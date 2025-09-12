Jak svět hledá čistší energetická řešení, jaderná energie si získává pozornost jako udržitelný a zelený zdroj energie. Uranové ETF představují strategický vstupní bod do tohoto odvětví. Ale jak je využít a co vlastně uranové ETF jsou? Jak umožňují dlouhodobý růst a jaká rizika s sebou nesou? Čtěte dál.
Uran je energeticky nejbohatším zdrojem energie na planetě a jaderná energie patří mezi nejefektivnější cesty k dosažení bezemisní světové ekonomiky. Potřeba energie roste nejen v tradiční ekonomice, ale také v datových centrech poháněných umělou inteligencí. Jaderná energie se proto jeví jako klíčová a důležitější než kdy dříve. Zajímá vás, jak investovat do jaderné transformace prostřednictvím uranových ETF? Tento článek vysvětluje, co jsou uranové ETF, jak fungují a jakou roli hrají na trhu s jadernou energií. Dozvíte se také, jak investovat chytře a s čím počítat v tomto rostoucím, avšak stále volatilním sektoru.
Klíčové body
Uranové ETF poskytují diverzifikovanou expozici na trhu s uranem prostřednictvím indexů zahrnujících těžbu uranu a výrobu jaderných komponentů.
Výkonnost jaderných firem a celkový sentiment na uranovém trhu jsou úzce spjaty s globální cenou uranu (konkrétně U308), což činí tento sektor vysoce volatilním.
Investice do uranových ETF mohou přinést výrazné zisky díky rostoucí globální poptávce po jaderné energii. Je však nutné počítat s riziky, například nepředvídatelnými událostmi na trhu s uranem či geopolitickými otřesy, které mohou některým firmám uškodit, ale jiným naopak prospět.
Výběr správného uranového ETF vyžaduje posouzení faktorů, jako je velikost fondu, správcovské náklady a výkonnostní ukazatele. Investoři by si měli podrobně prostudovat složení ETF, aby pochopili jeho profil.
Co jsou uranové ETF
Uranové ETF, neboli burzovně obchodované fondy, jsou investiční fondy, které umožňují investorům podílet se na trhu s uranem. Tyto fondy nabízejí účast v širším uranovém a jaderném průmyslu, nezbytném pro provoz jaderných elektráren. Jejich cílem je shromažďovat vybraná aktiva a soustřeďovat je do veřejně dostupných portfolií, která odrážejí poptávku investorů.
Tip: Každý ETF má taktéž vlastní webové stránky, kde je zveřejněna strategie i váha jednotlivých aktiv v portfoliu.
Příkladem může být Global X Uranium ETF. Tento fond poskytuje expozici vůči společnostem zapojeným do těžby uranu a výroby jaderných komponentů, čímž umožňuje investorům těžit z celého dodavatelského řetězce. Takto široká expozice je obzvlášť výhodná vzhledem k rostoucí poptávce po jaderné energii a souvisejícímu růstu cen uranu.
Investovat do uranových ETF znamená zapojit se do celého ekosystému, který podporuje jadernou energii, nikoli pouze spekulovat na cenu uranu. To zahrnuje těžební společnosti i další klíčové hráče v jaderném průmyslu.
ETF představují diverzifikovanější investici než jednotlivé akcie těžařů uranu a mohou být atraktivní zejména pro pasivní investory s dlouhodobým výhledovým horizontem. Přesto však sentiment v jaderném sektoru bývá často odrážen v ceně uranu na spotovém trhu.
Proč je cena uranu tak důležitá?
Cena uranu hraje klíčovou roli nejen pro těžební společnosti, ale i pro celý jaderný průmysl a energetiku.
Náklady na palivo pro jaderné elektrárny
Uran je primární palivo pro jaderné reaktory. Ačkoli samotný uran tvoří relativně malou část celkových nákladů na provoz jaderné elektrárny, jeho cena přímo ovlivňuje provozní náklady výroby elektřiny. Pokud ceny uranu výrazně vzrostou, může se zvýšit i cena elektřiny vyrobené jadernými elektrárnami. To se promítá do ziskovosti energetických společností závislých na jaderné energii.
Ziskovost těžebních společností
Pro společnosti těžící uran má cena uranu přímý vliv na jejich tržby a ziskové marže. Vyšší ceny uranu činí těžbu ziskovější a podporují investice do průzkumu a nových projektů. Naopak při nízkých cenách uranu mohou mít těžaři problémy pokrýt provozní náklady.
Dynamika nabídky a poptávky
Cena uranu odráží rovnováhu mezi globální nabídkou a poptávkou. Geopolitické události, změny v energetických politikách (např. zvýšené investice do jádra v rámci přechodu na čistou energii) nebo změny v produkci mohou způsobit kolísání cen. Vyšší cena uranu většinou odráží buď rostoucí poptávku po jaderné energii, nebo napjatou nabídku, a tím výrazně ovlivňuje těžaře i poskytovatele energie.
Dlouhodobé kontrakty a investiční rozhodnutí
Jaderné společnosti a energetické podniky si často zajišťují dlouhodobé dodávky uranu za pevně stanovené ceny, aby mohly lépe řídit náklady na palivo. Když však ceny uranu na spotovém trhu rostou, může to ovlivnit vyjednávání o nových kontraktech a zvýšit budoucí náklady. Trvale nízké ceny často snižují ochotu firem investovat do těžby a průzkumu. V budoucnu pak může nastat nedostatek uranu a následný růst cen.
Investorský sentiment a hodnocení sektoru
Cena uranu taktéž ovlivňuje náladu investorů vůči jadernému průmyslu. Rostoucí ceny obvykle signalizují rostoucí zájem o jadernou energii a podporují investice do těžařů, firem vyrábějících jaderné technologie a souvisejících ETF. Tento zvýšený zájem investorů může posilovat valuace napříč celým sektorem.
Důležité: Uran lze skladovat dlouhodobě, což umožňuje jaderným elektrárnám držet zásoby až na dva roky dopředu. Tato dlouhá životnost uranu přidává investicím určitou míru jistoty, protože případné narušení dodavatelských řetězců nemusí mít krátkodobě zásadní dopad na celý trh.
Výhody investování do uranových ETF
Investice do uranových ETF přinášejí několik významných předností. Jedním z hlavních lákadel je možnost vysokých výnosů. Rostoucí celosvětová poptávka po jaderné energii otevírá dveře těžebním firmám, které se díky tomu mohou stát klíčovými hráči na trhu. Tento vztah mezi poptávkou a nabídkou vytváří příležitosti, které ETF zaměřené na uran dokážou investorům zpřístupnit. Je však potřeba mít na paměti, že vývoj v tomto odvětví byl v minulosti už několikrát narušen. Není proto vyloučeno, že se podobné otřesy objeví znovu.
Atraktivitu uranových ETF dále zvyšuje skutečnost, že poptávka může v budoucnu převýšit nabídku. Významnou roli hraje i veřejné mínění a vládní politika. Pokud se nálada společnosti staví k jaderné energii pozitivně, často to ovlivňuje i rozhodování politiků.
Jedním z nejznámějších fondů v tomto odvětví je Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Tento fond se silně soustředí na těžbu uranu a ve svém portfoliu drží významné společnosti, jako jsou Kazatomprom nebo Cameco. ETF tak umožňují širší expozici vůči trhu s uranem a zároveň snižují riziko, které by nesla přímá investice do jednotlivých těžařů.
Uran a umělá inteligence
Rok 2024 naznačuje, že poptávka po elektřině poroste dlouhodobě, a to zejména kvůli rozvoji datových center napojených na umělou inteligenci. Jaderná energie se zde ukazuje jako mimořádně efektivní zdroj. Příkladem je znovuspuštění jaderné elektrárny Three Mile Island v USA, která má napájet datová centra společnosti Microsoft.
Ukazuje se tedy, že technologický pokrok může být přímo závislý na stabilních dodávkách uranu. Jak velký bude význam uranu v éře umělé inteligence, zatím nevíme, ale nálady na trhu už dnes naznačují, že optimismus může být dlouhodobě ještě silnější.
Klíčoví hráči na trhu
Porozumění největším producentům uranu je pro investory zásadní. Kazatomprom z Kazachstánu je největším těžařem uranu na světě a výrazně určuje globální nabídku. Jeho pozice z něj dělá klíčovou součást většiny relevantních ETF, včetně Global X Uranium ETF (URA). Firma vyváží uran po celém světě, od západních demokracií po Čínu.
Vedle Kazatompromu stojí američtí a kanadští producenti, jako Cameco či Uranium Energy Corp, a také technologické společnosti typu BWX Technologies. Ty sice drží menší podíl na trhu, ale jejich dodavatelské řetězce jsou odolnější a investoři je vnímají jako méně rizikovou – i když obvykle dražší – alternativu.
Za zmínku stojí také Paladin Energy, která tvoří více než 5 % portfolia Global X Uranium ETF. Přítomnost takových firem podtrhuje jejich vliv na širší trh s jadernou energií. Tyto společnosti nejen zajišťují produkci, ale zároveň formují trendy a určují cenu na celém trhu.
Investice do uranových ETF tedy poskytují možnost těžit z vlivu těchto gigantů a umožňují podílet se na růstu jaderného odvětví, v němž dominují právě firmy s dlouholetou zkušeností v těžbě a výrobě komponent pro jadernou energetiku.
Investiční výnos od ledna 2020
Pamatujte, že minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Jak vybrat správný uranový ETF
Výběr vhodného uranového ETF závisí na několika faktorech. Důležité je nejprve posoudit velikost fondu. Větší fondy obvykle nabízejí lepší likviditu a hlavně nižší náklady na obchodování. Pokud je pro vás podstatný pravidelný příjem, sledujte také, zda a jak fond vyplácí dividendy.
Neméně významným ukazatelem je nákladovost fondu, v angličtině označovaná Management Expense Ratio (MER). Porovnání tohoto ukazatele mezi jednotlivými ETF vám dá představu o tom, kolik vás investice bude stát. Vedle toho stojí za to rozumět metodice, podle které je sestaven index, jenž ETF sleduje, a také se blíže podívat na samotné složení portfolia.
Pro ilustraci: Global X Uranium ETF měl v roce 2024 přibližně čtvrtinu svých aktiv investovaných do kanadské společnosti Cameco. To ukazuje na silnou orientaci na jednoho z nejvýznamnějších hráčů v uranovém sektoru. Tato koncentrace může výrazně ovlivnit výkonnost fondu a jeho soulad s vašimi investičními cíli. Je ale třeba si uvědomit, že výnosy tohoto ETF budou úzce navázané na vývoj akcií firmy Cameco.
Analýza ceny a výkonnosti
Posouzení ceny a výkonnosti uranových ETF je nezbytné pro kvalifikovaná investiční rozhodnutí. Některé fondy sledují specifické indexy, jejichž metodika se v čase může měnit tak, aby lépe odrážela vývoj v uranovém a jaderném průmyslu. Změny ve strategii i samotných indexech se pak mohou výrazně propsat do výsledků fondu.
Běžným přístupem je porovnávání výnosů ETF s vybraným referenčním indexem. Klíčové je také sledovat tzv. celkový výnos, který zahrnuje jak zhodnocení ceny, tak reinvestované dividendy – právě ten dává nejlepší představu o dlouhodobém růstu.
Investoři by měli rozlišovat mezi kumulativním výnosem, jenž ukazuje celkový zisk či ztrátu za celé období, a výnosem anualizovaným, který vyjadřuje průměrné roční zhodnocení.
Další cenné informace může poskytnout sledování spotové ceny uranu. Ta napoví, jak se mění nálada na trhu a jak kolísá denní výkonnost v celém sektoru. Výsledky ETF lze také hodnotit prostřednictvím tzv. trailing returns, tedy výnosů zpětně za různá období, i když ne všechny fondy nabízejí dlouhou historickou řadu dat.
Za zmínku stojí i tzv. tracking error – ukazatel, který měří, jak věrně ETF kopíruje svůj srovnávací index. Díky němu lze odhadnout, zda se fond drží širšího trendu trhu, nebo se od něj odchyluje.
Rizika investic do uranových ETF
Investování do uranových ETF má svá specifická rizika a faktory, které je potřeba brát v úvahu. Jedním z hlavních rizik je vysoká volatilita způsobená výkyvy v nabídce a poptávce po uranu. Tyto změny mohou mít výrazný dopad na ceny ETF. Velkou roli hrají také geopolitické události a změny v energetické politice, které dokáží vyvolat prudké pohyby cen na trhu s uranem.
Další rizika souvisí s regulacemi a geopolitickou nestabilitou. Posuny ve vládní politice směrem k jaderné energii mohou zásadně změnit poptávku po uranu a tím i fungování celého trhu. Historie ukazuje, že uranový sektor zažil několik nečekaných otřesů, například po černobylské katastrofě v roce 1986 nebo po tsunami ve Fukušimě v roce 2011.
Důležité je připomenout, že historické výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů. Investor by se tedy neměl spoléhat jen na minulou výkonnost při svém rozhodování.
Monitorování investice
Pravidelná kontrola uranových ETF může pomoci udržet investici v souladu s finančními cíli. To ale neznamená, že je třeba každou hodinou sledovat vývoj. Při častém sledování může investor snadno podlehnout emocím a udělat unáhlená rozhodnutí.
Hodnota investice se může vyvíjet oběma směry. Cena podílů může být při prodeji vyšší, ale také nižší než při nákupu. Někteří dlouhodobě orientovaní investoři proto volí cestu, kdy trhy nesledují pravidelně. Nadměrné sledování ETF totiž nemusí být vždy přínosné.
Budoucnost jaderné energie
Vyhlídky pro jadernou energii vypadají velmi příznivě. Hnací silou jsou celosvětové snahy o snižování emisí uhlíku a také potřeba vyšší energetické bezpečnosti. Investice do uranových ETF tak představují způsob, jak se podílet na rostoucí poptávce po jaderné energii, protože mnoho států směřuje k dekarbonizaci. Více než dvacet zemí se již zavázalo posílit své jaderné kapacity, což poptávku po uranu ještě zvyšuje.
Asie – především Čína a Indie – bude v příštích letech hrát klíčovou roli, protože obě země mají velmi ambiciózní plány na rozšíření jaderné výroby.
Významnou změnu slibují také malé modulární reaktory, které mohou přinést nižší náklady na výstavbu a menší ekologickou zátěž.
Geopolitický vývoj, zejména obavy o energetickou bezpečnost po ruské invazi na Ukrajinu, navíc ještě více posílil důraz na jadernou energii a vedl k omezení závislosti na ruských dodávkách uranu.
Atraktivita uranu roste i díky prudkému nárůstu jeho ceny. Očekává se, že v příštích desetiletích se vytvoří mezera mezi nabídkou a poptávkou, protože nové elektrárny budou potřebovat více paliva, než kolik trh dokáže zajistit. To podtrhuje strategický význam rovnováhy mezi produkcí a spotřebou uranu.
Je ovšem třeba připomenout, že technologický pokrok, například v oblasti jaderné fúze, může snížit poptávku po uranu U308 a tím zasáhnout těžební společnosti. Nesmíme také zapomenout, že zásoby uranu na Zemi jsou obrovské a ještě větší potenciál se ukrývá v celé Sluneční soustavě.
Nejpopulárnější uranové ETF
Zde je přehled některých z nejpopulárnějších ETF. Investoři by si ale měli uvědomit, že jsou spojeny s riziky vyplývajícími z volatility uranového trhu a z neočekávaných událostí. Tyto ETF rozhodně nelze považovat za bezrizikové nástroje a jejich hodnota může výrazně kolísat.
Výnos od ledna 2020
Většina akcií zaměřených na uran a jadernou energetiku překonala v letech 2020 až 2024 výnosy indexu S&P 500. To naznačuje růstový potenciál a pozitivní náladu kolem uranu jako klíčové suroviny pro jaderné elektrárny. Je však důležité si uvědomit, že minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.
Sprott Uranium Miners ETF (URNM.US)
Sprott Uranium Miners ETF nabízí cílenou expozici na sektor těžby uranu. Zaměřuje se na velké společnosti, které se podílejí na průzkumu, těžbě i produkci. Investoři prostřednictvím tohoto ETF získávají přístup k diverzifikovanému portfoliu předních těžařů uranu a mohou tak využít dlouhodobého potenciálu jaderné energie.
Mezi společnosti s největší váhou v ETF Sprott Uranium Miners (URNM) patří:
Cameco Corporation (CCJ.US): Jeden z největších světových producentů uranu, který se zabývá těžbou, rafinací a výrobou. Hraje klíčovou roli v dodavatelském řetězci jaderného paliva.
NexGen Energy Ltd. (NXE.US): Kanadská společnost zaměřená na rozvoj svých vysoce kvalitních uranových projektů. NexGen působí v kanadské oblasti Athabasca Basin, která je jednou z nejvýznamnějších uranových lokalit na světě.
Kazatomprom (KAP.UK): Společnost se sídlem v Kazachstánu je největším producentem uranu na světě. Díky metodě podzemního loužení, při které se uran získává rozpouštěním přímo v hornině, dokáže firma těžit s nízkými náklady a ve velkém objemu.
Denison Mines Corp. (DNN.US): Firma se věnuje průzkumu a rozvoji uranových projektů, zejména v kanadské oblasti Athabasca Basin. Zároveň poskytuje služby i dalším těžařským společnostem.
Uranium Energy Corp. (UEC): Společnost se sídlem v USA zaměřená na průzkum a rozvoj uranových ložisek, zejména v Severní Americe.
Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ.US)
Sprott Junior Uranium Miners ETF je určený pro investory, kteří hledají spíše spekulativní příležitosti na uranovém trhu. Tento fond se zaměřuje na menší a začínající těžební společnosti s růstovým potenciálem. Některé z těchto firem jsou pro retailové investory obtížně dostupné přes běžné globální obchodní účty.
Menší společnosti se často věnují průzkumu a objevům nových ložisek uranu, díky čemuž je tento ETF atraktivní volbou pro investory s vyšší tolerancí k riziku.
Denison Mines Corp. (DNN.US): Zatím není považována za hlavního producenta, ale jde o významného juniorního hráče zaměřeného na průzkum a rozvoj uranových projektů v kanadské oblasti Athabasca Basin.
Uranium Energy Corp. (UEC.US): Americká společnost soustředící se na průzkum a rozvoj ložisek uranu. Zaměřuje se zejména na metodu podzemního loužení, při které se uran získává rozpouštěním horniny přímo v ložisku.
Fission Uranium Corp. (FCU.US): Kanadská firma zaměřená na rozvoj svého vysoce kvalitního uranového projektu v Athabasca Basin.
Deep Yellow Ltd. (DYL.US): Australská společnost, která se věnuje průzkumu a rozvoji uranových zdrojů v Namibii, jednom z největších producentů uranu na světě.
Global Atomic Corporation (GLO.US): Kanadská firma s těžebními a rozvojovými projekty v Nigeru. Kromě uranu se zaměřuje i na recyklaci zinku, což jí dodává unikátní profil.
Global X Uranium ETF (URNU.DE)
Global X Uranium ETF nabízí širokou expozici vůči globálnímu uranovému průmyslu, od těžby a zpracování uranu až po výrobu jaderných komponentů. Tento ETF investuje do kombinace zavedených těžařů uranu i firem, které se podílejí na výrobě zařízení a poskytování služeb v oblasti jaderné energie. Jde o ideální volbu pro investory, kteří chtějí získat diverzifikovanou expozici napříč celým cyklem jaderného paliva.
Největší váhu v tomto ETF mají významné globální společnosti, jako je největší světový producent uranu Kazatomprom a kanadská Cameco.
VanEck Uranium and Nuclear Technology ETF (NLR.DE)
VanEck Uranium and Nuclear Technology ETF poskytuje diverzifikovanou expozici jak vůči těžařům uranu, tak i firmám působícím v jaderné energetice. VanEck ETF spojuje tradiční těžební průmysl s inovativními společnostmi v oblasti jaderných technologií, což z něj činí vyváženou možnost pro investory zajímající se o budoucnost energetiky.
ETF nabízí vyrovnaný přístup k využití hodnoty uranu jako suroviny i technologického pokroku, který pohání novou generaci řešení v jaderné energetice.
Mezi nejvýznamnější společnosti v portfoliu VanEck patří:
Exelon Corporation (EXC.US) – přední americký poskytovatel energií, jeden z největších provozovatelů jaderných elektráren v USA, který dodává významnou část jaderné elektřiny v zemi.
Électricité de France (EDF.DE) – jedna z největších světových energetických společností a hlavní hráč v jaderné energetice, provozuje významnou část evropských jaderných elektráren.
Kansai Electric Power Co. – japonská společnost s klíčovou rolí v domácí energetice, významně zapojená do provozu jaderných elektráren. I přes následky havárie ve Fukušimě zůstává jaderná energie zásadní součástí japonského energetického mixu.
Kroky k investování do uranových ETF
Investování do uranových ETF zahrnuje několik kroků. Nejprve je potřeba vybrat finančního zprostředkovatele, například brokera nebo investiční platformu, která tyto fondy nabízí. Jakmile si brokera zvolíte, musíte si otevřít investiční účet poskytnutím nezbytných osobních údajů a vyplněním příslušných formulářů.
Po dobití účtu přichází čas na průzkum jednotlivých uranových ETF dostupných na trhu. Porovnejte jejich výkonnost, poplatky a investiční strategie, abyste našli ten, který nejlépe odpovídá vašim cílům. Jakmile si ETF vyberete, zadejte u svého brokera nákupní pokyn a určete počet podílů, které chcete pořídit.
Shrnutí
Uranové ETF představují příležitost investovat do rostoucího sektoru jaderné energetiky. Je však třeba mít na paměti, že investování je rizikové a ani diverzifikované ETF nezaručí žádný výnos. Tyto nástroje nicméně poskytují expozici vůči klíčovým hráčům v těžbě uranu a výrobě jaderných komponentů, což umožňuje investorům podílet se na celém dodavatelském řetězci a dlouhodobém trendu růstu jaderné energie, spojeném se zvyšující se globální poptávkou po elektřině, mimo jiné kvůli umělé inteligenci a datovým centrům. Přesto je nezbytné být si vědom rizik a provést důkladný průzkum před samotnou investicí, jelikož v minulosti byl jaderný průmysl značně volatilní.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet
Nejpopulárnějším způsobem, jak mohou investoři získat expozici vůči uranovým ETF, je online investování prostřednictvím internetových brokerů a investičních společností, které umožňují levný přístup na akciový a ETF trh. Obecně by investoři měli být opatrní a nikdy neinvestovat více, než si mohou dovolit ztratit.
Uranový ETF nabízí investorům expozici vůči trhu s uranem sledováním indexů společností zapojených do těžby uranu a výroby jaderných komponentů. To umožňuje diverzifikovanou investici do tohoto sektoru bez přímého vlastnictví uranových aktiv.
Existuje více uranových ETF, avšak z důvodu regulatorních omezení nejsou všechny ETF se sídlem v USA nebo Kanadě dostupné pro investory v Evropě (KIID). Mezi nejoblíbenější uranové ETF aktuálně patří VanEck Uranium and Nuclear Technology (NUKL.DE), Global X Uranium ETF (URNU.DE) a také ETF spravované společností Sprott. Pamatujte, že cena uranu může být volatilní, a proto mohou být značně kolísavé i tyto ETF a společnosti, které drží ve svých portfoliích.
Určit nejlepší uranový ETF je velmi obtížné, protože budoucnost i investiční výsledky jsou neznámé a těžko předvídatelné. Mezi nejpopulárnější ETF patří Global X Uranium, který investuje do těžařů uranu, jako jsou Kazatomprom, Cameco nebo Uranium Energy Corp, a VanEck Uranium and Nuclear ETF, který se snaží replikovat cenu a výkonnost indexu MVIS Global Uranium & Nuclear Energy.
Při výběru správného uranového ETF je důležité zohlednit faktory jako velikost fondu, výplatu výnosů, složení portfolia a nákladovost. Neméně podstatné je také porozumět metodice podkladového indexu a analyzovat historickou výkonnost. Tato komplexní evaluace vám pomůže učinit informované rozhodnutí.
Investování do uranových ETF s sebou nese rizika, jako je volatilita trhu způsobená výkyvy nabídky a poptávky, geopolitickými událostmi a regulatorními změnami. Je zásadní být si těchto faktorů vědom při zvažování takových investic.
Pro efektivní sledování investic do uranových ETF pravidelně vyhodnocujte jejich výkonnost a zároveň sledujte tržní trendy a cenové výkyvy. Tento přístup vám umožní včasné úpravy v reakci na měnící se podmínky na trhu.
Výhled pro jadernou energii je pozitivní, a to díky rostoucí globální poptávce po nízkouhlíkových zdrojích energie a snaze posílit energetickou bezpečnost. Díky rostoucím iniciativám v zemích jako Čína a Indie se očekává, že poptávka po uranu v nadcházejících letech výrazně poroste.
Používáme soubory cookie, abychom zajistili správnou funkčnost webu. Díky tomu je web uživatelsky přívětivější a může více vyhovět Vašim potřebám. Díky nim můžeme měřit efektivitu obsahu a reklam, analyzovat, kdo navštěvuje naše stránky, a zobrazovat personalizované reklamy. Kliknutím na "Přijmout vše“ souhlasíte s jejich umístěním na Vašem zařízení a jejich používáním z naší strany. Více informací o tom, jak zpracováváme údaje, naleznete v našich Nastavení souborů cookies
