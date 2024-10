Vytvoření křížové měny

Doba čtení: 3 minut(y)

V naší nabídce je k dispozici několik křížových měnových párů. EURUSD, USDJPY, GBPUSD – to jsou nejpopulárnější a také nejdůležitější měnové páry na FX trhu. Jak jistě víte, existují i jiné měny, které stojí za to sledovat. Podívejme se na krátký příklad. Mezi koncem roku 2008 a 2016 byl novozélandský dolar nejsilnější měnou z hlavních měn. Ve stejné době bylo mexické peso nejslabší a ztrácel 34 % oproti americkému dolaru. Z vybraných měn by bylo pravděpodobně nejlepší vstoupit do long pozice na NZDMXN. Tento měnový pár je ale poměrně exotický a má nízkou likviditu, proto je složité jej nalézt v běžných forexových platformách. Nemějte ale obavy. Naše profesionální obchodní platforma xStation 5 umožňuje nejen obchodovat více než 50 párů, ale můžete si jich vytvořit mnohem více. Jak? Odpověď najdete v této lekci.

Upozorňujeme, že předložené údaje se týkají údajů o výkonnosti v minulosti, a nejsou proto spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Zdroj: Bloomberg

Téměř nekonečné možnosti

Začněme matematickým příkladem. Pokud máte v platformě 30 měn, můžete otevřít obchod na 840 měnových párech. A co víc – pokud máte 50 měn (měn, ne párů), můžete vstoupit do short nebo long pozice na 2400 párech! Proč? Není to tak složité, jak by se mohlo zdát. Každý pár je tvořen dvěma měnami. Podle našeho příkladu můžete vzít 30 měn jako základ a 28 kótovacích. 28 proto, abychom nevytvořili pár ze stejné měny (např. USD/USD) a protože každý pár může být reverzní (předpokládejme, že USD/JPY je téměř to samé jako JPY/USD). Jak vidíte, čím více měn v nabídce, tím více párů může vzniknout.

Jak vytvořit křížový měnový pár

Vraťme se k páru NZDMXN. Skládá se z NZD jako základní měny a MXN jako měny kótovací. Tento pár v xStation 5 nenajdete, ale v této pokročilé platformě si můžete vytvořit syntetický křížový měnový pár. Jediné, co musíte udělat, je nakoupit NZDUSD a nakoupit USDMXN. Proč? Protože tímto nakupujete novozélandský dolar za americký. Zároveň nakupujete americký dolar za mexické peso. Nyní máte pozice long na USD, short na USD, long na NZD a short na MXN. Tím to ale nekončí. Představte si, že jsme v tomto příkladu nakoupili 1 lot od každého páru. To znamená, že jsme nakoupili 100 000 jednotek amerického dolaru (díky USDMXN), ale prodali méně na NZDUSD. Proč? Je to jednoduché. Vstupem do long pozice na NZDUSD jsme nakoupili 100 000 jednotek NZD. Pár je kótován na 0.7200 (pouze pro příklad), takže potřebujeme 72 000 jednotek USD pro takovou pozici. Tak zůstaneme na 100 000 dolarech v long pozici a 72 000 v krátké pozici. Jak vidíte, je potřeba úprava. Můžete například nakoupit 0.72 lotu USDMXN a 1 lot NZDUSD. V takovém případě bude pozice na USD neutrální (72 000 jednotek v obou případech, long i short) a hodnota obchodu bude záviset pouze na tom, co se děje na NZD a MXN. Celý proces je také znázorněn na příkladu níže.

Co kdybyste chtěli vytvořit křížový měnový pár na CADMXN? Je to jednoduché. Prodáte 1 lot USDCAD a nakoupíte 1 lot USDMXN. S tímto poměrem prodáváte 100 000 USD za CAD a nakupujete 100 000 USD za MXN. Tím vstupujete do long pozice na CADMXN.

Ale při tomto procesu musíte pamatovat na dvě důležité věci. Za prvé musíte otevřít dva obchody, abyste vytvořili specifický kříž. To znamená, že potřebujete vyšší marži, která zablokuje kapitál na vašem obchodním účtu. Navíc spread na takovém syntetickém páru bude širší než na klasických FX párech dostupných v obchodní platformě, proto je tato strategie obtížná především pro scalpery a intradenní obchodníky, jejichž strategie se zaměřují především na menší pohyby během dne.

Jak vidíte, vytváření křížových měnových párů není tak komplikované, jak se může zdát. Tento proces vyžaduje určité náklady, ale výsledkem mohou být vysoké zisky, mnohem vyšší než u klasických hlavních forexových párů. Na druhou stranu může dojít i k větší ztrátě, pokud se trh bude pohybovat proti vám. Vyplatí se znát rizika a vědět, jak nastavit Stop Loss předtím, než otevřete obchod.