, které obchodníci používají k řízení rizika.
  • Pomocí pokynu Stop Loss nastavíme maximální ztrátu, kterou jsme ochotni akceptovat.
  • Stop Loss uzavírá pozici na hodnotě, kterou obchodník předem nastaví.
  • Stop Loss je automatický pokyn - obchodník nemusí nepřetržitě sledovat své pozice a má obchody pod kontrolou.

Stopl Loss a Take Profit v platformÄ xStationNa výše uvedeném příkladu vidíme, že obchodník otevřel nákupní (long) pozici  na EURUSD v očekávání, že kurz vzroste na hodnotu 1.09935 (nastavený pokyn Take Profit) - horní linie. Zároveň je nastaven Stop Loss na úrovni 1,09842 - spodní linie. Pokud trh klesne pod tuto úroveň, tak se pozice automaticky uzavře na této předem definované ztrátě. Díky automatickému pokynu Stop Loss se již nebude ztráta prohlubovat v případě nepříznivého vývoje na trhu. 

Obecně platí, že by obchodníci neměli riskovat více než 5 % svého investovaného kapitálu na jeden obchod. A právě zastavení ztráty pomáhá řídit riziko a udržovat ztráty na přijatelné úrovni.
 

Co je na pokynu Stop Loss to nejlepší?

Je zdarma a ochrání účet obchodníka proti nepříznivým tržním pohybům. Ale každý obchodník by si měl také uvědomit, že Stop Loss nemůže zajistit pozici vždy. Pokud je trh značně volatilní, může se stát, že trh vytvoří cenovou mezeru, která přeskočí úroveň Stop Lossu. Obchodní pozice je v takové situaci uzavřena na horší ceně, než byl nastavený Stop Loss. Tento jev se často označuje jako skluz (price slippage).

Garantovaný Stop Loss, u kterého nehrozí riziko skluzu v plnění, zajistí obchodníkovi uzavření pozice na úrovni pokynu Stop Loss i v případě, když se trh pohybuje proti obchodníkovi. Na další informace spojené s řízením rizika se můžete podívat ve videu Money Management

