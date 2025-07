Crypto Week in den USA 🔴 bullisher Katalysator für Bitcoin mit neuen Allzeithochs?

Während sich rein technisch in der vergangenen Woche in Bitcoin unwesentlich etwas geändert hat, so zeichnet sich doch mehr und mehr ein potenzieller Break aus der etablierten Range zwischen $100.000 und $110.000 nach oben ab. Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴...

